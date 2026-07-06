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  • Torcal вместо Barnato: названы имя и дата премьеры нового кроссовера Bentley

Torcal вместо Barnato: названы имя и дата премьеры нового кроссовера Bentley

06.07.2026 159 3 0
Torcal вместо Barnato: названы имя и дата премьеры нового кроссовера Bentley

Компания Bentley назначила на 23 сентября премьеру своего первого электромобиля, который, как оказалось, будет называться Torcal — в честь живописного скалистого заповедника Торкаль-де-Антекера (El Torcal de Antequera) в испанской провинции Малага. Имя Torcal также отсылает к слову torque, означающему в английском языке «крутящий момент».

Предтечей первого электромобиля Bentley стал прошлогодний концепт EXP 15, элементы его дизайна мы увидим в серийной модели, получившей имя Torcal. До официального анонса западные СМИ были уверены, что Bentley наречёт первый электромобиль именем Barnato в честь Вульфа Барнато, одной из ключевых фигур в истории Bentley, так как заявка на регистрацию этого имени была подана в США, Евросоюзе и Великобритании. Но в итоге человеческому имени предпочли природное и звучащее несколько двусмысленно на русском: «Торкнул ли тебя новый Bentley?». Впрочем, Россия нынче в список стратегических рынков для Bentley не входит. В том числе по этой причине продажи Bentley пошли вниз аккурат после 2022 года, когда начались известные геополитические события и случилось бегство западных брендов из нашей страны.

Bentley EXP 15
Bentley EXP 15
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Bentley EXP 15
Bentley EXP 15
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Bentley EXP 15
Bentley EXP 15
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В 2022 году компания Bentley всё ещё находилась в эйфории от перспектив электромобилей и рассчитывала полностью избавиться от моделей с ДВС к 2030 году. Теперь всё изменилось: первый электромобиль Bentley будет и последним, прочие электрические модели отменены как бесперспективные, а деньги, потраченные на их разработку, придётся списать в убыток. Рынок роскошных автомобилей охладел к «электричкам», даже высокие цены на бензин не способны это изменить — богатые не экономят.

Bentley Torcal будет техническим клоном представленного в прошлом году Porsche Cayenne Electric, то есть получит платформу PPE (Premium Platform Electric) с 800-вольтовой архитектурой. Будет унификация и по части бортовой электроники: в частности известно, что в салоне Torcal пропишется изогнутый мультимедийный экран, как у Porsche Cayenne Electric, но дизайн и графическое оформление у Bentley будут свои. Подробностей о силовых установках пока нет, но для справки скажем, что на топовом Cayenne Turbo Electric два электромотора выдают совокупно 850 кВт (1156 л.с.) и 1500 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 2,5 с, максимальная скорость ограничена на отметке 260 км/ч.

Габаритная длина Torcal составит около пяти метров, он будет младшим кроссовером по отношению к «углеводородному» Bentley Bentayga, а не заменой ему. В 2028 году Bentayga перейдёт во второе поколение и сохранит ДВС.

По данным британского журнала Autocar, в базовой комплектации Torcal будет стоить порядка 170 000 фунтов стерлингов, то есть более чем в два раза дешевле, чем дебютировавший в мае Ferrari Luce. На фоне Luce эксперименты Bentley с дизайном Torcal уже вряд ли кого-либо шокируют: корма на единственном тизере выглядит вполне лаконичной, у концепта EXP 15 она была более сложной и спорной.

До полноценной премьеры 23 сентября Bentley обещает раскрыть некоторые дополнительные детали о модели Torcal, так что следите за новостями на нашем сайте.

кроссовер электромобиль новинки Bentley Bentley Torcal

 

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3 комментария
06.07.2026 19:05
Ярослав

Но в итоге человеческому имени предпочли природное и звучащее несколько двусмысленно на русском: «Торкнул ли тебя новый Bentley?».

Почти уровень "Спид-инфо". Так держать!

06.07.2026 20:23
Андрей Ежов

Рад, что Вам нравится, даже с учётом того, что сходство со "Спид-инфо" существует исключительно в Вашем воображении!

06.07.2026 20:55
Ярослав

Я поностальгировал. Спасибо. 🍑

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