Есть такие машины на границах классов, которые иногда получаются действительно интересными. Kia Soul как раз из таких. Во втором поколении этот кроссовер определился с местом в жизни и вполне заслуживает внимания. Но каково сегодня владеть этим немолодым, но удачным автомобилем? В этой части материала поговорим о кузове, салоне и электрике, а во второй рассмотрим двигатели, трансмиссию и подвеску Soul второго поколения.

Техника

Второе поколение модели Kia Soul PS основано на платформе, которая является симбиозом решений для машин С-класса компании Kia Cee’d поколения JD и В-класса в лице Kia Rio в кузове UB. От более крупного Cee’d машина унаследовала элементы архитектуры кузова, а комплектация Premium – еще и элементы шасси, тормозов и электроники. Комплектации победнее имеют больше совпадений по узлам с Rio. У разных версий Soul различаются даже ступицы, не говоря уже о блоках ABS и проводке. У Soul есть и электрическая версия EV, которая доводит число серьезно различающихся исполнений шасси до трех. Это достаточно интересная ситуация. До кастомизации уровня европейских премиум-марок Soul еще далеко: в пределах трех вариантов все достаточно стандартизировано, но для массовых машин это существенное отклонение от нормы. В целом, это имиджевый проект, у которого была отдельная рекламная кампания со своим акцентом на дизайн и безопасность.

Все варианты имеют пятидверный кузов, который является чем-то средним между микровэном, хэтчбеком и компактным кроссовером. Дизайн основан на идее концепта субкомпактного кроссовера Kia Track’ster 2012 года, но со стороны техники не поддержан ни настраиваемым шасси, ни мощными моторами с полным приводом. Да и трехдверного исполнения не имеет. По сути, это был ответ на успех Nissan Juke в США.

В части техники все просто и бюджетно: цельностальной кузов, передний привод с поперечно расположенным мотором, МакФерсон спереди и скручиваемая балка на задней оси. Коробка передач могла быть или 6-ступенчатой ручной, или автоматической с таким же количеством передач. А для самых мощных вариантов предлагали еще и 7-ступенчатый преселективный робот. Выбор моторов для такого автомобиля на удивление большой. Базовые моторы в зависимости от региона – атмосферные 1,6-литровый серии Gamma II с распределенным или непосредственным впрыском. Мощность мотора с распределенным впрыском составляла 124 л.с., с непосредственным – 132 силы. Чуть выше уровнем расположился двигатель объемом 2,0 литра серии Nu, тоже в варианте с обычным и с непосредственным впрыском мощностью 150-153 и 166 л.с. На вершине гаммы расположился мотор 1,6 Gamma II с наддувом мощностью аж 204 л.с., в паре с которым может быть только 7-ступенчатый робот. Дизельный мотор для Европы – 1,6 литровый серии U, до рестайлинга – мощностью 128 сил, после – 136. До рестайлинга в паре с ним предлагали 6-ступенчатые МКП и АКП, после рестайлинга классический автомат заменили на 7-ступенчатый робот.

Хронология

Март 2013 года. Модель представлена на Нью-Йоркском автосалоне. На выбор предложены два варианта моторов: 1,6 GDI и 2,0 GDI. Оба могут комплектоваться как 6-ступенчатой МКП, так и 6-ступенчатой АКП. Две комплектации, Plus и Exclaim.

Осень 2013 года. Модель представлена для европейской публики на Франкфуртском автосалоне. Бензиновые моторы те же, но анонсирован и дизель 1,6 CRDi с МКП и АКП.

Ноябрь 2013 года. Анонс связанной модели – KIA Soul EV.

Январь 2014 года. Начало продаж в Европе и Корее. Для других рынков анонсированы варианты с моторами объемом 1,6 и 2,0 литра с обычным впрыском.

Февраль 2014 года. Soul EV представлен на Чикагском автосалоне.

Октябрь 2016 года. На Парижском автосалоне анонсирован рестайлинг модели. Основные изменения заключаются в комплектациях. Появление нового топового исполнения Premium, имеющего новые системы помощи водителю и опции комфорта. Двигатели объемом 2,0 л заменены моторами 1,6 T-GDI с турбонаддувом, которые комплектуются также новой 7-ступенчатой преселективной АКП. Дизельный двигатель получил обновление иприбавил в мощности.

