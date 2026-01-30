Помните такую песенку: «Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка – это флаг корабля»? Так вот, автомобили, носящие имя Kapitan-C, действительно выглядят улыбающимися. Но не до ушей, а сдержанно и слегка снисходительно – все же они предназначены для серьезной работы. Правда, собирать их начнут только весной.

Легкие коммерческие автомобили давно стали привычными участниками дорожного движения. По дорогам нашей страны колесит почти четыре миллиона таких машин. И это не только фургоны, грузовички и микроавтобусы непосредственно в том виде, в котором они сошли с конвейеров автозаводов, но и разнообразные спецмашины, построенные на стандартных шасси специализированными фирмами. Одним из лидеров этого направления стала нижегородская компания «Промтех», в каталоге продукции которой значатся медицинские и ремонтные автомобили, хлебовозки и автоцистерны, эвакуаторы и машины для оперативных служб… Но аппетит приходит во время еды, и в компании решили, что в современных условиях недостаточно заниматься конверсией чужой продукции. Настало время дополнить каталог собственной маркой. Сказано – сделано, и вот на площадке Центра испытаний НАМИ стоят три образца микроавтобусов под неизвестной пока никому маркой ENA Auto общего семейства Kapitan-C.

Сегодня в доступном ассортименте спецавтомобилей вряд ли получится найти модели, способные заменить популярные ранее Volkswagen Caravelle или Peugeot Traveller. В таких условиях рынка деятельность «Промтеха» выглядит вполне обоснованной.



Естественно, ожидать, что сравнительно небольшая компания смогла бы сконструировать собственную платформу с нуля, мог бы только любитель ненаучной фантастики: на это нужны огромные средства и гигантские ресурсы. Ну и как это сейчас принято, партнера и поставщика базовых машинокомплектов решили поискать в Китае. Кто ищет, тот находит, и «Промтех» тоже нашел и такого партнера, и такой автомобиль. В 2022 году концерн SAIC вывел на рынок новый легкий коммерческий автомобиль, который иногда позиционируется как микроавтобус, а иногда – как минивэн. Причем вывел сразу в двух ипостасях. Во-первых, как Maxus V70, потому что еще в 2009 году SAIC выкупил все активы английской компании LDV, вывез оборудование в Шанхай и начал производство легкой коммерческой техники под маркой Maxus. Ну а во-вторых, сборку этой слегка перелицованной модели наладили в совместном предприятии SAIC-Iveco как Iveco Fidato, причем эта модель предназначена для вывода на европейские рынки.​

Именно этот автомобиль прописался в Нижнем Новгороде. При этом он получил новое оформление передней части, новую специально зарегистрированную марку ENA Auto и собственное имя Kapitan-C. Kapitan – потому что такое имя получают все легкие коммерческие модели «Промтеха» собственной сборки, а добавочка «С» – чтобы отличать от машин на шасси Kapitan-T.



Производство автомобилей организовано в Нижнем Новгороде на заводе «Промтеха» в рамках государственного контракта СПИК. Под это построены новые площади. Машина производится из сборочных комплектов. СПИК подразумевает процедуру локализации, и она рассчитана на пять лет с постепенным повышением ее процента. Как рассказали представители компании, на сегодняшний день этот проект «Промтеха» уже попадает под степень локализации, соответствующую требованиям первого года, и составляет 42-43%. Завод получает частично разобранный кузов, остекление, двигатель. Все это собирается на шасси уже на заводе, ну а внутренняя начинка зависит от назначения машины. В конце 2025 года прошла выставка «Здравоохранение-2025», и там «Промтех» показал свои варианты машин скорой помощи на шасси Kapitan-C. Ну а для демонстрации на территории Дмитровского автополигона заводчане привезли пассажирские версии, короткобазную с низкой крышей ( L1H1) и вариант с удлиненной базой и высокой крышей (L2H2). Еще одна машина L2H2 предстала в конфигурации социального такси, то есть оборудованная и приспособленная для перевозки маломобильных пассажиров. Серый короткобазный микроавтобус L1H1 имеет семь посадочных мест (шесть пассажиров плюс водитель), длиннобазный синий – девять мест (8 пассажиров и водитель). В планах – выпуск и других вариантов, в том числе – L2H1 с удлиненной базой, но низкой крышей. У такой версии не будет проблем с заездом в подземные паркинги. Кроме того, прорабатывается вопрос о выпуске еще более крупного микроавтобуса с более длинной базой L3, которая по вместимости сможет конкурировать с Газелями. Все версии будут выпускаться как в конфигурации пассажирских микроавтобусов, так и в виде грузовых фургонов. Будут и грузопассажирские варианты – для многих специальных машин, в частности, ремонтных летучек, нужны именно они.

