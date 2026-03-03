Как правильно выбрать видеорегистратор: функции, нюансы, бренды

Подбираете видеорегистратор? Kolesa.ru составили для вас наиболее полный гайд по всем характеристикам автомобильных видеорегистраторов, чтобы ни один важный фактор не оказался упущенным. Выбираем, как говорится, «с обзором на 360 градусов».

Не так давно мы рассказывали о том, на какие аспекты нужно обратить внимание при выборе универсального комбо-устройства «3 в 1» и как выбрать видеорегистратор-зеркало. Сегодня мы поставим вопрос шире: какие вообще существуют характеристики видеорегистраторов и чем эти устройства могут между собой отличаться в плане конструкции, форм-фактора и своих возможностей? Начнем с основного параметра – качества съемки.

Качество съемки: разрешение и интерполяция

Качество съемки фронтальной камеры – самый главный параметр видеорегистратора. Именно оптика и мегапиксели чаще всего решают, получите ли вы страховую выплату или будете бегать в поисках кредита на ремонт. Согласитесь, между этими сценариями существенная разница, и разовая экономия на качестве съемки может выйти боком.

Да, существуют отдельные модели видеорегистраторов, снимающие даже в 8K, но это все же экзотика. Топ по состоянию на 2026 год – это 4K (3840×2160 пикселей). В этом разрешении снимают наиболее продвинутые модели с самым детализированным видео. Подешевле, но тоже весьма хорошо снимают модели с камерами 2K (2560×1440 пикселей). Модели, снимающие в Full HD (1920×1080 пикселей), – это самые бюджетные регистраторы. Если финансы ограничены, их можно приобретать, но как минимум важен выбор производителей из первой десятки, чтобы хотя бы обеспечить надежность и бесперебойность работы. Покупать простейшие копеечные беспородные Full HD-девайсы с маркетплейсов – моветон. А брать устройство высокого ценового класса, насыщенное функциями, но при этом с Full HD-камерой чаще всего бессмысленно. Это обычно нераспроданные модели прошлых лет и невыгодное приобретение.

Отдельный разговор – интерполяция, искусственное программное растягивание видео до повышенного разрешения БЕЗ улучшения качества, реализуемое чисто с маркетинговыми целями. Совершенно бесполезная функция, позволяющая лишь продавать дешевые модели подороже. Понять, честен ли с вами производитель – просто. В описании регистратора находим тип матрицы камеры и гуглим его реальное разрешение в мегапикселях. У 4K-устройств матрица должна быть не менее 8 мегапикселей, у 2K – не менее 4-5 мегапикселей, у Full HD – не менее 2 мегапикселей. Если регистратор с 2-мегапикасельной камерой обещает 2K-съемку – это интерполяция. Если регистратор с 4-мегапиксельной камерой обещает 4K – это интерполяция. Если производитель откровенно врет, не озвучивая факт интерполяции, его продукции желательно избегать.

Примеры моделей:



TrendVision Hybrid Signature Real 4K



«Real 4K» в названии оправдывает себя. Честное 4K (3840×2160) с 8-мегапиксельной матрицей Sony IMX415 – одна из лучших матриц на рынке в сегменте 4K. На дистанциях, где номер на видео Full HD-камеры абсолютно нечитаем, Hybrid Signature Real 4K показывает его разборчиво. 4K особенно важно в сумерки, когда матрицы меньшего разрешения резко теряют в четкости отображения и перестают различать цифры номеров.

Artway AV-701



Гаджет обещает 4K (3840×2160), но 5-мегапиксельная матрица Sony IMX335 этого не позволяет – 2K просто растянуто интерполяцией до 4K. Качество съемки – на уровне 2K, а искусственное увеличение разрешения не вызывает увеличения четкости. Не вполне честно по отношению к покупателю, будем откровенны.

Inspector GlobuS +



Технически продвинутый регистратор (встроенный эфирный радар-детектор, сенсорный экран и многое другое), цена, соответствующая флагманскому сегменту, но при этом весьма скромное качество фронтальной съемки – всего лишь Full HD с 2-мегапиксельной матрицей Sony IMX307. Наверное, не лучший выбор в 2026 году для недешевого гаджета.

TrendVision Hybrid Signature Real 4K. Источник: trendvision.ru 1 / 3 Artway AV-701. Источник: dns-shop.ru 2 / 3 Inspector GlobuS +. Источник: rd-inspector.ru 3 / 3

Формфактор: классический или зеркало



Два основных формфактора видеорегистраторов – это классическая компоновка (прибор на кронштейне-присоске, с дисплеем или без него) и регистратор, встроенный в накладное зеркало заднего вида.



«Классика» с экранчиком 2-3 дюйма хороша своей универсальностью – все в одном флаконе, относительно компактно, дисплей демонстрирует то, что камера снимает в реальном времени. «Классика» без дисплея использует в качестве последнего экран вашего смартфона – такой вариант привлекателен компактностью и скрытностью (прячется под зеркалом и можно не снимать на парковке), но не всем комфортно без визуального отображения съемки.

Ну и сегмент регистраторов в виде зеркала – этот формфактор характерен огромным дисплеем с диагональю 10-11 дюймов и имеет две категории поклонников. Первым «умное зеркало» интересно под управлением Android, позволяя вместе с регистратором получить мультимедийный центр с нужными приложениями. Вторых зеркало больше интересует как регистратор, одновременно являющийся максимально крупным и наглядным экраном для задней парковочной камеры – в этом случае практичнее модели без Android как более шустрые.

Примеры моделей:

TrendVision MR-1100 (AI Smart Assist)



В этом регистраторе (с 4K/2K-передней камерой и Full HD задней) крупный 11,26-дюймовый дисплей проявляет себя по максимуму, поскольку прибор оснащен целым набором интеллектуальных помощников водителю. Фронтальная камера распознает множество дорожных событий, и регистратор оповещает водителя об опасности столкновения с пешеходом или идущим впереди авто, об уходе с полосы, о начале движения стоящего впереди автомобиля, что удобно в пробке.

RITMIX AVR-9110



Этот регистратор внешне – как TrendVision MR-1100: с таким же шикарным прямоугольным дисплеем с диагональю более 11 дюймов. Правда, передняя камера тут получше – не 2K, а аж 4K! Хотя нет – на самом деле не лучше. Производитель ввел в заблуждение, поскольку матрица GC4663, использованная во фронтальной камере зеркала от RITMIX, 4-мегапиксельная, и 4K выдавать не может – только 2K. Ну и никаких интеллектуальных помощников водителю, естественно, нет.

DaoCam Mirror Wi-Fi



А вот типичный пример странноватого устройства. С одной стороны, это характерный представитель категории бюджетных видеорегистраторов-зеркал с двойной камерой (Full HD спереди и HD – сзади), с другой – реальный дисплей у него занимает лишь небольшую часть экрана и имеет диагональ в 4,55 дюйма, что ненамного превышает диагонали регистраторов классической компоновки. Камеры скромные, экран маленький; по сути, у такого варианта один плюс – небольшая цена.

TrendVision MR-1100 (AI Smart Assist). Источник: trendvision.ru 1 / 3 RITMIX AVR-9110. Источник: ritmixrussia.ru 2 / 3 DaoCam Mirror Wi-Fi. Источник: tech1and.ru 3 / 3

Устройства на Android и устройства с Apple CarPlay/Android Auto



В формате регистратора-зеркала нужно отдельно выделить две разновидности устройств, для которых большой дисплей 10-11 дюймов жизненно важен!



Первая разновидность – это регистраторы-зеркала, поддерживающие технологии Apple CarPlay и Android Auto. Эти устройства коннектятся с вашим смартфоном Android или Apple и, по сути, работают в качестве его беспроводного дисплея. На крупном экране вы видите нужные вам в автомобиле мобильные приложения, транслируемые со смартфона. Да и для чтения сообщений и набора номера телефон не требуется держать в руках – все можно сделать на экране зеркала, управляя голосом и пальцами! Но нужно учитывать, что не все марки и модели телефонов дружат с CarPlay и Android Auto. Плюс смартфон неизбежно разряжается, будучи подключенным к зеркалу, поэтому его желательно держать не в кармане или сумке, как хотелось бы, а на зарядке – проводной или беспроводной.

Вторая разновидность – это регистраторы-зеркала, работающие непосредственно на операционной системе Android. Функционально они даже более продвинуты, нежели те, что просто поддерживают отображение дисплея телефона в режимах CarPlay и Android Auto! По сути, это планшеты с вытянутыми по горизонтали экранами и видеорегистраторами. Плюс в них уже имеется свой источник интернета – слот для сим-карты.



