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  • Анонсирован кроссовер Hyundai Inster: у брата Casper будут оригинальные дизайн и начинка

Анонсирован кроссовер Hyundai Inster: у брата Casper будут оригинальные дизайн и начинка

11.06.2024 207 0 0

Корейцы готовят к премьере недорогой электрический паркетник. Полностью новинка раскроется в конце текущего месяца.

Компания Hyundai распространила первые тизеры маленького кроссовера: на глобальном рынке модель появится под именем Inster, а в родной Корее ее будут продавать как Casper Electric. Как несложно догадаться, компакт окажется электроверсией «традиционного» Каспера. Напомним, недорогая бензиновая пятидверка дебютировала в 2021 году, она делит «тележку» с Kia Picanto. Если Casper назван так в честь трюка, который проделывают скейтбордисты (а не в честь того самого привидения), то слово Inster образовано от intimate и innovative («близкий, знакомый» и «инновационный»). Любопытно, что бензиновый кросс за пределами корейского рынка так и не появился.

Глобальный Hyundai Inster
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Глобальный Hyundai Inster
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Глобальный Hyundai Inster
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Глобальный Hyundai Inster
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Глобальный Hyundai Inster
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Судя по картинкам, электрокар сохранит угловатый кузов исходника, но дизайн у новой модификации все же будет свой. В частности, «зеленой» версии достанутся оригинальные ходовые огни, состоящие из раздельных светодиодных секций, вдобавок она получит «пиксельные» задние фонари и другие бамперы. В салоне установят новую виртуальную приборку, плюс «электричке» могут отрядить более крупный планшет мультимедийной системы.

Hyundai Casper Electric для Кореи
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Hyundai Casper Electric для Кореи
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Hyundai Casper Electric для Кореи
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Hyundai Casper Electric для Кореи
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Габариты Inster/Casper Electric пока не раскрыты. Длина бензинового Hyundai Casper равна 3595 мм, ширина – 1595 мм, высота – 1575 мм, колесная база – 2400 мм.

О технике электрокросса компания еще не рассказала. При этом объявлено, что запас хода модели, предназначенной для Кореи, составит 315 км, а глобальная версия сможет проехать 355 км (по циклу WLTP). «Просто» Casper предложен с бензиновыми трехцилиндровыми атмосферником 1.0 и турбомотором аналогичного объема мощностью 76 и 100 л.с. соответственно, паркетнику положен шестиступенчатый автомат, привод только передний.

Бензиновый Hyundai Casper
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Бензиновый Hyundai Casper
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Бензиновый Hyundai Casper
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Бензиновый Hyundai Casper
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Полноценную премьеру Hyundai Inster/Casper Electric проведут в рамках выставки Busan International Mobility Show, которая откроется 27 июня.

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