Нет в жизни счастья: почему любая автомобильная новость вызывает уныние

Не так давно мы опубликовали новость о новых двигателях АВТОВАЗа. И, разумеется, в комментариях сразу отметились те, у кого она вызвала отрицательные эмоции. Иногда такие реакции провоцируют махнуть на всё рукой и не сообщать ни о чём новом: чего бы мы не написали, некоторые всегда найдут повод посыпать голову пеплом и разгромить автопром любой страны в пух и прах. Хотя проблема часто кроется, надо сказать, в этой самой голове, а не в автопроме.

Не буду переписывать новость, её можно прочитать здесь. Если не хочется открывать ссылку, то напомню суть: АВТОВАЗ запускает производство новых двигателей объёмом 1,6 и 1,8 литра. Хорошо? По мне, так даже очень. Но и тут некоторые нашли повод придраться. Например, зачем-то сюда приляпали сокрушения по поводу отсутствия собственной автоматической коробки передач. Об этом мы уже говорили: стоить такой автомат будет, как Суперджет, по причине небольшого объёма производства и гигантских вложений в разработку и выпуск. Давайте такую же претензию предъявим, например, BMW: чего это они ставят какие-то ZF? Где АКП производства BMW? Фу такими быть, слабаки. Ну или вспомним какие-нибудь автоматические трансмиссии Jatco, которые пихали во всё подряд, от Nissan и Infiniti и от ВАЗа до Suzuki. Слабо им всем строить свои коробки? Может, и не слабо, но так намного выгоднее: есть производитель, который поставляет свои АКП множеству компаний. Это нормальная модель работы. Куда будет поставлять свои автоматы АВТОВАЗ? Самому себе? Смешно.

Ещё одна смешная претензия – отсутствие турбины. Да-да, сейчас самое время производителю массовых автомобилей запускать в серию турбированные моторы. Они сейчас очень нужны Lada Iskra и Vesta. Это даже не ирония, это сарказм. Сами понимаете, о чём говорите? Сколько покупателей найдёт турбированная Iskra? И кто в итоге будет расплачиваться за создание такой версии? Правильно – покупатели обычных Нив, Грант и Вест. А оно кому-нибудь надо?

Ну и вишенка на торте. Её я всё же процитирую: «135 л.с. с объема 1,8 л. Ещё лет 25, и дойдут до уровня в 140-145 л.с., как у японских моторов начала нулевых, освоив попутно энное количество миллиардов инвестиций». Да ладно? Ну-ка, вспомним японские моторы начала нулевых. Honda Civic седьмого поколения: 1,7-литровый D17A – 120-130 л.с., 1,7-литровый D17Z – 127 л.с. Mazda6 второго поколения в кузове GH: 1,8-литровый L813 – 120 л.с. Причём выпускали её уже не очень-то в нулевых: с 2007 по 2012 год. Может быть, Тойота делала 1,8-литровые моторы мощностью 140-145 л.с.? Да ни черта подобного: 1,8-литровый 1ZZ-FE – 125-132 л.с., 7A-FE того же объёма – 105-120 л.с., 7K-E – и вовсе 82-84. Правда, в 2007 году появился 1,8-литровый 2ZR-FAE, и вот у него действительно мощность выше – 140-150 л.с. в зависимости от модификации. При этом он жрёт масло, часто глючит системой Valvematic, страдает нагаром во впуске и некоторыми другими специфическими проблемами достаточно форсированного атмосферного двигателя. Нам от ВАЗа такой нужен? Сомневаюсь. Кстати, у гибридной модификации Toyota Corolla актуального 12-го поколения в кузове E210 мощность 1,8-литрового 2ZR-FXE – всего 98 л.с., и только вместе с электродовеском у неё набираются 122 «лошадки». Мощно, не так ли?

В общем-то, безумных комментариев у нас много. Некоторые меня очень веселят. Например, в нашей рубрике «Рендеры Колёса.ру» многие несут невероятный бред про то, как мы поработили ИИ, который бесплатно нам рисует какие-то картинки. Хотя, если включить голову и посмотреть, кто и с какого времени ведёт этот раздел, многое становится понятным: её постоянный автор Никита Чуйко закончил факультет «Дизайн автомобилей» Московского Автомеханического Института МГТУ «МАМИ», 19 лет работает в дизайне, 10 лет – в нашей команде. Но комментаторы уверены, что все его рендеры – результат работы ИИ, который появился не так уж давно. Пожалуй, промолчу.

Жаль, конечно, что абсолютно любая новость получает негативные комментарии от мамкиных экспертов. Почему-то многие из них считают, что если не поругаешь АВТОВАЗ или ГАЗ – прослывёшь дурачком. Похвалишь «китайца» – получишь славу тупицы. Что ж, будем жить с этим дальше. Потому что адекватных людей среди наших читателей всё же намного больше, и мы всегда радуемся, если можем рассказать им что-то новое и интересное. А вот отвечать на всякий бред я всё же не буду: всё равно уже прослыл снобом (точнее, даже «снопом» согласно орфографии одного из таких комментаторов), так что мне терять нечего. Хотя всем другим и я, и все остальные авторы по мере возможности отвечали, отвечаем и будет отвечать. Так что спасибо всем за обратную связь и разумную точку зрения, изложенные под нашими публикациями – они нам действительно важны и интересны.