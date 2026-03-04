Новый Dodge Charger SRT Hellcat c компрессорным V8 HEMI ожидается в 2028 году

По данным инсайдеров, возвращение 6,2-литрового компрессорного V8 HEMI под капот Dodge Charger будет приурочено к рестайлингу всего семейства масл-каров нынешнего поколения LB. Топ-версия Hellcat будет располагать мощностью около 800 л.с., на американском рынке её главным соперником будет свежепредставленный Ford Mustang Dark Horse SC.

В январе этого года компрессорный V8 наконец-то вернулся под капот Мустанга, оснащённый им Ford Mustang Dark Horse SC выйдет на рынок ближайшим летом, а вот аналогичный Dodge Charger придётся подождать ещё примерно два года — по данным ресурса Moparinsiders, возвращение в строй топ-версии SRT Hellcat c 6,2-литровым компрессорным V8 HEMI случится только после рестайлинга всего семейства Charger в 2028 году.

Нынешний Dodge Charger поколения LB на платформе STLA Large производится с 2024 года, он заменил не только предыдущий седан Charger поколения LD, но и купе Challenger. Нынешний Charger предлагается в кузовах трёх- и пятидверный лифтбек. Силовые установки — бензиновые и электрически. Все бензиновые версии Charger сейчас оснащаются 3,0-литровой рядной «битурбошестёркой» Hurricane мощностью до 558 л.с., у дилеров они появились только под конец 2025 года, поэтому реальный спрос на них можно будет оценить только по итогам 2026 года, а электрический Charger продаётся плохо — за весь прошлый год в США реализовано только 7421 шт.

Различные версии актуального Dodge Charger 1 / 5 Различные версии актуального Dodge Charger 2 / 5 Различные версии актуального Dodge Charger 3 / 5 Различные версии актуального Dodge Charger 4 / 5 Различные версии актуального Dodge Charger 5 / 5

При прошлом гендиректоре Stellantis Карлосе Таваресе предполагалось, что топовой версией Dodge Charger поколения LB будет электрическая SRT Banshee, а новый гендиректор Антонио Филоса её отменил и сделал ставку на возвращение в строй моторов V8 HEMI, от которых Таварес планировал избавиться. Пока неясно, будут ли у нынешнего Чарджера атмосферные версии V8 HEMI объёмом 5,7 л и 6,4 л — с точки зрения мощности они уступают наддувным моторам Hurricane, но многие клиенты жаждут именно V8 HEMI за характерный булькающий звук и ровную тягу.

Что до нового Dodge Charger SRT Hellcat, то его разработка уже началась, инженерам придётся значительно перекроить платформу STLA Large, изначально не рассчитанную на моторы V8, и заново настроить шасси. По данным источников Moparinsiders, первым на рынок выйдет трёхдверный Charger SRT Hellcat, а пятидверка подтянется попозже.

Мощности у нового Dodge Charger SRT Hellcat будет более чем достаточно: инженеры недавно возрождённого подразделения SRT Performance в прошлом вдоволь наупражнялись с 6,2-литровым компрессорным V8 HEMI — на купе Dodge Challenger SRT Demon 170 он выдавал 1039 л.с., но в новом Charger SRT Hellcat, полагаем, на старте карьеры будет порядка 800 л.с., а дальше, возможно, больше.

Добавим, что в начале этого года был представлен возрождённый масл-трак Ram 1500 SRT TRX, на нём модернизированный 6,2-литровый компрессорный V8 HEMI выдаёт 788 л.с.

