Bentley хочет привлечь больше внимания к представленному месяц назад кроссоверу Torcal

Марка Bentley представила свою первую серийную полностью «зелёную» модель в конце прошлого месяца. Как Колёса.ру сообщали ранее, новинка получила имя Torcal – в честь национального заповедника Торкаль-де-Антекера (El Torcal de Antequera), который находится в провинции Малага (Испания). Кроме того, как отметили в компании, название созвучно со словом torque, которое в английском обозначает «крутящий момент».
Теперь британский производитель рассказал об особенной «приветственной» версии – Bentley Torcal First Edition. Такой электромобиль получил элементы из углеволокна, в том числе накладки на передний бампер, оригинальные 22-дюймовые двухцветные колёсные диски, за которыми можно разглядеть серые тормозные суппорты из графена от подразделения Mulliner, а также чёрно-белый шильдик с эмблемой исполнения на передних крыльях.
У Torcal First Edition, как и у остальных версий модели, двери оснащены электроприводом. Сидения имеют отделку из перфорированной кожи с контрастными шевронами – белыми на чёрном фоне, такого же цвета прострочкой и логотипами, а также со светлыми вставками. На накладках на порогах есть вставки с названием версии, в крыше установлен люк с матовым покрытием Diamond. Кроме того, предусмотрены коврики с длинным ворсом и акустическая система с 28 динамиками.
В основе Bentley Torcal First Edition лежит топовое исполнение Torcal S. У него двухмоторная силовая установка выдаёт 888 л.с. мощности, а максимальный крутящий момент равен 1350 Нм. Такой кроссовер разгоняется с места до «сотни» за 2,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 260 км/ч.
Отметим, базовому электрокроссоверу Bentley Torcal тоже положена двухмоторная силовая установка, однако её суммарная отдача ниже – 821 л.с. (крутящий момент – 1194 Нм). Такой SUV тратит на разгон с места до «сотни» 3,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.
Вне зависимости от модификации, модели положена 800-вольтовая электрическая архитектура и тяговая батарея полезной ёмкостью 113 кВт*ч. Дальнобойность на одной зарядке – до 600 км (при расчёте по циклу WLTP). При быстрой зарядке (мощность – 400 кВт) запас аккумулятора Torcal можно пополнить с 10 до 80% менее чем за 20 минут, а за 7 минут можно «дозаправить» батарею на путь протяжённостью 100 миль (примерно 161 км).
В Bentley не раскрыли стоимость «приветственной» версии Torcal First Edition, однако в британском издании Auto Express предположили, что ценник эксклюзивной новинки на домашнем рынке, очевидно, ощутимо превысит 200 000 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 21,6 млн рублей по текущему курсу).
Для комментирования вам необходимо авторизоваться