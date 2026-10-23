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  • Bentley хочет привлечь больше внимания к представленному месяц назад кроссоверу Torcal

Bentley хочет привлечь больше внимания к представленному месяц назад кроссоверу Torcal

23.10.2026 105 0 0
Bentley хочет привлечь больше внимания к представленному месяц назад кроссоверу Torcal

Британцы подготовили эксклюзивную версию своей «электрички», которая получила приставку First Edition. Ей положены 888-сильная силовая установка и ряд элементов от подразделения Mulliner.

Марка Bentley представила свою первую серийную полностью «зелёную» модель в конце прошлого месяца. Как Колёса.ру сообщали ранее, новинка получила имя Torcal – в честь национального заповедника Торкаль-де-Антекера (El Torcal de Antequera), который находится в провинции Малага (Испания). Кроме того, как отметили в компании, название созвучно со словом torque, которое в английском обозначает «крутящий момент».

На фото: Bentley Torcal First Edition

Теперь британский производитель рассказал об особенной «приветственной» версии – Bentley Torcal First Edition. Такой электромобиль получил элементы из углеволокна, в том числе накладки на передний бампер, оригинальные 22-дюймовые двухцветные колёсные диски, за которыми можно разглядеть серые тормозные суппорты из графена от подразделения Mulliner, а также чёрно-белый шильдик с эмблемой исполнения на передних крыльях.

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У Torcal First Edition, как и у остальных версий модели, двери оснащены электроприводом. Сидения имеют отделку из перфорированной кожи с контрастными шевронами – белыми на чёрном фоне, такого же цвета прострочкой и логотипами, а также со светлыми вставками. На накладках на порогах есть вставки с названием версии, в крыше установлен люк с матовым покрытием Diamond. Кроме того, предусмотрены коврики с длинным ворсом и акустическая система с 28 динамиками.

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В основе Bentley Torcal First Edition лежит топовое исполнение Torcal S. У него двухмоторная силовая установка выдаёт 888 л.с. мощности, а максимальный крутящий момент равен 1350 Нм. Такой кроссовер разгоняется с места до «сотни» за 2,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 260 км/ч.

Отметим, базовому электрокроссоверу Bentley Torcal тоже положена двухмоторная силовая установка, однако её суммарная отдача ниже – 821 л.с. (крутящий момент – 1194 Нм). Такой SUV тратит на разгон с места до «сотни» 3,4 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 км/ч.

Вне зависимости от модификации, модели положена 800-вольтовая электрическая архитектура и тяговая батарея полезной ёмкостью 113 кВт*ч. Дальнобойность на одной зарядке – до 600 км (при расчёте по циклу WLTP). При быстрой зарядке (мощность – 400 кВт) запас аккумулятора Torcal можно пополнить с 10 до 80% менее чем за 20 минут, а за 7 минут можно «дозаправить» батарею на путь протяжённостью 100 миль (примерно 161 км).

На фото: салон Bentley Torcal First Edition
На фото: салон Bentley Torcal First Edition
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На фото: салон Bentley Torcal First Edition
На фото: салон Bentley Torcal First Edition
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На фото: салон Bentley Torcal First Edition
На фото: салон Bentley Torcal First Edition
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На фото: салон Bentley Torcal First Edition
На фото: салон Bentley Torcal First Edition
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В Bentley не раскрыли стоимость «приветственной» версии Torcal First Edition, однако в британском издании Auto Express предположили, что ценник эксклюзивной новинки на домашнем рынке, очевидно, ощутимо превысит 200 000 фунтов стерлингов (эквивалентно примерно 21,6 млн рублей по текущему курсу).

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