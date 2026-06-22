Кроссовер Jeland J7: раскрыты цены и состав комплектаций

Название Jeland получила марка, запуск которой стал одним из совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Официально о запуске бренда было объявлено в начале февраля 2026 года, его первенцем стал паркетник Jeland J6, он появился в продаже в РФ 11 июня. На прошлой неделе компания анонсировала вторую модель, роль которой исполнит среднеразмерный кроссовер Jeland J7.
Как Kolesa.ru сообщал ранее, новинка молодой местной марки является «близнецом» актуального кроссовера Jaecoo J7 (эта марка принадлежит «поднебесной» корпорации Chery), который в настоящее время присутствует на российском рынке. Известно, что серийное производство Jeland J7 будет налажено по технологии полного цикла на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург).
Теперь российская компания раскрыла состав комплектаций и назвала цены готовящегося к старту продаж второго паркетника Jeland. Модель будет представлена в двух исполнениях – Комфорт и Престиж. Рекомендованная розничная цена стартовой версии Jeland J7 равна 2 849 000 рублей. Такому SUV положен передний привод, а под капотом у него располагается 150-сильный турбомотор объёмом 1,6 литра, работающий в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. На разгон с места до «сотни» ему требуется 9,7 секунды.
В список оборудования такого кроссовера входят:18-дюймовые литые колёсные диски, светодиодная оптика, шесть подушек безопасности, функция дистанционного запуска двигателя и бесключевого доступа в салон, круиз-контроль, ассистент при спуске с горы или старте в гору, камера заднего вида с динамическими линиями разметки и задние датчики парковки, функция автоматического включения фар в тёмное время суток, двухзонный климат-контроль, мультимедиа с тачскрином диагональю 13,2 дюйма, а также аудиосистема с шестью динамиками.
С этой же «начинкой» переднеприводный Jeland J7 предлагается в версии Престиж. Рекомендованная розничная стоимость такого паркетника равна 3 049 000 рублей. Его снабдили панорамным люком, многослойными передними стёклами, функцией отсрочки выключения фар, передним пассажирским креслом с электрорегулировками, электроприводом багажника, системой кругового обзора 540°, передними датчиками парковки, датчиком дождя с автоматическим включением стеклоочистителей, мониторингом слепых зон, функцией голосового управления мультимедиа, акустикой с восемью динамиками и устройством для беспроводной зарядки смартфонов.
Ещё Jeland J7 предложат в версии Престиж, но с полным приводом и форсированным мотором: его максимальная мощность равна 186 л.с., а крутящий момент у всех версий един – 275 Нм. Такой кроссовер от 0 до 100 км/ч разгоняется за 9 секунд. Рекомендованная розничная цена топового варианта равна 3 349 000 рублей. Он получил адаптивный круиз-контроль, помощника для удержания в полосе и при перестроении, ассистента при движении в пробках, функцию автоматического переключения ближнего и дальнего света фар, а также систему предотвращения заднего перекрёстного столкновения.
Всем версиям положен так называемый «зимний» пакет, включающий в себя подогрев передних сидений и рулевого колеса, а также обогрев лобового стекла и форсунок омывателя. А для вариантов в исполнениях Престиж предусмотрен ещё обогрев сидений второго ряда.
Дата старта продаж Jeland J7 на российском рынке будет объявлена позже.
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