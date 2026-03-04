Гибридные авто ×
04.03.2026
Брутальный кроссовер Deepal G318 от Changan готовится к старту продаж в РФ

В скором времени гибридный SUV китайской марки начнёт поступать в российские дилерские центры. Цены будут официально обнародованы позднее.

Марка Deepal, принадлежащая компании Changan, представила брутальный SUV под названием Deepal G318 в Китае в первом квартале 2024-го, в продаже на домашнем рынке он появился летом того же года. Модель представляет собой кроссовер с несущим кузовом и оснащается последовательной гибридной установкой. На российский рынок Deepal G318 выйдет под родным названием.

На фото: Deepal G318 (версия для рынка Китая)

Впервые кроссовер был анонсирован для РФ ещё летом 2025 года, однако теперь местный офис Changan решил ещё раз напомнить о модели, готовящейся к выходу на российский рынок. При этом конкретную дату начала продаж Deepal G318 в России в компании пока так и не назвали, но отметили, что «модель уже готовится к поступлению в дилерскую сеть».

Deepal G318 – это полноразмерный кроссовер, его габаритная длина равна 5010 мм (с учётом запасного колеса, закреплённого на корме, ширина составляет 1985 мм, высота – 1895 мм, а расстояние между осями равно 2880 мм. SUV снабдили адаптивным круиз-контролем и адаптивной пневмоподвеской с регулируемой высотой и жёсткостью. Минимальный дорожный просвет у него – 210 мм.

Кроссовер имеет традиционный кузов с «оквадраченными» формами, головную оптику необычной формы и дополнительную светотехнику на крыше, массивный обвес из черного пластика по периметру кузова, включая накладки на колёсные арки, а также обычные наружные зеркала и выдвижные дверные ручки (кстати, в Китае они недавно попали под запрет).

На фото: салон Deepal G318 (версии для Китая)

Салон рассчитан на пятерых седоков, перед водителем располагается трёхспицевое рулевое колесо с усечённым ободом и физическими кнопками, а за ним находится виртуальная приборка. По центру передней панели расположен интегрированный тачскрин информационно-развлекательной системы, его диагональ составляет 14,6 дюйма. Известно, что модель, предназначенная для российского рынка, получила расширенный зимний пакет.

Deepal G318 – это plug-in гибрид последовательного типа, в состав его установки входит установленный спереди поперечно 1,5-литровый бензиновый мотор мощностью 150 л.с., который не имеет механической связи с колёсами и работает в режиме генератора для тяговой батареи. Её ёмкость в российском представительстве компании не уточнили, тогда как для кроссовера на домашнем рынке предусмотрено два варианта на выбор – на 18,99 или 35,07 кВт*ч.

За вращение колёс у этого полноприводника отвечают два электромотора (по одному на каждой оси), в российской спецификации совокупная отдача системы равна 439 л.с. На разгон с места до «сотни» этой модели требуется 6,3 секунды, а совокупный запас хода (при полном баке и полностью заряженной батарее) превышает 1000 км. Отметим, у SUV со «старшей» батареей, предназначенного для Китая, дальнобойность чисто на электротяге равна 190 км (по циклу CLTC).

Цены брутального кроссовера Deepal G318 в России будут официально объявлены позже, ближе к старту продаж.

кроссовер Россия Китай авторынок гибридные авто Deepal Deepal G318 Changan

 

