Парадокс: почему хорошие люди за рулём становятся плохими

Есть ощущение, что за последнее время автомобиль изменился не только внешне. Изменились и люди за рулём. Нет, речь не о том, что «раньше водители были культурнее». Каждое поколение любит рассказывать, что когда-то все уступали дорогу, благодарили «аварийкой» и улыбались друг другу на перекрёстках. Скорее всего, это такой же миф, как рассказы о том, что раньше машины были надёжнее, а трава – зеленее.

Но кое-что действительно произошло. Современный автомобилист стал гораздо злее. И нет, дело вовсе не в том, что люди вдруг массово испортились, как утверждал нервный московский таксист из фильма «Брат 2». Просто личная машина перестала быть источником удовольствия и всё чаще становится причиной постоянного стресса. Когда-то автомобиль ассоциировался со свободой. Сел за руль – и поехал куда захотел. Кайф!

Сегодня это напоминает компьютерную игру на максимальном уровне сложности, где разработчики каждую неделю выпускают обновление, делающее жизнь игрока ещё тяжелее. Утром нужно выбрать маршрут так, чтобы не попасть в пробку. Потом найти парковку, не забыть оплатить её через приложение, которое постоянно глючит, а мобильный интернет то и дело пропадает вовсе. Потом объехать ремонт дороги, не попасть под новую камеру, о которой ты даже не подозревал, а вечером обнаружить, что сосед по стоянке открыл дверь прямо в твоё крыло и, конечно же, уехал.

В общем, обычный день. Автомобиль незаметно превратился из символа свободы в бесконечный список мелких раздражителей. Это как купить яхту, а потом выяснить, что 99% времени ты не ходишь под парусом, а заполняешь бумаги и оплачиваешь счета в марине. Добавьте сюда цены. Каждая поездка теперь сопровождается внутренним бухгалтером: «Сколько сегодня стоит бензин?»; «Как подорожает страховка?»; «А если что-нибудь сломается?»; «Интересно, сколько теперь стоит ТО?». Раньше автомобиль просил внимания, теперь он регулярно просит денег.

Неудивительно, что даже небольшая неприятность начинает восприниматься как личное оскорбление. Кто-то резко перестроился? Раздражение. Не уступили? Злость. На заправке очередь? Бесит. Кто-то медленно тронулся на зелёный? Ярость. Всё это само по себе мелочи. Проблема в том, что современный водитель садится за руль с почти заполненной шкалой терпения. Просто любая мелочь становится той самой последней каплей. Но есть и ещё одна причина, о которой редко говорят.

Автомобиль больше не делает человека особенным. Ещё двадцать лет назад новая машина была событием. Сегодня автомобиль всё чаще воспринимается как бытовая техника. Как смартфон, который ещё не успел надоесть, но уже перестал радовать. А когда вещь перестаёт приносить радость, она начинает оцениваться исключительно по количеству проблем, которые создаёт. И это касается не только владельцев – посмотрите, как изменилось отношение друг к другу.

Раньше водитель видел перед собой другого водителя. Сегодня он видит препятствие. Того, кто занял последнее место на парковке. Того, кто едет на пять км/ч медленнее. Того, кто слишком долго поворачивает. Того, кто перестроился перед самым носом. Мы всё реже думаем, что за рулём сидит такой же человек, который тоже устал после работы, опаздывает за ребёнком в детский сад или просто задумался.

Нет. Теперь перед нами не человек, а… помеха. Но, пожалуй, самая интересная причина злости вообще никак не связана с автомобилями. Мы перестали оставаться одни. Современный водитель даже за рулём не отдыхает. Навигатор сообщает о заторе. Телефон вибрирует. Мультимедийка предлагает обновление. Ассистенты пищат. Камеры предупреждают. Автомобиль разговаривает с тобой чаще, чем некоторые родственники! Получается странный парадокс: мы покупали машину ради свободы, а в итоге получили ещё один гаджет, который требует внимания каждые несколько секунд.

А ведь есть ещё соцсети. Любой дорожный конфликт теперь может через пять минут оказаться в интернете. Любая твоя ошибка – стать мемом. Любое неловкое перестроение – повод для сотен злобных комментариев в новостных пабликах. Мы начали ездить так, словно нас постоянно кто-то оценивает. И, наверное, именно это сильнее всего изменило атмосферу на дорогах. Но есть одна деталь, которая не даёт покоя. Несмотря на всё это, миллионы людей по-прежнему любят водить.

Они специально выезжают с утра пораньше, пока дороги пустые. Едут в путешествия на машине, хотя самолёт быстрее. Покупают кабриолеты, спорткары, старые «Жигули», прожорливые внедорожники, экзотические купе – автомобили, покупку которых невозможно объяснить рационально. Значит, дело всё-таки не в машинах. Может быть, проблема в том, что современная жизнь делает нас более раздражительными, а автомобиль просто оказывается тем местом, где это раздражение наконец получает возможность вырваться наружу?

Или всё гораздо проще? Быть может, это не автомобилисты стали злее, а люди за рулём просто перестали притворяться?