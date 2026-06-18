Анонсирован ещё один кроссовер для российского рынка: к старту продаж готовится Jeland J7

На авторынок РФ скоро выйдет вторая модель молодой «местной» марки, дату в компании пока не уточнили. Цены новинки тоже станут известны позже.

Одним из совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo является запуск новой марки, которая получила название Jeland, о старте проекта официально было объявлено в начале февраля 2026 года. Первенцем бренда стал кроссовер Jeland J6, его ﻿продажи в РФ стартовали﻿ на прошлой неделе. Теперь пресс-служба компании анонсировала вторую модель молодой «местной» марки – Jeland J7.

На фото: актуальный кроссовер Jaecoo J7 для российского рынка

Среднеразмерный кроссовер, получивший имя Jeland J7, как и первенец марки, базируется на модели «поднебесного» бренда Jaecoo (входит в состав корпорации Chery). На этот раз роль «донора» исполнил актуальный паркетник Jaecoo J7, который в настоящее время присутствует на российском рынке. Судя по единственному снимку, сопровождающему анонс, единственным изменением окажется логотип в виде названия бренда на кромке капота и корме.

На фото: Jeland J7

Jeland J7 имеет традиционный пятидверный кузов, чёрные стойки крыши, расширенные колёсные арки с широкими полукруглыми пластиковыми накладками, 18-дюймовые литые колёсные диски, выдвижные дверные ручки, обычные наружные зеркала и рейлинги на крыше. Переднюю часть украшают светодиодная головная оптика с «шахматным» рисунком, небольшая радиаторная решётка с узором в виде ячеек, чёрные вставки с противотуманками и воздухозаборник, интегрированные в нижнюю часть переднего бампера.

На фото: Jaecoo J7 для российского рынка

В списке оснащения модели числятся: функция бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, панорамный люк двухзонный климат-контроль, отделка экокожей, функция вентиляции для передних кресел, информационно-развлекательная система с вертикальным планшетом диагональю 13,2 дюйма и голосовым управлением, акустика Sony с восемью динамиками, проекционный дисплей, устройство для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт).

Помимо этого, паркетник снабдили «зимним» пакетом, который включает в себя подогрев передних и задних сидений и рулевого колеса, обогрев лобового стекла и форсунок омывателя. Для Jeland J7 предусмотрено до шести подушек безопасности, система панорамного обзора 540°, комплекс водительских ассистентов ADAS, в их числе адаптивный круиз-контроль, функция удержания в полосе, мониторинг слепых зон и помощник при движении в пробках.

На фото: салон Jaecoo J7 для российского рынка

Jeland J7 получит модификации как с передним приводом, так и с полным. Под капотом у этого кроссовера в любом случае находится турбомотор объёмом 1,6 литра, работающий в паре с семиступенчатым роботом, однако мощность у него разнится. В первом случае она равна 150 л.с., во втором – 186 л.с. При этом максимальный крутящий момент, вероятно, един и составляет 275 Нм.

Цены новинки, которая готовится к выходу на российский рынок, станут известны позже. Скорее всего, они окажутся близки к стоимости «донора». Согласно официальному сайту бренда, рекомендованная розничная цена переднеприводного Jaecoo J7 в РФ равна 2 849 000 – 3 049 000 рублей, за «полноприводник» здесь просят 3 199 000 – 3 349 000 рублей (в зависимости от комплектации).