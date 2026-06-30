В линейке кроссоверов GAC появился новый флагман – гибридный S9. Он сместил с этой позиции кроссовер GS8 , а впервые мы увидели его ещё в ноябре в Китае. И даже провели там его коротенький экспресс-тест . Но теперь этот автомобиль пришёл на наш рынок, у нас появилась возможность покататься на нём подольше и узнать его получше.

Приносящий удачу

Запускаемый на российском рынке GAC S9 в девичестве назывался Trumpchi Xiangwang S9. Только не подумайте ничего превратного: к действующему президенту США линейка Trumpchi не имеет никакого отношения и появилась ещё до того, как Дональд Джонович стал президентом – в 2010 году. Собственно, как раз это обстоятельство – избрание мистера Трампа в президенты в 2016 году – на корню пресекло победное шествие марки по миру из-за явной созвучности. Поэтому в настоящее время название Trumpchi используется только на внутреннем рынке и переводится как «приносящий удачу». А что такое Xiangwang, доподлинно неизвестно. Но по всей видимости, оно как-то связано с мечтой и фантазиями. То есть, как в Китае издревле любят – с чем-то позитивным и благодушным.

Насколько позитивен и благодушен S9, сказать пока сложно, но то, что автомобиль не лишен талантов – это однозначно. Причём сам по себе кроссовер – довольно свежий плод китайского автомобильного творчества. Его презентовали весной прошлого года на автосалоне в Шанхае, а продажи на родине стартовали осенью. Чуть более чем через полгода машина доехала до России. Пока только в виде импортного продукта, но руководство GAC регулярно намекает на то, что идеи о локальной сборке довольно скоро могут получить реальное воплощение.

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Фанаты REEVут

S9 и в КНР, и в РФ представлен в одной-единственной конфигурации. Мощный и просторный кроссовер с габаритами 5060×1950×1760 мм и клиренсом 188 мм представляет собой последовательный гибрид или, как принято говорить в странах с цивилизованной автомобильной промышленностью, Range Extended Electric Vehicle (REEV) – электромобиль с увеличенным запасом хода.

Достигается это увеличение за счёт бензинового двигателя, не имеющего непосредственной связи с колёсами и заряжающего аккумуляторную батарею. Тут в его качестве выступает уже хорошо у нас известный 1,5-литровый рядный четырёхцилиндровый бензиновый 4А15М3 мощностью 156 л. с. Это оптимизированная под использование в этом качестве версия турбомотора М-серии: все навесное оборудование у неё имеет электропривод, а алгоритм электронной системы управления настроен на наиболее сбалансированный цикл работы без ярких всплесков и провалов. Производитель уверяет, что при полной зарядке батареи этот агрегат тратит 1,3 л топлива на 100 км пути, а при отсутствии внешней зарядки – 7,4 л на 100 км (все цифры по циклу NEDC).

Тяговая батарея – естественно, детище CATL, и она никель-марганец-кобальтовая (NMC). Емкость – 44,5 кВт*ч. Чтобы её зарядить на «медленной» 7-киловаттной станции от 0 до 100%, потребуется 8 часов (разъём Type 2). На «быстрой» 140-киловаттной процесс, конечно же, пойдёт быстрее. Потребуется всего 15 минут, чтобы нагнать 50% заряда с 30 до 80% (разъём CCS Combo 2).

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Питает эта батарея два тяговых электромотора. Спереди стоит агрегат пиковой мощностью 170 кВт и номинальной 60 кВт, сзади – 80 кВт и 48 кВт соответственно. Таким образом, общая максимальная выходная мощность составляет 250 кВт или, что более привычно для нас, 340 л. с. Но поскольку налог берут лишь с номинальной, платить владельцам придется только за 147 «лошадок».

Тем не менее они получат все блага обладания электромобилем. И первым делом – довольно динамичный разгон, составляющий, по словам производителя, 7,2 секунды до 100 км/ч. Для транспортного средства массой почти 2,5 тонны – совсем неплохо. Плюс тот самый Range Extended, позволяющий забыть о беспокойстве по поводу внезапной разрядки батареи. В итоге суммарный запас хода GAC S9 составляет по официальным данным 1019 км. Из них 208 км – исключительно на электротяге (оба показателя опять же по NEDC). Так что уехать на этом аппарате можно далеко. Причём путешествие это будет очень комфортным.

Во имя феминизма

Особенно комфортно себя будет чувствовать пассажирка справа от водителя. Да-да, именно пассажирка, потому что кресло для пассажира, не определяя конкретно его «гендерную принадлежность», вряд ли назвали бы Queen’s Seat (сиденье королевы – именно так его именуют в новом кроссовере). В GAC S9 производитель явно решил перещеголять всех своих конкурентов в заботливости и потому оснастил функцией массажа абсолютно все сиденья автомобиля. Но креслу справа от водителя повезло больше остальных, потому что ему досталась самая продвинутая версия с 18 точками массажа. А бонусом – ещё и оттоманка не только с электроприводом, но и подогревом, плюс опция «нулевой гравитации», включающаяся одной кнопкой.

