Новинки ×

Весьма скромно, очень дорого, неожиданно хорошо: тест-драйв Honda Crider

Опубликовано 10.02.2026 496 0 1
Весьма скромно, очень дорого, неожиданно хорошо: тест-драйв Honda Crider

В прошлом году мы тестировали пару кроссоверов Honda, которые можно купить в России у официальных дилеров с гарантией и всеми прочими благами цивилизованного рынка. Теперь нам досталась самая бюджетная модель японской марки – седан Crider. Слышали о таком? Как будто из семейного альбома Хонды вдруг выпала фотография дальнего родственника, о котором никто раньше не рассказывал.

Просто и понятно

Вообще, конечно, сложновато назвать бюджетным любой некитайский автомобиль, который сегодня продаётся в России, сколько бы он там ни стоил у себя на родине. Но о ценах – в конце, а сначала расскажем непосредственно о Крайдере. Хотя с виду он похож на Civic, по габаритам седан всё же ближе к Accord. Или, если хотите, к Skoda Octavia и Volkswagen Passat. Как и кроссоверы Vezel и ZR-V, выпускают машину в Китае на совместном предприятии с GAC. Она словно японский самурай, который давно живёт в Гуанчжоу, но по-прежнему держит катану под подушкой.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Выглядит Crider неплохо – можно даже сказать, солидно. По крайней мере, уж точно не хуже, чем какая-нибудь Camry. У машины неплохие пропорции, разве что маленькие 16-дюймовые колёса дешевят облик. Световые приборы – диодные, даже фонари, что нетипично для «японцев». И лишь противотуманные фары щеголяют галогеновыми лампочками. Впрочем, хорошо, что они вообще есть. Цветов кузова всего два – чёрный и белый. Как деловой костюм, который бывает только в двух версиях: «очень серьёзно» и «максимально серьёзно».

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Строго и приятно

Впрочем, цвет салона выбрать вообще нельзя – он бывает только чёрным. Из-за чего интерьер выглядит, надо сказать, немного мрачновато. Но и в целом убранство здесь весьма бюджетное – посмотрите хотя бы на руль. Кнопки есть только на левой спице, а на правой… нет, это не сенсорная панель. Это просто заглушка. Зато он обшит неплохим на ощупь кожзамом, удобен по диаметру и сечению, да и регулируется как и по углу наклона, так и по вылету.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

Обилие «рояльного лака» в салоне выдаёт возраст Крайдера: седан второго поколения увидел свет в 2018 году и в 2021-м пережил рестайлинг. Климат-контроля здесь нет – только обычный кондиционер, который управляется парой классических крутилок и несколькими кнопками. Дисплей для работы ему не нужен. Чуть выше – 9-дюймовый сенсорный экран, который оставляет желать лучшего в плане разрешения. Интерьер словно застрял между эпохами – где-то между кнопочным телефоном и смартфоном.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

И точно так же, как в кроссоверах, в мультимедийной системе Honda Connect 3.0 нет ни Apple CarPlay, ни Android Auto, ни русского языка. Благо интерфейс здесь максимально дружелюбен и прост в использовании. Вернуться на шаг назад или в главное меню можно нажатием отдельных кнопок, для регулировки громкости есть удобная рукоятка. На центральной консоли есть пара разъёмов USB, два подстаканника и небольшая полочка.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Панель приборов интересна и необычна. Это 7-дюймовый цветной экран и пара стрелочных указателей по бокам: температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива. Их стрелки перемещаются в узких прорезях, поэтому почти незаметны, и это неудобно. На дисплее расположены шкала тахометра и цифровой спидометр, также можно вывести показания бортового компьютера. На этом всё, но информация считывается отменно – китайцам стоит поучиться. Минимализм здесь похож на строгого учителя, который говорит мало, но очень доходчиво.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Интересный момент: несмотря на четыре камеры (в радиаторной решётке, крышке багажника и в обоих зеркалах), системы кругового обзора в Honda нет. Камера заднего вида включается при движении назад, фронтальная – при маневрировании вперёд на парковочных скоростях, а боковые – только при включении соответствующего указателя поворота. Они транслируют на центральный дисплей изображение соседней полосы – удобно при перестроении. 

