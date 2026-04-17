Работяга против клерка: сравнительный тест Huanghai N7 и JAC T9

17.04.2026 67 0 0
Пикапы на российском рынке всегда были экзотикой, но после ухода привычных нам автомобильных марок популярность лёгких грузовичков резко выросла. Так, в 2025 году в России продали около 22 тысяч новых пикапов, а лидером сегмента стал китайский JAC T9. Чем не повод сравнить его с одним из самых примечательных конкурентов – Huanghai N7?

Рост популярности пикапов многое говорит о состоянии сегмента. Такие автомобили постепенно перестают быть исключительно рабочим транспортом и всё чаще становятся альтернативой внедорожникам. Словно гитара, которая долго стояла в тени, а потом вдруг оказалось, что без неё концерт звучал как-то пресно. Но именно здесь начинается самое интересное, потому что разные модели понимают эту роль совершенно по-разному.

Менеджер и бригадир

Если раньше пикап был чем-то вроде молотка из ящика с инструментами, то сейчас многие пытаются выглядеть, как швейцарский нож: вроде бы и практично, и модно. Вот и герои нашего сегодняшнего теста – Huanghai N7 и JAC T9 – формально очень похожи. Оба они – рамные, оба оснащены бензиновыми турбомоторами, гидромеханическими автоматами и подключаемым полным приводом с понижающей передачей. 

Но философия у этих машин совершенно разная. T9 – более легковой пикап, который ощущается почти как полноразмерный кроссовер. N7 – огромный автомобиль, напоминающий классические американские пикапы. Проще говоря, JAC – это пикап для города и повседневной жизни, а Huanghai – утилитарная машина, которая не прочь поработать. Один выглядит как менеджер в пятничном кэжуале, другой – как бригадир, который точно знает, где лежит каждый из его гаечных ключей.

Первое, что бросается в глаза – габариты Хуанхая. Он не просто стоит на парковке – он её занимает. Если припарковать его рядом с обычным кроссовером, создаётся впечатление, что рядом поставили грузовик. Высокий капот, массивная решётка радиатора, отвесная передняя часть – всё это делает N7 ближе к полноразмерным пикапам из Штатов.

Это машина, которая выглядит так, будто её проектировали не дизайнеры, а инженеры, вооружённые линейкой и принципом «давайте-ка возьмём побольше железа». И на дороге он воспринимается именно так – серьёзный тяжёлый автомобиль. У исполинских размеров есть и практическая сторона. Грузовая платформа здесь одна из самых больших в сегменте – 1715×1620 мм.

Для пикапа это вполне выдающийся результат. Кроме того, вместо защитной дуги дилеры предлагают установить удобный кунг с боковыми дверцами и выдвижную платформу для груза. В общем, N7 уже на этапе внешнего осмотра ясно даёт понять: его создавали не для фотосессий на пляже. Жаль, что подножки неудобны – слишком узкие и расположены неудачно.

JAC формально тоже довольно крупный автомобиль, но рядом с Huanghai он выглядит компактнее и визуально легче. Конструктивно Т9 построен на базе модели T6 – у них общие шасси, рама, грузовая платформа и даже некоторые агрегаты. А вот дизайн совершенно другой. По сравнению с N7 его передняя часть более сложная: трёхэтажная оптика, декоративные элементы, рельефный капот.

Если Хуанхай выглядит, как инструмент из строительного магазина, то Джак – инструмент, который сначала показали дизайнеру. Он кажется современнее и элегантнее, поэтому будет одинаково уместен и на стройке, и возле бизнес-центра. Именно поэтому T9 воспринимается скорее как внедорожник с возможностью перевозки грузов, чем классический утилитарный грузовичок. И грузовая платформа у него меньше: 1520×1590 мм. 

Ботинки и кроссовки

Интерьер Huanghai придерживается довольно традиционной философии. Здесь нет россыпи тачскринов и сенсорных кнопок. Архитектура салона довольно проста: крупные аналоговые клавиши, классическая приборная панель и один большой вертикальный экран мультимедийной системы.

Интерьер здесь не пытается притворяться смартфоном – всё понятно и максимально прямолинейно. Главное достоинство N7 – пространство. Из-за больших габаритов и длинной колёсной базы салон получился действительно просторным. Особенно это чувствуется на втором ряду: места для ног и головы здесь заметно больше, чем у большинства конкурентов. За спинкой дивана можно найти удобные отсеки для вещей, инструментов, или, скажем, рабочей обуви, а в консоли между передних сидений есть розетка на 220 вольт.