Ноябрь 2018 года. Анонсировано следующее поколение модели, выпуск второй генерации Soul сворачивается. Последние машины собрали на заводе в Калининграде в конце 2019 года.

Кузов

Внешние панели

На первый взгляд, кузова даже самых недорогих машин держатся хорошо. Особенно на фото. Но, к сожалению, машины до рестайлинга при осмотре почти наверняка разочаруют довольно большим количеством проблемных точек. Места достаточно типовые. В первую очередь страдает пятая дверь, которая очень сильно подгнивает под пластиковой накладкой. Процесс коррозии идет по всей поверхности, и в какой-то момент это становится заметно. Часто дверь гниет точками даже посреди панели, и ее многим перекрашивали по гарантии – это типовая проблема. Вторая беда ждет в проемах дверей. Стоит обратить внимание на стык пластика и задней арки: если машину недавно не перекрашивали или она не совсем уж малопробежная и свежая, тут почти наверняка есть натертость и вспучивание краски. Подобная неприятность встречается и на машинах после рестайлинга, а у машин первых лет выпуска, если раскопать «пузырик», в этой зоне можно найти и дыры. Если владелец Соула вовремя обратил внимание, то в большинстве случаев это место уже перекрашивали по гарантии. Иногда тут можно увидеть пленку (если инженер по гарантии подстраховался). И в проеме водительской двери из-под стыка пластика порога тоже могут лезть пузыри.

Часто страдает передняя кромка крыши, но на очень многих машинах крыша затянута в пленку, имитируя дорогой двухцветный окрас топовых версий, и ее передней кромки не видно.

Остальные типовые места – это низы боковых дверей, особенно место расширения в арку на задней двери. Кромки задних арок и место контакта переднего крыла с брызговиком – локации тоже достаточно очевидные.



Коррозия в большинстве случаев точечная, глубокая, но не распространяющаяся далеко в сторону, потому в глаза сразу не бросается. Осматривать придется тщательно, и ни в коем случае не делайте это на мокрой машине при плохом освещении. Во всяком случае это справедливо в отношении московских и петербургских машин. Нужно отметить, что Soul позиционируется как женский автомобиль, а судя по стоимости его КАСКО, в ДТП он попадает чаще, чем другие модели марки. Наверняка часть проблем по кузову вызвана дефектами незаводского окраса. И на первый взгляд, машины, окрашенные в красный цвет, чаще имеют вздутия и коррозию.

Облезающее покрытие рейлингов – беда не частая, но типовая. Вроде ничего страшного, но цена устранения проблемы неожиданно велика, так что не поленитесь их проверить.

В случае с машинами из регионов, где нет зимой соли или вовсе нет снега, проблем с внешним видом намного меньше, а владельцы гордо заявляют, что на их машинах нет ни единой ржавчинки. Кроме как на задней двери.

Снизу

Конструкция кузова немного необычна: порог довольно высокий, а все днище закрыто двумя сплошными панелями, за которыми не видно ничего, даже если смотреть с помощью зеркальца или камеры смартфона. Хорошо заметно только, что ржавеет передний подрамник и есть немного коррозии под нишей багажника.

Если смотреть кроссовер на подъемнике, то машины даже после рестайлинга могут «порадовать» большим объемом коррозии на днище, особенно в местах стыков панелей кузова. Лучше всего это заметно у центрального тоннеля, там, где кузов не прикрыт панелями термозащиты и пластиком. Если панели снять, то иногда можно обнаружить неприятные сюрпризы. У большинства автомобилей все не так страшно – есть только поверхностная коррозия, иногда чуть заглубленная и атакующая швы, что можно пережить. Но сквозная перфорация днища и прогнивший насквозь металл порогов тоже возможны. Похоже, осмотр на подъемнике с эндоскопом или частичной разборкой для Kia Soul – это насущная необходимость.

Под локерами в колесных арках все относительно хорошо. Отдельные очаги коррозии вблизи мест креплений и у незащищенных локером участков имеются, но их не так много. Серьезных грязевых карманов ни в передних, ни в задних арках нет, и даже у передней стойки кузова все обычно чисто.

