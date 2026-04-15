Техника
Второе поколение модели Kia Soul PS основано на платформе, которая является симбиозом решений для машин С-класса компании Kia Cee’d поколения JD и В-класса в лице Kia Rio в кузове UB. От более крупного Cee’d машина унаследовала элементы архитектуры кузова, а комплектация Premium – еще и элементы шасси, тормозов и электроники. Комплектации победнее имеют больше совпадений по узлам с Rio. У разных версий Soul различаются даже ступицы, не говоря уже о блоках ABS и проводке. У Soul есть и электрическая версия EV, которая доводит число серьезно различающихся исполнений шасси до трех. Это достаточно интересная ситуация. До кастомизации уровня европейских премиум-марок Soul еще далеко: в пределах трех вариантов все достаточно стандартизировано, но для массовых машин это существенное отклонение от нормы. В целом, это имиджевый проект, у которого была отдельная рекламная кампания со своим акцентом на дизайн и безопасность.
Все варианты имеют пятидверный кузов, который является чем-то средним между микровэном, хэтчбеком и компактным кроссовером. Дизайн основан на идее концепта субкомпактного кроссовера Kia Track’ster 2012 года, но со стороны техники не поддержан ни настраиваемым шасси, ни мощными моторами с полным приводом. Да и трехдверного исполнения не имеет. По сути, это был ответ на успех Nissan Juke в США.
В части техники все просто и бюджетно: цельностальной кузов, передний привод с поперечно расположенным мотором, МакФерсон спереди и скручиваемая балка на задней оси. Коробка передач могла быть или 6-ступенчатой ручной, или автоматической с таким же количеством передач. А для самых мощных вариантов предлагали еще и 7-ступенчатый преселективный робот. Выбор моторов для такого автомобиля на удивление большой. Базовые моторы в зависимости от региона – атмосферные 1,6-литровый серии Gamma II с распределенным или непосредственным впрыском. Мощность мотора с распределенным впрыском составляла 124 л.с., с непосредственным – 132 силы. Чуть выше уровнем расположился двигатель объемом 2,0 литра серии Nu, тоже в варианте с обычным и с непосредственным впрыском мощностью 150-153 и 166 л.с. На вершине гаммы расположился мотор 1,6 Gamma II с наддувом мощностью аж 204 л.с., в паре с которым может быть только 7-ступенчатый робот. Дизельный мотор для Европы – 1,6 литровый серии U, до рестайлинга – мощностью 128 сил, после – 136. До рестайлинга в паре с ним предлагали 6-ступенчатые МКП и АКП, после рестайлинга классический автомат заменили на 7-ступенчатый робот.
Хронология
Март 2013 года. Модель представлена на Нью-Йоркском автосалоне. На выбор предложены два варианта моторов: 1,6 GDI и 2,0 GDI. Оба могут комплектоваться как 6-ступенчатой МКП, так и 6-ступенчатой АКП. Две комплектации, Plus и Exclaim.
Осень 2013 года. Модель представлена для европейской публики на Франкфуртском автосалоне. Бензиновые моторы те же, но анонсирован и дизель 1,6 CRDi с МКП и АКП.
Ноябрь 2013 года. Анонс связанной модели – KIA Soul EV.
Январь 2014 года. Начало продаж в Европе и Корее. Для других рынков анонсированы варианты с моторами объемом 1,6 и 2,0 литра с обычным впрыском.
Февраль 2014 года. Soul EV представлен на Чикагском автосалоне.
Октябрь 2016 года. На Парижском автосалоне анонсирован рестайлинг модели. Основные изменения заключаются в комплектациях. Появление нового топового исполнения Premium, имеющего новые системы помощи водителю и опции комфорта. Двигатели объемом 2,0 л заменены моторами 1,6 T-GDI с турбонаддувом, которые комплектуются также новой 7-ступенчатой преселективной АКП. Дизельный двигатель получил обновление иприбавил в мощности.
Ноябрь 2018 года. Анонсировано следующее поколение модели, выпуск второй генерации Soul сворачивается. Последние машины собрали на заводе в Калининграде в конце 2019 года.
Кузов
Внешние панели
На первый взгляд, кузова даже самых недорогих машин держатся хорошо. Особенно на фото. Но, к сожалению, машины до рестайлинга при осмотре почти наверняка разочаруют довольно большим количеством проблемных точек. Места достаточно типовые. В первую очередь страдает пятая дверь, которая очень сильно подгнивает под пластиковой накладкой. Процесс коррозии идет по всей поверхности, и в какой-то момент это становится заметно. Часто дверь гниет точками даже посреди панели, и ее многим перекрашивали по гарантии – это типовая проблема. Вторая беда ждет в проемах дверей. Стоит обратить внимание на стык пластика и задней арки: если машину недавно не перекрашивали или она не совсем уж малопробежная и свежая, тут почти наверняка есть натертость и вспучивание краски. Подобная неприятность встречается и на машинах после рестайлинга, а у машин первых лет выпуска, если раскопать «пузырик», в этой зоне можно найти и дыры. Если владелец Соула вовремя обратил внимание, то в большинстве случаев это место уже перекрашивали по гарантии. Иногда тут можно увидеть пленку (если инженер по гарантии подстраховался). И в проеме водительской двери из-под стыка пластика порога тоже могут лезть пузыри.
