Кроссоверы удались, ждем седан: Tenet подводит итоги 2025 года

Если бы у нас в распоряжении была машина времени и мы бы отправились назад ровно на один год, чтобы задать один единственный вопрос – «Что вы знаете о марке Tenet», то даже весьма информированные и неплохо ориентирующиеся в мире современных автомобилей люди честно бы ответили «Ничего». Или просто выразили недоумение: «Tenet? А что это такое?». Дело в том, что соглашение о технологическом партнерстве между российским концерном «АГР Холдинг» и китайской компанией Defetoo было подписано только в феврале прошедшего 2025 года. После этого события завертелись с умопомрачительной скоростью.

11 февраля 2025 года была официально зарегистрирована торговая марка Tenet, а в марте на бывший завод Volkswagen в Калуге, перешедший в собственность «АГР Холдинг», начали завозить оборудование для переоснащения сборочных цехов.

За два месяца это оборудование было смонтировано и отлажено, и уже в июне на заводе был сварен первый кузов, а в августе начался серийный выпуск автомобилей по технологии полного производственного цикла. Первыми начали сходить с калужского конвейера среднеразмерные кроссоверы Tenet T7 – сначала в переднеприводном, а затем и в полноприводном вариантах. За ними последовали компактные кроссоверы Tenet T4, а затем – семиместные флагманы Tenet T8.

Таким образом, в настоящий момент с конвейера сходят три модели, которые отправляют в 211 дилерских центров в 95 городах России. Не стоит на месте и процесс локализации: на сегодняшний день у нас налажено производство выхлопных систем, блоков ГЛОНАСС и ESP, аккумуляторов и внешнего остекления. В результате, несмотря на общее падение автомобильного рынка, марка Tenet показала ошеломительные результаты: всего за четыре с небольшим месяца было продано 33 482 автомобиля, марка вошла в Топ-10 самых продаваемых брендов. Вдобавок Tenet T4 стал самым популярным кроссовером в сегменте SUV-B, обойдя по продажам Belgee X50, а Tenet T7 занял в рейтинге продаж кроссоверов SUV-C второе место, c очень небольшим отрывом пропустив вперед только Haval Jolion. Результаты Tenet T8 оказались не столь впечатляющими: модель оказалась в рейтинге популярности SUV-D на пятом месте, но и само вхождение в Топ-10 этого рейтинга является очень неплохим показателем.

Естественно, такое развитие было отмечено и экспертным сообществом, и по итогам 2025 года Tenet получил ряд отраслевых наград, включая признание в номинациях «Стремительный старт» (Men Today Trends Авто), «Внедорожник года» («Золотой Клаксон – 2025»), а также «Бренд года» (25-я национальная премия «Автомобиль года в России»).

Выступая на пресс-конференции, посвященной итогам года, операционный директор бренда Tenet Илья Перминов отметил: «2025 год стал для Tenet подтверждением того, что даже в крайне сжатые сроки возможно создать конкурентоспособный автомобильный бренд федерального масштаба. Всего за четыре месяца мы вошли в ТОП-3 российского рынка, заняли лидирующие позиции в ключевых сегментах и сформировали устойчивую инфраструктуру продаж и сервиса по всей стране».

Илья Перминов

Что дальше?

Естественно, большое внимание на пресс-конференции было уделено и перспективам развития в наступившем 2026 году. Главной целью руководство Tenet считает вхождение в Топ-3 самых популярных в России марок легковых автомобилей с долей не менее 10% рынка. Этому должны благоприятствовать неизбежное снижение ключевой ставки ЦБ, рост локального производства и наличие отложенного спроса. Будут продолжены усилия по налаживанию онлайн-торговли. Эта форма продаж пока что не стала основной, но тем не менее в прошлом году на интернет-площадках было реализовано 1198 автомобилей Tenet. Эту форму торговли внедрили 45 дилеров, а среди партнеров числятся Wildberries, Ozon и Яндекс Маркет.

Естественно, будет расширяться и модельный ряд. Уже в ближайшее время на конвейер встанет флагманский кроссовер Tenet T9, а модели T4 и T8 ждут серьезные обновления (суть этих обновлений пока не раскрывается). Кроме того, в 2026 году должна начаться сборка некоего седана сегмента D. По логике событий можно предположить, что базой для этого седана станет Chery Arrizo 8.