Примеры моделей:

TrendVision CarPlay Mirror



11,26-дюймовый дисплей этого зеркала становится основным мультимедийным дисплеем вашего автомобиля. Приложения, совместимые с Apple CarPlay и Android Auto, работают у вас на большом экране – мессенджеры, голосовая связь, навигация, мультимедиа, OBD-диагностика и многое другое. Звук же транслируется на штатную акустику автомобиля с помощью FM-трансмиттера. Ну и самое главное для видеорегистратора – видеосъемка! Тут она тоже на высоком уровне: 4К у передней камеры и Full HD – у задней.

TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE



Это устройство работает на Android, причем не на устаревших версиях, как большинство конкурентов-аналогов, а на 10-м! Можно даже поставить мессенджер MAX (шутка… или нет?). На борту – 8-ядерный процессор, 4 Гб оперативки, слот для карты 4G LTE, GPS-приемник, Wi-Fi, Bluetooth, FM-трансмиттер и многое другое. Передняя камера видеорегистратора – Full HD, задняя – всего лишь HD, к сожалению.

Blackview GX9

Еще один андроид-гаджет, но попроще. Дисплей 9,66 дюйма, оперативной памяти всего 2 Гб, и очень старая версия операционной системы – Android – 8.1. Есть, разумеется, Wi-Fi, Bluetooth, GPS-приемник, FM-трансмиттер, слот для карты 4G LTE. Качество съемки – аналогичное aMirror 15 Android UNIVERSE: фронтальная камера – Full HD, тыловая – HD.

TrendVision CarPlay Mirror. Источник: trendvision.ru 1 / 3 TrendVision aMirror 15 Android UNIVERSE. Источник: trendvision.ru 2 / 3 Blackview GX9. Источник: avtogear64.ru 3 / 3

Тыловая камера



Видеорегистратор с единственной фронтальной камерой вполне функционален, но возможность подключения второй камеры – штука полезная! Во-первых, это, конечно, контроль удара сзади, вероятность которого не менее высока, чем спереди. Сколько было случаев, когда тюкнувший вас в пробке в задний бампер наглец начинал на голубом глазу врать гаишникам, что это не он вас «догнал», а вы покатились назад. Во-вторых, дополнительную камеру можно направить в салон, что важно и для таксистов, и для работающих на служебной машине. Ну и, разумеется, режим парковки – если в вашем автомобиле нет штатного монитора и задней парковочной камеры, регистратор с успехом выполнит эту задачу. Для выбора следует знать следующее.



«Двухглазые» регистраторы бывают как с камерой в комплекте, так и с возможностью ее докупить позднее отдельно. Хорошая задняя камера должна снимать не хуже Full HD (1920×1080), а простое HD (1280×720) – рабочее, но уже устаревшее разрешение. Для внешней установки тыловая камера обязана обладать уровнем влагозащиты не ниже IP67. Также нужно понимать, что практически все модели регистраторов автоматически снижают разрешение передней камеры при подключении задней – это техническая неизбежность, вызванная разумной экономией на процессорах: регистратор с процессором, способным обрабатывать одновременно два видеопотока высокого разрешения, большинство, скорее всего, не купит… Поэтому гаджеты, снимающие реальное 4K, при подключении задней камеры переходят в режим 2K – это нормально!

Примеры моделей:

TrendVision MR-2K



Это видеорегистратор в формате зеркала, с тыловой камерой в комплекте и огромным дисплеем 10 дюймов. Передняя камера пишет в честном 2K (2560×1440) без интерполяции, а задняя – в честном Full HD (1920×1080). При одновременной работе камер разрешение не меняется. Тыловая камера имеет вход для подключения к фонарям заднего хода: во время парковочных маневров на экран накладываются линии разметки для безопасного движения.

Sho-Me FHD-825

Удивительно, но и такие приборы можно встретить в продаже в 2026 году! Это двухкамерный регистратор классического форм-фактора из ультрабюджетной категории. Передняя камера снимает даже не в Full HD, а в простом HD (1280×720), а вот задняя и вовсе выдает максимум 640×480 пикселей – стандарт 15-летней давности, если не хуже... Понятно, что такое разрешение бесполезно как для качественной съемки, так и для парковки с учетом того, что дисплей имеет диагональ в 1,54 дюйма!