С технической точки зрения машины отличаются мало. В движение их приводит двухлитровый турбодизель SC20M мощностью 150 л.с. Двигатель современный, тяговитый, способный выдать 375 Нм крутящего момента в диапазоне от 1400 до 2800 оборотов, сертифицированный по экологическим нормам Euro-6. В паре с ним может работать либо классический 9-ступенчатый гидромеханический автомат, либо механическая 6-ступенчатая коробка. Передняя подвеска – типа Макферсон, задняя – традиционные для «Промтеха» малолистовые рессоры с дополнительными пневмоэлементами. Это уже чисто заводская доработка, не предусмотренная сборочным комплектом.



Выглядят Капитаны очень неплохо. Оформление передней части машины получилось не столь футуристическим, как у китайских прототипов, но возможно, это даже хорошо. Даже солидней как-то, а конфигурация бокового остекления с изломом по нижней линии придает силуэту определенную динамику. Доступ в салон осуществляется через четыре двери. Справа и слева – обычные двери, ведущие к сиденьям первого ряда. В основную часть салона попадаешь через сдвижную дверь по правому борту. Сервопривода у этой двери нет – по крайней мере, пока, зато есть автоматически выдвигающаяся подножка. О ее наличии предупреждает трогательная наклейка на стекле двери. Доступ на сиденья задней части салона весьма удобен: проем широкий, в его правой части есть удобная ручка. Все сиденья – «капитанского» типа, с подлокотниками и подголовниками, обтянутые качественной и приятной на ощупь экокожей. Чай, Kapitan, а не боцман какой-нибудь.



Задняя дверь – распашная, двустворчатая, причем створки открываются на 240 градусов. Это может быть важно и для машин «скорой помощи», и для развозных фургонов – может статься, что погрузку пациентов или перевозимых грузов придется осуществлять в «неудобных» местах. Любопытная деталь: наружные петли распашных дверей и вариантов с низкой и высокой крышей – разные.

Что еще можно сказать при внешнем осмотре? Ну, во-первых, что компоновку автомобиля можно смело называть полукапотной. Да, капот открывается, но получить полный доступ к двигателю не получится: через него можно дотянуться только до воздушного фильтра и заливных горловин. Чтобы добраться до двигателя, нужно будет брать в руки торцовый ключ и снимать панель над облицовкой радиатора.

Светотехника – современная, с диодными источниками. Головные фары – прожекторного типа, с интегрированными под общие колпаки дневными ходовыми огнями и поворотниками. В корпусах крупных боковых зеркал – повторители сигналов поворота.



Рабочее место водителя сделано так, чтобы он чувствовал себя не хуже, чем за рулем приличной легковушки. Сиденье с регулировками угла наклона подушки, ее высоты и выраженности поясничного подпора. Обтянутый кожей D-образный мультируль с эргономическими наплывами. Комбинация приборов с цветным дисплеем бортового компьютера. Стояночный тормоз включается клавишей слева от руля. Медиасистема с 12,3-дюймовым тачскрином пока не русифицирована, но на серийных машинах будет устанавливаться, по словам представителей завода, другой вариант.



Что мне точно понравилось – так это наличие физической кнопки HOME («домой»), расположенной в одном блоке с «аварийкой». А то ведь как бывает: выведешь на экран медиасистемы навигационную карту, потом понадобится тебе на секундочку заглянуть в другой режим, и приходится искать, как это сделать. Множество ниш для мелочей – профессионалы наверняка найдут, как их использовать, в том числе – узкую нишу над перчаточным ящиком. Два слота для подключения гаджетов, обычный USB слева от руля и USB-C на панели перед передним пассажиром. В случае, если машина оснащена автоматической коробкой, селектор расположен справа на рулевой колонке, на месте правого подрулевого переключателя. Если автомобиль оборудован шестиступенчатой механикой, ее рычаг не торчит из пола, а выведен на наплыв передней панели. Правда, посадка довольно высокая, «облучковая», и подниматься на места переднего ряда приходится при помощи скрывающейся за дверью ниши-ступеньки. Занимаешь свое место, и так и хочется произнести: «Капитан на мостике!».

