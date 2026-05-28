Этому автомобилю 37 лет, но сейчас он выглядит прекрасно, хотя уже с конвейера сошёл старым. Практически как герой фильма Дэвида Финчера с Брэдом Питтом в главной роли. Nissan PAO – редкий пример модели, изначально созданной в ретродизайне в расчёте на понимающих потребителей с обострённым чувством вкуса и стиля. Подобных историй в мировом автопроме очень мало, а таких машин в России ещё меньше – всего две.

Владелец: Андрей, москвич, 44 года, экономист.

Автомобиль: городской хэтчбек в ретростиле Nissan PAO 1989 года выпуска первого и единственного поколения.

– Был я на одном автофестивале пару лет назад и там увидел этот стильный автомобильчик. Владелец сообщил, что такая машина в России единственная, и я загорелся как минимум удвоить их количество, – вспоминает Андрей.

– Цены на них сейчас начинаются от полутора-двух миллионов рублей на аукционах в Японии, где в месяц всплывают 3-4 штуки. Но многие уже пострадали от коррозии и неухоженности, и я нацелился на поиск действительно хорошего экземпляра. К тому же половина их – с обычными жёсткими крышами, а половина – со сдвижными матерчатыми типа «регтоп». Я намеренно искал машину со сдвижной крышей, причём живой, с работающим приводом и не потрескавшимся тентом, поскольку обычная показалась опредёленно скучноватой. И в 2025 году удачный экземпляр нашёлся. Он оказался в полном стоке, что важно для беспроблемного получения ПТС, поскольку у нас машина проходит осмотр в лаборатории, делающей заключение на соответствие заводским параметрам. И иногда у экспертов могут возникнуть вопросы к буйному тюнингу или свапу мотора. Причём экспертизу ты проходишь, как понятно, уже после того, как оплатил и растаможил автомобиль, так что в итоге можно остаться с «тыквой», которой допустимо владеть, но нельзя использовать на дорогах общего пользования.

Вообще же рынок и критерии оценки таких возрастных авто странноватые. Уставшая машина запросто может стоить дороже приличной. С аукционной оценкой «3» кузов бывает со сквозными дырами, а иногда с куда более низкой оценкой «R» – практически идеальным для своих лет. Мой экземпляр, оцененный как «R», оказался даже с действующим японским техосмотром до 2026 года, что для таких машин большая редкость. И априори говорит о весьма достойном состоянии, поскольку пройти ТО в Японии не так уж просто, тем более, если автомобилю 36 лет. Несколько лет назад машина была покрашена, причём качественно, а не на продажу. В стране восходящего солнца машины красят либо очень хорошо и дорого, либо совсем халтурно, по-гаражному – в худшем смысле этого слова. Почему-то каких-то промежуточных вариантов практически не бывает согласно моему немалому опыту изучения рынка и покупки машин на японских аукционах.

Снаружи

Автомобиль – кровный родственник Nissan March/Micra первого поколения, поэтому ширина, колёсная база и внутреннее пространство этого забавного малыша в полной мере соответствуют куда более известной модели. Но Микра на фоне ярко выраженной ретростилизации PAO категорически скучна. Выпущенный в 1989 году хэтчбек объединяет в себе черты европейских малолитражек, которые старше его лет на тридцать.

Продольные выштамповки на дверях, наружные дверные петли, тоненькие «навесные» бамперы – все это в 1989 году уже было экскурсом в историю дизайна бюджетных микроавтомобильчиков Франции, Италии, Великобритании середины ХХ века.

В отличие от Микры, у PAO пластиковые крылья и капот.

Nissan PAO красили в четыре пастельных масти. Этот экземпляр – цвета «аква-грей».

С конвейера машина сходила на узеньких 13-дюймовых шинках, которые были не слишком красиво утоплены в арки. Сейчас она стоит на шинах размерностью 195/60 и на 14-дюймовых литых дисках Ronal в виде плюшевых мишек. И это именно литьё, а не пластиковые колпаки! Смешные и экстравагантные диски в стиле 90-х подошли автомобилю как нельзя лучше.

Наружные зеркала заднего вида установлены на нарочито индустриально выглядящих кронштейнах, а задние стёкла имеют поднимающиеся снизу вверх на шарнирах секции.

Внутри

Салон, как и внешний облик – буйство фантазии ретродизайнера. Передняя панель – цельнометаллическая, окрашенная в цвет кузова. Примитивизм, но доведённый до стадии высокого стиля.

Спинки передних кресел с «рюкзаками» для мелких вещей сильно изогнуты, чтобы увеличить место для коленей задних седоков. Впереди достаточно просторно даже для крупных водителя и пассажира.

Сзади, конечно, тесновато, несмотря ни на что. Багажник вмещает пару крупных сумок, не более.

Крыша открывается с помощью электропривода, причём управление позволяет остановить тент в любом положении – можно открыть весь потолок, а можно частично. Управляет регтопом олдскульный трёхпозиционный тумблер.

Полка под задним стеклом – в виде двух трубок, на которые прошнурованной веревкой натянута «рогожка» с люверсами, как на кровать-раскладушку. Такая полка, кстати – заводская опция.

Чего в машине только нет! Нет ABS, нет подушек безопасности, нет электростеклоподъёмников… Но зато есть трёхступенчатая автоматическая коробка передач.

Металлические и пластиковые детали в салоне слабо отличаются друг от друга благодаря общему цвету.

