Анонсирован кроссовер Hyundai Inster: у брата Casper будут оригинальные дизайн и начинка

Компания Hyundai распространила первые тизеры маленького кроссовера: на глобальном рынке модель появится под именем Inster, а в родной Корее ее будут продавать как Casper Electric. Как несложно догадаться, компакт окажется электроверсией «традиционного» Каспера. Напомним, недорогая бензиновая пятидверка дебютировала в 2021 году, она делит «тележку» с Kia Picanto. Если Casper назван так в честь трюка, который проделывают скейтбордисты (а не в честь того самого привидения), то слово Inster образовано от intimate и innovative («близкий, знакомый» и «инновационный»). Любопытно, что бензиновый кросс за пределами корейского рынка так и не появился.

Глобальный Hyundai Inster 1 / 5 Глобальный Hyundai Inster 2 / 5 Глобальный Hyundai Inster 3 / 5 Глобальный Hyundai Inster 4 / 5 Глобальный Hyundai Inster 5 / 5

Судя по картинкам, электрокар сохранит угловатый кузов исходника, но дизайн у новой модификации все же будет свой. В частности, «зеленой» версии достанутся оригинальные ходовые огни, состоящие из раздельных светодиодных секций, вдобавок она получит «пиксельные» задние фонари и другие бамперы. В салоне установят новую виртуальную приборку, плюс «электричке» могут отрядить более крупный планшет мультимедийной системы.



Hyundai Casper Electric для Кореи 1 / 4 Hyundai Casper Electric для Кореи 2 / 4 Hyundai Casper Electric для Кореи 3 / 4 Hyundai Casper Electric для Кореи 4 / 4

Габариты Inster/Casper Electric пока не раскрыты. Длина бензинового Hyundai Casper равна 3595 мм, ширина – 1595 мм, высота – 1575 мм, колесная база – 2400 мм.



О технике электрокросса компания еще не рассказала. При этом объявлено, что запас хода модели, предназначенной для Кореи, составит 315 км, а глобальная версия сможет проехать 355 км (по циклу WLTP). «Просто» Casper предложен с бензиновыми трехцилиндровыми атмосферником 1.0 и турбомотором аналогичного объема мощностью 76 и 100 л.с. соответственно, паркетнику положен шестиступенчатый автомат, привод только передний.

Бензиновый Hyundai Casper 1 / 4 Бензиновый Hyundai Casper 2 / 4 Бензиновый Hyundai Casper 3 / 4 Бензиновый Hyundai Casper 4 / 4

Полноценную премьеру Hyundai Inster/Casper Electric проведут в рамках выставки Busan International Mobility Show, которая откроется 27 июня.

