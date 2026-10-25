Течёт река Темза: тяжёлый путь Thames от выпуска кораблей и автомобилей до пошива одежды

Автомобили и даже автомобильные бренды, получившие название в честь рек, – не такая уж и редкость. Можно вспомнить отечественные Волгу и Оку, испанскую Ebro, японские Hino и Isuzu, польскую San, и было бы странно, если бы в Англии не появилась марка, названная в честь самой известной реки – Темзы. Самое интересное, что таких марок было аж две.

От кораблей к автомобилям

Основанная в 1837 году лондонская фирма Thames Ironworks Shipbuilding & Engineering Company сейчас напрочь забыта, хотя она оказала заметное влияние на развитие кораблестроения не только в Англии, но и во многих других странах, включая Россию. Например, один из первых броненосных кораблей русского флота, броненосец береговой обороны «Первенец», был построен фирмой Thames Ironworks в 1863 году. Эта же фирма построила для Португалии броненосец Vasco da Gama (1878), долгое время бывший флагманом португальского флота. Как известно, главным врагом Великобритании на море в Первую мировую войну был германский Флот открытого моря – как ни странно, его зарождению также способствовала фирма Thames Ironworks, построившая ещё для прусского флота в 1869 году броненосец Konig Wilhelm. И, наконец, Япония вряд ли решилась бы начать войну против России в 1904 году, не имея в составе своего флота броненосцев Fuji (1897) и Shikishima (1900), построенных на верфи в лондонском районе Блэкволл, где строились практически все крупные корабли Thames Ironworks.

Броненосец Konig Wilhelm, Фото: Wikipedia.org

Оставила свой след лондонская фирма и в истории британского футбола, организовав в 1895 году из рабочих своих заводов футбольную команду Thames Ironworks, через пять лет переименованную в West Ham United. За более чем вековую историю эта команда три раза выигрывала Кубок Англии и один раз – Кубок обладателей кубков, правда, чемпионом Англии она так ни разу не стала.

Разумеется, такая компания не могла проигнорировать зарождение британского автопрома: в 1899 году она поглотила фирму John Penn & Sons из Гринвича, известную своими успехами в двигателестроении. Всё это позволило приступить в 1905 году к разработке первых автомобилей марки Thames с двигателями внутреннего сгорания. Хотя ещё двумя годами ранее фирма разработала грузовик с паровым двигателем, который, правда, интереса у покупателей не вызвал и в серию не пошёл.

Фото: Royal Museums Greenwich

Попытка выйти на британский автомобильный рынок была во многом вынужденным шагом, так как лондонская компания неотвратимо проигрывала конкурентную борьбу другим английским судостроительным предприятиям, расположенным на севере страны. То есть, ближе к месторождениям угля и железной руды. Британское адмиралтейство всё чаще отдавало заказы таким фирмам, как Vickers и Armstrong, которые предлагали лучшие условия и оснащены были не хуже. А без госзаказов что в наше время, что в начале ХХ века судостроительным компаниям выживать было очень сложно.

В 1906 году была представлена первая машина Thames с двигателем внутреннего сгорания. Хотя, если быть точнее, то, как было принято в те годы, фирма предложила лишь шасси с шестицилиндровыми мотором, а кузов покупатель заказывал самостоятельно у кузовных ателье. Поэтому на первом шасси Thames были созданы разные транспортные средства: омнибусы, фургоны и грузовики. Вскоре фирма обзавелась и главным конструктором – им стал Чарльз Эдвардс, ранее работавший в компании Napier. Он предложил сосредоточить усилия на производстве шасси с шести- и четырёхцилиндровыми моторами, но руководство компании хотело играть в высшей лиге, и поэтому несколько лет фирма выпускала только шестицилиндровые моторы, а четырёхцилиндровый 15-сильный двигатель появился только в 1911 году.