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Лишения и удобства

Передние кресла на удивление комфортны: несмотря на то, что Crider разработан прежде всего для китайского рынка, подушка здесь вполне нормальной длины. И хотя регулировки поясничного упора нет, благодаря удачному профилю и мягкости сидеть удобно. Единственная проблема – отсутствие подогрева. Не греются ни передние сиденья, ни задний диван, ни руль, ни ветровое стекло – только зеркала и заднее стекло. В лютый мороз это не очень приятно.

Тем не менее эргономика передней части салона почти образцовая – в отличие, опять же, от абсолютного большинства китайских одноклассников. Но сзади… Это просто лимузин какой-то! Искренне удивляюсь, как инженерам удалось выкроить столько места для ног задних пассажиров. Впрочем, и над головой крыша совсем не давит, хотя здесь, по китайской традиции, есть стеклянный люк. В общем, второй ряд – словно тайная комната, о которой забыли рассказать в рекламном буклете.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Сидеть удобно – у дивана удачный угол наклона спинки и подушки, уютные подголовники. Здесь буквально не к чему придраться: есть дефлекторы вентиляции, пара слотов USB и одна штука из разряда «ну почему так не делают все остальные?». Откидной подлокотник в спинке дивана раскладывается в настоящий… столик. Довольно большой и удобный, с прорезиненной нескользящей поверхностью.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

В разложенном состоянии столик фиксируется специальной защёлкой, жёстко прикрепляясь к торцу консоли между креслами. И в подлокотнике ещё осталось место для пары подстаканников. Спинка дивана не складывается, зато есть лючок для длинномеров. Багажник можно назвать объёмным, жаль только, что у крышки нет внутренней ручки. В подполье спрятана докатка и ещё осталось место для инструментов и прочих мелочей.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Техника и динамика

Honda Crider построена на удлинённой базе компактной модели City. Под капотом здесь 3-цилиндровый турбомоторчик P10A3 объёмом всего 988 «кубиков». 122-сильный двигатель работает в тандеме с вариатором GDGA, привод, разумеется, передний. Силовой агрегат не поражает характеристиками на бумаге, но и весит машина лишь чуть больше 1,3 тонны. Разгоняется седан плавно и неторопливо, хотя для города динамики хватает. Это не спринтер – скорее марафонец, которому просто некуда спешить.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

У вариатора есть спортивный режим S, в котором он держит повышенные обороты мотора, а также режим максимальной тяги L – например, чтобы выбраться из сугроба. Наконец, отдельной клавишей Econ можно включить экономичный режим силового агрегата, если это вдруг кому-то потребуется – средний расход топлива даже в городской эксплуатации составил всего восемь литров. Это больше заявленных в смешанном цикле 5,9 литра, но всё равно более чем гуманно.

За городом Хонда позволяет даже пошустрить: отменно рулится и хорошо держит прямую на высоких скоростях, просто разгоняется до них не очень быстро. Рулевое управление на редкость точное и с великолепной обратной связью – на скользкой дороге чувствуешь всё, что происходит с передними колёсами. Подвеска ожидаемо сфокусирована на комфорте, однако и энергоёмкость тоже на высоте.

Крайдер мягко проходит и лежачих полицейских, и ямы любого калибра, и стыки на эстакадах. Даже россыпь неровностей вроде наледи и кочек на грунтовке он пролетает с породистой упругостью, лишь слегка качнувшись. За плавность хода, правда, стоит поблагодарить и шины с 55-процентным профилем. Они добивают любые вибрации от коварного и неоднородного дорожного покрытия.

Цены и ценности

Да, с точки зрения опций Honda Crider вчистую проигрывает китайским одноклассникам – с этим спорить бессмысленно. Но если говорить про традиционные водительские ценности, то этот седан положит на лопатки любого из них. Хонда точнее рулится, комфортнее едет и лучше управляется, пусть и немного уступая конкурентам по динамике. Как хорошо настроенный инструмент, играющий в составе отчаянно фальшивящего оркестра. Отличный пример того, как тонкие настройки влияют на впечатления об автомобиле.

