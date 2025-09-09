В нынешнем году у кроссовера GS8 появилась новая версия Traveller, которая, как намекает название, предназначена специально для путешествий. Мы познакомились с ней поближе, чтобы понять, за что покупателям предлагается доплатить сотню тысяч рублей.

Совсем немного косметики

Снаружи GS8 Traveller выглядит как слегка обновлённая версия «восьмёрки». Все изменения – чисто косметические. Колёсная база осталась прежней, а длина подросла на 130 мм лишь за счёт небольшого бокса на багажной двери. Компактный «рюкзачок» даже не пытается имитировать кофр для запасного колеса – его объём всего 20 литров, а габариты – 600×300×100 мм. Максимальная масса перевозимого внутри груза – смехотворные три килограмма.

В этот узкий, но относительно высокий отсек прямо-таки просятся четыре бутылки по 0,75 литра – в сумме как раз выходит ровно три кило. Однако ирония в том, что багажная дверь по-прежнему открывается вверх, а не вбок, а значит, вся поклажа в боксе опрокинется с предсказуемыми для стеклянной тары последствиями. Вывод – не класть в «рюкзачок» бутылки, либо каждый раз вынимать их перед открыванием багажника. Неудобно.

Выходит, что положить в дополнительный отсек можно фактически только грязную одежду или обувь для поездок на природу – дождевики, резиновые сапоги. В общем, всё то, чем не хочется испачкать аккуратное ворсовое покрытие багажника. Зато крышка бокса в откинутом состоянии образует небольшой столик с бортиком, что опять же полезно в путешествиях. А небольшая (26 мм) прибавка кузова в ширину обусловлена лишь появлением у Трэвеллера новых расширителей колёсных арок из чёрного пластика.

Плюс фары, минус патрубки

Зато появились новые колёсные диски и хромированная решётка радиатора более спокойного дизайна вместо аляповатой «чешуи дракона». Правда, китайцы не удержались и прикрутили сверху крупную надпись GAC, но буквы разобрать довольно сложно – они сливаются с фоном. А вот противотуманные фары в переднем бампере – штука полезная. У других версий GS8 таких нет. В задней части, кроме пресловутого «рюкзачка», перемен совсем немного.

Бампер – новый, с местом под номерной знак, который переехал сюда с крышки багажника. Выхлопные патрубки исчезли, а фонари заднего хода переместились ниже. Занятно, что нижние части дверей у Traveller почему-то окрашены в цвет кузова, хотя на обычных «восьмёрках» они отделаны упругим чёрным пластиком. Но в целом образ удался – так GS8 смотрится строже и брутальнее. Вот только этот бесполезный бокс на багажной двери так и мозолит глаза…

Трудности перевода

Внутри «Путешественник» в целом такой же – немногочисленные отличия вряд ли заметит кто-то, кроме владельцев такого же GS8. Например, кнопки на руле, тоннеле и дверях у него покрыты солидным тёмным хромом вместо дешёвой на вид «серебрянки», наконец-то появилась вентиляция передних кресел, но пропала система автоматической парковки. А главное – новый цвет интерьера! Ненавязчивый, но уютный песочный оттенок радует глаз.

И перевод на русский в мультимедийной системе явно доработали. Вместо «Графика расхода масла», над которым мы потешались, на панели приборов теперь написано «Тенденция расхода топлива». Не фонтан, конечно, но уже лучше. Впрочем, похихикать тут ещё есть над чем. Взять, к примеру, загадочное «Теневой водитель: Крепкий», «Цвет света атмосферы», «Навес» вместо шторки панорамной крыши и другие приколы. Наверное, когда-нибудь исправят и это. Но не факт.

Кроссовер всё так же хорош простором как спереди, так и сзади – удобные кресла, куча регулировок во всех направлениях и диапазонах. Сзади есть своя зона климата, в отличие от конкурентов вроде Jaecoo J8. Центральный дисплей работает не без нареканий – нажимать на крупные значки порой приходится дважды. Ну и меню традиционно для GAC заморочено как с точки зрения оформления, так и по части логики интерфейса.

