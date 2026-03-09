Мнение без фильтров ×

Не за рулём: почему водители не любят пешеходов

Вряд ли найдётся такой водитель, который скажет, что любит пешеходов. Скорее, он будет утверждать, что он их уважает. В общем-то, это правильно: любить некоторых из них особо не за что, а уважать необходимо в любом случае. Хотя часто делать этого совсем не хочется.

Недавно знакомый поделился личной болью: его оштрафовали за неправильный переход улицы. Мол, срезал немного мимо пешеходного перехода, и его за это «приняли» гаишники. Разумеется, сотрудники Госавтоинспекции в его рассказе получили несколько непечатных эпитетов, потому что занимаются ерундой: оказывается, им надо ловить алкашей за рулём, а не штрафовать беззащитных пешеходов. И тут мне есть что возразить.

К сожалению, многие пешеходы у нас либо чрезвычайно беззаботные, либо просто немного туповатые. Иначе мне трудно объяснить их желание перебежать в наушниках проезжую часть на красный сигнал светофора или вынести на дорогу своё достаточно хрупкое по сравнению с кузовом автомобиля тело метрах в пятидесяти от перехода. Они часто думают, что ПДД – это не для них. Нет руля – нет правил. Зря! Достаточно открыть общие положения Правил дорожного движения и прочитать, кто такой участник дорожного движения. Удивительно, но это «лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства». Почему-то об этом вспоминают редко, и совершенно напрасно. Само собой, опытные водители привыкли думать не только за себя, но и «за того парня», который сидит за рулём машины в зоне видимости. Думать ещё и за пешехода и пытаться угадать, куда он рванёт через секунду, – это уже слишком. Более того: зачастую это просто невозможно. Поэтому пешеходов, которые нарушают правила не хуже водителей, сбивали, сбивают и будут сбивать всегда. Это очень печально, но неизбежно хотя бы по той причине, что любая машина намного тяжелее любого глупого пешехода и остановить её моментально невозможно.

Также глупые пешеходы не понимают, что штрафовать их сотрудники Госавтоинспекции имеют полное право, потому мы уже сказали: любой человек на дороге – участник дорожного движения. А значит, должен соблюдать ПДД, за чем и следят люди в форме. Так что возмущаться нечему: нарушил – получите, распишитесь. Забавная ситуация: чем чаще наглых автолюбителей штрафуют, тем ниже становится аварийность (во всяком случае, об этом говорит отечественная статистика последних лет). Так, может, чем чаще штрафовать наглых пешеходов, тем больше их останется живыми? Иначе ведь до них обычно ничего не доходит. Нормальные пешеходы всё это понимают, а вот глупых как-то спасать надо, а действует на них только наказание. Да и жалко водителя, который такого молодца собьёт, а потом будет за него отвечать по всей строгости закона только потому, что по ПДД водитель у нас почти всегда в ответе за всех пешеходов. 

Одним словом, я всегда радуюсь, когда вижу и слышу, как штрафуют пешехода. Не потому, что я злорадный (хотя и не без этого, конечно), а потому что считаю вероятным, что кому-то этим, может быть, спасают жизнь. В конце концов, даже глупый человек имеет право жить долго и счастливо. 

