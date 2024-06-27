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Маленький кроссовер Hyundai Inster: у Casper появилась глобальная версия

27.06.2024 51 0 0

Новый паркетник, предназначенный для рынков Европы, Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, получил полностью «зелёную» технику. В Корее его будут продавать под названием Casper Electric.

Компактный паркетник Hyundai Casper дебютировал осенью 2021 года, в линейке бренда он занял место SUV начального уровня. Имя модели не является отсылкой ко многим знакомому «дружелюбному привидению», на самом деле автомобиль так назвали в честь трюка, который исполняют скейтбордисты. С момента появления Каспер был представлен только на домашнем рынке и только с бензиновым мотором (платформу он делит с Kia Picanto). Теперь ситуация изменится: корейская марка презентовала глобального «брата» с другим именем и альтернативной «начинкой».

На фото: Hyundai Casper Electric

Как мы сообщали ранее, на домашний рынок полностью «зелёная» новинка выйдет под названием Hyundai Casper Electric, а глобальная версия получила имя Inster. Отметим, мировое наименование образовано от слов intimate и innovative, что переводится с английского как «близкий, знакомый» и «инновационный». Первые тизеры корейцы показали в первой половине текущего месяца, а теперь полностью рассекретили маленький кроссовер.

На фото: Hyundai Inster

От уже знакомого Каспера представленные сегодня Hyundai Inster и Casper Electric отличаются за счёт иначе оформленных бамперов, другого светового рисунка головной оптики и задних фонарей, а также 15- и 17-дюймовых колёсных дисков оригинального «пиксельного» дизайна. Кроме того, место традиционной радиаторной решётки занимает черного цвета заглушка.

Важным отличием стало изменение габаритов модели. Так, длина корейского электрического Каспера и глобального Инстера составляет 3825 мм (на 230 мм больше по сравнению с бензиновым Casper), ширина – 1610 мм (на 15 мм больше), высота – 1575 мм (осталась прежней), а расстояние между осями составляет 2580 (на 180 мм больше). В результате увеличилось пространство для ног пассажиров второго ряда, помимо этого, выросла длина багажника, что позволило увеличить грузовое пространство: теперь объём составляет 280 литров (на 47 литров больше), а при сложенных задних сидениях – 351 литр.

Интерьер паркетников тоже имеет ряд отличий от бензинового донора образца 2021 года, в том числе иные цветовые варианты тканевой обивки. На передней панели располагается пара дисплеев диагональю 10,25 дюйма: один из них исполняет роль виртуальной приборки, второй – тачскрина информационно-развлекательной системы (у «просто» Каспера – 8 дюймов). В зависимости от комплектации модель может иметь функцию беспроводной зарядки смартфонов, светодиодную подсветку, подогрев передних кресел, люк в крыше и комплект систем ADAS.

На фото: салон Hyundai Inster
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На фото: салон Hyundai Inster
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На фото: салон Hyundai Inster
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Стартовая версия нового «зелёного» паркетника оснащается единственным 97-сильным электродвигателем (максимальный крутящий момент – 147 Нм), а также тяговой батареей ёмкостью 42 кВт*ч. Запас хода на одной зарядке у этого варианта составляет 300 км. У исполнения Long Range тоже один электромотор, его мощность равна 115 л.с. (147 Нм), а ёмкость аккумулятора равна 49 кВт*ч. Его дальнобойность без подзарядки составляет 355 км.

На фото: Hyundai Casper Electric
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На фото: Hyundai Casper Electric
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Официальная премьера Hyundai Casper Electric пройдёт в рамках выставки в Пусане, позже этим летом новинка поступит в продажу в Южной Корее. Затем Hyundai Inster выйдет на рынки Европы, Ближнего Востока и в Азиатско-Тихоокеанского региона. Цены станут известны позже.

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