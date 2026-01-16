Peugeot, Citroen и Fiat вслед за Opel думают об использовании гибридной системы от Leapmotor

Мультибрендовый автогигант Stellantis намерен сохранить как можно большее количество своих марок, но при этом так, чтобы обновление их модельных линеек обошлось сравнительно дёшево. В этом, как обычно, помогает использование общих платформ и техники. А иногда и одних и тех же моделей с минимальными отличиями в дизайне, а также другими логотипами и шильдиками. Как Kolesa.ru сообщал ранее, последнее может ожидать в частности Opel и его британский аналог Vauxhall.
Как стало известно минувшей осенью, Opel рассматривает возможность добавления в свою модельную линейку клона Leapmotor B10. Предполагалось, что в перспективе компания может использовать эмблемы немецкого бренда и для других моделей китайской марки. Не исключено, что производство первого «псевдоопеля» начнётся уже в 2026-м, одновременно с оригинальным Leapmotor B10, который пропишется на заводе Stellantis в Испании.
Теперь британское издание Autocar со ссылкой на главу китайского подразделения Stellantis Синя Тяньшу сообщает о том, что ряд европейских марок, таких как Citroën, Peugeot, DS и Fiat в дальнейшем могут начать использовать последовательную гибридную установку типа range extender от Leapmotor. Сейчас на старосветском рынке представлен Leapmotor C10 с соответствующей техникой.
В состав plug-in гибридной системы этого китайского паркетника входит бензиновый 1,5-литровый двигатель, который работает в режиме генератора для тяговой батареи ёмкостью 28,4 кВт*ч и механически не связан с колёсами. На задней оси расположен 215-сильный электромотор. У Leapmotor C10 REEV запас хода при движении только на электротяге составляет 145 км (по циклу WLTP), а совокупная дальнобойность равна 970 км.
Пока что не сообщается, какие именно модели и каких именно марок начнут использовать plug-in гибридную технику от Leapmotor (в случае если соответствующие проекты действительно получат «зелёный свет»).
Синь Тяньшу отметил, что будущие модели Leapmotor, предназначенные для Европы, в дальнейшем, вероятно, смогут использовать одну из существующих платформ Stellantis. По словам топ-менеджера, это будет «соответствовать стратегии фирмы по более эффективному представлению европейских продуктов на местном рынке».
Как отмечает издание, глава китайского подразделения Stellantis считает, что использование последовательных гибридных установок типа range extender может стать важным шагом на пути Европы к электрификации. Он отметил, что это «хорошее промежуточное решение», пока темпы внедрения электромобилей продолжают отставать от прогнозов.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться