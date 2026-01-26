Citroen может вернуться в сегмент минивэнов с новым Picasso

Не исключено, что следующий MPV будет создан по мотивам концепта Elo, который был представлен в начале декабря 2025 года.

Французская марка выпускала минивэн Citroen Picasso в общей сложности с 1999 по 2018 годы. Пассажирский вэн предлагался в разных модификациях с собственными прибавками к названию: Xsara (с 1999 по 2008 годы), C3 (с 2008 по 2017 годы) и C4 / Grand C4 (с 2006 по 2018 годы). С тех пор, как было завершено производство Пикассо, бренд покинул сегмент MPV и сосредоточился на кроссоверах. Однако запрос на минивэны у клиентов Citroen всё-таки есть.

На фото: Citroën Grand C4 Picasso и C4 Picasso

Не исключено, что марка в дальнейшем попробует этот запрос удовлетворить. О том, что французы могут выпустить новый минивэн, сообщает британское издание Autocar со ссылкой на руководителя отдела дизайна компании Пьера Леклерка. Есть вероятность, что потенциальная новинка уже находится в разработке, а также что ей дадут знакомое название – Picasso.

Концепт Citroen Elo

По предварительным данным, новинку могут создать по мотивам футуристичного концепта Citroen Elo, который дебютировал в первой декаде декабря 2025 года. Как Kolesa.ru сообщал ранее, шоу-кар представляет собой шестиместный семейный минивэн со съёмной мебелью и двумя матрасами. Название Elo является аббревиатурой, которую можно расшифровать как Rest, Play, Work (в переводе с английского языка – «отдыхать, играть, работать»).

Концепт получил светодиодные горизонтальные штрихи ходовых огней, четыре квадрата в роли основных блоков фар, светящийся овал актуального логотипа. Ещё концепт может похвастаться солидной площадью остекления – 4,5 кв. метра. У Citroen Elo нет центральных стоек, что делает более удобной посадку и высадку пассажиров. Также шоу-кар снабдили комплектом шин с оранжевым подтоном, которые специально для него разработала компания Goodyear. Их дополнили светодиодными индикаторами давления на ступицах колёс.

Салон концепта Citroen Elo

В ярко-оранжевом салоне Citroen Elo место водителя сдвинуто максимально вперёд и размещено по центру. Нижняя секция лобового стекла представляет собой большой горизонтально вытянутый проекционный щиток приборов. Руль с физическими кнопками по форме ближе к овалу. Кресло водителя во время стоянки можно развернуть лицом к пассажирам, сидящим позади, предусмотрен и обеденный столик. В багажнике имеется два надувных матраса от Decathlon, с их помощью можно организовать полноценные спальные места в салоне.

Известно, что габаритная длина концептуального минивэна равна 4,1 метра, ширина – 1,92 метра, высота – 1,7 метра. Силовая установка у Citroen Elo полностью электрическая, шоу-кар снабдили единственным электродвигателем, расположенным на задней оси, его максимальная мощность равна 136 л.с. Стоит ожидать, что потенциальный серийный MPV марки Citroen получит салон с более привычной компоновкой, а также разные модификации в плане техники.

Напомним, ранее в текущем месяце в СМИ появилась информация о том, что Peugeot, Citroen и Fiat вслед за Opel начали рассматривать возможность использования гибридной системы от китайской марки Leapmotor. Речь идёт о последовательной гибридной установке типа range extender, которой оснащается актуальный Leapmotor C10, представленный в том числе на европейском рынке.