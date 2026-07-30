Новый кроссовер Mercedes-Benz GLA получил несколько вариантов техники. Цены известны

Mercedes-Benz представил свой паркетник начального уровня, которому присвоили название GLA, в 2013 году. Первый раз он сменил генерацию в конце 2019-го, а плановый рестайлинг пережил весной 2023-го. Прошлой осенью фотошпионы поймали прототипы нового паркетника в ходе дорожных испытаний, на основе их снимков наш дизайнер Никита Чуйко предположил, как будет выглядеть следующей кроссовер. А теперь немецкий производитель полностью рассекретил Mercedes-Benz GLA третьей генерации и обнародовал его цены.

На фото: электрический кроссовер Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLA нового поколения получил традиционный пятидверный кузов со слегка покатой крышей, выштамповки на капоте и боковинах, обычные наружные зеркала, скрытые дверные ручки, рейлинги и обвес из чёрного глянцевого пластика по периметру, включая округлые накладки на колёсные арки. Размер доступных колёсных дисков варьируется от 18 до 20 дюймов.

Передняя часть паркетника получила новую головную оптику с рисунком в виде фирменных трёхлучевых звёзд. Ниже у гибридных версий располагается большая радиаторная решётка с плотной рамкой, хромированными штрихами и звёздами, а также крупным логотипом. Версиям с электрической «начинкой» досталась подсвечиваемая заглушка аналогичной формы с пиксельным рисунком.

В нижнюю часть переднего бампера нового GLA интегрированы три воздухозаборника, а его корму разработчики украсили лаконичным спойлером в верхней части багажной двери с интегрированным стоп-сигналом, соединёнными перемычкой фонарями со световым рисунком в виде трёхлучевых звёзд, вертикальными полосками светоотражателей и диффузором в нижней части заднего бампера. Место для крепления автономера теперь находится на бампере, а не на пятой двери.

Габаритная длина Mercedes-Benz GLA третьей генерации равна 4565 мм (на 153 мм больше по сравнению с предшественником), ширина – 1873 мм (на 39 мм больше), высота – 1604 мм (на 20 мм меньше), а расстояние между осями – 2790 мм (на 61 мм больше). Объём багажника у новинки составляет 410 литров (на 70 литров больше, чем у «второго» GLA). А при сложенном заднем диване вместимость можно увеличить до 1400 литров. Помимо этого, у полностью электрического GLA есть ещё отсек для хранения объёмом 107 литров под капотом.

На фото: салон Mercedes-Benz GLA 1 / 2 На фото: салон Mercedes-Benz GLA 2 / 2

Интерьер многое позаимствовал у CLA. Перед водителем располагается трёхспицевое рулевое колесо со слегка усечённым ободом, а переднюю панель у топ-версий занимает табло с тремя экранами, в которое по бокам вписаны фирменные дефлекторы вентиляции в виде турбин самолёта. Диагональ виртуальной приборки равна 10,25 дюйма, а у центрального тачскрина информационно-развлекательной системы и сенсорного дисплея для переднего пассажира – 14 дюймов. Опционально доступны панорамная крыша Sky Control с регулировкой степени прозрачности и акустика Burmester 3D с 16 динамиками.

Пока что «третий» Mercedes-Benz GLA доступен только с полностью электрической техникой. Стартовой версией является GLA 200, которой положены 224-сильный электромотор (крутящий момент – 335 Нм), установленный на передней оси, а также литий-железо-фосфатная тяговая батарея ёмкостью 58 кВт*ч. На разгон с места до «сотни» у этой модификации уходит 8,1 секунды. Максимальный запас хода – 447 км (при расчёте по циклу WLTP).

Вариантам GLA 250+ и GLA 350 4Matic достался никель-марганцево-кобальтовый аккумулятор ёмкостью 85 кВт*ч, при этом в первом случае модель оснащается 272-сильным электродвигателем (335 Нм), во втором – двухмоторной установкой, совокупная мощность которой равна 354 л.с. (515 Нм). Средней модификации на разгон от 0 до 100 км/ч требуется 7,3 секунды, «полноприводнику» – 5,4 секунды. Максимальная скорость у всех версий едина – 210 км/ч.

На фото: Mercedes-Benz GLA третьего поколения (гибридная версия)

Максимальная дальнобойность у Mercedes-Benz GLA 250+ равна 657 км, у нынешней топ-версии GLA 350 4Matic – 643 км (по циклу WLTP). В пресс-службе немецкой марки отметили, что в начале 2027 года семейство пополнит также версия с никель-марганцево-кобальтовой тяговой батареей ёмкостью 71 кВт*ч.

Кроме того, позже в гамме появятся гибридные версии. Известно, что в основу системы ляжет бензиновая 1,5-литровая турбочетвёрка, которая будет работать в тандеме с 30-сильным электромотором, интегрированным в восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением, ещё в состав установки входит батарея ёмкостью 1,3 кВт*ч. Официальные подробности об этой системе появятся позже.

Европейские дилеры сегодня, 30 июля 2026 года, уже начали собирать заказы на новинку, стоимость «зелёных» версий известна. На домашнем рынке, в Германии, за стартовый вариант Mercedes-Benz GLA 200 просят 48 600 евро (эквивалентно примерно 4,46 млн рублей по текущему курсу), покупка среднего исполнения GLA 250+ обойдётся в 54 978 евро (около 5,04 млн рублей), а цена топ-версии GLA 350 4Matic равна 58 108 евро (около 5,33 млн рублей).