Программный концепт Bentley EXP 15: асимметричное кросс-купе без круглых фар

Предыдущий программный концепт под называнием EXP 100 GT компания Bentley показала в 2019 году, в серийную модель он в итоге не превратился, но отдельные его элементы можно увидеть в лимитированной модели Batur. С концептом Bentley EXP 15 будет примерно та же история — это набор решений, местами довольно смелых, часть которых мы увидим в будущих серийных моделях Bentley, в том числе в первом электромобиле, который выйдет на рынок в следующем году.

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Bentley EXP 15 — это большое кросс-купе длиной около 5,4 м, в формах которого, как утверждается, можно увидеть черты купе Bentley Speed Six Gurney Nutting Sportsman 1930 года, известного также как «Синий экспресс», — это машина тогдашнего представителя Bentley Вульф Барнато, который за рулём другого Bentley Speed Six выиграл гонку у поезда-экспресса Le Train Bleu, следовавшего по маршруту Канны — Лондон. Купе 1930 года имеет трёхместный салон с боковыми местом для отдыха в задней части кузова и баром, так как после бурных заездов Барнато любил расслабиться и пропустить бокальчик. Концепту Bentley EXP 15 тоже достался трёхместный салон, но в несколько иной интерпретации.

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Но ещё несколько слов о внешности. Самое неожиданное решение здесь — это массивный глухой передок с узкими вертикальными фарами вместо традиционных для Bentley круглых, которые нынешний директор Bentley по дизайну Робин Пейдж считает слишком старомодными — мол, клиенты хотят чего-нибудь более прогрессивного. Поскольку Bentley EXP 15 электромобиль, то усыпанная светодиодами решётка между фарами не имеет функционального назначения, теперь это просто произведение искусства. Над этой решёткой сияет новая эмблема Bentley, представленная на прошлой неделе.

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По левому борту у Bentley EXP 15 две открывающиеся в противоположные стороны двери, по правому — одна дверь. При открытии боковых дверей сдвигаются и поднимаются вверх боковые секции крыши, чтобы водителю и пассажирам не нужно было пригибаться при посадке. Пассажирских мест два — фиксированное за креслом водителя и подвижное VIP-кресло слева от него, это кресло можно перемещать взад вперёд, а при открытых дверях оно вдобавок разворачивается в сторону улицы, делая посадку-высадку VIP-пассажира максимально удобной. Свободное место перед или за VIP-креслом можно использовать как угодно, в том числе разместить здесь переноску для собачки.

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Багажная дверь разделена на две части, верхняя часть поднимается вместе с задним стеклом, то есть Bentley EXP 15 — это, по сути, четырёхдверный лифтбек. На нижнем откидном борту багажной двери предусмотрены раскладные стульчики для пикника. Шампанское для трапезы приедет вместе с бокалами из недр центрального тоннеля. К интересным особенностям кормы также относятся два активных спойлера над багажной дверью, встроенный в бампер активный диффузор и тонкие фонари, стилизованные под букву «B». В передней части кузова Bentley EXP 15 есть дополнительный багажник с доступом через два проольных люка —это своеобразная стилизация под крышки моторного отсека у купе 1930 года.

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Место водителя Bentley EXP 15 выглядит куда менее футурсистично, чем у концепта Bentley EXP 100 GT шестилетней давности, и это, пожалуй, хорошо. Робин Пейдж и его команда попытались выстроить идеальный баланс между неизбежной в наше время цифровизацией и столь ценимыми в лакшери-сегменте физическими приборами и выключателями, напоминающими изысканные ювелирные изделия. В отделке используются натуральная шерсть, дерево и полированный металл. Графика экранов гармонирует со струящимся через перфорированные панели дверей мягким светом атмосферной подсветки.

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Информации о технической начинке Bentley EXP 15 нет, потому что нет, собственно, и самой начинки — на данный момент концепт представляет собой статичный полноразмерный макет без салона и «потрошков», а то, что вы видите на картинках — это компьютерные рендеры. Между тем, если говорить о первом серийном электромобиле Bentley, премьера которого состоится уже скоро, то в нём, по словам Робина Пейджа, которого цитирует британский журнал Autocar, можно ожидать достаточно мощную силовую установку и запас хода на уровне 480-560 км — больше не нужно, так как для путешествий на более дальние дистанции клиенты Bentley используют частный самолёт.