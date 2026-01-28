Новинки ×
Кроссоверы удались, ждем седан: Tenet подводит итоги 2025 года

28.01.2026 344 13 0
Если бы у нас в распоряжении была машина времени и мы бы отправились назад ровно на один год, чтобы задать один единственный вопрос – «Что вы знаете о марке Tenet», то даже весьма информированные и неплохо ориентирующиеся в мире современных автомобилей люди честно бы ответили «Ничего». Или просто выразили недоумение: «Tenet? А что это такое?». Дело в том, что соглашение о технологическом партнерстве между российским концерном «АГР Холдинг» и китайской компанией Defetoo было подписано только в феврале прошедшего 2025 года. После этого события завертелись с умопомрачительной скоростью.

11 февраля 2025 года была официально зарегистрирована торговая марка Tenet, а в марте на бывший завод Volkswagen в Калуге, перешедший в собственность «АГР Холдинг», начали завозить оборудование для переоснащения сборочных цехов. 

За два месяца это оборудование было смонтировано и отлажено, и уже в июне на заводе был сварен первый кузов, а в августе начался серийный выпуск автомобилей по технологии полного производственного цикла. Первыми начали сходить с калужского конвейера среднеразмерные кроссоверы Tenet T7 – сначала в переднеприводном, а затем и в полноприводном вариантах. За ними последовали компактные кроссоверы Tenet T4, а затем – семиместные флагманы Tenet T8

Таким образом, в настоящий момент с конвейера сходят три модели, которые отправляют в 211 дилерских центров в 95 городах России. Не стоит на месте и процесс локализации: на сегодняшний день у нас налажено производство выхлопных систем, блоков ГЛОНАСС и ESP, аккумуляторов и внешнего остекления. В результате, несмотря на общее падение автомобильного рынка, марка Tenet показала ошеломительные результаты: всего за четыре с небольшим месяца было продано 33 482 автомобиля, марка вошла в Топ-10 самых продаваемых брендов. Вдобавок Tenet T4 стал самым популярным кроссовером в сегменте SUV-B, обойдя по продажам Belgee X50, а Tenet T7 занял в рейтинге продаж кроссоверов SUV-C второе место, c очень небольшим отрывом пропустив вперед только Haval Jolion. Результаты Tenet T8 оказались не столь впечатляющими: модель оказалась в рейтинге популярности SUV-D на пятом месте, но и само вхождение в Топ-10 этого рейтинга является очень неплохим показателем. 

Естественно, такое развитие было отмечено и экспертным сообществом, и по итогам 2025 года Tenet получил ряд отраслевых наград, включая признание в номинациях «Стремительный старт» (Men Today Trends Авто), «Внедорожник года» («Золотой Клаксон – 2025»), а также «Бренд года» (25-я национальная премия «Автомобиль года в России»).

Выступая на пресс-конференции, посвященной итогам года, операционный директор бренда Tenet Илья Перминов отметил: «2025 год стал для Tenet подтверждением того, что даже в крайне сжатые сроки возможно создать конкурентоспособный автомобильный бренд федерального масштаба. Всего за четыре месяца мы вошли в ТОП-3 российского рынка, заняли лидирующие позиции в ключевых сегментах и сформировали устойчивую инфраструктуру продаж и сервиса по всей стране».

Илья Перминов
Илья Перминов
Что дальше?

Естественно, большое внимание на пресс-конференции было уделено и перспективам развития в наступившем 2026 году. Главной целью руководство Tenet считает вхождение в Топ-3 самых популярных в России марок легковых автомобилей с долей не менее 10% рынка. Этому должны благоприятствовать неизбежное снижение ключевой ставки ЦБ, рост локального производства и наличие отложенного спроса. Будут продолжены усилия по налаживанию онлайн-торговли. Эта форма продаж пока что не стала основной, но тем не менее в прошлом году на интернет-площадках было реализовано 1198 автомобилей Tenet. Эту форму торговли внедрили 45 дилеров, а среди партнеров числятся Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет.