TrendVision MR-2K. Источник: trendvision.ru 1 / 2 Sho-Me FHD-825. Источник: sho-me.ru 2 / 2

Встроенные радар-детектор и GPS-информер



И классический видеорегистратор, и его разновидность в формате накладного зеркала могут быть как просто устройствами для видеофиксации, так и комбо-устройствами – универсальными помощниками водителя. В качестве ключевых допфункций комбо обычно добавляются эфирный радар-детектор, GPS-информер или они оба вместе. По факту же в основном встречаются две разновидности гибридов:

Видеорегистратор + GPS-информер

Видеорегистратор + GPS-информер + эфирный радар-детектор

Первый вариант, как понятно, подешевле, второй – подороже. В обоих случаях такие устройства от приличных производителей обязательно имеют Wi-Fi, чтобы с телефона можно было обновлять базы данных координат дорожных камер и радаров. В редких случаях Wi-Fi может отсутствовать, и тогда обновление приходится делать через флешку. Такие модели – неудобная архаика, и приобретать их смысла нет.

Видеорегистратор с GPS-информером предупреждает водителя практически обо всех стационарных камерах и радарах. Места, где регулярно встречаются мобильные засады, тоже есть в базе, и они озвучиваются, но отдельные мобильные радары в неожиданных точках могут оказаться неприятными сюрпризами. Вдобавок водитель лишается предупреждений, если сигналы спутников глушат при возникновении беспилотной опасности. При выборе такого гаджета имеет смысл заранее выяснить, насколько часто производитель обновляет базы координат!



Видеорегистраторы с GPS-информерами и эфирными радар-детекторами на борту засекают практически все и не боятся глушилок. Но они, как правило, заметно дороже и чуть крупнее при прочих равных. При выборе желательно убедиться, что эфирный детектор – сигнатурный: это значит, что он не восприимчив к помехам и не верещит без повода, оперативно сравнивая все входящие сигналы с банком сэмплов-сигнатур сигналов реальных радаров и распространенных помех из своей памяти, и выдает оповещения только на реальные опасности. Впрочем, детекторов без сигнатурной технологии отсекания помех на рынке почти не осталось. Так что важнее почитать отзывы об эффективности конкретной сигнатурной технологии, ибо этот софт у каждого производителя свой. А также о частоте обновления баз сигнатур, что не менее важно, чем базы координат радаров! Раз в месяц – это плохо, реже – еще хуже. Оптимально – не менее, чем еженедельно.

Кстати, имеет смысл полюбопытствовать, как долго производитель поддерживает свои устройства в принципе, ибо помимо баз данных огромное значение имеет постоянное обновление прошивки самого гаджета – улучшение и устранение ошибок, добавление сигнатур новых радаров и т.п. Для комбо-устройств с их сложными прошивками это чрезвычайно важно.

Примеры моделей:

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi

Комбо «три в одном» – 2K-видеорегистратор + GPS-информер + эфирный радар-детектор с сигнатуртным распознаванием. Базы камер обновляются еженедельно через Wi-Fi и смартфон. Поддержка устройств – максимальная: на различных автомобильных порталах можно найти отзывы, как гаджеты марки эксплуатируются по 7-8 лет, практически до полного морального и физического устаревания, и при этом не перестают получать обновления после снятия модели с производства!

DEXP RD-Catcher

Еще одно комбо «три в одном» с информером и эфирным детектором. Радар-детектор тоже сигнатурный. Прибор имеет достаточно демократичную цену, и это плюс. Но комментарии представителя производителя обескураживают. На вопрос по гаджету из той же линейки DEXP (модели RD-Reflector 2) «почему последняя база обновлений – полуторагодичной давности?» производитель спокойно отвечает: «Модель снята с производства. Обновление устройства не поддерживается…». В общем, делаем выводы.

Artway MD-209

А вот как раз и не вполне типичный, но показательный пример – у этого комбо «три в одном» нет ни Wi-Fi, ни мобильного приложения, и все обновления баз данных и прошивок пользователю придется делать по-старинке, унося домой карточку памяти, заливая на нее с компьютера обновления и вставляя ее затем в гаджет. То же самое касается и записи ДТП: оперативно слить файл с карты себе на телефон «по воздуху» не получится. Удобно ли таким прибором пользоваться повседневно? Вопрос без ответа.