А вот аудиосистема Alpine радует – играет довольно-таки энергично! Панель приборов неплоха. По крайней мере, с темой в виде крупного тахометра посередине и спидометра в нём. Точно лучше, чем у среднестатического китайского кроссовера с мешаниной цифр вместо шкал. Левая шкала отвечает за бортовой компьютер, правая демонстрирует либо источник звука, либо импровизированные часы. Иных – более информативных – вариантов нет, а жаль.

С комфортом и без суеты

GS8 Traveller построен на модульной платформе GPMA-L. Под капотом – 2,0-литровый турбомотор 4B20J1 и 8-ступенчатый автомат Aisin TG-81SC, а за полный привод неизменно отвечает муфта BorgWarner на задней оси. В общем, по технике – ничего нового. Ну а раз у меня в руках оказался «Путешественник», я устроил небольшую семейную поездку на выходные. Вспоминаю свои ощущения от теста «обычной» версии GS8 и понимаю, что в этом плане ничего не изменилось – автомобилю всё так же не хватает мощности.

Недаром производитель даже не указывает в официальных характеристиках время разгона до сотни. Нет, оно есть, но явно где-то на втором десятке секунд. Динамика не впечатляет – машина тяжёлая, автомат ленивый. Для обгонов на подмосковных трассах нужно что есть сил прижимать правую педаль к полу, но пока коробка флегматично сбросит вниз пару ступеней, пока спохватится мотор… Правильно, на трассе М-11 тебя уже успевают и отморгать дальним, и обматерить вслед.

Поэтому лучше сразу настроиться на неспешный ритм – всё-таки это Traveller, а не какой-нибудь Racer или Gran Turismo. Зато курсовая устойчивость на шоссе у GS8 отличная – кроссовер хорошо держит прямую и не шатается в колее. Рулевое управление по сравнению с конкурентами настроено неплохо – руль пустоват, но обратная связь в поворотах всё-таки присутствует. Есть три режима работы электроусилителя, но лучше сразу оставить самый лёгкий – остальные два традиционно для «китайцев» бессмысленны.

Смело можно похвалить подвеску: «обычный» GS8 запомнился мне среди конкурентов прежде всего ездовым комфортом. Удачно подобраны характеристики пружин и амортизаторов, плавность хода заметно выделяется в лучшую сторону среди других китайских кроссоверов без пневмоподвески. Обратная сторона медали – автомобиль порой склонен к раскачке на длинной волне и может ощутимо присесть на переднюю ось перед светофором, если подъехать к нему слишком быстро.

Цены и альтернативы

Шумоизоляция тоже неплоха: в салоне можно без лишнего напряга разговаривать с пассажирами третьего ряда даже на трассовых скоростях. Никаких новых режимов движения у Трэвеллера нет – это всё те же «Энергосбережение», «Комфорт», «Спорт», «Снег», «Песок» и «Грязь». В общем, путешествовать на нём нужно без экстрима и помнить, что это, по сути, отнюдь не новая версия автомобиля, а скорее стайлинг-пакет для обычной «восьмёрки».

Который, разумеется, совсем не бесплатный. GAC GS8 Traveller стоит 4 999 000 рублей, что на 100 000 рублей дороже версии Premium. Стоит ли игра свеч? На мой взгляд – да. «Путешественник» выглядит интереснее снаружи, а благодаря новому цвету отделки интерьера – ещё и симпатичнее внутри. Для путешествий, правда, сгодится и «обычный» GS8, не менее просторный и комфортный. Кроссовер в исполнении Lounge HEV стоит заметно дороже, 5 399 000 рублей, и сильно уступает внешне, так что Трэвеллер здесь представляется вполне разумной золотой серединой.

