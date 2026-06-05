«В мире животных» на COMvex 2026: «тигры», «совы» и другая фауна выставки комтранса

В этом году выставка коммерческой техники COMvex оказалась в большей степени утилитарной, нежели инновационной. Ее прагматичность демонстрировали многочисленные прикладные решения, представленные на стендах ведущих брендов коммерческого и специального транспорта. Но и определенная инновационность в некоторой степени тоже имела место быть. Наиболее интересные премьеры из обеих ипостасей экспозиции – в нашем репортаже.

Мы ждем перемен

Действительно, в тех непростых обстоятельствах, которые сейчас переживает рынок, его операторов в куда меньшей степени волнуют передовые технологии. Им недосуг размышлять о технологических прорывах и форсирующих прогресс инновациях. В таких условиях, когда своя рубашка – в данном случае та, что позволяет зарабатывать как можно больше денег – ближе к телу, гораздо больше внимания привлекают прикладные решения, способствующие сохранению и хотя бы минимальному развитию бизнеса.

Происходящие процессы очевидны. Они меняют ландшафт рынка и заставляют пересматривать, казалось бы, давно устоявшиеся правила игры. В этой связи одним из самых радикальных событий выставки стала премьера не новой машины, надстройки или технологии, а новой стратегии продаж и сервиса одного из самых авторитетных иностранных брендов в России.

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Shacman кардинально меняет свою политику и делает «Шакман Моторс» единственным официальным дистрибьютором грузовых автомобилей марки на территории РФ. Таким образом, на корню сворачивается весь так называемый «независимый импорт» по доверенностям, а складские остатки консолидируются посредством выкупа дилерского стока. Естественно, вводятся единые дилерские стандарты операционной деятельности и вообще всего, что связано с добросовестной реализацией техники бренда, а также осуществления ее технической поддержки и ремонта. И, конечно же, в рамках этой работы будут введены единые рекомендованные розничные цены.

Разговоры о подобных вещах в профессиональных кругах шли уже довольно давно. Многополярная и зачастую весьма хаотичная политика китайских производителей, плодивших «эксклюзивную» дистрибуцию на основе, как потом выяснялось, совершенно не эксклюзивных договоров или соглашений, больше не справляется с возникающими задачами. Именно поэтому сейчас одна из самых востребованных китайских марок в сегменте коммерческого транспорта фундаментально меняет свое позиционирование.

Для непосвященных непрофессионалов предлагаемые изменения покажутся весьма заурядными, ведь так уже давно работает рынок легковых автомобилей. Однако для комтранса это без преувеличения революция. Должен был найтись кто-то первый, самый отважный, способный совершить эти смелые шаги, и им стал (случайно ли?) подвергнутый серьезному остракизму на государственном уровне Shacman.

Теперь вся интрига в том, удастся ли производителю осуществить задуманное, насколько быстро все это произойдет (по первоначальном плану вводится 6-месячный адаптационный период, но время покажет) и, что особенно важно – насколько успешно получится все это реализовать. В процесс втянуты сотни игроков рынка, тысячи сотрудников и клиентов. В ходе внедрения непременно возникнут инерционные силы, но и добрая воля, и уже давно назревшая необходимость произвести такие изменения, скорее всего, окажут бренду масштабную поддержку. Но пока загадывать наперед не будем. Давайте предоставим событиям возможность развиваться так, как они развиваются. А выводы будем делать позже.

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Shacman

Впрочем, уже сейчас можно констатировать, что, несмотря на печальные события минувшего года, связанные с отзывами ОТТС, Shacman полон оптимизма и потому помимо стратегии на выставке также представил еще и новую 6000-ю серию. Ее самыми яркими представителями на стенде были стилизованные «головы» X6000 в исполнении 4×2 и 6×4.

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В плане силовой линии изменений нет. Седельные тягачи оснащаются 12,5-литровым двигателем Weichai WP13.480E501 пятого экологического класса. Он может развивать мощность 480 л.с. (версия 4×2) или 550 л.с. (версия 6×4) при 1900 об/мин. Движок агрегатируется автоматизированной коробкой передач Fast SF16JZ26 (16 передач вперед, 2 назад). В арсенале была еще коробка от ZF, но большинство водителей отдали предпочтение «фастовской», поэтому она будет предлагаться в качестве базовой, а «немка» пойдет опционально.