Блок климата с кондиционером забавен отсутствием пиктограмм – позиции движковых регуляторов подписаны текстом. Отдельного внимания заслуживает магнитола: у неё нарочитый стиль средств армейской радиосвязи, и даже имеются бутафорские рукоятки, нужные рациям и приёмникам для переноски и защиты ручек и шкал от падения на лицевую панель.

Железо

Как мы уже сказали, в основе модели лежит Nissan March/Micra первого поколения K10 – компактный городской переднеприводный хэтчбек. Общая платформа определяет идентичность силовых агрегатов, подвески, рулевого управления. Двигатель – карбюраторный четырёхцилиндровый поперечно установленный MA10S объёмом один литр и мощностью 52 л.с. с лёгким алюминиевым блоком цилиндров. Трансмиссия была доступна ручная и автоматическая, в нашем случае – трёхступенчатый гидроавтомат.

Машина конструктивно очень простая. Спереди – подвеска Макферсон и дисковые тормоза, сзади – торсионная балка и барабаны. Рулевое управление – рейка с гидроусилителем. Сайлентблоки, шаровые опоры, амортизаторы, приводы, детали двигателя – всё подходит от старых March и есть в наличии по-прежнему. Кузовщина, понятное дело, «золотая»: если что случится, то придётся выкатывать детали из жести с нуля или лепить из стеклопластика и эпоксидки… По причине достойного состояния обслуженной машины Андрею нечего пока поведать о ремонте PAO. И, думаю, ввиду фестивально-игрушечной концепции этого автомобиля и не придётся.

В движении

Про поведение автомобиля в движении сложно много рассказать опять-таки в силу простоты и изначально заложенной в него концепции – машину проектировали для городских эстетов и никаких драйверских задатков в неё не закладывали. В целом, в плане поведения на дороге PAO можно сравнить в ранними ВАЗ-2108 с моторами на 1200 «кубиков» и с ранними Golf.

Посадка за рулём терпимая, но комфортной её не назвать: кресла «табуреточные». Угол наклона рулевой колонки может показаться высоковатым и потребовать привыкания. Зато 37-летний мотор заводится уверенно, почти как инжекторный – без каких-то лишних действий благодаря качественному карбюратору с автоподсосом. Ну а на горячую – с газком, как и положено.

80-100 км/ч – оптимальная максимальная скорость. Если ехать быстрее, из-за недостатка ступеней трансмиссии начинается рёв мотора, усиливаемый открытой крышей. Но на городских скоростях автомобильчик в целом вполне приятен и не рвёт уши водителю. Трёхступенчатая коробка тут проявляет себя уже очень неплохо, обеспечивая даже что-то, напоминающее динамику. Тормоза не просто «присутствуют», а благодаря легкому кузову оказываются вполне цепкими и информативными. В общем, «жигулёнок» как он есть.

История модели

В конце 80-х годов компания Nissan уверенно смотрела в будущее и в какой-то момент сочла, что помимо массовых автомобилей с миллионными тиражами может поиграть в малосерийную эстетику и эклектику. Руководство Nissan поручило особой группе перспективных дизайнеров (известной как команда Pike Factory) разработать серию небольших недорогих, но максимально необычных городских машин. Дизайнеры выбрали направление винтажного шарма, которое бы напоминало классический европейский автопром 50-60-х годов. В стиле «ностальгического модерна» были спроектированы четыре модели, названные Pike Cars, каждая из которых выпускалась в течение весьма короткого времени (от года до трёх) и сходила с конвейера небольшими тиражами. Все эти тиражи были быстро распроданы по предзаказам. Распространилась даже не вполне верная информация (часто всплывающая и по сей день), что под эту историю создали новый завод. На самом деле никакого завода не было: выпуск Pike Cars осуществлялся на фабрике Aichi Machine Industry, субподрядчика Nissan, делавшего для них модель March.

В 1987 году появился Nissan Be-1, который произвел фурор своими милыми округлыми очертаниями, резко контрастировавшими с современно-банальными контурами March K10, лежавшим в его основе. 10 000 экземпляров, выпущенные с 1987 по 1988, разошлись мгновенно: компания Nissan была настолько завалена предварительными заказами, что всех потенциальных покупателей включили в лотерейную систему.

Следующая модель из семейства Pike Cars, Nissan PAO, также была построена на базе March K10, и её планировали выпустить примерно тем же тиражом. Однако успех Be-1 заставил увеличить серию до 50 000 экземпляров и растянуть выпуск на три года – с 1989 по 1991. Тем не менее все PAO разлетелись по предзаказам, которые оформлялись всего лишь четыре месяца, с января по апрель 1989 года.

В 1991 году к PAO присоединился Nissan Figaro, интересный тем, что в его разработке активно участвовала женская часть команды дизайнеров, и ориентирован он был на ту же аудиторию. В то время как Be-1 и PAO были разработаны с учётом стиля 50-х годов, Figaro черпал вдохновение из родстера Datsun 1935 года и моды ар-деко тридцатых. Выпускалась машина всего один год и была распродана в количестве 20 000 штук.

Четвёртой моделью семейства «Pike Cars» стал Nissan S-Cargo – коммерческий минифургон с эксцентричным обликом, напоминающим улитку. Он, как и PAO, также выпускался с 1989 по 1991 годы и сошёл со стапелей совсем скромным тиражом около 8000 машин.