Как водится, за это нужно заплатить. Базовая версия Deluxe обойдётся без учёта скидок в 3 290 000 рублей, а топовая Smart, в которой добавляются только люк и чуть больший (на дюйм) центральный дисплей, стоит 3 390 000 рублей. За китайский седан Jetta VA3 просят почти вдвое меньше – 1 749 000 рублей, а за Changan Alsvin хотят 2 069 900 рублей. Крайдер – автомобиль без показного блеска, но с крепким характером. Он не пытается понравиться всем сразу и не играет в хайтек, зато честно делает то, что должен делать хороший седан. 

Да, он дороговат и не поражает оснащением, но у него есть важное преимущество: в мире, где машины всё чаще похожи на экраны на колёсах, Crider остаётся автомобилем в классическом смысле слова. Возможно, именно поэтому он ощущается взрослее и честнее многих конкурентов. Вопрос лишь в том, готовы ли вы платить за это по тарифу Honda?

Технические характеристики Honda Crider
Кузов
Тип кузоваседан
Число дверей/мест4/5
Длина/ширина/высота, мм4766/1804/1509
Колёсная база, мм2730
Колея передняя/задняя, мм1520/1512
Дорожный просвет, мм130
Масса снаряжённая, кг1315
Объём багажника, л561
Двигатель
Типбензиновый, турбированный
Компоновка и расположениерядный, спереди поперечно
Число цилиндров/клапанов3/12
Рабочий объём, см³988
Мощность, л.с./кВт/об/мин122/90/5500
Крутящий момент, Н·м/об/мин173/2000-4500
Трансмиссия
Коробка передачавтоматическая, клиноремённый вариатор
Приводпередний
Ходовая часть
Подвеска передняянезависимая, пружинная, Макферсон
Подвеска задняяполузависимая, пружинная, торсионная балка
Тормоза передниедисковые, вентилируемые
Тормоза задниедисковые, невентилируемые
Рулевое управлениереечное, с электроусилителем
Размерность шин215/55 R16
Эксплуатационные характеристики
Время разгона 0-100 км/ч, с10,7
Максимальная скорость, км/ч190
Расход топлива, смешанный, л/100 км5,9
Ёмкость топливного бака, л40
ТопливоАИ-95 и выше
седан Китай новые авто тест-драйв новинки Honda

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Колёсная база Можно ли мыть автомобиль в сильный мороз Зима ставит перед водителем философский вопрос: «Мыть ли машину в такой холод или оставить всё как есть?». С одной стороны – реагенты, грязь и соль, с другой – замёрзшие замки и двери. Разбе... 410 3 0 Опубликовано 09.02.2026
Статьи / Гаджеты Рейтинг видеорегистраторов с радар-детектором в 2026 году В последнее время GPS/ГЛОНАСС-навигацию часто глушат, и GPS-информеры, сообщающие о камерах и радарах, не справляются с задачами по оповещению водителей. Поэтому многие автовладельцы провели... 2348 0 0 Опубликовано 09.02.2026
Статьи / Мнение без фильтров Неудобная правда: почему китайский автопром захватывает Европу Европа долго смеялась над китайскими автомобилями. Потом начала их покупать. И остановиться, видимо, уже не сможет. Ведь математика – штука без чувства юмора. Она не шутит, она просто выстав... 1418 33 0 Опубликовано 09.02.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76602 14 2 Обновлено 27.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46708 17 1 Обновлено 07.12.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 19244 4 3 Обновлено 05.10.2025
Обсуждаемое
41 Nissan Murano II (Z51) с пробегом: электрика и салон удачные, но кузов...
33 Неудобная правда: почему китайский автопром захватывает Европу
7 Вот вам и заподлицо: Китай запрещает скрытые дверные ручки на автомоби...
Новые комментарии
Change privacy settings