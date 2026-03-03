Впрочем, пока этот звездолёт добирался до российского рынка, он успел адаптироваться к нашим условиям. В отличие от домашней версии, у EX5 EM-i появились подогревы всех сидений, руля и ветрового стекла, а также увеличенный бачок омывателя и беспроводной протокол Apple CarPlay. На этом всё – словно китайские инженеры почитали комментарии на российских автомобильных сайтах и решили: «Ладно уж, живите по-человечески».
Парочка штрихов
Как намекает индекс, новичок представляет собой гибридную версию кроссовера EX5, с которым мы познакомились в прошлом году, но фронтальная часть у него иная. Например, вместо обычных фар головного света EX5 EM-i получил двухэтажную светотехнику, верхний ярус которой соединён перемычкой. Компактные модули основного света переехали ниже – в бампер. И Geely даёт этому интересное объяснение!
Дескать, таким образом фары головного света уменьшают световые помехи для водителей встречного транспорта, а расположенные у кромки капота ходовые огни и указатели поворота более эффективно предупреждают других участников движения о манёврах автомобиля. Ах, да: вдобавок такая компоновка, цитирую, «делает переднюю часть более изысканной». Ну что ж… Получилось, правда, довольно шаблонно и невыразительно. Будто шеф-повар долго рассказывал о сложном рецепте, а в итоге подал стандартный «Оливье».
В отличие от выкидных лезвий электрички, на дверях гибрида обычные ручки под естественный хват. Сбоку и сзади автомобили почти ничем не отличаются друг от друга – какие-то нюансы оформления можно заметить, только если поставить их рядом. Например, переехавший с бампера на багажную дверь номерной знак. Зато кроме белого Crystal White, серебристого Pearl Silver, чёрного Ink Black и серого Twilight Grey есть пара весёлых оттенков – синий Indigo Blue и зелёный Jungle Green.
Немного удобнее
У интерьера цветовых схем всего две – либо скучная, но практичная чёрная отделка, либо более симпатичная комбинированная коричнево-чёрная. Салон ощущается как аккуратная кофейня в спальном районе: без мишленовских амбиций, но в целом приятно. Светлый кожзам, которым обшиты кресла, двери и передняя панель, разочаровал – от машины с пробегом всего 8500 км ожидаешь менее заметных следов износа водительского сиденья.
Радует геометрия посадки: диапазоны регулировок кресел и рулевого колеса более чем приличные. Увы, это всё ещё редкий для китайских автомобилей пример, когда удобно устроиться за рулём – это не борьба с компромиссами, а спокойный процесс. А вот сам руль максимально непонятной и неестественной формы неудобен. И даже нормальные аналоговые кнопки не в силах сгладить это впечатление.
Кстати, о кнопках. Их здесь, к сожалению, дефицит. На передней панели – только дефлекторы и тачскрин мультимедийной системы, на тоннеле – большая крутилка громкости, а также несколько клавиш управления климатом. По сравнению с электрическим ЕХ5 их стало чуть больше, что хорошо – теперь можно регулировать температуру и скорость вентилятора на ощупь. Климат двухзонный – сзади есть только дефлекторы и подогревы.
Центральный дисплей диагональю 15,4 дюйма вполне хорош – яркий, чёткий, шустрый. В общем-то, здесь всё точно так же, как у электрокара, поэтому повторяться не будем. Отмечу лишь, что даже с работающим CarPlay в нижней части экрана остаются виртуальные кнопки климата и настроек автомобиля – это удобно. А интерфейс меню не заставляет чувствовать себя сисадмином, что уже можно считать победой.
Панель приборов диагональю 10,2 дюйма так же бесполезна, как у EX5. Нет нормальных шкал, а винегрет из мелких символов сходу разобрать невозможно. Благо хоть есть проекционный дисплей. Клавиши… нет, это не клавиши. Как правильно назвать эти штуки на дверях, с помощью которых управляются стеклоподъёмники? Тумблеры? В общем, они по-прежнему неудобны, а алгоритм их работы противоречит здравому смыслу. Такое ощущение, что их проектировали в рамках эксперимента «Давайте сделаем не как у всех».