Часто страдает передняя кромка крыши, но на очень многих машинах крыша затянута в пленку, имитируя дорогой двухцветный окрас топовых версий, и ее передней кромки не видно.
Остальные типовые места – это низы боковых дверей, особенно место расширения в арку на задней двери. Кромки задних арок и место контакта переднего крыла с брызговиком – локации тоже достаточно очевидные.
Коррозия в большинстве случаев точечная, глубокая, но не распространяющаяся далеко в сторону, потому в глаза сразу не бросается. Осматривать придется тщательно, и ни в коем случае не делайте это на мокрой машине при плохом освещении. Во всяком случае это справедливо в отношении московских и петербургских машин. Нужно отметить, что Soul позиционируется как женский автомобиль, а судя по стоимости его КАСКО, в ДТП он попадает чаще, чем другие модели марки. Наверняка часть проблем по кузову вызвана дефектами незаводского окраса. И на первый взгляд, машины, окрашенные в красный цвет, чаще имеют вздутия и коррозию.
Облезающее покрытие рейлингов – беда не частая, но типовая. Вроде ничего страшного, но цена устранения проблемы неожиданно велика, так что не поленитесь их проверить.
В случае с машинами из регионов, где нет зимой соли или вовсе нет снега, проблем с внешним видом намного меньше, а владельцы гордо заявляют, что на их машинах нет ни единой ржавчинки. Кроме как на задней двери.
Снизу
Конструкция кузова немного необычна: порог довольно высокий, а все днище закрыто двумя сплошными панелями, за которыми не видно ничего, даже если смотреть с помощью зеркальца или камеры смартфона. Хорошо заметно только, что ржавеет передний подрамник и есть немного коррозии под нишей багажника.
Если смотреть кроссовер на подъемнике, то машины даже после рестайлинга могут «порадовать» большим объемом коррозии на днище, особенно в местах стыков панелей кузова. Лучше всего это заметно у центрального тоннеля, там, где кузов не прикрыт панелями термозащиты и пластиком. Если панели снять, то иногда можно обнаружить неприятные сюрпризы. У большинства автомобилей все не так страшно – есть только поверхностная коррозия, иногда чуть заглубленная и атакующая швы, что можно пережить. Но сквозная перфорация днища и прогнивший насквозь металл порогов тоже возможны. Похоже, осмотр на подъемнике с эндоскопом или частичной разборкой для Kia Soul – это насущная необходимость.
Под локерами в колесных арках все относительно хорошо. Отдельные очаги коррозии вблизи мест креплений и у незащищенных локером участков имеются, но их не так много. Серьезных грязевых карманов ни в передних, ни в задних арках нет, и даже у передней стойки кузова все обычно чисто.
Внутри кузова все неплохо: швы в моторном отсеке почти наверняка целые, даже по краям чашек подвески ничего страшного обычно не бывает, полы салона сухие. В багажнике боковые ниши осмотреть сложно, но обычно они тоже сухие, как и «корыто» запасного колеса. Сливы люка тоже пока еще не забиваются.
Оборудование кузова
Каких-то особых проблем в оборудовании кузова нет. Замену наружных ручек в большинстве случаев проводят из-за добавления функциональных кнопок для задних дверей. Штатный бесключевой доступ есть только у водительской двери, но «улучшатели» эту проблему уже решили. Фары на половине машин простые рефлекторные. Со временем они немного царапаются, но не выгорают. На машинах в комплектациях подороже фары линзованные, но с галогенной лампой. Если владелец отключал ДХО, с годами они достаточно сильно выгорают. Ксеноновые фары встречаются редко. Линза у них выгорает очень быстро, их даже меняли по гарантии. Проблем с замками, дворниками, стеклоподъемниками не отмечено. Можно придраться к ресурсу газовых упоров, которые по европейским меркам служат недолго, но стоимость их замены копеечная. У фонарей крепления не очень удачные: между ними и кузовом забивается грязь, но проблем от этого пока нет.
Мягкие ветровые стекла для корейских машин стандартны, но за серьезную проблему этот недостаток не считают.
Салон
Салон у Soul неплох на вид, да и функционально все хорошо. Конечно, багажника почти нет, но для микровэна это нормально. Зато даже у задних пассажиров есть немного места.