Внутри кузова все неплохо: швы в моторном отсеке почти наверняка целые, даже по краям чашек подвески ничего страшного обычно не бывает, полы салона сухие. В багажнике боковые ниши осмотреть сложно, но обычно они тоже сухие, как и «корыто» запасного колеса. Сливы люка тоже пока еще не забиваются.

Оборудование кузова

Каких-то особых проблем в оборудовании кузова нет. Замену наружных ручек в большинстве случаев проводят из-за добавления функциональных кнопок для задних дверей. Штатный бесключевой доступ есть только у водительской двери, но «улучшатели» эту проблему уже решили. Фары на половине машин простые рефлекторные. Со временем они немного царапаются, но не выгорают. На машинах в комплектациях подороже фары линзованные, но с галогенной лампой. Если владелец отключал ДХО, с годами они достаточно сильно выгорают. Ксеноновые фары встречаются редко. Линза у них выгорает очень быстро, их даже меняли по гарантии. Проблем с замками, дворниками, стеклоподъемниками не отмечено. Можно придраться к ресурсу газовых упоров, которые по европейским меркам служат недолго, но стоимость их замены копеечная. У фонарей крепления не очень удачные: между ними и кузовом забивается грязь, но проблем от этого пока нет.

Мягкие ветровые стекла для корейских машин стандартны, но за серьезную проблему этот недостаток не считают.

Салон

Салон у Soul неплох на вид, да и функционально все хорошо. Конечно, багажника почти нет, но для микровэна это нормально. Зато даже у задних пассажиров есть немного места.

Внутри топовые и бюджетные комплектации различаются очень серьезно. У них даже фактура передней панели разная, не говоря уже о качестве пластика почти всех элементов и о сиденьях. Базовые версии с однотонной серой пластмассой скучны, в топовые мелкими штрихами наносится умелый макияж, добавляется подсветка, и салон играет другими красками. У сидений появляется боковая поддержка, на приборной панели – нормальный дисплей, и все это ощущается иначе.

Именно в салоне заметно, что Soul предлагает несколько вариантов исполнения для очень разных групп людей. Нарядным и максимально дружелюбным Soul будет только по отношению к тем, кто может это себе позволить.

Из недостатков можно отметить слабые потолочные ручки, не самую качественную шумоизоляцию (даже у топовой версии она не очень хороша, и особенно это ощущается при установке зимних шин), слишком яркий огонек системы затемнения салонного зеркала, который слепит не хуже машин сзади, и обилие «сверчков» на пробежных авто. Ну и высоким и полным в салоне Soul будет не слишком удобно.

Климатика всем хороша, но заслонка обдува в ноги на машинах с автоматическим климат-контролем часто заедает и довольно громко шумит где-то в недрах приборной панели.

Часть проблем решается установкой уплотнителя между передней панелью и лобовым стеклом, переборкой заслонок климата, установкой шумоизоляции крыши и арок. В целом сообщество владельцев этих авто накопило солидный список «почти обязательных» доработок, а на купленном авто их часть может быть уже проведена. Но все же Soul – это прежде всего имидж, а не функциональность, и машина об этом сумеет напомнить.

Электрика

Если бы не ломающаяся в гофре проводка задней двери, умирающие камеры заднего вида и слабенький родной аккумулятор, то по надежности электрической части Soul уверенно бы держался наравне с японскими «легендами» былых времен. Пока большая часть электрических проблем связана с улучшениями света, поисками инженерного меню в мультимедийной системе, отказами парктроников по весне и ошибками электриков из-за разницы версий проводки.

Промежуточный итог

Soul второго поколения неплохо сопротивляется возрасту, но ЛКП у него слабовато: несколько откровенно проблемных точек на кузове имеются. И нужно помнить, что внутренний мир машины сильно зависит от того, в какой она комплектации. И самое главное: если вы хотели кроссовер в полном смысле слова, то Soul вас вряд ли устроит на сто процентов – внешне он, конечно, похож, но подвески здесь совсем легковые, багажник маленький, а полного привода не бывает в принципе. Впрочем, обо всем этом и многом другом мы расскажем во второй части обзора Kia Soul, где подробно разберем проблемы ходовой части, трансмиссии и двигателей этого автомобиля.