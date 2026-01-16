Бизнес ×
  • Peugeot, Citroen и Fiat вслед за Opel думают об использовании гибридной системы от Leapmotor

Peugeot, Citroen и Fiat вслед за Opel думают об использовании гибридной системы от Leapmotor

16.01.2026 106 0 0
Peugeot, Citroen и Fiat вслед за Opel думают об использовании гибридной системы от Leapmotor

Речь идёт о последовательной гибридной установке типа range extender, которой оснащается актуальный Leapmotor C10, представленный в том числе на европейском рынке.

Мультибрендовый автогигант Stellantis намерен сохранить как можно большее количество своих марок, но при этом так, чтобы обновление их модельных линеек обошлось сравнительно дёшево. В этом, как обычно, помогает использование общих платформ и техники. А иногда и одних и тех же моделей с минимальными отличиями в дизайне, а также другими логотипами и шильдиками. Как Kolesa.ru сообщал ранее, последнее может ожидать в частности Opel и его британский аналог Vauxhall.

На фото: Leapmotor B10

Как стало известно минувшей осенью, Opel рассматривает возможность добавления в свою модельную линейку клона Leapmotor B10. Предполагалось, что в перспективе компания может использовать эмблемы немецкого бренда и для других моделей китайской марки. Не исключено, что производство первого «псевдоопеля» начнётся уже в 2026-м, одновременно с оригинальным Leapmotor B10, который пропишется на заводе Stellantis в Испании.

Теперь британское издание Autocar со ссылкой на главу китайского подразделения Stellantis Синя Тяньшу сообщает о том, что ряд европейских марок, таких как Citroën, Peugeot, DS и Fiat в дальнейшем могут начать использовать последовательную гибридную установку типа range extender от Leapmotor. Сейчас на старосветском рынке представлен Leapmotor C10 с соответствующей техникой.

На фото: салон Leapmotor B10
На фото: салон Leapmotor B10
1 / 2
На фото: салон Leapmotor B10
На фото: салон Leapmotor B10
2 / 2

В состав plug-in гибридной системы этого китайского паркетника входит бензиновый 1,5-литровый двигатель, который работает в режиме генератора для тяговой батареи ёмкостью 28,4 кВт*ч и механически не связан с колёсами. На задней оси расположен 215-сильный электромотор. У Leapmotor C10 REEV запас хода при движении только на электротяге составляет 145 км (по циклу WLTP), а совокупная дальнобойность равна 970 км.

На фото: Leapmotor С10 REEV

Пока что не сообщается, какие именно модели и каких именно марок начнут использовать plug-in гибридную технику от Leapmotor (в случае если соответствующие проекты действительно получат «зелёный свет»).

Синь Тяньшу отметил, что будущие модели Leapmotor, предназначенные для Европы, в дальнейшем, вероятно, смогут использовать одну из существующих платформ Stellantis. По словам топ-менеджера, это будет «соответствовать стратегии фирмы по более эффективному представлению европейских продуктов на местном рынке».

На фото: салон Leapmotor С10 REEV
На фото: салон Leapmotor С10 REEV
1 / 2
На фото: салон Leapmotor С10 REEV
На фото: салон Leapmotor С10 REEV
2 / 2

Как отмечает издание, глава китайского подразделения Stellantis считает, что использование последовательных гибридных установок типа range extender может стать важным шагом на пути Европы к электрификации. Он отметил, что это «хорошее промежуточное решение», пока темпы внедрения электромобилей продолжают отставать от прогнозов.

Китай авторынок Европа бизнес Leapmotor Leapmotor C10 Leapmotor B10 Peugeot Citroen DS FIAT Opel

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Как правильно парковаться: советы для новичков Постижение основ парковки автомобиля – это своего рода обряд посвящения для каждого водителя-новичка. Навык, можно сказать, фундаментальный и определяющий дальнейшую водительскую судьбу, пот... 325 3 0 16.01.2026
Статьи / Авторынок Что ВАЗ грядущий нам готовит: невеселые итоги 2025 года и амбициозные планы на будущее АО «АВТОВАЗ» – это наше автомобильное все. Во всяком случае уже в течение многих лет завод является безусловным лидером российского рынка легковых автомобилей. Но на пресс-конференции, посвя... 1101 16 2 15.01.2026
Статьи / Мнение без фильтров Само так получилось: кто виноват в ДТП на неочищенной дороге Каждую зиму в пабликах любого города можно встретить жалобы на некачественную уборку снега с дорог, который, по мнению авторов сообщений, часто становится причиной ДТП. Мол, нельзя так чисти... 915 11 3 12.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 75629 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46057 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18225 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
16 Что ВАЗ грядущий нам готовит: невеселые итоги 2025 года и амбициозные...
11 Само так получилось: кто виноват в ДТП на неочищенной дороге
6 Люксовый седан Hongqi L1 приготовился к старту продаж в России
Новые комментарии
Change privacy settings