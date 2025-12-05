Тест-драйв ×

Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester

05.12.2025 226 1 1
Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester

Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «лесником». И это… неплохо.

Сама уверенность

Subaru Forester повзрослел: угловатая и ребристая архитектура кузова намекает, что перед нами не просто очередной кроссовер, а суровый и уверенный в себе лесник. Как мужик, что рубит дрова быстрее, чем ты листаешь ленту соцсетей. Решётка радиатора заметно увеличилась, что придаёт передней части автомобиля довольно тяжеловесный характер. Субаровские арки – угловатые, будто вырубленные топором – неплохо подчёркивают образ, но 18-дюймовые колёса в них выглядят крошечными, как ботинки 38 размера на лесорубе.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Классный цвет сливается с природой: в свете вечерних фонарей он кажется густым еловым мхом, а туманным утром – цветом мокрой травы, впитавшей холодный дождь. Так и тянет поехать куда-нибудь в лес. Габариты изменились минимально: плюс 15 мм в длину и плюс 13 мм в ширину – вроде бы незаметно на глаз, но ощущается, что Форестер стал более коренастым, словно расправил плечи и накачал бицепсы в спортзале. И не в гламурном фитнес-клубе, а в подвальной качалке, где скрипят штанги, а тренер разговаривает исключительно матом.

Товарищ сказал, что кроссовер выглядит по-японски, и это действительно так. Просто посмотрите на него: ну это ж явно не «китаец», несмотря на модную нынче схему с двухэтажной оптикой. По углам переднего бампера есть яркие противотуманки, что здорово, но что ещё круче – у «лесника» есть омыватели фар! Даже не помню, когда я встречал на новых автомобилях эту полезную вещь. А вот фонари кроссовера похожи на разноцветный пазл.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Проще простого

Захлопнув дверь, чувствуешь – внутри тепло и спокойно, как в домике у костра. Никакой лишней вычурности, всё практично и удобно. Объём салона, что необычно, стал чуть меньше по сравнению с прежним поколением, но интерьер ощущается очень просторным и воздушным благодаря низкой линии остекления. Панель приборов – аналоговая: пара классических круглых шкал и небольшой цветной дисплей между ними.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Никакой пёстрой графики, никакой визуальной суеты – только чёткие цифры и ясные стрелки. Всё просто и понятно, как компас. Да-да, тот самый компас, который не нужно заряжать или обновлять. Типично субаровский руль удобен, но кнопок на спицах многовато и расположены они не очень логично. Отдельная клавиша подогрева (обод греется, кстати, лишь в местах хвата) между спицами выглядит немного комично. 11,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы тоже типичен для Subaru.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Интерфейс кажется архаичным, но после пары дней эксплуатации вдруг понимаешь, насколько дружелюбно и рационально он устроен. Как бабушкин шкаф: старомодно, но всё лежит именно там, где и должно. Крупные иконки, логичная структура, есть беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Передние кресла восхитительно удобны: наполнитель чуть жестковат, но нагрузка распределяется отменно. Диапазон продольной регулировки не самый внушительный, но по высоте оптимальное положение точно найдёт каждый.

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Нельзя не похвалить сиденья за выраженную боковую поддержку и отличные материалы – кожа и алькантара весьма качественны и приятны на ощупь. Так же отделаны и дверные панели, но пластик в нижней части дверей и передней панели жёсткий. Второй ряд довольно просторен, спинки дивана можно не только сложить в пропорции 40:60, но и отрегулировать по углу наклона – хоть и в небольшом диапазоне. 

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

В 504-литровом багажнике есть почти всё: ровный пол, кармашек, крючки, петли, рулонная шторка, кнопки складывания спинок, сабвуфер, инструменты и полноразмерная запаска под полом. Нет только плафона освещения – искать вещи в темноте очень неудобно. Чувствуешь себя археологом, который копает в абсолютной темноте. К слову, темновато здесь не только в багажном, но и в пассажирском отсеке: контурной подсветки тоже нет. Да, не быть интерьеру Forester звездой соцсетей…

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

Проверено временем

В плане техники Субару не стала гоняться за ультрасовременными трендами: никаких гибридных силовых установок, роботизированных коробок, электромоторов и батареек. Автомобиль построен на модернизированной платформе SGP с усиленными креплениями подвесок, кузов стал жёстче на 10% благодаря новым технологиям сварки и увеличению длины клеевых соединений более чем втрое – с восьми до 27 метров.

