Как правильно хранить зимние шины

Неправильное хранение зимней резины приводит к деформации, потере эластичности и ухудшению сцепления в следующем сезоне. Даже качественные шины теряют свойства, если их держать в неподходящих условиях. Разберёмся, как хранить зимние шины правильно и чем отличается хранение покрышек и колёс в сборе.

Почему важно правильное хранение

Резина чувствительна к температуре, ультрафиолету и влаге. При длительном воздействии тепла или света материал стареет, появляются микротрещины, снижается прочность. Также влияет положение при хранении: неправильная нагрузка может привести к деформации боковины или протектора.

Подготовка шин к хранению

Перед тем как убрать комплект, выполните базовую подготовку:

Очистите шины от грязи, соли и реагентов

Полностью высушите поверхность

Осмотрите на наличие повреждений

Отметьте положение (перед/зад, левая/правая сторона)

Это позволит избежать проблем при следующей установке.

Как хранить шины без дисков

Шины без дисков (резина отдельно) требуют одного способа хранения:

Хранить вертикально

Периодически (в идеале – раз в месяц) переворачивать

Не складывать в стопку

Избегать давления на боковины

Вертикальное положение снижает риск деформации и сохраняет форму.

Как хранить колёса в сборе

Колёса в сборе (шины на дисках) хранятся иначе:

Допускается хранение в стопке

Можно подвешивать за диск

Давление в шинах нужно слегка снизить (на 0,2-0,5 бар)

Не ставить вертикально на длительное время

В этом случае нагрузка распределяется через диск, поэтому деформация менее вероятна.

Условия хранения

Температура: от +5 до +25 °C

Отсутствие прямого солнечного света

Низкая влажность

Отсутствие контакта с химическими веществами

Удалённость от источников тепла

Гараж, кладовая или специализированное хранение подходят лучше всего.

Чек-лист правильного хранения

Очистка и сушка перед хранением

Выбор правильного положения

Контроль температуры и влажности

Защита от света

Периодическая проверка состояния

Типичные ошибки

Хранение рядом с отопительными приборами

Складирование шин без дисков в стопку

Длительное давление на одну сторону

Хранение во влажной среде

Игнорирование очистки перед хранением

Вывод: правильное хранение зимних шин сохраняет их форму, эластичность и ресурс. Резина без дисков хранится вертикально, колёса в сборе – в стопке или подвешенном состоянии. Контроль температуры, влажности и нагрузки позволяет избежать деформации и продлить срок службы комплекта.