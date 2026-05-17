Партия сказала «надо», Changan ответил «есть»: немецкий десант и премьеры без кнопок

Китайский автопром в последние годы развил чрезвычайно бурную деятельность. Наняв тысячи, а может быть, и десятки тысяч европейских, американских, южнокорейских и японских специалистов в различных областях автомобилестроения, он буквально фонтанирует инновациями, пачками штампуя напичканные электроникой автомобили со своеобразным дизайном. Что припас для индустрии один из самых крупных китайских брендов Changan – в нашем репортаже из Поднебесной.

Сегодня Changan стабильно входит в пятерку крупнейших автопроизводителей Китая с объемами выпуска порядка трёх миллионов автомобилей в год. В арсенале компании, включая суббренды, насчитывается 41 модель, из которых 16 – это так называемые NEV (New Energy Vehicle), то есть транспортные средства на альтернативных источниках энергии. По мнению руководства Changan – предприятия, между прочим, государственного, это не предел. К 2030 году производство должно быть увеличено до четырёх миллионов машин в год, из которых до 60% придется на NEV и не более 40% – на традиционные автомобили с ДВС.

При этом выручка компании должна достигнуть 600 миллиардов юаней и тем самым обеспечить ей местечко в десятке крупнейших глобальных автомобильных концернов. Это все будет происходить на фоне роста мирового автомобилестроения: по оценке менеджмента Changan, в 2030 году международный рынок продаж достигнет 100 миллионов машин, из которых ДВС получат около 55%.

Правда, количество своих моделей производитель намерен сократить до 36. Но линейка всё равно закроет весь диапазон потребительских предпочтений (в контексте различных рынков сбыта) и останется выгодной для авторизованной сети с точки зрения прибыльности от продаж и обслуживания. Причём на авторизованную сеть, в том числе и за пределами Китая, делается особая ставка, поскольку Changan стремится поднять зарубежные продажи с 600 тысяч единиц в 2025 году до 1,5 миллиона единиц к тому же 2030 году.

Ничего не скажешь, планы действительно грандиозные. Их озвучили в рамках Глобальной стратегической конференции, ориентированной главным образом как раз на иностранных партнеров. Ну, а чтобы те не сомневались в успехе, приехавшим из разных частей Света специалистам отрасли предъявили самые свежие технологические и дизайнерские достижения компании. Давайте познакомимся с ними поближе.

Десант из Вольфсбурга

Changan, ведущий свою историю вот уже 164 года и заявляющий о 45 годах опыта в автомобилестроении, в середине десятых годов нынешнего века, когда компартия Китая взяла курс на активное экспортоориентированное развитие автомобилестроения, принялся энергично рекрутировать в свои ряды иностранных профи. Одним из первых оказался Бертран Бах, пришедший в компанию в декабре 2015 года из Volkswagen. До этого он долгое время работал в Европейском подразделении GM, создавая Опели и Саабы. Его детища удостаивались высоких наград, в числе которых – Car of the Year в 2009 году и Red Dot design award в 2010-м.

Сейчас он является одним из пяти бренд-директоров Changan по дизайну. Вместе с ним аналогичную должность занимают также пришедшие из Volkswagen Марко Павоне (специалист по экстерьерам, нам он очень хорошо знаком по второму Tiguan), делегированный Южной Кореей Сео Сунг Беом, сумрачный скандинав Коннор Клаас Хинрик и совсем недавно присоединившийся к команде Крис Гамильтон. Последний два десятка лет проработал в Ford и покинул его в должности руководителя отдела глобального стратегического дизайна.

А всего в департаменте дизайна Changan, включающем в себя три глобальных дизайн-центра в Германии, Италии и Японии, трудится около 1000 экспертов из 31 страны мира. Их возглавляет ещё один выходец из все того же Volkswagen Клаус Зисиора – вице-президент по глобальному дизайну. В Вольфсбурге он руководил отделом дизайна Volkswagen Group и был автором всех на тот момент созданных моделей ID, а также целого ряда классических продуктов марки. Но работа на Востоке оказалась интереснее и, по всей видимости, открыла перед маэстро такие перспективы, о которых в консервативном Старом Свете нельзя было даже мечтать.

Как оказалось, Китай очень хорошо уловил передовые тенденции и принялся активно их окучивать. По словам Зисиоры, современные автомобили не просто визуально напоминают футуристические космические корабли. Они идеологически на них равняются, ставя во главу угла функциональность. Как и в космосе, на автомобильной дороге теперь нет места украшательству, витиеватости, орнаментальности. Дизайн имеет только прикладное значение. Отсюда – максимальное упрощение оформления и приоритет современных синтетических материалов. Ведь действительно, всё, что нужно водителю или пассажирам, это те самые два более или менее больших дисплея, которые сейчас повсеместно присутствуют в автомобилях. Один – приборная панель, второй – орган управления всеми сопутствующими вождению функциями и мультимедийный центр. Ничего другого не надо. Кнопочки, тумблеры, селекторы, вращалки-крутилки… Зачем они нужны, когда все управляющие воздействия можно совершить указательным пальцем правой (при правостороннем движении) руки? Это даже на вопрос мало похоже. Это, скорее, утверждение.

