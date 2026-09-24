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  • Рассекречен Bentley Torcal: 888 лошадок и первая «сотня» за 2,9 секунды

Рассекречен Bentley Torcal: 888 лошадок и первая «сотня» за 2,9 секунды

24.09.2026 220 0 0
Рассекречен Bentley Torcal: 888 лошадок и первая «сотня» за 2,9 секунды

У первого серийного электромобиля, выпущенного люксовой британской маркой, запас хода на одной зарядке составляет до 600 км.

О выпуске собственного электромобиля в компании Bentley задумались несколько лет назад: результатом изысканий стал концепт EXP 15, представленный в июле 2025 года. Именно он стал предвестником первой серийной полностью «зелёной» модели бренда, которой, вопреки ожиданиям, присвоили название Torcal. Напомним, изначально предполагалось, что новинке достанется имя Barnato – в честь Вульфа Барнато, который являлся одной из ключевых фигур в истории британской марки.

На фото: Bentley Torcal
На фото: Bentley Torcal
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На фото: Bentley Torcal
На фото: Bentley Torcal
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Однако товарная «электричка» получила имя Bentley Torcal: её назвали в честь национального заповедника Торкаль-де-Антекера (El Torcal de Antequera), который находится в провинции Малага (Испания). Помимо этого, название созвучно со словом torque, которое переводится с английского языка как «крутящий момент». Теперь компания полностью рассекретила эту новинку.

Электрокроссовер Bentley дебютировал в двух версиях: стандартной Torcal и топовой Torcal S, обоим исполнениям положена двухмоторная силовая установка. В первом случае совокупная мощность системы равна 821 л.с., а её максимальный крутящий момент – 1194 Нм. На разгон с места до «сотни» такому SUV требуется 3,4 секунды, а его максимальная скорость равна 250 км/ч.

В свою очередь электрическая силовая установка Bentley Torcal S выдаёт 888 л.с. мощности и 1350 Нм крутящего момента. Первую «сотню» топовый вариант набирает за 2,9 секунды, а его максимальная скорость ограничена отметкой в 260 км/ч.

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Модели положена 800-вольтовая электрическая архитектура и тяговая батарея полезной ёмкостью 113 кВт*ч. Максимальный запас хода на одной зарядке равен 600 км (при расчёте по циклу WLTP). При быстрой зарядке (мощность – 400 кВт) пополнить запас аккумулятора Torcal от 10 до 80% можно менее чем за 20 минут, а всего за 7 минут можно «заправить» батарею на путь протяжённостью в 100 миль (или 161 км).

В компании отметили, что габаритная длина Bentley Torcal составляет около пяти метров, объём его багажника составляет 460 литров, а у дополнительного отсека для хранения, расположенного под капотом, он равен 90 литрам. «Электричке» достались: двухэтажная головная оптика с узкими полосками ходовых огней, подсвечиваемая прямоугольная заглушка на месте радиаторной решётки, «сетчатый» воздухозаборник в нижней части переднего бампера.

Корму модели снабдили узкими горизонтально вытянутыми фонарями, лаконичным спойлером в верхней части багажной двери, а в профиль видны обычные дверные ручки и наружные зеркала, а также оригинальные колёсные диски размером 21 дюйм – для стандартной версии Torcal и 22 дюйма – для Torcal S. Ещё топ-версии положены: иные накладки, чёрные корпуса боковых зеркал, затемненные фонари и особые шильдики, а в салоне – иной узор обивки и спортивные накладки на педали.

На фото: салон Bentley Torcal
На фото: салон Bentley Torcal
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На фото: салон Bentley Torcal
На фото: салон Bentley Torcal
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При отделке салона используются кожа, шерсть, шпон и алюминий. Перед водителем находится трёхспицевое рулевое колесо с физическими кнопками, за ним – виртуальная приборка, на центральной консоли установлен изогнутый сенсорный экран информационно-развлекательной системы. Модели положена акустика либо с 16-ю, либо с 28 динамиками, передние сиденья с 16-позиционной регулировкой, подогревом, функциями вентиляции и массажа, а также рассчитанный на троих седоков задний диван, который получил электропривод складывания (впервые у Bentley).

Bentley Torcal снабдили: новейшими системами ADAS, люком в крыше, адаптивными двухклапанными амортизаторами, функцией «озвучивания» работы двигателя, передними тормозными дисками диаметром 420 мм, задними – 370 мм (опционально доступны карбон-керамические тормоза диаметром 440/410 мм соответственно), при этом оба варианта доступны с чёрными, красными или серыми суппортами.

Серийное производство Bentley Torcal начнётся на заводе в Крю (Великобритания) в начале 2027 года. Стартовая стоимость новинки на домашнем рынке равна 173 330 фунтов стерлингов, что эквивалентно примерно 19,5 млн рублей по текущему курсу.

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