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С таким подходом в гонке за приз международного движения феминизма GAC S9 явно выходит на первые позиции. Водителю остается только ублажать свою королеву достойными маршрутами, предварительно все-таки разобравшись, как управляться со всем прочим функционалом автомобиля. А это с наскока не так-то просто, поскольку кнопок в машине всего четыре, и все они – на спицах рулевого колеса. Причем одна пара из них – это кнопки с индивидуальными настройками, а вторая – голосовое управление и ответ на телефонный вызов.

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Правда, ещё есть два ролика, но они процесс управления не особо упрощают. Скорее, наоборот. Дополнительную сумятицу вносит и селектор трансмиссии на подрулевом переключателе справа. Так что прежде чем отправиться в то самое тысячекилометровое путешествие, уместно будет немного поупражняться с внутренней электронной эстетикой.

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Справедливости ради стоит сказать, что правильный навык приходит сравнительно быстро. Логика управления хоть и имеет цифровой характер, но выстроена вполне логично, а быстродействие 15,6-дюймового сенсорного экрана вызывает только положительные эмоции. Так что сродниться с ним не так уж и сложно.

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Вот вздумалось вам, например, поиграть с внешним освещением – а GAC S9, имеющий сзади 2,6-метровую светодиодную подсветку, состоящую из 2592 светодиодов, предлагает потрясающую возможность наиграться всласть, и без экрана никак не обойтись. Только с его помощью вы можете выбрать себе на корму приключения в виде одного из 10 интерактивных дизайнов. И когда вам, а точнее, едущим за вами автомобилистам надоест «гитарный рок», вы сможете поставить себе «гуся» с тремя восклицательными знаками, чтобы вся эта дивная анимация в итоге ни значила.

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Но не только шуток ради приходится обращаться к экрану. GAC S9 предполагает довольно широкий диапазон настроек режимов движения, осуществляемых через дисплей. Помимо стандартных вариантов, предусмотрены персональные регулировки режима силовой установки, уровня рекуперации энергии, усилия рулевого управления, чувствительности педали тормоза, жёсткости подвески, помощи в поворотах и чувствительности педали газа. Людям, которые хорошо понимают, что они хотят от этой индивидуальной настройки, – самое то. Всем остальным лучше сто раз призадуматься, потому что не совсем умелые действия могут привести и к чрезвычайно разбалансированному поведению автомобиля. Достаточно только выбрать «лёгкий» руль и «спортивный» движок, и вы сразу ощутите все прелести когнитивного расстройства.

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Хотя в целом это поведение все равно остается достаточно плотненьким. Правда, от спортивных режимов, каких бы систем они ни касались, хотелось чуть больше спорта. GAC S9 – машина довольно мягкая, поэтому на дороге ведёт себя валко, и даже самые жёсткие регулировки от этой валкости не спасают. Но парадокс: на деформационные швы и прочие мелкие неровности подвеска при всей своей мягкости реагирует крайне резко. И это при том, что кроссовер оснащён адаптивной электронно-управляемой ходовой SDC.

С другой стороны, и от динамики хотелось бы большей энергичности. Точнее, от реакции педали газа: на какой бы режим она ни была настроена, лёгкая околосекундная задержка неизбежно в ней присутствует. Хотя свои 7,2 секунды до сотни GAC S9, безусловно, отрабатывает. И делает он это аккуратно, можно даже сказать – нежно. Если, конечно же, водитель сам не нажимает на педаль со всей резкостью непарламентских выражений.

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Единственный раздражитель – это шум. При всех мерах противошумной заботы, включающих звукоизолирующее остекление лобового стекла и боковых стёкол на обоих рядах, посторонние звуки извне в салон всё-таки проникают в достаточных объёмах. В основном это аэродинамические шумы, потому что ДВС здесь работает далеко не всегда, и даже когда он включается, тарахтит совсем тихо.

А вот ветер и все прочие движения воздуха ощущаются весьма отчетливо. В основном в области боковых зеркал и колёсных арок. Даже шины, которые, как утверждается, имеют специальную противошумную конструкцию, вносят в общий фон немалый вклад. Впрочем, стоит отметить, что весь этот диссонанс появляется только на скоростях выше 110 км/ч. И в целом критичным его не назовёшь и на скоростях, близких к 150-170 км/ч.

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Премиальный одиночка

Кроссовер GAC S9 предлагается в России в единственной комплектации SX Premium по цене от 6,8 миллиона рублей без учёта скидок. Производитель оснастил автомобиль огромным количеством всевозможных функций и сделал электрическим всё что только можно за исключением (как обычно) регулировки рулевой колонки. В машине даже привод складывания спинок сиденья второго ряда электрический. А заодно – и настройка угла их наклона (до 137 градусов).

Естественно, есть амбиентная подсветка, не так часто встречающийся трёхзонный климат-контроль и уж совсем редко применяемое сегодня в отделке даже у суперпремиальных автомобилей натуральное дерево. В GAC S9 дверные панели украшены шпоном американского ореха. Смотрится благородно, а немного матовая, отчасти шероховатая и тактильно чётко передающая фактуру натурального дерева поверхность очень приятна на ощупь.

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Кроме того, в оснащении применяется много электроники и все придуманные к этому моменту ассистенты и помощники. Музыки – аж 21 динамик системы Adigo Sound Pro с усилителем на 1640 Вт. Не обошлось, конечно же, и без онлайн-сервисов Яндекса и Вконтакте, а также собственного мобильного приложения GAC App.