TrendVision Hybrid Signature EVO Wi. Источник: dns-shop.ru 1 / 3 DEXP RD-Catcher. Источник: ohdm.ru 2 / 3 Artway MD-209. Источник: betechno.ru 3 / 3

Контроль за автомобилем 24/7 с 4G онлайн-мониторингом

Качественная сигнализация защищает автомобиль от угона, но не защищает от вандализма или случайных инцидентов на парковке. Достаточно новый сегмент так называемых «4G видеорегистраторов» предназначен для круглосуточного контроля за своей машиной. Технически это достаточно продвинутые двухкамерные модели, обычно в классическом форм-факторе, но главным отличием от обычных является наличие слота для сим-карты. Имея постоянный доступ к мобильному интернету, 4G-регистраторы мгновенно оповещают владельца о движении вокруг автомобиля или ударе по кузову, присылая сообщение в мобильное приложение. Также вы можете в любое время подключиться к камерам видеорегистратора и посмотреть, что происходит возле машины. Фронтальная камера обычно показывает вид перед капотом, а задняя в зависимости от установки – вид сзади или вид в салоне.

Примеры моделей:

TrendVision Online Sky 4G

Этот прибор всегда на связи с владельцем – он пришлет пуш-уведомление при срабатывании датчика движения, и в любую минуты вы можете удаленно «заглянуть» на парковку через свой смартфон и узнать, все ли в порядке с машиной. Если же вы дали ключи родственникам или друзьям, TrendVision Online Sky 4G отследит их маршрут. Как правило, все 4G-регистраторы относятся к продвинутым моделям флагманского и полуфлагманского сегментов, и GPS-приемник в них есть априори. Используется он не только для оповещения о дорожных камерах и радарах по базе координат, но и для так называемой функции «Электронного ограждения». Благодаря этой опции Online Sky 4G отправит вам оповещение, если автомобиль выехал из заранее заданной зоны на карте или вернулся в ее пределы.

GRAVITERO Online 4G

Еще одна разновидность 4G-регистратора, на этот раз без дисплея – в его качестве выступает смартфон. Возможности прибора – схожие: удаленное подключение к регистратору и осмотр окружающей обстановки вокруг своего автомобиля и внутри салона, отправка владельцу GPS-координат автомобиля и сообщений о парковочных инцидентах. Конструкция своеобразная – две камеры находятся в общем корпусе, так что тыловая способна обозревать только салон, на что, собственно, и рассчитана, поскольку даже оборудована инфракрасной подсветкой.

TrendVision Online Sky 4G. Источник: trendvision.ru 1 / 2 GRAVITERO Online 4G. Источник: gravitero.com 2 / 2

Парковочный режим

Во многих ситуациях видеорегистратор было бы хорошо не забирать с собой после того, как вы запарковали машину, а оставлять в салоне включенным. Если вас кто-то зацепит при заезде/выезде со стоянки, у вас останутся видеодоказательства. Это же касается вандалов-пешеходов. Но в парковочном режиме разные модели работают по-разному.

Поскольку напряжение питания на прикуривателе у 99% автомобилей исчезает после постановки на охрану, требуется специальный кабель, чтобы запитать регистратор от блока предохранителей. У некоторых моделей он идет в комплекте, но у большинства приобретается отдельно как опция. Если напряжение на аккумуляторе снижается до опасного предела (например, машину со включенным в парковочном режиме регистратором долго не будут забирать со стоянки), контроллер кабеля автоматически отключит гаджет, чтобы сберечь АКБ.

В режиме непрерывной циклической съемки (как при обычной повседневной езде) регистратор оставлять на ночь нельзя – аккумулятор автомобиля разрядится. Поэтому у регистратора обязательно должен иметься специальный режим парковочной съемки. Запись видео стартует либо по датчику движения, либо по срабатыванию датчика удара. Если вас кто-то заденет на стоянке, регистратор сохранит эту запись в нестираемой области памяти, а остальное писать не станет. У некоторых моделей есть весьма интересная функция записи «таймлапс». Это непрерывная запись, но с низкой частотой кадров. Она занимает меньше места на карте памяти и не потребляет много энергии от батареи.

