Фургоны и минивэны SKM М7 отправились к дилерам, цены известны

Российский производитель объявил о запуске нового местного бренда ещё в начале марта 2025 года. Тогда в пресс-службе АВТОВАЗа рассказали о том, что новой марке присвоено название SKM, а также о том, что её цель – занять нишу в сегменте коммерческого транспорта. Продукция нового бренда рассчитана как на частных клиентов, так и на представителей малого, среднего и крупного бизнеса. Сборка машин стартовала во второй половине марта 2026-го.

На фото: фургон SKM M7

Выпуск SKM М7 налажен на мощностях дочернего предприятия АВТОВАЗа – АО «ВИС-Авто», так что производственную площадку они делят с коммерческими версиями, созданными на базе Lada Granta и Lada Niva. Сейчас машины нового российского бренда уже отправились в дилерскую сеть Lada Business, совсем скоро стартуют их живые продажи, цены уже известны.

SKM М7 представлен в двух модификациях – «Практик» для грузового варианта и «Комфорт» для пассажирской версии. Рекомендованная розничная цена цельнометаллического фургона составляет 2 858 000 рублей, а за минивэн просят не менее 2 945 000 рублей.

В рамках этого проекта технологическим партнёром АВТОВАЗа, судя по всему, стала китайская группа Shineray, которая на домашнем рынке выпускает коммерческие модели под брендом SRM. Под капотом у обоих вариантов SKM М7 находится бензиновый 2,0-литровый атмосферник, его максимальная мощность равна 137 л.с., крутящий момент – 194 Нм. В комплект двигателю положена пятиступенчатая механическая коробка передач. У SKM М7 задний привод, неразрезной мост и рессорная подвеска. Габаритная длина фургона и минивэна равна 4890 мм, ширина – 1850 мм, высота – 1995 мм, а расстояние между осями составляет 3185 мм.

На фото: минивэн SKM M7

В оснащение коммерческих моделей семейства SKM M7 входят: фронтальные подушки безопасности, задние дисковые тормоза, парктроник и камера заднего вида, датчик света, электропривод и обогрев наружных зеркал, светодиодные ходовые огни, система курсовой устойчивости, модуль ЭРА-ГЛОНАСС, телематическая платформа с голосовым ассистентом и обслуживанием в течение трёх лет. Моделям положены: кондиционер, трёхспицевый мультируль с усечённым ободом, подогрев передних сидений, информационно-развлекательная система и цифровой щиток приборов.

1 / 2 2 / 2

Минивэн SKM М7 вмещает в себя до семи человек, этой версии положен съёмный третий ряд сидений. Это позволяет трансформировать салон, чтобы получить больше грузового пространства при необходимости. Ещё для модификации «Комфорт» предусмотрен дополнительный отопитель, которые помогает ускорить прогрев воздуха в салоне. А фургон «Практик» получил стационарные такелажные петли. Его грузоподъёмность – до 715 кг, объём грузового отсека – 5 куб.м.

На фото: салон SKM M7 1 / 2 На фото: салон SKM M7 2 / 2

Коммерческие модели получили защиту двигателя и топливного бака, кроме того, их снабдили подножками. Ещё кузовные панели фургона и минивэна SKM М7 оцинкованы для повышения коррозионной стойкости, а двигатель потребляет бензин АИ-92. По словам вице-президента по продажам и маркетингу АВТОВАЗа Дмитрия Костромина, на момент старта отгрузок компания получила свыше сотни подтвержденных предзаказов на M7.