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А вот внешний вид модели и интерьер сильно модернизированы. У кабины совершенно новые передняя маска, радиаторная решетка, капот, светодиодная оптика, воздухозаборники и спойлеры. Конструкторы постарались, с одной стороны, улучшить аэродинамические показатели и снизили коэффициент аэродинамического сопротивления до 0,45 (расчетное повышение экономии топлива – 3%). С другой – сделать ее более удобной для водителей. В удлиненном исполнении она позволяет увеличить спальное место на 30 см и создать внутри настоящее царское ложе. А новый толстенный матрас подойдет даже принцессе на горошине.

На рабочем месте водителя тоже много изменений. Первым делом в глаза бросаются два дисплея: цифровой экран, сменивший аналоговую приборную панель, и сенсорный планшет мультимедийной системы. Рулевое колесо новое – более плотное, массивное и хваткое. Помимо этого обновлены модуль климат-контроля, дверные карты, водительское кресло, дизайн верхней панели. В холодильнике появилась морозилка.

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КАМАЗ

Стенды российских брендов в наибольшей степени изобиловали прагматичными решениями. Одна из самых крупных экспозиций традиционно была у КАМАЗа. Она включала 25 единиц техники. На ней были представлены рефрижератор на среднетоннажном шасси КАМАЗ-53252 (4×2), зерновоз на новом шасси поколения К5 КАМАЗ-65657 (6×4), обновленная версия шарнирно-сочлененного самосвала «Геркулес-45» на шасси КАМАЗ-6558 (6×6), а также бортовые машины с КМУ, сортиментовозы и прочая техника.

Но главной премьерой производителя стала новинка текущего года – седельный тягач КАМАЗ-65656 колесной формулы 6×4, укомплектованный в соответствии с требованиями ДОПОГ. Эта модель пришла на смену удачной, но из-за санкций обреченной КАМАЗ 65206. В такой версии «голова» может быть использована в составе автопоезда полной массой до 44 тонн (снаряженная масса машины – 9,8 т), предназначенного для транспортировки опасных грузов.

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В качестве силовой установки используется уже не новый, но вполне работящий дизель KAMAЗ-689 мощностью 390 л.с. в паре с 12-ступенчатой автоматизированной коробкой передач с ретардером. Кабина – с одним спальным местом.

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СТТ

Титул главных инноваторов выставки без малейшего преувеличения стоит отдать нижегородским автомобилестроителям. На стенде компании было представлено множество разнообразных новинок. Это и Газель NN с ручным управлением, и Соболь NN 4×4 в экспедиционном исполнении для тяжелого бездорожья и прочие машины, но именно с точки зрения перспективного взгляда в будущее наибольшего внимания заслужила одна. Это – универсальная платформа для легких коммерческих автомобилей нового поколения максимальной полной массы от 2,5 до 4,3 т. Она построена на безрамном шасси по типу скейтборд-платформы.

Все пространство, которое находится между полом автомобиля и нижними несущими конструкциями, ориентировано на размещение источников энергии – газовых баллонов, топливных баков или аккумуляторных батарей. Это обеспечивает наилучшую грузовую функциональность. У машины минимальная погрузочная высота – 600 мм, причем она достигаются без ухудшения геометрической проходимости – дорожный просвет сохраняется на уровне 180 мм.

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Новая платформа по задумке модульная и потому может «раздвигаться» по колесной базе и по заднему свесу. Она позволяет выпускать широкую линейку автомобилей, различающихся по габаритам и модификациями: короткие, длинные, со сдвижными дверями с обеих сторон кузова или только с одной. Возможно и применение любых типов силовых агрегатов: дизельных, бензиновых, газовых и электрических.

Привод может быть передним, задним или полным. Задняя подвеска тоже предлагается в трех вариантах: зависимая с изогнутой балкой, независимая на качающихся рычагах и независимая многорычажная с подруливанием на 9 градусов.

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На выставке была показана электрическая тележка в максимальном исполнении с двумя двигателями. Каждый из них представляет собой компактные модули «3 в 1»: мотор, редуктор и инвертор. Емкость батареи – 150 кВт*ч.