Ну и еще один момент. Заправочные горловины топливного бака и 20-литрового бака для мочевины AdBlue (в просторечии – «синьки»), снижающей вредные выбросы соединений азота до того самого уровня Евро-6, расположены за щитком около водительской двери, и открыть этот щиток можно только при открытой двери. Соответственно, дополнительный замок не потребуется: закрытая дверь надежно перекрывает доступ к горловинам.



Продемонстрировали нам и то, как будет происходить погрузка в салон маломобильного человека в коляске. Для этого в задней части автомобиля смонтирован специальный подъемник. Чтобы воспользоваться им, водителю придется выйти из автомобиля, скинуть расположенные справа и слева от погрузочной системы стопорные крюки и взять в руки пульт. Когда подъемная платформа опустится на асфальт, человек в коляске сможет самостоятельно заехать на платформу, и оператор поднимет ее в салон. Далее пассажир социального такси может съехать с платформы и пересесть в обычное кресло, а платформа вернется в транспортное положение.



Полный вперёд!



Времени на знакомство с автомобилем у нас было очень мало, да и условия тестового проезда получились весьма специфическими: после прошедших мощных снегопадов на дорогах остались ледяные бугры, прикрытые легким снежком. Вот по такому покрытию я и разгонял микроавтобусы до 80 км/час по спидометру. При этом короткобазную версию мне все же приходилось слегка подлавливать, а вот длиннобазная шла как по рельсам. Что откровенно понравилось – это согласованность работы дизеля с обоими вариантами коробок. Автомат работал четко и плавно, переключения совершенно не чувствовались. Я всегда считал, что сочетание приличного дизеля с гидромеханикой – это очень хорошо, правильно и комфортно, благо для ускорения коробке не обязательно нужно сбрасывать передачи вниз: тяги хватает для того, чтобы начать разгон на текущей передаче. Понравилась и шестиступенчатая механика: переключения четкие и вверх, и вниз, можно эффективно тормозить двигателем.



А вот работа подвески оставила вопросы. Задняя подвеска откровенно грохотала. Причем даже на небольших снежных бугорках, а на некоторых подвеску и вовсе пробивало до отбойников. На вопрос «Как же так?» представители завода смущенно признались, что данные экземпляры – предсерийные, и малолистовые рессоры на них установлены, а вот пневмоэлементы – нет. Хочется надеяться, что серийные машины получат тот уровень плавности хода и комфорта, который позволит эффективно выступать в роли заменителей Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer и Volkswagen Multivan. И вот тут важен именно комфорт: цены на семейство Kapitan-C пока что окончательно не определены, но, по словам представителей «Промтеха», они будут укладываться в диапазон 4,5-5,2 миллиона рублей, а это существенно дороже Соболей и Газелей в сопоставимых конфигурациях. Так что сомневаюсь, что Капитанов будут массово приобретать транспортные компании для эксплуатации в роли маршрутных такси. Но вот в качестве бизнес-шаттлов я эти машины легко могу себе представить. Или в качестве экскурсионных микроавтобусов: за пределами нашей страны индивидуальный экскурсовод, который берет на борт личного автомобиля небольшие группы, – дело вполне обычное. В связи с ураганным развитием внутреннего туризма в нашей стране такие и у нас непременно появятся. Частнику полноразмерный экскурсионный автобус абсолютно не нужен, а вот такое комфортабельное транспортное средство вместимостью 7-9 мест будет в самый раз. Потребуется только дооснастить его акустикой, позволяющей водителю-экскурсоводу комментировать достопримечательности за окном.



Вариант L1H1 не слишком отличается от минивэнов, а значит, может заинтересовать и небедного человека с многочисленной семьей. Но в целом – посмотрим. Процесс сертификации Kapitan-C близок к завершению, и весной должна начаться серийная сборка, ну и появление модели в свободной продаже.