На втором ряду неожиданно просторно по всем направлениям. Придраться можно разве что к подушке, которая установлена низковато – длинноногие пассажиры будут сидеть с высоко задранными коленями. Из развлечений есть только центральный подлокотник с подстаканниками и пара USB-портов, а подогревы можно включить только кнопками на торце центрального тоннеля, расположенными рядом с дефлекторами.
Багажник неплох, но открыть его изнутри можно только виртуальной кнопкой на центральном дисплее – мягко говоря, не очень удобное решение. С бензобаком, кстати, та же история, а вот лючок зарядного порта разблокируется вместе с центральным замком. В багажном отсеке есть пара крючков для пакетов и… всё. Карманов или ремешков для баклажек с омывайкой нет, боковины отделаны жёстким пластиком. Жить можно, но чего-то не хватает.
Два в одном
EX5 EM-i построен на модульной платформе GEA третьего поколения для электрокаров и гибридных автомобилей. Geely описывает это как некое подобие конструктора Lego для взрослых: вроде бы всё стыкуется, всё модульное, всегда можно добавить ещё один блок… Но почему тогда китайцы не поставили сюда ещё один электромотор – на заднюю ось? Ведь это было бы так просто. Но, так или иначе, привод только передний.
Концепция платформы GEA заключается в интеграции литий-железо-фосфатной батареи ёмкостью 18,4 кВт·ч в силовую структуру кузова. Она находится под полом, словно фундамент дома. Её не видно, но на ней держится весь характер машины. Ключевое отличие EX5 от EX5 EM-i заключается в наличии ДВС – это 1,5-литровый атмосферный моторчик BHE15-BFN мощностью 99 сил.
Гибридная трансмиссия E-DHT позволила реализовать в EX5 EM-i параллельно-последовательную схему. У силовой установки есть три режима работы. Electric предполагает движение на электротяге, оно доступно при зарядке батареи от 20%. Hybrid – универсальный режим, который, однако, отдаёт приоритет электротяге с подключением ДВС при необходимости. Причём двигатель может как заряжать батарею, так и вращать колёса. Как стажёр, который одновременно учится, работает и подменяет начальника в обеденный перерыв.
Кстати, при падении уровня заряда менее 20% мотор для подзарядки и поддержания заряда будет молотить постоянно. Наконец, в режиме Power всегда работают и ДВС, и электромотор – для максимально бодрого ускорения, а не зарядки батареи. В общем, не зря Джили описывает свою гибридную трансмиссию как «11-в-1»: в этом самом модуле EM-i, который пристыкован к бензиновому мотору, спрятаны два электромотора.
Один из них вращает колёса, другой – заряжает батарею. Ещё есть редуктор, а также россыпь электронных блоков, которые управляют этим хозяйством. Как всё это работает? Хорошо бы, конечно, просто сесть и поехать это выяснять, но так сделать нельзя. Как и в EX5, нужно сначала зайти в меню мультимедийки и методично вырубить назойливые электронные ассистенты: все настройки, включая уровень рекуперации, постоянно сбрасываются.
Точнее сказать, это происходит всякий раз, когда выходишь из машины с ключом в кармане. И нет, не делать этого нельзя: пронзительная пищалка о превышении скоростного режима, которая ошибается через раз, не даст покоя. Уведомление «о смене скоростного режима» – тоже. Кроме того, каждое из этих действий выключается не просто свайпом соответствующего ползунка, а требует дополнительного подтверждения нажатием виртуальной кнопки. Будто автомобиль пытается тебя воспитывать – строго, настойчиво и с контрольными вопросами.
Помни о заряде
Едет EX5 EM-i довольно шустро, но только если батарея заряжена минимум на 20%. Иначе силовой агрегат начинает потихоньку саботировать указания водителя. Оценить разгонную динамику в очередной рекордный снегопад сложно, но хорошо заряженный Geely не будет изгоем в потоке. С падением заряда батареи отклик на педаль газа становится ощутимо более вялым, ведь бремя вращения колёс в этом случае полностью ложится на 99-сильный ДВС.