Подрулевые переключатели тоже не особо нужны. Это всё – дань привычки. Мы просто привыкли подавать сигнал о повороте или включать стеклоочистители с их помощью. Но с неменьшим успехом эти же устройства можно активировать и нажатием кнопки на центральном дисплее. Так же, как и переключать режимы движения или трансмиссии.

Не забывайте: автомобильная отрасль движется к автономности. А автономным транспортным средствам, даже если они не будут поголовно электрическими, лишние органы управления, ориентированные на участие человека, совершенно ни к чему.

Украшательство – тоже пережиток прошлого. Оно осталось с тех варварских времен, когда автомобиль выбирали в том числе и за его визуальную привлекательность, базирующуюся на классических представлениях о красоте, доставшихся в наследство от Эпохи Возрождения или античности.

Сейчас пришла пора переосмысления этих воззрений. Функциональность в рамках четко выверенного стиля – вот ориентир для дальнейшего развития автомобильного дизайна. Как в архитектуре на смену затейливым капителям, тяжеловесным портикам, торжественным фронтонам и прочим архаичным элементам пришли утилитарные стеклянные поверхности без декора и взлетающие ввысь железобетонные основания, также и в автопроме все дизайнерские излишества уступают место стильной функциональности.

Возможно, всё когда-нибудь переменится и вернётся к прежним приоритетам, но пока развитие будет идти именно в этом направлении. Нравится это кому-то или нет.

Бирмингемское чудо

Над техническими аспектами автомобилей Changan тоже трудится интернациональная команда, состоящая из специалистов, в разные годы работавших в BMW, Ford, Jaguar Land Rover и многих других компаниях. А флагман моторной линейки бренда, семейство двигателей BlueCore, разработан под руководством британского инженера Мартина Джойса, который успел отметиться трудовыми подвигами в Jaguar и в Denso.

Сегодня команда разработчиков Changan насчитывает свыше 24 000 специалистов также из 31 страны, рассредоточенных между 44 научно-исследовательскими центрами и центрами создания продукции.

В арсенале специалистов есть не только система разработки продукции и система тестирования и валидации, но и сеть из более чем 200 лабораторий, где могут проводиться краш-тесты, виброакустические испытания, тестирование двигателей, трансмиссий. Кроме того, испытания можно осуществлять на Западночунцинском полигоне, где на площади свыше 2,3 квадратного километра проложены 4,5 километра трасс с использованием более 70 видов дорожного покрытия.

К тому же компанией была создана лаборатория безопасности автомобилей. Она занимает площадь около 14 тысяч квадратных метров и состоит из лабораторий краш-тестов и испытаний элементов защиты пешеходов.

SDA

В настоящий момент ключевой концепцией, определяющей направление и содержание разработок Changan, является SDA – Software Defined/Driven Architecture (программно определяемая архитектура). На её основе развивается SDA Intelligence – бренд интеллектуальных технологий компании Changan. Он представляет собой комплексную систему безопасности, охватывающую все этапы – от определения стандартов безопасности до внедрения этих технологий в качестве стандартных функций во всей линейке продукции.

Распределённый электропривод, гибрид, роботы-игрушки и все-все-все

Из самых свежих разработок Changan стоит выделить распределённый электропривод Taihang. Как уверяет производитель, эта двухмоторная заднеприводная система обеспечивает точность управления на уровне миллисекунд, помогая предотвратить потерю контроля в реальных условиях. Она гарантирует стабильное движение после прокола шины на высокой скорости, отсутствие заносов на скользкой дороге и уверенный старт на заснеженных склонах без отката. В то же время она обеспечивает ускорение от 0 до 100 км/ч за 2 секунды, стабильное прохождение поворотов и устойчивую мощность.

Ну а не заскучать в пути поможет Camoo. Это первая в отрасли игрушка-робот (или компаньон, как его называют в Changan) на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая круглосуточное эмоциональное взаимодействие и естественное общение в любых ситуациях. Её оживляют насыщенная мимика и человекоподобный голос.

Не забывает Changan и про традиционные автомобильные будни. Так, компания вознамерилась в ближайшем будущем перевести все свои автомобили с ДВС на гибридный привод BlueCore Hybrid. Эта система создавалась в течение шести последних лет и объединила в себе 163 новые технологии. Она может похвастаться вдвое сниженным расходом топлива и обеспечивает запас хода до 1500 километров на одном баке бензина.

В основе системы лежит первая в мире серийная система впрыска топлива под сверхвысоким давлением 500 бар и технология зажигания мощностью 150 мДж. Степень сжатия 16:1 и сверхдлинный ход поршня 1,45 раздвигают границы термодинамического процесса. Максимальный тепловой КПД двигателя составляет почти 45%, а средний рабочей – 40,9% (все показатели – по данным производителя).

При этом самое интересное то, что силовая установка BlueCore – это гибридная система с возможностью подзарядки от сети (PREV), представляющая собой комбинацию PHEV и REEV (REEV – Range-Extended Electric Vehicle – электромобиль с увеличенным запасом хода).

