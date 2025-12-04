Конкурс ×
  • Лучшим автомобилем Японии признали Subaru, а самым красивым – минивэн Volkswagen

Лучшим автомобилем Японии признали Subaru, а самым красивым – минивэн Volkswagen

04.12.2025 5825 0 0
Лучшим автомобилем Японии признали Subaru, а самым красивым – минивэн Volkswagen

В Стране восходящего солнца подвели итоги престижного автомобильного конкурса. Главная награда досталась Forester, импортной моделью года признали электровэн VW ID.Buzz, и он же удостоился приза за лучший дизайн.

Всех участников конкурса Автомобиль года в Японии (Car of the Year Japan) назвали в середине октября: всего в сезоне 2025-2026 за главный приз боролись 35 моделей. Десятка финалистов определилась в конце того же месяца. А теперь объявлены победители – как основной премии, так и сопутствующих категорий. Напомним, престижный конкурс проводят с 1980 года, лучшие машины Японии выбирают местные журналисты и автоэксперты. Согласно актуальным правилам, главное условия для участия – присутствие модели на японском рынке в период с 1 ноября предыдущего года по 31 октября года текущего.

Сначала перечислим тех, кто был номинирован, но так и не смог пробиться в ТОП-10 главного конкурса. К слову, почти все модели так или иначе электрифицированы. Среди авто японских брендов не повезло Honda N-One e, Lexus GX, Nissan Roox и Toyota Alphard/Vellfire. Оставшиеся за бортом «европейцы»: Alfa Romeo Junior, Audi A5, Audi A6 e-tron, Audi Q5, Audi Q6 e-tron, Citroen C3, Citroen C4, Fiat 600, Mercedes-AMG CLE Cabriolet, Mercedes-AMG E-Class, Mercedes-AMG GT Coupe, Mercedes-AMG SL, Mercedes-Benz EQS, Porsche 911 Carrera GTS, Porsche Macan, Volkswagen Tiguan и Volkswagen Passat. Вылетевшие «американцы»: Cadillac Lyriq, Jeep Renegade, Tesla Model Y. Наконец, в финал не смог попасть китайский кроссовер BYD Sealion 7, хотя в прошлом сезоне 2024-2025 в ТОП-10 присутствовала модель из Поднебесной – седан BYD Seal.

Итак, лучшим автомобилем Японии сезона 2025-2026 признан кроссовер Subaru Forester, он получил от жюри 1149 баллов, и это на 73 балла больше, чем у ближайшего преследователя – Honda Prelude. В последний раз Subaru побеждала в конкурсе сезона 2020-2021 – тогда «самым-самым» стал универсал Levorg.

1 / 2
2 / 2

Итоги конкурса Автомобиль года в Японии 2025-2026
Subaru Forester – 1149 баллов
Honda Prelude – 1076 баллов
Toyota Crown Estate – 654 балла
Nissan Leaf – 622 балла
Volkswagen ID.Buzz – 578 баллов
Hyundai Inster – 477 баллов
BMW 2 Series Gran Coupe – 416 баллов
Peugeot 3008 – 393 балла
Suzuki e Vitara – 357 баллов
Daihatsu Move – 338 баллов

Что же касается нынешнего Forester, то эксперты отметили его «динамику, практичность, комфорт и внедорожные возможности». Не осталась без внимания и гибридная модификация с установкой S:HEV. Ну и еще отдельного упоминания удостоена эксклюзивная для локального кроссовера внешняя подушка безопасности, которая способна сохранить жизнь не только пешеходам, но и велосипедистам.

Лучшим импортным авто Японии стал электровэн Volkswagen ID.Buzz, и он же получил награду за лучший дизайн. Жюри понравились просторный салон и мотивы микроавтобуса VW серии T2. А лучшим технологичным автомобилем признали гибридный спорткар Porsche 911 Carrera GTS, который не смог пробиться в десятку финалистов основного конкурса.

В прошлом сезоне главную награду забрал компактвэн Honda Freed, импортным автомобилем года тогда признали Mini Cooper, самым красивым – пикап Mitsubishi L200/Triton, а самым технологичным – водородный паркетник Honda CR-V e:FCEV.

Япония авторынок авто и общество конкурс Subaru Subaru Forester Volkswagen Volkswagen ID.Buzz Porsche Porsche 911
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Опять двадцать пять: изучаем пусковые устройства с аккумуляторами на 25 тысяч мАч 25 000 миллиампер-часов способны выдать только мощные и крупные «пускачи».  Они пригодны и для трехтонных внедорожников, и для дизельных грузовиков.  Но их любят и владельцы малолитражек за... 9949 0 2 03.12.2025
Статьи / Авто с пробегом Skoda Octavia A7 с пробегом: больше не страшные DSG и прекрасные моторы ЕА211 В первой части нашего обзора подержанной Skoda Octavia A7 мы выяснили, что недостатков в салоне, электрике и кузове даже самых возрастных экземпляров не так уж много. Да, коррозия местами у... 5014 12 1 03.12.2025
Статьи / Мнение без фильтров Буря перед затишьем: российский авторынок уходит в спячку Российский рынок продаж новых автомобилей в ноябре пережил то, что в учебниках называют эффектом последнего вагона: народ штурмовал дилерские центры так, будто машины там раздают бесплатно.... 1767 5 0 01.12.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 73949 12 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 42845 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 16450 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
12 Skoda Octavia A7 с пробегом: больше не страшные DSG и прекрасные мотор...
6 Нет ли дыма без огня: насколько на самом деле пожароопасны электромоби...
6 Обновлённый внедорожник Lada Niva Travel: полный прайс-лист
Новые комментарии
Change privacy settings