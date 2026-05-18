18.05.2026
Пойду пожру, а вы подождите: общество застрявших между ПДД и культурой

Честно говоря, не нравятся мне современные АЗС. Вот эти все кофе, бургеры, акции, «центры притяжения» и мангалы с пневматическим оружием на прилавках – это всё как-то не по-божески. Потому что, во-первых, такие заправки раздражают навязчивым сервисом, во-вторых, отнимают много времени, а в-третьих, не рассчитаны на наш менталитет. Да и административный кодекс мне тоже не очень нравится, потому что наши люди в любом документе умеют видеть бумажку гигиенического назначения: уж такая у нас культура. 

Наверняка многие сталкивались с типичной ситуацией: крупная АЗС где-нибудь на трассе, очередь. Стоим, ждём, когда машина перед нами отъедет от колонки. Ждём, ждём, ждём… А потом к ней подходит хмырь с каким-нибудь френч-догом в одной руке и стаканчиком кофе – в другой. Отъехать от колонки на парковку ему лень, он чихал на всех и ждал, когда ему сварганят его френч-дог. Соответственно, остальные автомобилисты ждали его жратву вместе с ним, стоя в очереди за его машиной. Можно так делать? Формально, конечно, нарушения нет – он клиент, имеет право. Но с точки зрения простой культуры это, конечно, скотство. Точно такое же, как оставить машину у колонки и пойти гулять по магазинчику на АЗС, а потом ещё и заглянуть в туалет. Ну отгони ты свой автомобиль в отведённое для этого место, потом занимайся своими делами! Но нет, царь так не поступает. Он же купил «китайца» с двумя планшетами в кредит на пять лет, он теперь хозяин жизни. Пришёл к успеху, так сказать.

Наказать за это, конечно, невозможно. И это означает, что с таким хамством придётся мириться всегда. И чем круче будут становиться АЗС, тем больше придётся терпеть: чем богаче сервис, тем больше требуется времени на ознакомление с ним. Больно, потому что неплохая цель сделать заправки максимально удобными вступает в конфликт с интеллектом некоторых наших граждан.

Но следующая боль начинается в тот момент, когда ты сам подходишь на кассу. Как бы так сделать, чтобы мне не задавали лишних вопросов и не предлагали приобрести всё подряд, от батона до смартфона? На АЗС я приезжаю, чтобы заправиться, а не покупать всякую ерунду за три стоимости этой ерунды и не спороть замечательный бургер. Но прежде, чем поднести банковскую карту к терминалу, приходится несколько раз ответить «нет». И так – каждому, кто имеет несчастье заехать на заправку (потому что заправка с нашими ценами на топливо – это само по себе несчастье). Радует, что на некоторых АЗС сейчас начали устанавливать терминалы, где можно оплатить топливо самостоятельно, минуя эту стадию общения с продавцом. Вот за это, конечно, спасибо.

Самое интересное, что столкновение не очень воспитанного человека и слишком навязчивого сервиса – это только частное явление. Это лишь мелкая иллюстрация того, что далеко не все наши люди готовы оставаться людьми, становясь автомобилистами. Мы же прекрасно помним обочечников, «тошнотов» в левом ряду, торопыг с мощными звуковыми сигналами на светофорах и прочих персонажей на наших дорогах. Вот тут как раз их деятельность чаще попадает под пункт ПДД и карается в рамках административного кодекса РФ, но толку-то? Им на это плевать: ими руководят собственные эмоции, инстинкты и желания (мыслей, конечно, в этом списке мотивирующих факторов быть не может – для их появления надо подумать мозгом). Но, как я уже сказал, наказание этих людей не пугает в силу его недостаточности или возможности избежать полностью. Жаль, конечно. Но ещё более жаль, что можно ужесточать правила, ставить к каждому автовладельцу персонального гаишника или придумывать ещё что-то более сложное и даже невозможное, но толку от этого не будет. Потому что водительское удостоверение категории «В» в России можно получить только в 18 лет, то есть в возрасте, когда из свиньи человека уже не сделают никакие правила и кодексы – слишком поздно.

авто и общество
8 комментариев
18.05.2026 07:15
seriberiezhka

Самая вишенка на торте, когда на АЗС ещё при всём вышеперечисленном работает одна касса из трех.

Представил себе этого персонажа, гордо шагающего с бургером к своему авто, а из окна у него громко играет одноимённая композиция (бургер), популярного в 2017 году рэпера. 😂

18.05.2026 14:39
Кот Васька

Как количество касс влияет на "отогнать корыто"?

18.05.2026 14:46
seriberiezhka

Никак. А должно как-то влиять ?)

1
18.05.2026 08:00
Crazy Driver

Статья что называется в точку! Менталитет наверно 30% россиян: мне плевать на всех и на окружающую среду тоже.
Всё это усугубляется ещё тем что ГАИ сейчас это просто вымирающий вид: я позавчера впервые за полгода увидел экипаж ДПС, и то они просто сидели в машине. Так и живём.

18.05.2026 09:44
Иван Сергеев

Не знаю, что мешает автору опустить стекло и выкрикнуть: "ты че, пидор, охерел что ли?" и пригрозить карой Вселенской, если так вздумает сделать еще раз. Рано или поздно наступит накопительный эффект, и персонаж отучится от подобной поведенческой стратегии.

Также не грех некоторым и леща начислить. Вероятность того, что он побежит жаловаться полицаям объективно крайне низкая.

18.05.2026 14:38
Кот Васька

Чё сказать-то хотел? Нет, про автомобиль, оставленный у колонки - базара ноль. А остальное? Лишь бы написать на нужное количество знаков? Или всем рассказать про свой диагноз в виде социофобии? "Продавцы" (операторы же!) на АЗС тоже люди, их тоже заставляют все перечисленное предлагать под страхом лишения премий и доплат. В супермаркете на касее вы тоже брызгаете слюной, когда вам предлагают пакет и товары по акции?

1
18.05.2026 14:41
Михаил Баландин

Хотел сказать, что культуры у некоторых меньше, чем у кота Васьки. Спасибо за комментарий, который этот факт подтверждает).

18.05.2026 15:16
Петя Иванов

Вы не ответили по существу вопроса Кота.

1

