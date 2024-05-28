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  • Обновлённое семейство Porsche 911: старт череде дебютов дал гибрид Carrera GTS

Обновлённое семейство Porsche 911: старт череде дебютов дал гибрид Carrera GTS

28.05.2024 69 0 0

Рестайлинговый спорткар, получивший систему T-Hybrid, уже доступен для заказа на домашнем рынке, в Германии.

Porsche 911 актуального поколения (c индексом 992) дебютировал осенью 2018 года, сейчас подошло время планового рестайлинга. Производитель начал рассекречивать обновлённое семейство. Официально о том, что в него войдут бензоэлектрические версии, компания сообщила в марте текущего года. Теперь представлен Porsche 911 Carrera GTS с гибридной силовой установкой.

На фото: Porsche 911 Carrera GTS

Спорткар с заводским индексом 992.2 получил систему T-Hybrid, в основе которой лежит новый шестицилиндровый двигатель объемом 3,6 литра. Объём увеличен на 0,6 литра по сравнению с предшественником за счёт увеличенного на 97 мм диаметра и на 81 мм – хода поршня. Вместо двух турбокомпрессоров используется один, однако с электроприводом. Мощность бензинового мотора равна 485 л.с. и 570 Нм.

В передней части находится 400-вольтовая батарея ёмкостью 1,9 кВт*ч, которая питает электромотор, интегрированный в восьмиступенчатую роботизированную коробку передач PDK, его отдача составляет 54 л.с., а максимальный крутящий момент – 149 Нм. Совокупная отдача этой силовой установки равна 541 л.с. (610 Нм). По сравнению с дореформенным 911 Carrera GTS, мощность выросла на 61 л.с. Также в компании отметили, что гибрид прибавил в весе всего 50 кг.

На фото: салон Porsche 911 Carrera GTS

Известно, что обновлённое купе Porshe 911 Carrera GTS разгоняется с места до «сотни» за 3,0 секунды (на 0,4 секунды быстрее по сравнению с показателем дорефоменной версии), а его максимальная скорость равна 312 км/ч. Кстати, гибридная «начинка» доступна не только купе, но и кабриолету, а также варианту в кузове тарга; у автомобилей может быть как задний привод, так и полный (у тарги – только 4x4).

На фото: обновлённое купе Porsche 911 Carrera
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На фото: обновлённое купе Porsche 911 Carrera
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На передней оси у обновлённого Porsche 911 Carrera GTS установлены 20-дюймовые шины 245/35 ZR, на задней – 21-дюймовые 315/30 ZR. В списке стандартного оснащения числятся: полноуправляемое шасси, адаптивная подвеска PASM, а также активные стабилизаторы поперечной устойчивости PDCC (Porsche Dynamic Chassis Control), интегрированные в систему T-Hybrid.

На фото: обновлённый кабриолет Porsche 911 Carrera GTS
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На фото: обновлённый кабриолет Porsche 911 Carrera GTS
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В компании презентовали ещё и рестайлинговый базовый заднеприводный Porsche 911 Carrera. Он получил модернизированный 3,0-литровый битурбомотор, который снабдили турбокомпрессорами от прежней версии GTS и интеркулером от варианта Turbo. Его отдача подросла на девять «лошадок» – до 394 л.с., а максимальный крутящий момент остался прежним – 450 Нм. В пару предлагается оставшийся без изменений восьмиступенчатый робот. В результате первую «сотню» такое купе набирает за 4,1 секунды (на 0,1 секунды быстрее, чем дореформенный вариант), либо за 3,9 секунды в случае наличия пакета Sport Chrono. Максимальная скорость увеличилась с 293 до 294 км/ч.

На фото: Porsche 911 Targa 4 GTS
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На фото: Porsche 911 Targa 4 GTS
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У обновлённых Porsche 911 появились другие бамперы, поворотники и «габариты» вошли в состав основного блока посвежевших фар. Опционально доступна матричная оптика с 32 тыс. пикселей. Оформление подправили и задним фонарям. В салоне в списке изменений числится полностью виртуальный щиток приборов диагональю 12,6 дюйма, кроме того, появилась кнопка запуска двигателя (раньше это была рукоятка). Тачскрин информационно-развлекательной системы PCM имеет прежнюю диагональ – 10,9 дюйма, при этом у него иная графика. Ещё в салоне появилась охлаждаемая ниша с функцией беспроводной зарядки смартфонов.

Рестайлинговые спорткары (как с традиционным ДВС, так и с гибридной силовой установкой) уже доступны для заказа в Германии.

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