Передние кресла мягкие, хотя и довольно плоские, руль регулируется только по высоте, а материалы отделки незатейливы: жёсткий пластик, немного кожзама и минимум декоративных элементов. Но всё это выглядит вполне логично для автомобиля, который создавался как рабочая лошадка. Зато у Хуанхая есть регулировка угла наклона подушки и поясничного подпора, что приятно.

JAC же сразу показывает, что он относится к новому поколению китайских пикапов. Если N7 – надёжные рабочие ботинки, то T9 пытается выглядеть как кроссовки из модного магазина.Здесь цифровая приборная панель и более современная архитектура передней панели. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, что для многих покупателей может оказаться важным преимуществом, которым не может похвастать Huanghai. Впрочем, многие полезные приложения у него уже зашиты в мультимедийную систему. 

Эргономика Джака в целом привычная – даже если человек пересаживается сюда из кроссовера, он почти не почувствует разницы. Жаль, что подушки передних кресел – да и заднего дивана тоже – откровенно короткие, так что бёдра остаются без должной поддержки. Но интерьер T9 даже в деталях ощущается более продвинутым и технологичным.

Разность характеров

По конструктиву соперники похожи: у Huanghai под огромным капотом спрятан 2,4-литровый 205-сильный бензиновый турбомотор Mitsubishi серии 4K22D4T и 8-ступенчатый гидромеханический автомат A8R50. У JAC – знакомый по Changan 2,0-литровый 224-сильный турбомотор D20TG и 8-ступенчатый автомат ZF 8HP50. У обоих пикапов есть демультипликатор, но у Т9 вдобавок имеется самоблокирующийся задний дифференциал. Всё это напоминает хорошее меню: вроде ингредиенты похожи, но вкус у блюд всё равно получается разный.

Едет JAC азартнее и шустрее. Пикап уверенно разгоняется, легко держится в потоке даже на загородной магистрали и быстро реагирует на нажатие педали газа. Автоматическая коробка передач при активной езде может колебаться между выбором ступеней и порой ленится сбрасывать их вниз, зато переключения всегда остаются мягкими.

Если не обращать внимания на кузов сзади, можно подумать, что едешь на обычном внедорожнике. Huanghai ведёт себя совсем иначе – он гораздо спокойнее по характеру и едет тоже более размеренно. Этот автомобиль никогда не спешит – он движется вперёд, как локомотив, который выбрал направление. И не намерен его обсуждать ни с кем, кроме водителя.

Именно на трассе проявляется главное достоинство N7 – отменная курсовая устойчивость. Если Т9 порой болтает в колее, то Хуанхай утюжит прямую максимально стабильно и уверенно. В поворотах он устойчив и послушно следует за рулём – благо здесь старый добрый гидроусилитель с адекватной обратной связью.

Рулевое управление Джака не отличается прозрачностью: руль налит искусственным фоновым усилием, которое не меняется от угла поворота. Кроме того, без загрузки Т9 куда более прыгучий на неровностях. Нет, конечно, N7 тоже свойственны все типичные недостатки пикапа с рессорной подвеской и пустым кузовом. Просто в заметно меньшей степени, чем у JAC. Без лютых снегопадов Хуанхай выпивает в среднем 16 литров на сотню, аппетит Джака чуть более скромный – 13 литров.

Грузовой вопрос

Однако в пикапе важнее всего не управляемость, а что? Правильно, практичность и способность перевозить грузы. И здесь Хуанхай имеет заметное преимущество: грузовая платформа у него больше и удобнее. Кроме того, есть возможность избавиться от выступающих в кузов колёсных арок – в качестве опции предлагается внутренняя часть грузового отсека немного иной формы, как на тестовом N7.

Кроме того, материал отделки платформы выглядит прочным и легко моется – у обоих автомобилей. Но только Huanghai ощущается как настоящий рабочий инструмент, хотя Джак тоже способен перевозить серьёзные грузы. Здесь есть нюанс – по данным производителя, его грузоподъёмность составляет 980 кг, то есть почти как у N7 с его тонной. 

