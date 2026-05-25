«Адамас» в переводе с древнегреческого означает «неодолимый» или «несокрушимый». Именно поэтому в древности так называли вполне реальные алмазы и мифический металл, из которого ковали оружие богов. А сегодня имя Adamas получил роскошный внедорожник компании Rox, который официально прописался и на российском рынке, и в сборочных цехах завода «Автотор» в Калининграде.

Внедорожники класса люкс занимают на российском авторынке особое место. Да, они дороги и доступны далеко не всем, а посему не лидируют в рейтингах продаж. Но у них есть одна особенность: спрос на них остается стабильным даже тогда, когда над страной бушуют финансовые штормы и тайфуны. Прописаться в этом сегменте– голубая мечта руководства любого автопроизводителя, ведь имидж, история и харизма марки играют здесь не меньшее значение, чем технические характеристики и комфорт. Но несмотря на эти обстоятельства, амбициозные новички то и дело врываются на рынок. 22 мая состоялась официальная премьера одного из таких амбициозных новичков– Rox Adamas.

От пылесосов– к автомобилям

Марка Rox очень молода даже по меркам китайского автопрома. Первый свой автомобиль она представила в 2023 году на Пекинском автосалоне. Новинка получила незамысловатое название Rox 01 и была очень хорошо принята. Но поразило всех даже не технологическое совершенство внедорожника, и не то, что первый блин компании Rox Motor получился совсем даже не комом, а то, что разработка машины с нуля заняла всего 34 месяца! И это при том, что основатель компании Ричард Чанг был типичным IT-предпринимателем. Его предыдущая компания Roborock завоевала известность решениями для «умных домов», ну и роботами-пылесосами. Но, приняв решение сменить область деятельности и заняться автомобилями, Чанг четко выбрал приоритеты: создавать высокотехнологичные электромобили и машины с гибридной силовой установкой, привлекая для этого лучших специалистов как индивидуально, так и по договоренности с компаниями-партнерами. Сам список этих компаний внушает уважение: Xiaomi, Bosch, CATL, Continental AG... Ну и, конечно, важнейшим фактором стало решение пригласить на роль разработчика кузовов великое итальянское кузовное ателье Carrozzeria Pininfarina.

Viva Italia!

Одно это название заставляет учащенно биться сердце любого человека с бензином в крови: ателье Pininfarina занималось разработкой дизайна для таких великих марок, как Ferrari, Alfa Romeo, Maserati, Lancia… Впрочем, услугами компании пользовались и производители «роскоши на колесах», например, Bentley, и компании, делающие ставку на массовый сегмент – Honda, Citroen, Ford, Peugeot. Но в данном случае речь шла не о спорткаре, и не о купе или кабриолете на базе массовых дорожных моделей, а о внедорожнике. Впрочем, у Pininfarina был и такой опыт: многие помнят симпатичный компактный внедорожник Mitsubishi Pajero Pinin. Так что же получилось в итоге?

Внешность новой флагманской модели Rox Adamas, официальный дебют которой состоялся в ноябре прошлого года, может быть, и не поражает оригинальностью. Но, честно говоря, она и не должна этого делать: потенциальные покупатели таких автомобилей, как правило, обладают достаточно консервативным вкусом. Зато дизайнерам Pininfarina явно удалось сочетание элегантности с ощущением брутальности, мощи и той самой «неодолимой силы». При этом не возникает ассоциации с культуристом, на которого зачем-то напялили фрак. Rox Adamas, скорее, напоминает представителя высшего общества, увлекающегося атлетикой и не чурающегося экстремальных приключений. А еще совсем не маленький автомобиль с габаритами 5298×1985×1856 мм и колесной базой 3010 мм совершенно не производит впечатление громоздкого. Согласитесь, такой эффект требует особого дизайнерского мастерства!

И все-таки внедорожник

А вот готовность автомобиля к экстремальным приключениям заслуживает отдельного разговора. Даже специалисты называют его по-разному: одни пишут «внедорожник», другие называют его кроссовером. На первый взгляд, Adamas действительно стоит отнести к классу кроссоверов, ведь у него нет раздаточной коробки с понижающей передачей. Только, похоже, она ему и не нужна. Дело в том, что гибридная силовая установка этого автомобиля относится к последовательному типу: бензиновый мотор есть, но он связан только с генератором. А вот колеса вращают два электромотора, по одному на каждый мост, суммарной мощностью 476 л.с., способные выдавать 740 Нм крутящего момента. А у электромоторов есть такой родовой талант – выдавать максимум момента практически с нуля оборотов, а значит, такой автомобиль в сложных условиях может двигаться на самых малых оборотах, не срывая колеса в пробуксовку. И, что примечательно, водителю не нужно будет сдерживать темперамент и чуть ли не гладить педаль газа – к его услугам автоматический круиз-контроль для бездорожья, который позволяет двигаться со скоростью от 2 до 15 км/ч.

Еще один фактор проходимости – двухкамерная пневмоподвеска, разработанная совместно с компанией Ohlins, а эта марка является непререкаемым авторитетом в сфере систем подвесок и амортизаторов. И очень важно, что пневмоподвеска – это не только плавность хода на уровне представительских седанов, но и возможность изменять дорожный просвет в достаточно широком диапазоне, увеличивая его вплоть до 277 мм. А это очень серьезная цифра! Стоит отметить, что просвет в зоне ходовой аккумуляторной батареи составляет 324 мм. Но геометрическая проходимость – это не только дорожный просвет. Не менее важны и такие параметры, как углы въезда, рампы и съезда. Так вот, все эти три показателя очень близки и составляют 27,5, 24,6 и 27,9 градусов соответственно.

В дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю…

Конечно, вряд ли владельцы настолько дорогого и роскошного автомобиля по собственной инициативе отправятся штурмовать Тосненские или Васюганские болота, просто потому что это прикольно. А вот отправиться на дальний охотничий кордон или в заповедные рыбные места – это уже вполне реально. Целый ряд конструктивных особенностей Rox Adamas свидетельствует: к такого рода путешествиям автомобиль готов. Об этом говорит и висящее на пятой двери запасное колесо размерности 275/45 R21, ну а чтобы дверь при этом не провисала, она снабжена массивным амортизатором. Или специальные уплотнители дверей, позволяющие штурмовать броды глубиной до 70 сантиметров. Ну и автономность по топливу… С полным 70-литровым баком и полностью заряженной батареей емкостью 56 кВт⋅ч автомобиль может проехать 1226 км. Да, этот показатель замерен по циклу WLTC, в реальной жизни может получиться несколько меньше, но все равно достаточно много. Даже при езде в режиме приоритета двигателя внутреннего сгорания 1,5-литровая «турбочетверка» 4A95TD, сконструированная Mitsubishi, расходует всего 7,95 л/100 км, поскольку постоянно работает на оптимальных оборотах.

Но до интересных мест нужно еще доехать, и тут Rox Adamas порадует феерической (для автомобиля таких размеров и снаряженной массой 2,7 тонны) динамикой – 5,5 секунды до 100 км/ч. Все в порядке и с комфортом: интерьер отделан натуральной кожей наппа и предложен в четырех вариантах – «нефритовый белый»,«жемчужный черный», «благородный оранжевый» и «королевский фиолетовый».

Adamas имеет три ряда пассажирских сидений, но для клиентов предусмотрено несколько комбинаций: «бизнес» с расположением сидений 2+2+2, семейный (2+2+3) и вариант «для большой семьи» – 2+3+2. В любом случае в распоряжении задних пассажиров будет небольшой холодильник и развлекательная система с 15,7-дюймовым экраном. Все кресла первых двух рядов снабжены электрорегулировками, подогревом и вентиляцией, а правое переднее – еще и «кнопкой босса».

Подушечки и кухонный блок

Меня буквально умилили кожаные подушечки, обеспечивающие поддержку шеи, и удобные ручки, облегчающие посадку, которые есть на всех стойках – и передних, и средних. И сами дверные ручки – ухватистые, удобные, без всяких выкрутасов с выдвижными и выкидными механизмами. Двери – с доводчиками. Но вот то, что Adamas – это типичный современный «электронный» автомобиль, в котором управление практически всеми функциями осуществляется через тачскрин, явно понравится не всем.

С дисплеями тут полный порядок: 12,3-дюймовый экран с антибликовым покрытием, выполняющий функцию панели приборов, 15,7-дюймовый главный информационный дисплей, уже упомянутый потолочный экран для задних пассажиров (с такой же диагональю) и 9,2-дюймовый дисплей, выполняющий функцию салонного зеркала заднего вида.

На стоянке автомобиль может превратиться в передвижную электростанцию. В багажнике с правой стороны есть самая обычная розетка на 220 В, к которой можно подключать потребителей общей мощностью 2,2 кВт. Еще 3,5 кВт можно получить через специальный адаптер, который подключается к зарядному порту стандарта GB/T. Не случайно в списке предлагаемых аксессуаров есть кухонная система с откидным столом, которая навешивается на внутреннюю поверхность багажной двери.

Sinomach против серости

Rox Motor – компания очень амбициозная, причем амбиции ее направлены на освоение зарубежных рынков. И основные усилия сосредоточены на рынках Ближнего Востока, Южной Америки, Азии, Австралии – всего более 20 стран. Но похоже, что в обойму самых перспективных рынков попала и Россия. Потому что первое сборочное предприятие компания Rox Motor организовала в Объединенных Арабских Эмиратах, а вот второй сборочной площадкой станет российский «Автотор». По такому случаю на официальные мероприятия, посвященные началу сборки Rox Adamas в Калининграде, пригласили посла ОАЭ в РФ доктора Мохаммада Ахмад Аль-Джабера, который со вкусом рассказал, что он уже приобрел себе две таких машины.

Дистрибьютором компании стал китайский государственный концерн Sinomach, который сам легковые автомобили не производит (его специализация – дорожная, специальная и строительная техника), но с удовольствием предоставляет производственные, сервисные, проектные, исследовательские и консалтинговые услуги широкому кругу клиентов, включая автопроизводителей. Ну а в России Sinomach последовательно и целенаправленно взялся за вывод из «серой зоны» китайских премиальных марок. В итоге в обойме Sinomach значатся такие марки, как Li Xiang и Zeekr, а теперь к ним прибавился и Rox. Остается надеяться, что в компании сделали выводы из неудачи с маркой Oting, которая было вспыхнула, но быстро исчезла с рынка. Похоже, что главной причиной неудачи стала слабость дилерской сети, но теперь именно к ее развитию будут приложены серьезные усилия. Ну а главным конкурентом ROX Adamas, похоже, станет Lixiang L9, автомобиль уже раскрученный, чуть более динамичный, но более «городской» и не такой проходимый. Правда, стоит он несколько дороже: каталожная цена L9 составляет почти 12 миллионов рублей, а Adamas в зависимости от версии и конфигурации салона – от 10,1 до 10,4 миллиона. Примерно в той же пропорции различаются и цены со всеми возможными скидками. Естественно, на китайских автомобилях мир клином не сошелся, и состоятельный господин вполне может получить нечто аналогичное «по статям» из числа традиционных премиальных марок. Вот только новые BMW X7 продают за 15-16 миллионов, Mercedes GLS – за 18-20, а цена на Lexus LX и вовсе может доходить до 30 миллионов рублей. А деньги в своем кармане считают даже очень богатые люди.