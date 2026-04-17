Как правильно хранить зимние шины

17.04.2026 104 0 0
Неправильное хранение зимней резины приводит к деформации, потере эластичности и ухудшению сцепления в следующем сезоне. Даже качественные шины теряют свойства, если их держать в неподходящих условиях. Разберёмся, как хранить зимние шины правильно и чем отличается хранение покрышек и колёс в сборе.

Почему важно правильное хранение

Резина чувствительна к температуре, ультрафиолету и влаге. При длительном воздействии тепла или света материал стареет, появляются микротрещины, снижается прочность. Также влияет положение при хранении: неправильная нагрузка может привести к деформации боковины или протектора.

Подготовка шин к хранению

Перед тем как убрать комплект, выполните базовую подготовку:

  • Очистите шины от грязи, соли и реагентов
  • Полностью высушите поверхность
  • Осмотрите на наличие повреждений
  • Отметьте положение (перед/зад, левая/правая сторона)

Это позволит избежать проблем при следующей установке.

Как хранить шины без дисков

Шины без дисков (резина отдельно) требуют одного способа хранения:

  • Хранить вертикально
  • Периодически (в идеале – раз в месяц) переворачивать
  • Не складывать в стопку
  • Избегать давления на боковины

Вертикальное положение снижает риск деформации и сохраняет форму.

Как хранить колёса в сборе

Колёса в сборе (шины на дисках) хранятся иначе:

  • Допускается хранение в стопке
  • Можно подвешивать за диск
  • Давление в шинах нужно слегка снизить (на 0,2-0,5 бар)
  • Не ставить вертикально на длительное время

В этом случае нагрузка распределяется через диск, поэтому деформация менее вероятна.

Условия хранения

  • Температура: от +5 до +25 °C
  • Отсутствие прямого солнечного света
  • Низкая влажность
  • Отсутствие контакта с химическими веществами
  • Удалённость от источников тепла

Гараж, кладовая или специализированное хранение подходят лучше всего.

Чек-лист правильного хранения

  • Очистка и сушка перед хранением
  • Выбор правильного положения
  • Контроль температуры и влажности
  • Защита от света
  • Периодическая проверка состояния

Типичные ошибки

  • Хранение рядом с отопительными приборами
  • Складирование шин без дисков в стопку
  • Длительное давление на одну сторону
  • Хранение во влажной среде
  • Игнорирование очистки перед хранением

Вывод: правильное хранение зимних шин сохраняет их форму, эластичность и ресурс. Резина без дисков хранится вертикально, колёса в сборе – в стопке или подвешенном состоянии. Контроль температуры, влажности и нагрузки позволяет избежать деформации и продлить срок службы комплекта.

практика ремонт и обслуживание Колёсная база
Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Kia Soul II c пробегом: коррозия пятой двери, разные салоны и электрика, как у «японцев» Есть такие машины на границах классов, которые иногда получаются действительно интересными. Kia Soul как раз из таких. Во втором поколении этот кроссовер определился с местом в жизни и вполн... 1903 3 1 15.04.2026
Статьи / Авто и технологии Новая платформа и локализация роботов: чего ждать от Great Wall Motor в ближайшем будущем На днях прошла уже ставшая традиционной конференция автоконцерна Great Wall Motor в России под названием «День GWM». Что готовит этот производитель для российских потребителей? Расскажем кор... 1000 0 0 15.04.2026
Статьи / Авто и технологии Свечи с увеличенным ресурсом: мифы и реальность Современные технологии обеспечивают свечам зажигания достаточно длительный срок службы, но некоторые решения позволяют увеличить их ресурс еще больше. Что они собой представляют, насколько э... 6926 3 0 14.04.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Лесник против трендов: тест-драйв нового Subaru Forester Forester шестого поколения добрался до России аккурат спустя два года после мировой премьеры на автосалоне в Лос-Анджелесе. Но не ждите от него никаких откровений: автомобиль так и остался «... 19513 12 6 05.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Назад в будущее, вперед в прошлое: опыт владения Toyota Land Cruiser 70 О том, что японцы выпускают древний 70-й «крузак» уже 42 года без существенных изменений, знают многие. О том, что такой можно заказать, привезти и купить, помнят не все. Однако мы нашли нас... 10369 4 2 12.03.2026
Тест-драйвы / Тест-драйв Меньше бутафории, больше смысла: тест-драйв Jetour T1 В официальном описании этого автомобиля многовато эпитетов из флористики: фары, стилизованные под четырёхлистный клевер, колёсные диски с рисунком цветочных лепестков… Хотя кроссовер T1 – во... 9286 4 2 18.11.2025
Обсуждаемое
13 Всё-таки надо тебе дать коленом, надо: куда податься самокатчикам
8 5 причин покупать и не покупать Niva Legend
3 Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9