Однако с такой загрузкой Т9 почти ложится на рессоры – подвеска проседает так, что становится страшновато. Хуанхай в этом плане выглядит пободрее – тонны он почти не замечает. Тем более что в него помещается не один, а два европоддона. Поэтому в практическом смысле Джак больше похож на внедорожник с расширенной возможностью перевозить грузы, чем на полноценный рабочий пикап.

Ну и нельзя не проверить такие машины там, где заканчивается асфальт. Оба пикапа оснащены подключаемым полным приводом и понижающей передачей, но Huanghai чувствует себя здесь более уверенно. Длинная база, высокий клиренс и большие ходы подвески позволяют ему невозмутимо штурмовать неровности рельефа и глубокий снег. Он просто едет вперёд — словно тяжёлый внедорожный ледокол. Удобно, что полный привод можно включить нажатием кнопки на скорости до 35 км/ч. И отмечу, что у N7 гораздо лучше проработана аэродинамика – боковые стёкла закидывает грязью гораздо меньше.

JAC тоже весьма способен на бездорожье. У него есть самоблокирующийся задний дифференциал, а сам автомобиль манёвреннее и легче управляется, но характер Т9 всё-таки больше ориентирован на лёгкое бездорожье. К тому же при включении полного привода у Джака отключается система стабилизации – в сложных условиях водитель остаётся один на один с физикой. А физика, как известно, предмет строгий и скидок не делает никому – тем более китайским пикапам.

Итоги и цены

В итоге оба автомобиля получились довольно интересными – просто они рассчитаны на разных владельцев. Как две похожие чашки: из одной пьют кофе в офисе, а из другой – чай у костра. JAC T9 – современный, технологичный и относительно комфортный. Это отличный вариант для тех, кому нужен пикап, но кто не готов при этом жертвовать удобством кроссоверов. Или для тех, кто любит приключения, но всё-таки предпочитает возвращаться домой с чистыми ботинками.

Huanghai N7 – более классический пикап в полном смысле этого слова. Он больше, просторнее, практичнее и увереннее чувствует себя вне асфальта. Именно поэтому он становится победителем в нашем сравнении – по совокупности характеристик. 

Хуанхай обойдётся в 3 990 000 рублей – включая защиты двигателя, коробки передач, топливного бака и заднего редуктора, а также внесённый в ОТТС фаркоп. Джак чуть дешевле – 3 719 000 рублей, и если вам нужен пикап как альтернатива внедорожнику, T9 вас не разочарует. Но если хотите настоящий пикап, который умеет работать, возить грузы и спокойно относится к бездорожью, – Huanghai N7 выглядит куда убедительнее.

Huanghai N7JAC T9
Кузов
Тип кузовапикаппикап
Число дверей/мест4/54/5
Длина/ширина/высота, мм5685/1950/18655330/1965/1880
Колесная база, мм34053110
Колея, мм16101610
Дорожный просвет, мм230210
Масса снаряжённая/полная, кг2105/28452045/3100
Размеры грузового отсека, мм1715/1620/4801520/1590/470
Двигатель
Типбензиновый, турбированныйбензиновый, турбированный
Компоновка и расположениерядный, спереди продольнорядный, спереди продольно
Число цилиндров/клапанов4/164/16
Рабочий объём, см³23781998
Мощность, л.с./кВт/об/мин205/151/5200224/165/5500
Крутящий момент, Н·м/об/мин320/2000-4000390/1900-3000
Трансмиссия
Коробка передачавтоматическая, гидромеханическая, 8-ступенчатаяавтоматическая, гидромеханическая, 8-ступенчатая
Приводполный, с жёстко подключаемой передней осьюполный, с жёстко подключаемой передней осью
Ходовая часть
Подвеска передняянезависимая, пружинная, двухрычажная
независимая, пружинная, двухрычажная
Подвеска задняязависимая, рессорная, неразрезной мостзависимая, рессорная, неразрезной мост
Тормоза передниедисковые, вентилируемыедисковые, вентилируемые
Тормоза задниедисковые, вентилируемыедисковые, невентилируемые
Рулевое управлениереечное, с гидроусилителемреечное, с электроусилителем
Размерность шин265/65 R17265/60 R18
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч160150
Ёмкость топливного бака, л7076
ТопливоБензин АИ-92 и вышеБензин АИ-92 и выше
