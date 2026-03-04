Брутальный кроссовер Deepal G318 от Changan готовится к старту продаж в РФ

Марка Deepal, принадлежащая компании Changan, представила брутальный SUV под названием Deepal G318 в Китае в первом квартале 2024-го, в продаже на домашнем рынке он появился летом того же года. Модель представляет собой кроссовер с несущим кузовом и оснащается последовательной гибридной установкой. На российский рынок Deepal G318 выйдет под родным названием.
Впервые кроссовер был анонсирован для РФ ещё летом 2025 года, однако теперь местный офис Changan решил ещё раз напомнить о модели, готовящейся к выходу на российский рынок. При этом конкретную дату начала продаж Deepal G318 в России в компании пока так и не назвали, но отметили, что «модель уже готовится к поступлению в дилерскую сеть».
Deepal G318 – это полноразмерный кроссовер, его габаритная длина равна 5010 мм (с учётом запасного колеса, закреплённого на корме, ширина составляет 1985 мм, высота – 1895 мм, а расстояние между осями равно 2880 мм. SUV снабдили адаптивным круиз-контролем и адаптивной пневмоподвеской с регулируемой высотой и жёсткостью. Минимальный дорожный просвет у него – 210 мм.
Кроссовер имеет традиционный кузов с «оквадраченными» формами, головную оптику необычной формы и дополнительную светотехнику на крыше, массивный обвес из черного пластика по периметру кузова, включая накладки на колёсные арки, а также обычные наружные зеркала и выдвижные дверные ручки (кстати, в Китае они недавно попали под запрет).
Салон рассчитан на пятерых седоков, перед водителем располагается трёхспицевое рулевое колесо с усечённым ободом и физическими кнопками, а за ним находится виртуальная приборка. По центру передней панели расположен интегрированный тачскрин информационно-развлекательной системы, его диагональ составляет 14,6 дюйма. Известно, что модель, предназначенная для российского рынка, получила расширенный зимний пакет.
Deepal G318 – это plug-in гибрид последовательного типа, в состав его установки входит установленный спереди поперечно 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с., который не имеет механической связи с колёсами и работает в режиме генератора для тяговой батареи. Её ёмкость в российском представительстве компании не уточнили, тогда как для кроссовера на домашнем рынке предусмотрено два варианта на выбор – на 18,99 или 35,07 кВт*ч.
За вращение колёс у этого полноприводника отвечают два электромотора (по одному на каждой оси), в российской спецификации совокупная отдача системы равна 439 л.с. На разгон с места до «сотни» этой модели требуется 6,3 секунды, а совокупный запас хода (при полном баке и полностью заряженной батарее) превышает 1000 км. Отметим, у SUV со «старшей» батареей, предназначенного для Китая, дальнобойность чисто на электротяге равна 190 км (по циклу CLTC).
Цены брутального кроссовера Deepal G318 в России будут официально объявлены позже, ближе к старту продаж.
