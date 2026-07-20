Нет в жизни счастья: почему любая автомобильная новость вызывает уныние

Не буду переписывать новость, её можно прочитать здесь. Если не хочется открывать ссылку, то напомню суть: АВТОВАЗ запускает производство новых двигателей объёмом 1,6 и 1,8 литра. Хорошо? По мне, так даже очень. Но и тут некоторые нашли повод придраться. Например, зачем-то сюда приляпали сокрушения по поводу отсутствия собственной автоматической коробки передач. Об этом мы уже говорили: стоить такой автомат будет, как Суперджет, по причине небольшого объёма производства и гигантских вложений в разработку и выпуск. Давайте такую же претензию предъявим, например, BMW: чего это они ставят какие-то ZF? Где АКП производства BMW? Фу такими быть, слабаки. Ну или вспомним какие-нибудь автоматические трансмиссии Jatco, которые пихали во всё подряд, от Nissan и Infiniti и от ВАЗа до Suzuki. Слабо им всем строить свои коробки? Может, и не слабо, но так намного выгоднее: есть производитель, который поставляет свои АКП множеству компаний. Это нормальная модель работы. Куда будет поставлять свои автоматы АВТОВАЗ? Самому себе? Смешно.
Ещё одна смешная претензия – отсутствие турбины. Да-да, сейчас самое время производителю массовых автомобилей запускать в серию турбированные моторы. Они сейчас очень нужны Lada Iskra и Vesta. Это даже не ирония, это сарказм. Сами понимаете, о чём говорите? Сколько покупателей найдёт турбированная Iskra? И кто в итоге будет расплачиваться за создание такой версии? Правильно – покупатели обычных Нив, Грант и Вест. А оно кому-нибудь надо?
Ну и вишенка на торте. Её я всё же процитирую: «135 л.с. с объема 1,8 л. Ещё лет 25, и дойдут до уровня в 140-145 л.с., как у японских моторов начала нулевых, освоив попутно энное количество миллиардов инвестиций». Да ладно? Ну-ка, вспомним японские моторы начала нулевых. Honda Civic седьмого поколения: 1,7-литровый D17A – 120-130 л.с., 1,7-литровый D17Z – 127 л.с. Mazda6 второго поколения в кузове GH: 1,8-литровый L813 – 120 л.с. Причём выпускали её уже не очень-то в нулевых: с 2007 по 2012 год. Может быть, Тойота делала 1,8-литровые моторы мощностью 140-145 л.с.? Да ни черта подобного: 1,8-литровый 1ZZ-FE – 125-132 л.с., 7A-FE того же объёма – 105-120 л.с., 7K-E – и вовсе 82-84. Правда, в 2007 году появился 1,8-литровый 2ZR-FAE, и вот у него действительно мощность выше – 140-150 л.с. в зависимости от модификации. При этом он жрёт масло, часто глючит системой Valvematic, страдает нагаром во впуске и некоторыми другими специфическими проблемами достаточно форсированного атмосферного двигателя. Нам от ВАЗа такой нужен? Сомневаюсь. Кстати, у гибридной модификации Toyota Corolla актуального 12-го поколения в кузове E210 мощность 1,8-литрового 2ZR-FXE – всего 98 л.с., и только вместе с электродовеском у неё набираются 122 «лошадки». Мощно, не так ли?
В общем-то, безумных комментариев у нас много. Некоторые меня очень веселят. Например, в нашей рубрике «Рендеры Колёса.ру» многие несут невероятный бред про то, как мы поработили ИИ, который бесплатно нам рисует какие-то картинки. Хотя, если включить голову и посмотреть, кто и с какого времени ведёт этот раздел, многое становится понятным: её постоянный автор Никита Чуйко закончил факультет «Дизайн автомобилей» Московского Автомеханического Института МГТУ «МАМИ», 19 лет работает в дизайне, 10 лет – в нашей команде. Но комментаторы уверены, что все его рендеры – результат работы ИИ, который появился не так уж давно. Пожалуй, промолчу.
Жаль, конечно, что абсолютно любая новость получает негативные комментарии от мамкиных экспертов. Почему-то многие из них считают, что если не поругаешь АВТОВАЗ или ГАЗ – прослывёшь дурачком. Похвалишь «китайца» – получишь славу тупицы. Что ж, будем жить с этим дальше. Потому что адекватных людей среди наших читателей всё же намного больше, и мы всегда радуемся, если можем рассказать им что-то новое и интересное. А вот отвечать на всякий бред я всё же не буду: всё равно уже прослыл снобом (точнее, даже «снопом» согласно орфографии одного из таких комментаторов), так что мне терять нечего. Хотя всем другим и я, и все остальные авторы по мере возможности отвечали, отвечаем и будет отвечать. Так что спасибо всем за обратную связь и разумную точку зрения, изложенные под нашими публикациями – они нам действительно важны и интересны.
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В рубрике "Пять минут славы каждому в Институте Кащенко" публика соответствующая.
Оо про турбину я писал, продублировав мнение ASATA channel, спасибо за обратную связь)
P.S. : " Сколько покупателей найдёт турбированная Iskra? " Я думаю большинство молодых людей с Кавказа, как минимум захотят такого зверя...
Внесу свои 5 копеек, по поводу моторов АвтоВАЗа. По моим наблюдениям, целевой аудитории, покупающей ВАЗы новыми, наиболее важные характеристики мотора - это его "невтыковость", неприхотливость к качеству топлива, простое обслуживание, в каждом гараже и невысокий налог. Если не докапываться до характеристик, то, например, "новый" ВАЗовский "восьмиклоп" 11182 небезосновательно критикуют за трудоёмкость регулировки клапанов. А учитывая, что на эти авто часто ставят ГБО - проблема довольно актуальная. Но, зато клапана не гнёт, при обрыве ремня. И налог маленький. Думаю, если б на этот мотор поставили гидрокомпенсаторы - ВАЗоводы точно были бы в экстазе. 😄
Что касается мощности новой линейки моторов, то тут можно распинаться сколько угодно, по поводу их характеристик и их соответствия современным реалиям (хотя, впрочем, на бумаге, литровая мощность там вовсе даже неплоха, для своего сегмента). Но мне видится более важным другой момент: увеличение степени сжатия, что влечёт за собой необходимость применения 95 бензина, на который, как правило, ВАЗоводы тратиться не готовы. Как долго они будут жить на АИ-92 и будут ли какие-то "детские болезни" в целом ? Большой вопрос. Ну и, повторюсь, лично я бы ещё посетовал на отсутствие гидрокомпенсаторов.
Что касается турбин и прочих средств форсировки, так оно всё обязательно появится на текущем поколении ВАЗов, как раз лет через 10-20. Но только не с завода, а в гаражах, где турбины и т.п. на эти машины прикрутят "чоткие поцыки". Ведь +- к этому времени, текущие Двенашки, Чопырки и Приоры умрут уже безвозвратно и их окончательно заменят Гранты, Весты и Искры. 😂
P.S. Настоящие уныние вызывают не моторы ВАЗа, на которые мне, по большому счёту пофиг, а необходимость стоять ночами на заправках в очередях по 1-2 часа. 😥
Надо радоваться, что у кого-то хоть какие-то эмоции и реакцию автоваз до сих пор вызывает. Я лет 20 назад с упоением в "За рулём" про все нововведения читал и чего-то ждал.
Сейчас даже не интересно, "закопайте уже стюардессу". Уберите утиль с таможней и посмотрите, сколько машин с этими новыми двигателями купят.