Который, к слову, при этом пытается ещё и подпитывать батарею, поэтому работает на повышенных оборотах. Как неизбежное следствие – шум в салоне и расход топлива под 12-13 литров. Алгоритм работы принудительной зарядки батареи от бензинового мотора остался загадкой – батарея всё равно разряжалась быстрее, чем успевала зарядиться. А бензин, получается, просто улетал в трубу.
Кроме того, после пары холодных ночей, когда температура воздуха падала примерно до -18, батарея утром демонстрировала запас хода в ноль километров, хотя вечером оставалась заряженной примерно на четверть, а то и на треть. И заряжаться она, к слову, вовсе не спешит: даже на мощной 160-киловаттной колонке через разъём CCS Combo 2 батарея принимает максимум 30 кВт, так что полная зарядка займёт больше часа.
Но если хочешь получить расход топлива в районе 7-8 литров, деваться некуда – придётся ждать. Электрический режим у Джили вполне настоящий: ДВС не включится, как ни дави на правую педаль. Динамика тоже остаётся приемлемой. Режим Power с принудительной работой и ДВС, и электромотора едва ли что-то меняет в ощущениях от автомобиля. Зато уровень топлива и заряд батареи тают на глазах.
Руль у кроссовера поразительно лёгкий – вращать его можно одним пальцем, без шуток. Плавность хода хороша – подвеска упруго отрабатывает неровности любого калибра, вздрагивая только на острых краях или термических стыках эстакад. Тем не менее дискомфорта это не доставляет в любом случае, так что настройки можно смело назвать удачными. Что в итоге? Сложная параллельно-последовательная схема представляется довольно сомнительным решением.
В сильный мороз заряд батареи улетучивается на глазах, после чего EX5 EM-i превращается в шумный и медленный кроссовер, который поглощает бензин с таким аппетитом, словно под капотом как минимум V6. Кроме того, приоритет электротяги неизбежно означает повышенный расход топлива, ведь двигатель работает на два фронта – и крутит колёса, и питает батарею. Вдобавок кроссовер утомительно долго заряжается.
Любителям гибридов
Всё это диктует необходимость по-хорошему заряжать автомобиль каждый день. Вернее, ночь. В противном случае затея кажется весьма сомнительной. Geely EX5 EM-i – не революция и не самоходный манифест, это гибрид без лишнего пафоса. Он не претендует на драйверский эталон, зато предлагает современную архитектуру, неплохое оснащение и приличный совокупный запас хода по цене обычного кроссовера.
Взамен Джили требует внимательности к уровню заряда и особенностям эксплуатации в холодное время года. Но при условии постоянного доступа к розетке он способен экономить топливо и обеспечивать привычный комфорт эксплуатации. Базовая версия Pro за 3 669 990 рублей предлагает 18-дюймовые колёса, набор электронных ассистентов, подогревы кресел, руля и ветрового стекла, механические регулировки кресел, камеру заднего вида и простенькую аудиосистему с шестью динамиками.
Топовое исполнение Max за 3 719 990 рублей может похвастать 19-дюймовыми колёсами, панорамной крышей, контурной подсветкой интерьера, расширенным набором страхующей электроники, электроприводами передних кресел, проекционным дисплеем, системой кругового обзора и отличной аудиосистемой Flyme Sound с 16 динамиками. И как тут не вспомнить, что базовая версия чисто электрического EX5 на 100 000 рублей дороже, чем самый упакованный гибрид…
В общем, если принять все вышеописанные правила игры, EX5 EM-i ответит взаимностью. Да, гибриды редко бывают идеальными – слишком уж сложный это компромисс между двумя мирами. Geely – не исключение: он умеет быть экономичным, но требует дисциплины и внимания. Это автомобиль не для спонтанных поездок, а для продуманной логистики и вечернего ритуала подключения к сети. Но в условиях растущего интереса к гибридным технологиям кроссовер выглядит рациональным предложением. В отличие, кстати, от его электрического близнеца.
