Peugeot, Citroen и Fiat вслед за Opel думают об использовании гибридной системы от Leapmotor

Речь идёт о последовательной гибридной установке типа range extender, которой оснащается актуальный Leapmotor C10, представленный в том числе на европейском рынке.

Мультибрендовый автогигант Stellantis намерен сохранить как можно большее количество своих марок, но при этом так, чтобы обновление их модельных линеек обошлось сравнительно дёшево. В этом, как обычно, помогает использование общих платформ и техники. А иногда и одних и тех же моделей с минимальными отличиями в дизайне, а также другими логотипами и шильдиками. Как Kolesa.ru сообщал ранее, последнее может ожидать в частности Opel и его британский аналог Vauxhall.

На фото: Leapmotor B10

Как стало известно минувшей осенью, Opel рассматривает возможность добавления в свою модельную линейку клона Leapmotor B10. Предполагалось, что в перспективе компания может использовать эмблемы немецкого бренда и для других моделей китайской марки. Не исключено, что производство первого «псевдоопеля» начнётся уже в 2026-м, одновременно с оригинальным Leapmotor B10, который пропишется на заводе Stellantis в Испании.

Теперь британское издание Autocar со ссылкой на главу китайского подразделения Stellantis Синя Тяньшу сообщает о том, что ряд европейских марок, таких как Citroën, Peugeot, DS и Fiat в дальнейшем могут начать использовать последовательную гибридную установку типа range extender от Leapmotor. Сейчас на старосветском рынке представлен Leapmotor C10 с соответствующей техникой.

На фото: салон Leapmotor B10 1 / 2 На фото: салон Leapmotor B10 2 / 2

В состав plug-in гибридной системы этого китайского паркетника входит бензиновый 1,5-литровый двигатель, который работает в режиме генератора для тяговой батареи ёмкостью 28,4 кВт*ч и механически не связан с колёсами. На задней оси расположен 215-сильный электромотор. У Leapmotor C10 REEV запас хода при движении только на электротяге составляет 145 км (по циклу WLTP), а совокупная дальнобойность равна 970 км.

На фото: Leapmotor С10 REEV

Пока что не сообщается, какие именно модели и каких именно марок начнут использовать plug-in гибридную технику от Leapmotor (в случае если соответствующие проекты действительно получат «зелёный свет»).

Синь Тяньшу отметил, что будущие модели Leapmotor, предназначенные для Европы, в дальнейшем, вероятно, смогут использовать одну из существующих платформ Stellantis. По словам топ-менеджера, это будет «соответствовать стратегии фирмы по более эффективному представлению европейских продуктов на местном рынке».

На фото: салон Leapmotor С10 REEV 1 / 2 На фото: салон Leapmotor С10 REEV 2 / 2

Как отмечает издание, глава китайского подразделения Stellantis считает, что использование последовательных гибридных установок типа range extender может стать важным шагом на пути Европы к электрификации. Он отметил, что это «хорошее промежуточное решение», пока темпы внедрения электромобилей продолжают отставать от прогнозов.