Внутри топовые и бюджетные комплектации различаются очень серьезно. У них даже фактура передней панели разная, не говоря уже о качестве пластика почти всех элементов и о сиденьях. Базовые версии с однотонной серой пластмассой скучны, в топовые мелкими штрихами наносится умелый макияж, добавляется подсветка, и салон играет другими красками. У сидений появляется боковая поддержка, на приборной панели – нормальный дисплей, и все это ощущается иначе.
Именно в салоне заметно, что Soul предлагает несколько вариантов исполнения для очень разных групп людей. Нарядным и максимально дружелюбным Soul будет только по отношению к тем, кто может это себе позволить.
Из недостатков можно отметить слабые потолочные ручки, не самую качественную шумоизоляцию (даже у топовой версии она не очень хороша, и особенно это ощущается при установке зимних шин), слишком яркий огонек системы затемнения салонного зеркала, который слепит не хуже машин сзади, и обилие «сверчков» на пробежных авто. Ну и высоким и полным в салоне Soul будет не слишком удобно.
Климатика всем хороша, но заслонка обдува в ноги на машинах с автоматическим климат-контролем часто заедает и довольно громко шумит где-то в недрах приборной панели.
Часть проблем решается установкой уплотнителя между передней панелью и лобовым стеклом, переборкой заслонок климата, установкой шумоизоляции крыши и арок. В целом сообщество владельцев этих авто накопило солидный список «почти обязательных» доработок, а на купленном авто их часть может быть уже проведена. Но все же Soul – это прежде всего имидж, а не функциональность, и машина об этом сумеет напомнить.
Электрика
Если бы не ломающаяся в гофре проводка задней двери, умирающие камеры заднего вида и слабенький родной аккумулятор, то по надежности электрической части Soul уверенно бы держался наравне с японскими «легендами» былых времен. Пока большая часть электрических проблем связана с улучшениями света, поисками инженерного меню в мультимедийной системе, отказами парктроников по весне и ошибками электриков из-за разницы версий проводки.
Промежуточный итог
Soul второго поколения неплохо сопротивляется возрасту, но ЛКП у него слабовато: несколько откровенно проблемных точек на кузове имеются. И нужно помнить, что внутренний мир машины сильно зависит от того, в какой она комплектации. И самое главное: если вы хотели кроссовер в полном смысле слова, то Soul вас вряд ли устроит на сто процентов – внешне он, конечно, похож, но подвески здесь совсем легковые, багажник маленький, а полного привода не бывает в принципе. Впрочем, обо всем этом и многом другом мы расскажем во второй части обзора Kia Soul, где подробно разберем проблемы ходовой части, трансмиссии и двигателей этого автомобиля.
Для комментирования вам необходимо авторизоваться
Если у хэтчбеков крышку багажника называют дверью, то почему не называют дверью окно в частном доме?
Ооооо....Только 2 недели как сдал в трейдин с пробегом 110 т.км. и тут статья. У нас был рест апрель 2019 г, на момент смены кузова на на них давали отличные скидки. В пред топовой комплектации с 2 литровом мотором + доп. опции (сигналка, тонировка, коврики) машина по тем временам обошлась дешевле Рио в топе на 200 т.р. или итого 1 050 000 р. Записывались на тест-драйв Киа Сид универсал, но у входной двери автосалона стоял Соул. В итоге на Сиде даже не проехались т.к. салон авто по сравнению с Соулом показался очень тесным да и по динамике и рулежке никаких вопросов к Соулу не возникло. Из плюсов помимо салона: Наверное лучшие в классе рефлекторные фары + большие эффективные ПТФ, при том что фары были нормально отрегулированы часто встречные машины моргали воспринимая их за дальний. Большие зеркала заднего вида с практически отсутствующими "мертвыми зонами". Удобство парковки в стесненных условиях и над бордюрами из-за высоких бамперов и короткой базы. Удобство посадки и высадки в салон автомобиля, сиденья на уровне бедра не нужно "нырять" вниз как в "пузотерки" или "карабкаться" вверх как во внедорожники. Клиренс достаточный даже по меркам прошедшей зимы и постоянной жизни за городом, ни разу не застряли. По теме статьи: аккумулятор действительно слабоват, умер в прошлом году на 6-ом году жизни получается. По коррозии столкнулся только с проблемой под накладкой багажника и то узнал о ней только когда менял камеру заднего вида, там были небольшие вспучивания лкп, сколы почти не цветут, пленка имитирующая второй цвет на крыше не плохо её бронирует. Камера отхлебнула на 7ом году жизни, провода на дворник задней двери тоже переломились в этом году. По теме статьи всё, в следующей отпишусь по остальным поломкам, но там особо нечего писать, аппарат крайне надежный.