Примеры моделей:

TrendVision TDR-725 Real 4K Max

Классический регистратор с GPS-информером, Wi-Fi, мобильным приложением и сенсорным дисплеем ведет фронтальную съемку в реальном 4K-разрешении с 8-мегапиксельной матрицей Sony Starvis IMX415 и CPL-фильтром против бликов на объективе. Гаджет представлен в трех вариантах комплектации – с тыловой камерой Full HD, без нее и с кабелем бесперебойного питания TrendVision HardWare Kit – это как раз комплектация с индексом «Max». В парковочном режиме регистратор пребывает в режиме сна, а в случае срабатывания G-сенсора автоматически включается и начинает запись, сохраняя текущее событие в защищенную от перезаписи папку. От опасной разрядки аккумулятора защищает контроллер кабеля HardWare Kit, а суперконденсатор в качестве источника питания не боится перегрева летом и мороза зимой.

70Mai A810-2

Похожая модель – это также двухкамерный прибор, с честной 4K-съемкой фронтальной камерой на матрице Sony. Имеется встроенный GPS-информер, а все обновления проходят «по воздуху», через мобильное приложение и Wi-Fi. Кабель для подключения бесперебойного питания также продается отдельно как опция. К сожалению, вместо суперконденсатора применен аккумулятор на 500 мАч, что несколько затрудняет использование прибора в жару и холод для постоянной парковочной съемки. CPL-фильтр у объектива отсутствует.

TrendVision TDR-725 Real 4K Max. Источник: trendvision.ru 1 / 2 70Mai A810-2. Источник: fotosklad.ru 2 / 2

Дополнительный функционал

Помимо основных функций при выборе продвинутого регистратора имеет смысл обращать внимание и на различные второстепенные, на первый взгляд, вещи.

Уже упоминавшиеся выше суперконденсатор в качестве источника вспомогательного питания и CPL-фильтр на объективе фронтальной камеры – это важно! Конденсатор не боится жары и мороза, а его аналог, литиевый аккумулятор, по-прежнему часто встречающийся в видеорегистраторах, от перепадов температур вздувается и выводит прибор из строя. Поляризационный CPL-фильтр убирает многочисленные отражения торпедо в кадре – у всех современных машин с сильно наклоненным лобовым стеклом эти отражения существенно портят видео.

Крепление регистратору к кронштейну может быть магнитным или простым механическим, на защелке. Последнее – дико неудобно: настройка объектива постоянно сбивается, на холоде защелка становится тугой. Важно еще и вот что: у правильных моделей и питание, и вторая камера вставляются в кронштейн, а регистратор уже одним движением крепится к нему на магните. Но бывают модели, у которых питание включается в кронштейн, а вторая камера – в сам регистратор. Это неправильно и неудобно!

Примеры моделей:

TrendVision TDR-721S EVO

Вот типичный пример правильного конструктива по вышеприведенным вводным! Магнитное крепление позволяет снимать и ставить регистратор одной рукой – и питание, и тыловая камера постоянно подключены к кронштейну, а не к регистратору. Объектив – с регулируемым CPL-фильтром, убирающим блики, отражения и делающим изображение контрастнее. Суперконденсатор вместо аккумулятора – само собой разумеющееся! Ну и все остальное на уровне – 2K-съемка спереди и Full HD сзади, GPS-информер, а также два варианта прошивки, которые пользователь может самостоятельно с легкостью менять. В первом варианте регистратор поддерживает две камеры, а во втором вместо работы с тыловой камерой переадресует аппаратные ресурсы процессора на интеллектуальную функцию распознавания дорожных знаков!

Sho-Me FHD 375



А в этой модели сделано все наоборот. Крепление – на примитивной защелке, требующее для снятия регистратора двух рук. Питание и штекер тыловой камеры – вставляются непосредственно в корпус гаджета (при каждом снятии и установке прибора на стекло придется проводить коммутацию этих проводов). CPL-фильтр отсутствует (на объективе нет даже резьбы для него), а вместо суперконденсатора применен архаичный литий-ионный аккумулятор. Можно ли это все «понять и простить» ввиду прочих характеристик – каждый решит сам. Ибо в целом модель небезынтересная: в ней аж три камеры – фронтальная, салонная и тыловая! Фронтальная – Full HD, салонная – HD, а вот тыловая, правда, совсем бестолковая – 640×480 пикселей.