|Технические характеристики Geely EX5 EM-i
|Кузов
|Тип кузова
|хэтчбек
|Число дверей/мест
|5/5
|Длина/ширина/высота, мм
|4740/1905/1685
|Колесная база, мм
|2755
|Колея, мм
|1635
|Дорожный просвет, мм
|172
|Масса снаряженная/полная, кг
|1845/2144
|Объём багажника, л
|528
|Силовая установка
|Тип
|параллельно-последовательная гибридная
|Тип аккумуляторной батареи
|литий-железо-фосфатная
|Ёмкость тяговой батареи, кВт·ч
|18,4
|Бензиновый двигатель
|Тип
|бензиновый, турбированный
|Компоновка и расположение
|рядный, спереди поперечно
|Число цилиндров/клапанов
|4/16
|Рабочий объём, см³
|1499
|Мощность, л.с./кВт/об/мин
|99/73/6000
|Крутящий момент, Н·м/об/мин
|125/4250-4750
|Электромоторы
|Число
|1
|Тип переднего электромотора
|синхронный
|Мощность электромотора, л.с./кВт
|218/160
|Крутящий момент электромотора, Н·м/об/мин
|262
|Трансмиссия
|Привод
|передний
|Ходовая часть
|Подвеска передняя
|независимая, пружинная, Макферсон
|Подвеска задняя
|независимая, пружинная, многорычажная
|Тормоза передние
|дисковые, вентилируемые
|Тормоза задние
|дисковые, невентилируемые
|Рулевое управление
|реечное, с электроусилителем
|Размерность шин
|235/50 R19
|Эксплуатационные характеристики
|Максимальная скорость, км/ч
|170
|Время разгона 0-100 км/ч, с
|8,1
|Расход топлива, смешанный, л/100 км
|6,2
|Запас хода на электротяге (WLTP), км
|111
|Запас хода суммарный (WLTP), км
|943
|Ёмкость топливного бака, л
|51
|Топливо, л
|АИ-92 и выше
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
18 кВт батарея и атмосферная полторашка на 99 сил - это конечно очень скромно. Для такой машины минимум нужна батарея на 40-50 кВт и турбо мотор для её зарядки. А так - это мучение.
Ну вот как и всегда с китайскими машинами - все озвученные недостатки идут от того, что это не то, чтобы совсем уж бюджетная машина, но машина ценой 100 тысяч юаней (РРЦ 95 800 - 123 800 RMB ~ 1,1 - 1,4 млн рублей), где всё сделано в угоду экономии. Отсюда и пластик который ногтём царапается, и минимум кнопок для экономии на пресс-формах, и нету каких-то крючков и резинок в багажнике.
Вроде сейчас их в Белоруссии как Belgee начинают выпускать, 2,4 млн на наши деньги обещают цену
Интересные новости про 2,4млн, но так же автотаз можно прикончить, неужели разрешат. Там же утиль по идее не проходной.
Думаю о покупке EX-5, уже почти вся улица в кп на гибридах ездит, все довольны. Да заряжаешь как телефон каждый вечер, зато о заправках можно забыть т.к. у меня обычные будничные поездки по школам, садам, магазинам укладываются в 50км. По ночному сельскому тарифу так вообще почти бесплатное перемещение получается. Вопрос только в том что ты изначально переплачиваешь 1млн за гибридную трансмиссию в сравнении допустим с тем же X50 и этот лям с моими пробегами никогда не окупится. При этом динамика по паспортным характеристикам от Х50 не отличается, была бы сотня за 5 сек, ну хоть какая-то в этом фишка была. Обзор кстати слабенький, я много смотрел и читал про эту машину. Ни слова о 5 звёздах Euro NCAP и описания систем безопасности что допустим для меня очень важно при выборе автомобиля. Ну и в целом подача тест-драйва гибридного автомобиля с посаженной батареей не интересна. То что нет смысла покупать гибрид не имея розетки итак все понимают, ночью он должен стоять на зарядке. Сколько проезжает в мороз на полностью заряженной батарее - тема не раскрыта, сколько потребляет по городу при 100% батарее в гибридном режиме и как это все крутится вертится - тема не раскрыта и т.д.