Другая тоже очень важная новинка из Нижнего Новгорода – Валдай 45 PRO. Постепенно эта модель заменит собой продающуюся сегодня «сорокапятку». Изменения затронули экстерьер, интерьер и силовую линию. У машины обновлены решетка радиатора, салон и двигатель, мощность которого повышена на 20 л. с. и достигает теперь 490 л. с. (используется 6-цилиндровый 11,8-литровый турбодизель ISGe5-490). Кроме того, до 3800 мм увеличена колесная база, а объем топливных баков – до 1040 л. Таким образом, запас хода возрос до 3500 км.

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Обновленный флагман имеет в своем распоряжении дополнительное утепление кабины, а также широкий комплекс систем ADAS, включающий электронные ассистенты экстренного торможения, мониторинга состояния водителя, удержания в полосе, контроля давления в шинах и старта на подъемах. В комплектацию вошли и камеры кругового обзора.

Производитель дает трехлетнюю гарантию на автомобиль, регламентируя межсервисный интервал в 60 тысяч км. Завод способен выпускать до 10 тысяч машин в год и закладывает три этапа локализации. В ближайшей перспективе Валдай 45 PRO должен получить отечественные раму, двигатель, коробку передач, детали кабины, мосты, топливные баки.

МАЗ

Принципиальной новинкой порадовали братья-белорусы. Они отважно шагнули в доселе не окученный ими сегмент среднетоннажной техники, показав новое семейство Тарго. Точнее, двух его представителей – Тарго 8 и Тарго 10. Индексы, как несложно догадаться, соответствуют полным массам автомобилей.

Также не составляет труда догадаться, что в основе новинок (так называемый «Проект-365») лежит продукция китайских автомобилестроителей. Конкретно – модели Weichai Landking. Но минчане не просто перевешивают шильдики. По сообщению представителей автозавода, на предприятии уже осуществляется сборка по полному циклу со сваркой и окраской кабин. Кроме того, в конструкции машин используются отечественные рама, стекла, шины, а также коробки передач и моторы. Последние представляют собой продукцию собственного СП с «Вейчаем», которое уже несколько лет функционирует в пригороде белорусской столицы на территории индустриального парка «Великий камень». Это дизельные агрегаты БМВК ЗД4.160Е5 объемом 3 литра с системой SCR мощностью 151 л.с. (8-тонник грузоподъемностью 5150 кг) и 162 л.с. (10-тонник грузоподъемностью 6950 кг).

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Обе версии соответствуют пятому экологическому классу и имеют 16,7-литровый бак AdBlue. При этом объемы топливных баков различаются. У «восьмерки» – 120 л, у «десятки» – 200 л, хотя расход горючего заявляется производителем идентичный – в районе 10 литров на 100 км. Также различаются и коробки передач: машины агрегатируются 6-ступками соответственно автоматизированной и ручной с коробкой отбора мощности.

Кабины, как это обычно бывает, идентичны. Колесных баз три: 3300 мм, 3800 мм и 4200 мм. В стандартную комплектацию входят ASR, ESC, моторный тормоз, кондиционер, мультимедиа с 9-дюймовым сенсорным дисплеем, круиз-контроль, камера заднего вида, водительское сиденье с подогревом и вентиляцией.

SDAC

Вообще, среднетоннажная тема была на выставке одной из самых популярных. Новинку от другого бренда уже упомянутого грандиозного конгломерата показал «Вейчай-Рус Трейдинвест». Это среднетоннажник SDAC K12 полной массой 11 900 кг с колесными базами 5300 мм и 4700 мм. Машины были представлены в виде соответственно 5-тонной КМУ и 39-кубового рефрижератора.

Автомобили оснащаются 4-литровым 190-сильным дизелем Weichai, который работает в паре с 8-ступенчатой механической КП. Зачем столько передач – сложно понять, но представить себе реакцию водителей не составит ни малейшего труда. Кабина – традиционно трехместная со спальником. Топливный бак объемом до 300 л.

Другой премьерой концерна стал обновленный микроавтобус Asiastar Eurise. Его основное отличие – новый дизельный мотор объемом 1994 куб. см. Он пришел на смену 2,8-литровому движку, однако по мощности ему не уступает, выдавая те же 156 «лошадок».

