Кроссовер Jeland J7: раскрыты цены и состав комплектаций

Название Jeland получила марка, запуск которой стал одним из совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo. Официально о запуске бренда было объявлено в начале февраля 2026 года, его первенцем стал паркетник Jeland J6, он появился в продаже в РФ 11 июня. На прошлой неделе компания анонсировала вторую модель, роль которой исполнит среднеразмерный кроссовер Jeland J7.

На фото: Jeland J7

Как Kolesa.ru сообщал ранее, новинка молодой местной марки является «близнецом» актуального кроссовера Jaecoo J7 (эта марка принадлежит «поднебесной» корпорации Chery), который в настоящее время присутствует на российском рынке. Известно, что серийное производство Jeland J7 будет налажено по технологии полного цикла на заводе в Шушарах (Санкт-Петербург).

Теперь российская компания раскрыла состав комплектаций и назвала цены готовящегося к старту продаж второго паркетника Jeland. Модель будет представлена в двух исполнениях – Комфорт и Престиж. Рекомендованная розничная цена стартовой версии Jeland J7 равна 2 849 000 рублей. Такому SUV положен передний привод, а под капотом у него располагается 150-сильный турбомотор объёмом 1,6 литра, работающий в паре с семиступенчатым роботом с двумя сцеплениями. На разгон с места до «сотни» ему требуется 9,7 секунды.

В список оборудования такого кроссовера входят:18-дюймовые литые колёсные диски, светодиодная оптика, шесть подушек безопасности, функция дистанционного запуска двигателя и бесключевого доступа в салон, круиз-контроль, ассистент при спуске с горы или старте в гору, камера заднего вида с динамическими линиями разметки и задние датчики парковки, функция автоматического включения фар в тёмное время суток, двухзонный климат-контроль, мультимедиа с тачскрином диагональю 13,2 дюйма, а также аудиосистема с шестью динамиками.

На фото: Jaecoo J7

С этой же «начинкой» переднеприводный Jeland J7 предлагается в версии Престиж. Рекомендованная розничная стоимость такого паркетника равна 3 049 000 рублей. Его снабдили панорамным люком, многослойными передними стёклами, функцией отсрочки выключения фар, передним пассажирским креслом с электрорегулировками, электроприводом багажника, системой кругового обзора 540°, передними датчиками парковки, датчиком дождя с автоматическим включением стеклоочистителей, мониторингом слепых зон, функцией голосового управления мультимедиа, акустикой с восемью динамиками и устройством для беспроводной зарядки смартфонов.

На фото: салон Jaecoo J7

Ещё Jeland J7 предложат в версии Престиж, но с полным приводом и форсированным мотором: его максимальная мощность равна 186 л.с., а крутящий момент у всех версий един – 275 Нм. Такой кроссовер от 0 до 100 км/ч разгоняется за 9 секунд. Рекомендованная розничная цена топового варианта равна 3 349 000 рублей. Он получил адаптивный круиз-контроль, помощника для удержания в полосе и при перестроении, ассистента при движении в пробках, функцию автоматического переключения ближнего и дальнего света фар, а также систему предотвращения заднего перекрёстного столкновения.

Всем версиям положен так называемый «зимний» пакет, включающий в себя подогрев передних сидений и рулевого колеса, а также обогрев лобового стекла и форсунок омывателя. А для вариантов в исполнениях Престиж предусмотрен ещё обогрев сидений второго ряда.

Дата старта продаж Jeland J7 на российском рынке будет объявлена позже.