Естественно, будет расширяться и модельный ряд. Уже в ближайшее время на конвейер встанет флагманский кроссовер Tenet T9, а модели T4 и T8 ждут серьезные обновления (суть этих обновлений пока не раскрывается). Кроме того, в 2026 году должна начаться сборка некоего седана сегмента D. По логике событий можно предположить, что базой для этого седана станет Chery Arrizo 8. 

13 комментариев
28.01.2026 11:41
Papirus

Что тона дороге я ни одного этого ведра не встречал. Походу всё на склад неликвида отправляется.

1
28.01.2026 13:11
Виктор77

Вот я тоже может какие-то единичные машины и видел, но belgee в такси вижу каждый день по многу раз. Как этот таз на бумаге лучше всех продаётся непонятно.

28.01.2026 14:56
Andery Sudbin

Элементарные расчёты показывают, что 33 тысячи автомобилей составляют в лучшем случае 0.07 процента от общего парка в 47,45 миллиона легковых машин. Ну и опять же - я вот встречал уже в Москве, причем неоднократно. Один вот даже в нашем дворе стоит. Что делать будем??

1
28.01.2026 15:00
Papirus

Андрей, в математике есть понятие «погрешность измерения». Вот это ОНО. 🤣

28.01.2026 15:33
Andery Sudbin

Не-а. Не оно. Статистическая ошибка стохастического процесса и ошибка процесса измерения - это в сути очень разные вещи. В лучшем случае - следствие неравномерности пространственного распределения. А 0.07% в общем потоке - это прямо вот исчезающие малая величина для того, чтобы машины стали в нем заметным компонентом.

1
28.01.2026 11:47
E!

Копии Чери чутка подешевле и с более плохой сборкой.... Странно, что копия Джака в виде Москвича 3 подешевле (ладно, в Казахстане оригинальный немосквич стоит в полтора раза дешевле).
С другой стороны собрали Т4 на полном приводе. Лада Азимут из-за такой наглости уже умерла, не успев появиться.

2
28.01.2026 13:34
Иван Сергеев

Статья уже не актуальна. Завод полыхнул.

28.01.2026 14:05
Михаил Баландин

Комментарий тоже: полыхнул не завод, а один цех, и всё уже давно потушили.

1
28.01.2026 14:58
Andery Sudbin

Причем горел цех утилизации пенопласта, не имеющий непосредственного отношения к производству автомобилей.

28.01.2026 15:02
Papirus

Досадно. Склад неликвида сократился бы. Или вообще производство остановили бы… не судьба в этот раз. Очень на это надеялся.

28.01.2026 15:06
Михаил Баландин

Вот да. Но ведь ляпнуть что-то надо же было)

28.01.2026 14:09
Петя Иванов

Приятно видеть весь фан-клуб Принципа в сборе. Самое время раздать господам 麵條 и 茶

28.01.2026 14:16
seriberiezhka

Лучше миска рис и кошка-жена. :)

1

Новые статьи

Статьи / Практика Вредная вода и хитрости «самомойки»: как правильно мыть автомобиль Ну что может быть сложного в том, чтобы помыть машину? Заехал на мойку – и помыл. Но чем это удовольствие становится дороже, тем большее количество автовладельцев от этой услуги отказывается... 199 0 0 28.01.2026
Статьи / Автосервис Как выбрать моторное масло и не ошибиться Когда встает вопрос выбора моторного масла, большинство автомобилистов идут по проторенному пути: изучают материалы в интернете, консультируются с друзьями или специалистами на СТО, а также... 2241 1 0 27.01.2026
Статьи / Мнение без фильтров Не средство передвижения, а роскошь: почему дорожают автомобили Вот и утратила смысл крылатая фраза из «Золотого телёнка». В 2026 году машина – скорее роскошный аксессуар на колёсах: дорого, претенциозно, статусно. Ведь в России рост цен на автомобили да... 1160 22 0 26.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76140 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46369 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18762 4 3 02.10.2025
Новые комментарии