Батарея используется тоже не рядовая. Changan назвал ее Ultra Safe Battery, и она отличается высокой скоростью разряда 50С и обеспечивает пиковую мощность разряда 80 кВт.

Управление всем этим хозяйством осуществляется посредством системы Ai-Powered Cloud Control. Как ясно из названия, она построена на облачной платформе данных, интегрирующей информацию о людях, транспортных средствах и условиях движения. Используя алгоритмы искусственного интеллекта, она оптимизирует расход топлива, обеспечивает персонализированное управление движением и активное шумоподавление (ANC).

На закуску ещё одна новация – Tire-blowout Stability Control или, говоря по-нашему, система стабилизации при проколе шины. Она позволяет автомобилю сохранить устойчивое прямолинейное движение без заносов с постепенным замедлением при проколе шины на скоростях до 225 км/ч. Происходит в некотором смысле динамическая компенсация крутящего момента на пробитом колесе в реальном времени, не позволяющая транспортному средству изменить курс. С 1 мая текущего года все новые и рестайлинговые автомобили марки в обязательном порядке оснащаются этой системой.

Российские премьеры

Когда в Россию начнут поступать автомобили, оснащённые силовой установкой BlueCore Hybrid и системой Tire-blowout Stability Control, сказать сложно, но совершенно точно до конца года к нам обещают привезти Changan Uni-V с 2-литровым мотором. Агрегатироваться он будет с 8-ступенчатой автоматической коробкой от Aisin.

Это второй рестайлинг компактного лифтбека, иногда именуемый новым поколением. Как бы там ни было на самом деле, визуально автомобиль не сильно отличается от предшественника. Он только получил определённые корректировки в дизайне и немного увеличился в длину (новые габариты 4720/4740×1838×1430 мм). Колесная база – 2750 мм, объём багажного отделения – 465-1110 л.

В интерьере и в технологиях изменения более значительные. Как уже было сказано, у машины появился новый двигатель, к тому же салон теперь выглядит иначе. В Китае модель предлагается с 256-цветной атмосферной подсветкой, 14,6-дюймовым экраном головного устройства, которое работает с поддержкой искусственного интеллекта DeepSeek.

Максимальная мощность двигателя – 245 л.с. при 5500 об/мин, пиковый крутящий момент – 400 Нм при 1900 об/мин. Эта связка обеспечивает разгон до 100 км/ч за 6,3 секунды. Максимальная скорость – 215 км/ч.

Кроме того, ожидается Avatr 07. Модель, продажи которой стартовали в 2024 году, построена на платформе CHN и предлагается как в виде полноценного электромобиля, так и гибрида REEV. При длине 4825 мм она имеет 2940 мм колесной базы.

Кроссовер комплектуется усовершенствованной системой управления Huawei ADS 4 с комплексом из 27 датчиков, включая 192-линейный лидар и радары. Версия REEV (именно её, по всей видимости, и начнут предлагать в России) оснащается батареями CATL с быстрой зарядкой от 30% до 80% менее чем за 10 минут и запасом хода на электротяге до 333 км (по циклу CLTC).

В салоне – панорамный дисплей, аудиосистема Bowers & Wilkins с функцией шумоподавления, передние сиденья с эффектом невесомости. Передняя подвеска – на двойных поперечных рычагах, задняя – многорычажная. Опционально предусмотрена пневматическая подвеска и демпфирование CDC.

Так же нам грозятся привезти и гибридную версию (опять же REEV) модели Deepal S05, построенной на платформе EPA1. Интересно то, что все «пятерки» – заднеприводные. Они оснащаются 218-сильными электродвигателями, которые питаются от литий-железо-фосфатной аккумуляторной тяговой батареи CATL ёмкостью 27,28 кВт⋅ч. За зарядку аккумулятора отвечает 1,5-литровый 98-сильный атмосферник с распределённым впрыском.

Запас хода на электротяге составляет 155 км (по циклу WLTP), а общий запас хода достигает 1234 км. Разгон с 0 до 100 км/ч – 7,9 с.

В заключении хочется сказать вот что. Мы не зря в самом начале повествования отметили, что Changan – государственная компания. Это значит, что в достижении поставленных целей заинтересованы не отдельные персонажи из её менеджмента или совета директоров, а все государство в целом. И конкретно, коль речь идет о КНР, – коммунистическая партия. А с партией все просто: она сказала «надо», автопром ответил «есть».

То есть, так или иначе эти цели будут достигнуты. Возможно, в процессе реализации задуманного их немного подкорректируют, но генеральная линия, думаем, вполне очевидна. Объём выпуска будет наращиваться, международная экспансия усиливаться, а «электрички», хоть и не являющиеся теперь, по счастью, стопроцентным приоритетом, тем не менее остаются доминантным продуктом, который, по всей видимости, будут усердно продвигать и навязывать. В том числе и нам всем, потому что... опять же немного перефразируем давний лозунг: русский автопром и китайский – братья навек. А чего в отечественном автомобилестроении больше, первого или второго, не нам вам говорить. Вы и сами это прекрасно знаете.