В это время дела у Thames Ironworks шли из рук вон плохо. Сдав в 1912 году Королевскому флоту последний боевой корабль в своей истории – линкор Thunderer, компания осталась без заказов, соответственно, не могла выплачивать зарплату сотрудникам и поддерживать сама себя на плаву. Не помогло и обращение к Первому Лорду Адмиралтейства Уинстону Черчиллю с просьбой заказать компании строительство хотя бы одного корабля. Черчилль ответил отказом, и всё это привело к тому, что в том же году Thames Ironworks обанкротилась, причём закрылись не только верфи и металлургический завод, но и автомобильное производство.

Фото: Symonds & Co, Wikipedia.org

До наших дней дожил только двухэтажный автобус Thames 48HP, находящийся в автомобильном музее Лоумана в Гааге. Автобус был построен в 1912 году по заказу компании Motor Coaches для перевозки зрителей на ипподром в Аскоте, причём на крыше можно было перевозить до 16 человек, в то время как в закрытом салоне были места для девяти пассажиров. Thames изготовила только рамное шасси с пятилитровым бензиновым шестицилиндровым мотором мощностью 48 л.с. и трёхступенчатую механическую коробку передач, а кузов произвело лондонское ателье Thrupp & Maberly. Одной из особенностей автобуса были «каретные» колёса разного размера, багажник над водительским сидением и проходящие вдоль всего кузова изогнутые крылья с подножкой, что делало его похожим не на автобус, а на дилижанс середины XIX века.

Фото: autowp.ru

Этот двухэтажный автобус, футбольный клуб West Ham United, первый в мире полностью железный фрегат Warrior (1860), превращённый в корабль-музей и находящийся на вечной стоянке в Портсмуте, да две канонёрские лодки ВМС Перу, Yavari и Puno, – это всё, что сегодня напоминает о некогда существовавшей компании Thames Ironworks.



Не пропадать же добру

Если в России имя «Волга» сначала пытались возродить путем «натурализации» Chrysler Sebring, а затем – прибегнув к сотрудничеству с Geely, то в Англии имени Thames не дал кануть в лету концерн Ford. Американцы всегда старались подстроиться под вкусы англичан и создавали модели для британского рынка с приятными английскому слуху названиями. Так в 1939 году появился Ford Anglia, а затем сходящие с конвейера фордовского завода в Дагенхэме (крупнейшего автозавода в Европе) машины получили двойное имя – Fordson-Thames. Переименование коснулось только автомобилей, в то время как выпускавшиеся на том же заводе тракторы Fordson название сохранили. Оно и понятно: на долю фордовских тракторов и так приходилось почти 95% британского рынка, так что привлекать покупателя «посконными» английскими названиями не было особой нужды. А вот возрождение имени Thames, по мнению маркетологов Ford of Britain, должно было подогреть покупательский интерес. Правда, в легковой сегмент, дабы не создавать внутренней конкуренции, Fordson-Thames не стремился, завоёвывая место под солнцем исключительно на рынке коммерческого транспорта – грузовиков и автобусов.

Фото: autowp.ru

Как и в случае с автомобилями компании Thames Ironworks, название фордовских моделей указывало на теснейшую связь с самой известной британской рекой. Оба предприятия находились на берегах Темзы, оба использовали глубоководные порты, что служило серьёзным преимуществом. Так, Thames Ironworks могла строить таких гигантов, как линкор Thunderer с осадкой 9,5 метра, а Ford of Britain благодаря наличию глубоководного порта получал преимущества в логистике, принимая океанские пароходы с комплектующими из других стран и таким же способом отправляя готовую продукцию. Так что река Темза играла в истории обеих фирм заметную, можно даже сказать, ключевую роль.

Фото: Wikipedia.org

Первым новый шильдик Fordson-Thames примерила модель E83W, которая простояла на конвейере почти двадцать лет, с 1938 по 1958 год, причём, начиная с 1952 года, на некоторых рынках она продавалась под маркой Thames. Машину очень полюбил малый бизнес, так как она была неприхотливой, недорогой, отчего спрос на неё был стабильным десятилетиями. Но настоящий прорыв случился в 1940 году, когда британской армии срочно потребовалось большое количество грузовиков в самых разных модификациях. Компания Ford of Britain максимально быстро уложилась в требования программы War Office Truck (WOT), и на заводе в Дагенхэме была организована сборка грузовиков, выпускавшихся в нескольких модификациях. Модели WOT1, WOT2 и WOT3 имели задний привод и капотную компоновку, а бескапотники WOT6 и WOT8 отличались наличием полного привода. При этом все модели WOT комплектовались безальтернативным 3,6-литровым бензиновым V8 мощностью 85 л.с. Заднеприводные модификации оснащались четырёхступенчатой механической коробкой передач, а полноприводные – этой же коробкой, но с двумя понижающими передачами. До 1945 года завод в Дагенхэме выпустил более 130 тысяч армейских грузовиков семейства WOT, заметно уменьшив зависимость английской армии от поставок ленд-лизовских машин из США.

Фото: Vauxford, Wikipedia.org 1 / 2 Фото: Vauxford, Wikipedia.org 2 / 2

После окончания Второй мировой войны Ford of Britain кардинально обновил модельный ряд Fordson-Thames, приступив к выпуску грузовых шасси грузоподъёмностью от 1,5 до 8 тонн, оснащавшихся кабинами от британских ателье Briggs Motor Bodies и British Light Steel Pressings. Материнская компания Ford разрешала своим европейским филиалам самостоятельно разрабатывать машины для локальных рынков, поэтому продукция британского отделения Ford практически не пересекалась с американским модельным рядом. Так что когда Англия экспортировала машины Fordson-Thames, а с 1952 года – уже и просто Thames, с клеймом Made in England, это на 99% соответствовало действительности. Многие модели были разработаны британскими инженерами, комплектующие также в значительной мере были английскими, а после того, как завод в Дагенхэме начал всё больше перепрофилироваться на выпуск двигателей, некоторые модели Thames с полным на то основанием можно было считать почти чистокровными «британцами». Именно эти автомобили Англия очень успешно экспортировала в страны, находящиеся в орбите её влияния: Австралию, Новую Зеландию, ЮАР, Гонконг, Мальту, Кипр, Северную Африку, где они нередко встречались на дорогах даже в конце XX века. А в Испании, Турции и Египте была налажена их лицензионная сборка.

В 1953 году на пенсию была отправлена морально устаревшая бензиновая «восьмёрка» объёмом 3,6 литра, и ей на смену пришел мотор такого же литража, но четырёхцилиндровый, который устанавливался на грузовики Thames грузоподъёмностью до трёх тонн. В 1954 году в Дагенхэме был начат выпуск дизельных моторов, а в 1957 году окончательно было упразднено название Fordson и все машины стали носить имя Thames.

Фото: DeFacto, Wikipedia.org

Но, как говорится, недолго музыка играла. В середине шестидесятых годов высшим руководством Ford было принято решение о ликвидации «местечковых» брендов. И отныне все автомобили концерна должны были нести голубой фордовский овал и называться «Ford» и никак иначе. Это решение привело к упразднению бренда Thames, который был ликвидирован в 1965 году. За годы существования Fordson-Thames и Thames завод в Дагенхэме выпустил несколько весьма удачных и популярных семейств автомобилей: упоминавшийся выше Fordson-Thames E83W, семейство легких фургонов и грузовиков Thames 300E и 400E, которые производились с 1954 по 1965 год и активно экспортировались, а также семейство полукапотных грузовиков грузоподъёмностью до восьми тонн – Thames Trader (1957-1965).

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Что касается дальнейшей истории завода в Дагенхэме, то он выпускал автомобили до 2002 года, произведя с 1931 года около 11 миллионов автомобилей Ford, Fordson-Thames и Thames. С появлением более современных фордовских заводов в ФРГ, Испании и Бельгии завод в Дагенхэме был перепрофилирован в моторостроительный. Это предприятие и по сей день является одним из крупнейших в Европе по выпуску дизельных моторов – мощности завода позволяют выпускать более одного миллиона двигателей в год.

Долгое время казалось, что бренд Thames навсегда канул в лету, но в 2012 году он вновь появился в перечне торговых марок Соединённого Королевства. Правда, к автопрому он больше не имеет никакого отношения: в наше время под маркой Thames выпускается молодёжная спортивная одежда.