Атмосферный 2,5-литровый оппозитный мотор FB25D получил увеличенный радиатор системы охлаждения с более мощным вентилятором, коробка передач осталась прежней – это всё тот же клиноцепной вариатор Lineartronic TR580, хорошо знакомый по другим моделям Subaru. Подвеска, разумеется, обычная пружинная, трансмиссия – тот самый симметричный постоянный полный привод, которым так гордятся японцы.

Тихо и спокойно

Понятно, что ждать ураганной динамики от 185 сил наивно. Форестер уверенно держится в потоке – и не более того. Обгоны на загородных трассах требуют осторожности и точного расчёта. Важнее другое: тандем из атмосферника и вариатора работает изумительно. В городском диапазоне скоростей кроссовер разгоняется линейно, словно электромобиль, только без троллейбусного завывания. Обе педали настроены на редкость филигранно – управление тягой безукоризненное. 

Разумеется, столь точные настройки провоцируют пошустрить в поворотах, и Subaru с удовольствием поддерживает эту инициативу. Автомобиль охотно атакует быстрые виражи, а управление вектором тяги помогает прописывать траекторию без лишних сносов. Плавность хода великолепна: «лесник» категорически не замечает неровности любого калибра, от мелких ямок до лежачих полицейских. Он проглатывает все изъяны так же спокойно, как кот – утренний корм.

Все дефекты дорожного покрытия кроссовер переносит тихо и упруго, сохраняя вместе с этим довольно-таки приличную энергоёмкость. При этом подвеска остаётся собранной: раскачки нет ни на короткой, ни на длинной волнах. Форестер понравится тем, кого обычно укачивает в автомобилях – здесь такое кажется совершенно невозможным. Приятно, что двигателя не слышно даже при разгоне, равно как нет и никаких вибраций.

Зато аудиосистема с акустикой Harman Kardon играет очень мощно и ярко. Кроссовер получил новую версию фирменной системы превентивной безопасности EyeSight, отличающуюся наличием дополнительной широкоугольной монокулярной камеры. Японцы заявляют, что теперь электроника лучше распознаёт объекты на дорогах, особенно — пешеходов и велосипедистов. Полезная штука, спору нет, к тому же автоматическое торможение теперь работает очень чутко.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Утомляет необходимость каждый раз при запуске мотора отключать не только «старт/стоп», но и систему контроля водителя, видеокамера которой строго следит за тем, чтобы шофёр смотрел исключительно на дорогу. Стоит чуть отвлечься на экран мультимедийки, чтобы, скажем, выключить подогрев сиденья, как она начинает паниковать – включает на приборке мигающее сообщение «Смотрите на дорогу!» и громко пиликает. 

Помнится, в «леснике» прежнего поколения на центральном тоннеле была удобная шайба системы выбора режимов движения X-Mode, но теперь её нет, и выбирать пресеты «Нормальный», «Снег/Грунт» и «Глубокий снег/Грязь» можно только через тачскрин, как на модели Crosstrek. Алгоритмы работы трансмиссии понятны и, в общем-то, типичны: «Снег/Грунт» предназначен для скользкого покрытия, в том числе — асфальта.

В этом режиме электроника будет всеми силами избегать пробуксовки, а «Глубокий снег/Грязь», наоборот, позволяет колёсам зацепиться за грунт, пусть даже чуть побуксовав. 

Заметно отличаются и настройки распределения тяги по осям в разных режимах. В городском режиме и обычных условиях хватит и «Нормального» – страхующая электроника и в нём работает отлично. Жаль только, что камеры системы кругового обзора катастрофически устарели.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Цены и смыслы

Буквально на днях Форестер победил в престижном конкурсе «Автомобиль года» у себя на родине — в Японии. В нынешнем сезоне за главный приз боролись 35 моделей, из которых местные журналисты и эксперты выбрали чемпиона. Жюри пояснило, что Subaru взял первое место за «динамику, практичность, комфорт и внедорожные возможности» — вернее, за гармоничное сочетание всех этих характеристик.