FAW

Не довольствуясь популярностью в одном лишь крупнотоннажном сегменте, компания FAW также внимательно присматривается к среднетоннажке. Ее очередная попытка реванша – FAW Tiger 6G. Модель не совсем новая, ее уже показывали в прошлом году, но теперь она предстала посетителям выставки во всей своей красе. Благо к настоящему времени сформировано исчерпывающее предложение на обе модификации автомобиля – полной массой 9 и 12 тонн.

Эти машины имеют колесную базу от 3300 мм до 5300 мм и комплектуются дизельными двигателями FAWDE CA4DH1 пятого экологического класса мощностью соответственно 160 л.с. и 180 л.с. Агрегат трудится в паре с 6-ступенчатой механикой Wanliyang 6G55/70.

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В своем сегменте автомобиль выделяется чуть ли не самой большой кабиной с габаритами 1790×1450×1850 мм и довольно богатым базовым оснащением. Стандартная комплектация включает сразу два дисплея (8-дюймовый приборной панели и 10-дюймовый мультимедийной системы), три разъема USB, 220-вольтный инвертор и даже атмосферную подсветку, которой нет в принципе ни у кого в классе.

Насколько необходимо современным водителям такое изобилие, сказать сложно, но его наличие внушает оптимизм и веру в то, что дела на рынке еще не так плохи, как кажется.

Sova Motors

Но еще более неожиданным сюрпризом, чем амбиентная подсветка в кабине трудяги среднетоннажника, оказался электрический грузовичок Sova 35. Это российская интерпретация Dongfeng Liuzhou L2EV, уже собираемая на территории ОЭЗ «Алабуга» компанией «Сова Моторс» (входит в ИТ-холдинг «Ланит»).

Машина с максимальной полной массой 3,5 тонны комплектуется электродвигателем мощностью 115 кВт и аккумуляторной батареей емкостью 86,55 кВт*ч. По утверждению создателей, ее заряда хватает на 200 км пробега, что примерно на 50 км превышает среднестатистический пробег подобной машины за смену.

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Автомобиль с габаритами 5900×2040×2800 мм с единственной колесной базой 3360 мм комплектуется пневматической тормозной системой, камерами кругового обзора, зеркалами с электроподогревом и прочими популярными опциями. Примечательно, что в стоимость «Совы» уже входит регламентное ТО на 3 года или до 150 тысяч километров пробега.

Промтех-Лада

Еще одна любопытная новинка, правда, снова в сегменте ДВС, имеет весьма сложное происхождение. Официально это SKM M9, разработанная сертифицированным партнером АВТОВАЗа нижегородской компанией Промтех, но собираемая (по крайней мере, в базовом исполнении) на мощностях тольяттинцев. Она опять же целиком и полностью направлена в сторону утилитарности, а потому, зная, что ребята из Промтеха любят упражняться в переделках, усовершенствованиях и модернизациях, не будет большим риском предположить, что SKM 09 ждут максимально интересные воплощения.

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А изначально SKM M9 представляет собой переднеприводный (редкость в сегменте) дизельный автомобиль с двухлитровым мотором мощностью 150 л. с. В паре с этим агрегатом трудится 9-ступенчатая АКП или 6-ступенчатая механика. Число мест – от 7 до 9 плюс модификация в виде фургона с грузовым отсеком объемом 9,6 куб. м. На выставочном стенде стояла и 6-местная версия «Бизнес» с трансформируемым салоном. Если принять во внимание наличие у этого автомобиля характерной пневмоподвески, то можно предположить, что родом он из Нижнего Новгорода.

Avior

Спустя всего лишь полтора года после старта продаж Avior выводит на рынок обновленный V90. У басика до 160 км/ч увеличилась максимальная скорость, но что более отрадно для транспортников, присматривающихся к машине, до Евро-5 разжалован его экологический класс. Это позволило исключить систему AdBlue.

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Кроме того, у V90 немного изменился салон. Появилось новое рулевое колесо с обогревом, бесключевой запуск двигателя, электрический стояночный тормоз, система Auto Hold и головное устройство с диагональю 12,3 дюйма.

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Еще одна новинка – наконец поступившие в продажу шасси V90. На них можно поставить промтоварный или изотермический фургон, а также бортовую платформу.

АМТ Н.В.

