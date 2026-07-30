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  • Новый кроссовер Mercedes-Benz GLA получил несколько вариантов техники. Цены известны

Новый кроссовер Mercedes-Benz GLA получил несколько вариантов техники. Цены известны

30.07.2026 906 3 1
Новый кроссовер Mercedes-Benz GLA получил несколько вариантов техники. Цены известны

Сбор заказов на SUV начального уровня немецкой марки на европейском рынке уже стартовал, стоимость базовой «зелёной» версии равна 48 600 евро. Цены гибридов станут известны позже.

Mercedes-Benz представил свой паркетник начального уровня, которому присвоили название GLA, в 2013 году. Первый раз он сменил генерацию в конце 2019-го, а плановый рестайлинг пережил весной 2023-го. Прошлой осенью фотошпионы поймали прототипы нового паркетника в ходе дорожных испытаний, на основе их снимков наш дизайнер Никита Чуйко предположил, как будет выглядеть следующей кроссовер. А теперь немецкий производитель полностью рассекретил Mercedes-Benz GLA третьей генерации и обнародовал его цены.

На фото: электрический кроссовер Mercedes-Benz GLA

Mercedes-Benz GLA нового поколения получил традиционный пятидверный кузов со слегка покатой крышей, выштамповки на капоте и боковинах, обычные наружные зеркала, скрытые дверные ручки, рейлинги и обвес из чёрного глянцевого пластика по периметру, включая округлые накладки на колёсные арки. Размер доступных колёсных дисков варьируется от 18 до 20 дюймов.

Передняя часть паркетника получила новую головную оптику с рисунком в виде фирменных трёхлучевых звёзд. Ниже у гибридных версий располагается большая радиаторная решётка с плотной рамкой, хромированными штрихами и звёздами, а также крупным логотипом. Версиям с электрической «начинкой» досталась подсвечиваемая заглушка аналогичной формы с пиксельным рисунком.

В нижнюю часть переднего бампера нового GLA интегрированы три воздухозаборника, а его корму разработчики украсили лаконичным спойлером в верхней части багажной двери с интегрированным стоп-сигналом, соединёнными перемычкой фонарями со световым рисунком в виде трёхлучевых звёзд, вертикальными полосками светоотражателей и диффузором в нижней части заднего бампера. Место для крепления автономера теперь находится на бампере, а не на пятой двери.

Габаритная длина Mercedes-Benz GLA третьей генерации равна 4565 мм (на 153 мм больше по сравнению с предшественником), ширина – 1873 мм (на 39 мм больше), высота – 1604 мм (на 20 мм меньше), а расстояние между осями – 2790 мм (на 61 мм больше). Объём багажника у новинки составляет 410 литров (на 70 литров больше, чем у «второго» GLA). А при сложенном заднем диване вместимость можно увеличить до 1400 литров. Помимо этого, у полностью электрического GLA есть ещё отсек для хранения объёмом 107 литров под капотом.

На фото: салон Mercedes-Benz GLA
На фото: салон Mercedes-Benz GLA
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На фото: салон Mercedes-Benz GLA
На фото: салон Mercedes-Benz GLA
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Интерьер многое позаимствовал у CLA. Перед водителем располагается трёхспицевое рулевое колесо со слегка усечённым ободом, а переднюю панель у топ-версий занимает табло с тремя экранами, в которое по бокам вписаны фирменные дефлекторы вентиляции в виде турбин самолёта. Диагональ виртуальной приборки равна 10,25 дюйма, а у центрального тачскрина информационно-развлекательной системы и сенсорного дисплея для переднего пассажира – 14 дюймов. Опционально доступны панорамная крыша Sky Control с регулировкой степени прозрачности и акустика Burmester 3D с 16 динамиками.

Пока что «третий» Mercedes-Benz GLA доступен только с полностью электрической техникой. Стартовой версией является GLA 200, которой положены 224-сильный электромотор (крутящий момент – 335 Нм), установленный на передней оси, а также литий-железо-фосфатная тяговая батарея ёмкостью 58 кВт*ч. На разгон с места до «сотни» у этой модификации уходит 8,1 секунды. Максимальный запас хода – 447 км (при расчёте по циклу WLTP).

Вариантам GLA 250+ и GLA 350 4Matic достался никель-марганцево-кобальтовый аккумулятор ёмкостью 85 кВт*ч, при этом в первом случае модель оснащается 272-сильным электродвигателем (335 Нм), во втором – двухмоторной установкой, совокупная мощность которой равна 354 л.с. (515 Нм). Средней модификации на разгон от 0 до 100 км/ч требуется 7,3 секунды, «полноприводнику» – 5,4 секунды. Максимальная скорость у всех версий едина – 210 км/ч.

На фото: Mercedes-Benz GLA третьего поколения (гибридная версия)

Максимальная дальнобойность у Mercedes-Benz GLA 250+ равна 657 км, у нынешней топ-версии GLA 350 4Matic – 643 км (по циклу WLTP). В пресс-службе немецкой марки отметили, что в начале 2027 года семейство пополнит также версия с никель-марганцево-кобальтовой тяговой батареей ёмкостью 71 кВт*ч.

Кроме того, позже в гамме появятся гибридные версии. Известно, что в основу системы ляжет бензиновая 1,5-литровая турбочетвёрка, которая будет работать в тандеме с 30-сильным электромотором, интегрированным в восьмиступенчатую коробку передач с двойным сцеплением, ещё в состав установки входит батарея ёмкостью 1,3 кВт*ч. Официальные подробности об этой системе появятся позже.

Европейские дилеры сегодня, 30 июля 2026 года, уже начали собирать заказы на новинку, стоимость «зелёных» версий известна. На домашнем рынке, в Германии, за стартовый вариант Mercedes-Benz GLA 200 просят 48 600 евро (эквивалентно примерно 4,46 млн рублей по текущему курсу), покупка среднего исполнения GLA 250+ обойдётся в 54 978 евро (около 5,04 млн рублей), а цена топ-версии GLA 350 4Matic равна 58 108 евро (около 5,33 млн рублей).

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3 комментария
30.07.2026 14:55
Ярослав

Кто это купит? Разве что отцы своим девочкам-подросткам.

30.07.2026 15:31
Кирилл

EV suv C сегмента весит больше 2 тонн , кошмар какой то , и батарея самая дешёвая и простая помоему прошлый gla был даже лучше

30.07.2026 15:35
Terran_medic

У Никиты Чуйко хорошо чуйка развита

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