Теперь о грустном, то есть о стоимости. Subaru никогда не отличались доступными ценами, а теперь – по понятным причинам – и подавно. Forester в комплектации Elegance с тканевым салоном стоит почти семь миллионов рублей! За версию Premium с кожаной отделкой, люком, рейлингами и аудиосистемой Harman Kardon дилеры просят как минимум 7 250 000 рублей. Дорого? Ещё как.

Но сила этого автомобиля не в цифрах. Она в ощущениях надёжности, зрелости, взаимопонимании. И это – большая редкость. «Лесник» не собирается быть суперзвездой, но может стать твоим верным спутником. Он твой союзник. Не агрессивный, не шумный, не яркий. Он просто есть. И это основа, на которой удобно строить и поездку в магазин, и целое приключение. За рулём Форестера вдруг понимаешь, насколько вторично всё остальное. 

Технические характеристики Subaru Forester
Кузов
Тип кузовауниверсал
Число дверей/мест5/5
Длина/ширина/высота, мм4655/1830/1730
Колесная база, мм2670
Колея передняя/задняя, мм1565/1570
Масса снаряжённая/полная, кг1737/2223
Дорожный просвет, мм220
Объём багажника, л504
Двигатель
Типбензиновый, атмосферный
Компоновка и расположениеоппозитный, спереди продольно
Число цилиндров/клапанов4/16
Рабочий объём, см³2498
Мощность, л.с./кВт/об/мин185/136/5800
Крутящий момент, Н·м/об/мин240/3700
Трансмиссия
Коробка передачавтоматическая, клиноцепной вариатор
Приводпостоянный полный
Ходовая часть
Подвеска передняянезависимая, пружинная, Макферсон
Подвеска задняянезависимая, пружинная, двухрычажная
Тормоза передниедисковые, вентилируемые
Тормоза задниедисковые, вентилируемые
Рулевое управлениереечное, с электроусилителем
Размерность шин225/50 R18
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч205
Время разгона 0–100 км/ч, с9,7
Расход топлива, смешанный, л/100 км8,1
Ёмкость топливного бака, л63
ТопливоАИ-95 и выше
кроссовер Япония тест-драйв Subaru Subaru Forester

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
1 комментарий
05.12.2025 07:32
Петя Иванов

Конкурс в Японии, судя по статье Колес, базируется на критериях аниме, рыбы фугу, автоматов с трусами школьниц. Заголовок интересен как 19-й том трудов Л. И. Брежнева. Дарю: " 7 250 000 руб." "Два новых Киа Спортаж", "Паркетный Лесник по цене квартиры Недолиной"

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Опять двадцать пять: изучаем пусковые устройства с аккумуляторами на 25 тысяч мАч 25 000 миллиампер-часов способны выдать только мощные и крупные «пускачи».  Они пригодны и для трехтонных внедорожников, и для дизельных грузовиков.  Но их любят и владельцы малолитражек за... 10456 0 2 03.12.2025
Статьи / Авто с пробегом Skoda Octavia A7 с пробегом: больше не страшные DSG и прекрасные моторы ЕА211 В первой части нашего обзора подержанной Skoda Octavia A7 мы выяснили, что недостатков в салоне, электрике и кузове даже самых возрастных экземпляров не так уж много. Да, коррозия местами у... 5268 12 1 03.12.2025
Статьи / Мнение без фильтров Буря перед затишьем: российский авторынок уходит в спячку Российский рынок продаж новых автомобилей в ноябре пережил то, что в учебниках называют эффектом последнего вагона: народ штурмовал дилерские центры так, будто машины там раздают бесплатно.... 1788 5 0 01.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 73955 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 42856 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16465 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
12 Skoda Octavia A7 с пробегом: больше не страшные DSG и прекрасные мотор...
6 Обновлённый внедорожник Lada Niva Travel: полный прайс-лист
5 5 причин покупать и не покупать Changan CS55 Plus
Новые комментарии
Change privacy settings