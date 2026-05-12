12.05.2026 192 0 2
Rolls-Royce среди минивэнов: к премьере готовится Maextro V800 от Huawei и JAC

В электронной базе китайского Минпрома появились первые фотографии роскошного минивэна Maextro V800 — самого крупного и потенциально самого дорого в сегменте NEV (электромобили и plug-in гибриды) китайского авторынка.

Бренд Maextro был создан в рамках контролируемого Huawei альянса HIMA (Harmony Intelligent Mobility Alliance), его первой моделью стал представительский седан Maextro S800, он вышел на рынок в мае прошлого года. Успех Maextro S800 при его очень высоких ценах и довольно заурядных технических характеристиках оказался просто ошеломительным: за первый квартал этого года, по данным CAAM, продано 4503 экземпляра, а общий тираж с момента выхода на рынок уже превысил 15 000 экземпляров. Минимальная цена Maextro S800 по-прежнему составляет 708 000 юаней (7,7 млн рублей или 104 000 долларов США в переводе по текущему курсу).

Второй моделью Maextro будет минивэн V800, он перенял у родственного седана многие элементы стиля и даже немного превзошёл его по длине. Габаритная длина Maextro V800 — 5495 мм, ширина — 2006 мм, высота — 1850 мм, колёсная база — 3430 мм, штатные колёса — 19-дюймовые. Для сравнения скажем, что габаритная длина недавно обновлённого минивэна Denza D9 составляет 5250 мм, Zeekr 009 — 5217 мм, Geely Galaxy V900 — 5360 мм.

В электронной базе китайского Минпрома пока заявлена только plug-in гибридная версия Maextro V800, но наверняка будет и электрическая. Plug-in гибридная версия — последовательного типа: установленный спереди под капотом 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 173 л.с. механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею ёмкостью 63,2 кВт·ч. Колёса вращают два электромотора, передний мощностью 160 кВт (218 л.с.) и задний мощностью 230 кВт (313 л.с.). Максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч. Минимальная снаряженная масса — 3120 кг!

Салон у Maextro V800 трёхрядный с двумя раздельными VIP-креслами во втором ряду и трёхместной галёркой. Наверняка будет и особо роскошная версия с четырёхместным салоном, какая есть у вышеупомянутого Zeekr 009.

Официальная премьера Maextro V800 ожидается до конца текущего года. Не удивимся, если третьей моделью Maextro будет большой кроссовер.

Между тем седан Maextro S800 тоже всплыл в базе китайского Минпрома, на сей раз в особо роскошной версии Grand Design с золотой отделкой — ждём скорой премьеры.

Обновлено 13.05.2026

 