А чтобы вы не подумали, что COMvex в этом году состоял главным образом из сравнительно небольших автомобилей, вот вам в буквальном смысле слова гигантская новинка. Компания «АМТ Н.В.» представила сочлененный вездеход АМТ 10×10. Автомобиль, оснащенный 13-литровым двигателем FPT мощностью 560 л.с., способен передвигаться по любым дорогам и местностям при температурах окружающего воздуха в диапазоне от -50 до +40 градусов.

Побеждать изъяны земной географии ему помогают шины низкого давления 66×43 R25 и гидропневматическая подвеска, обеспечивающая автоматическое поддержание рамы в горизонтальном положении и перераспределение нагрузок при проезде неровностей.

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Максимальная скорость вездехода в зависимости от типа шин – 50 км/ч, грузоподъемность – 31 т.

Кроме гиганта на стенде уральцев были представлены и машины, если можно так выразиться, попроще. Среди них выделялись фургон-рефрижератор на 17 паллет с гидробортом и ХОУ, а также седельный тягач АМТ 6×4 – еще одна мечта об экологически чистом электрифицированном будущем, но уже в водородном формате. Машина на топливных элементах оснащена двумя тяговыми электромоторами максимальной совокупной мощности 712 л. с. и пиковым крутящим моментом 40185 Нм. Запас хода – более 500 км. Его обеспечивает 10 баков по 220 л водорода, находящихся за спиной водителя. Этот топливный модуль за кабиной сразу привлекает внимание при взгляде на машину и внушает некоторые опасения, однако производитель уверяет, что все они излишни – такая система хранения не опаснее обычного бака с дизтопливом. Даже учитывая, что она стоит прямо перед почти постоянно изменяющим свое положение в пространстве во время движения полуприцепом.

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Автобусы

А что же автобусы? За автобусную тематику с точки зрения премьер отдувались по большому счету три предприятия.

МАЗ показал пригородный автобус большого класса (12 метров) с индексом 303147. По классификации минчан, это представитель третьего поколения автобусов большого класса в низкопольной конфигурации. Машина, рассчитанная на 35 посадочных мест, оснащается 294-сильным двигателем и 6‑ступенчатой АКП. В салоне довольно просторно, и, похоже, даже в часы пик пассажиры смогут спокойно осуществлять посадку-высадку благодаря продуманной организации внутреннего пространства.

Ликинский автобусный завод также представил машину большого класса, но уже в электрическом исполнении. Это е-CITYMAX 12. Электробус может быть оснащен зарядкой разных типов в зависимости от пожеланий заказчиков. Так, например, в Москве перевозчики отдают предпочтение ультрабыстрой и быстрой, которая позволяет пополнять энергетический запас техники несколько раз в течение дня. А в Санкт-Петербурге – более щадящей для оборудования и аккумуляторной батареи ночной. Соответственно, различается и максимальный пробег – от 130 до 240 км.

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Электробусы комплектуются литий-ионными батареями NMC (никель-марганец-кобальт) емкостью 201 кВт*ч и позволяют перевозить до 85 человек одновременно.

Павловские автобусостроители также идут электрическим путем и вводят в линейку 9-10-метровых машин e-CITYMAX 9. Его ключевое отличие от собратьев с ДВС (помимо силовой установки, конечно) – почти на метр сокращенная длина. Впрочем, производитель настаивает, что на качестве перевозок для пассажиров это не скажется (хотя пассажировместимость остается на прежнем уровне – 77 человек), а вот маневренность низкопольной машины значительно выше.

В конструкции электробуса также используются NMC-батареи (никель-марганец-кобальт) емкостью 160 кВт*ч либо 320 кВт*ч. Запас хода составляет соответственно либо 80-110 км, либо 170-220 км.

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В заключении остается сказать следующее. Выставка COMvex наглядно демонстрирует очевидный факт: рынок даже в самых тяжелых условиях остается рынком и способен предоставить шанс практически всем своим участникам. В текущей ситуации этот шанс больше, очевидно, у прагматиков, не мечтающих о райских кущах всеобщего экологически чистого блага. Сорвут банк те компании, которые смогут предоставить потребителю прикладные, в наибольшей степени отвечающие его запросам и потребностям машины. По счастью, это хорошо понимают основные игроки и потому стараются достаточно точно расставлять приоритеты, формируя свои товарные линейки.