В прошлом году мы тестировали пару кроссоверов Honda, которые можно купить в России у официальных дилеров с гарантией и всеми прочими благами цивилизованного рынка. Теперь нам досталась самая бюджетная модель японской марки – седан Crider. Слышали о таком? Как будто из семейного альбома Хонды вдруг выпала фотография дальнего родственника, о котором никто раньше не рассказывал.

Просто и понятно

Вообще, конечно, сложновато назвать бюджетным любой некитайский автомобиль, который сегодня продаётся в России, сколько бы он там ни стоил у себя на родине. Но о ценах – в конце, а сначала расскажем непосредственно о Крайдере. Хотя с виду он похож на Civic, по габаритам седан всё же ближе к Accord. Или, если хотите, к Skoda Octavia и Volkswagen Passat. Как и кроссоверы Vezel и ZR-V, выпускают машину в Китае на совместном предприятии с GAC. Она словно японский самурай, который давно живёт в Гуанчжоу, но по-прежнему держит катану под подушкой.

Выглядит Crider неплохо – можно даже сказать, солидно. По крайней мере, уж точно не хуже, чем какая-нибудь Camry. У машины неплохие пропорции, разве что маленькие 16-дюймовые колёса дешевят облик. Световые приборы – диодные, даже фонари, что нетипично для «японцев». И лишь противотуманные фары щеголяют галогеновыми лампочками. Впрочем, хорошо, что они вообще есть. Цветов кузова всего два – чёрный и белый. Как деловой костюм, который бывает только в двух версиях: «очень серьёзно» и «максимально серьёзно».

Строго и приятно

Впрочем, цвет салона выбрать вообще нельзя – он бывает только чёрным. Из-за чего интерьер выглядит, надо сказать, немного мрачновато. Но и в целом убранство здесь весьма бюджетное – посмотрите хотя бы на руль. Кнопки есть только на левой спице, а на правой… нет, это не сенсорная панель. Это просто заглушка. Зато он обшит неплохим на ощупь кожзамом, удобен по диаметру и сечению, да и регулируется как и по углу наклона, так и по вылету.

Обилие «рояльного лака» в салоне выдаёт возраст Крайдера: седан второго поколения увидел свет в 2018 году и в 2021-м пережил рестайлинг. Климат-контроля здесь нет – только обычный кондиционер, который управляется парой классических крутилок и несколькими кнопками. Дисплей для работы ему не нужен. Чуть выше – 9-дюймовый сенсорный экран, который оставляет желать лучшего в плане разрешения. Интерьер словно застрял между эпохами – где-то между кнопочным телефоном и смартфоном.

И точно так же, как в кроссоверах, в мультимедийной системе Honda Connect 3.0 нет ни Apple CarPlay, ни Android Auto, ни русского языка. Благо интерфейс здесь максимально дружелюбен и прост в использовании. Вернуться на шаг назад или в главное меню можно нажатием отдельных кнопок, для регулировки громкости есть удобная рукоятка. На центральной консоли есть пара разъёмов USB, два подстаканника и небольшая полочка.

Панель приборов интересна и необычна. Это 7-дюймовый цветной экран и пара стрелочных указателей по бокам: температуры охлаждающей жидкости и уровня топлива. Их стрелки перемещаются в узких прорезях, поэтому почти незаметны, и это неудобно. На дисплее расположены шкала тахометра и цифровой спидометр, также можно вывести показания бортового компьютера. На этом всё, но информация считывается отменно – китайцам стоит поучиться. Минимализм здесь похож на строгого учителя, который говорит мало, но очень доходчиво.

Интересный момент: несмотря на четыре камеры (в радиаторной решётке, крышке багажника и в обоих зеркалах), системы кругового обзора в Honda нет. Камера заднего вида включается при движении назад, фронтальная – при маневрировании вперёд на парковочных скоростях, а боковые – только при включении соответствующего указателя поворота. Они транслируют на центральный дисплей изображение соседней полосы – удобно при перестроении.

Лишения и удобства

Передние кресла на удивление комфортны: несмотря на то, что Crider разработан прежде всего для китайского рынка, подушка здесь вполне нормальной длины. И хотя регулировки поясничного упора нет, благодаря удачному профилю и мягкости сидеть удобно. Единственная проблема – отсутствие подогрева. Не греются ни передние сиденья, ни задний диван, ни руль, ни ветровое стекло – только зеркала и заднее стекло. В лютый мороз это не очень приятно.

Тем не менее эргономика передней части салона почти образцовая – в отличие, опять же, от абсолютного большинства китайских одноклассников. Но сзади… Это просто лимузин какой-то! Искренне удивляюсь, как инженерам удалось выкроить столько места для ног задних пассажиров. Впрочем, и над головой крыша совсем не давит, хотя здесь, по китайской традиции, есть стеклянный люк. В общем, второй ряд – словно тайная комната, о которой забыли рассказать в рекламном буклете.

Сидеть удобно – у дивана удачный угол наклона спинки и подушки, уютные подголовники. Здесь буквально не к чему придраться: есть дефлекторы вентиляции, пара слотов USB и одна штука из разряда «ну почему так не делают все остальные?». Откидной подлокотник в спинке дивана раскладывается в настоящий… столик. Довольно большой и удобный, с прорезиненной нескользящей поверхностью.

В разложенном состоянии столик фиксируется специальной защёлкой, жёстко прикрепляясь к торцу консоли между креслами. И в подлокотнике ещё осталось место для пары подстаканников. Спинка дивана не складывается, зато есть лючок для длинномеров. Багажник можно назвать объёмным, жаль только, что у крышки нет внутренней ручки. В подполье спрятана докатка и ещё осталось место для инструментов и прочих мелочей.

Техника и динамика

Honda Crider построена на удлинённой базе компактной модели City. Под капотом здесь 3-цилиндровый турбомоторчик P10A3 объёмом всего 988 «кубиков». 122-сильный двигатель работает в тандеме с вариатором GDGA, привод, разумеется, передний. Силовой агрегат не поражает характеристиками на бумаге, но и весит машина лишь чуть больше 1,3 тонны. Разгоняется седан плавно и неторопливо, хотя для города динамики хватает. Это не спринтер – скорее марафонец, которому просто некуда спешить.



У вариатора есть спортивный режим S, в котором он держит повышенные обороты мотора, а также режим максимальной тяги L – например, чтобы выбраться из сугроба. Наконец, отдельной клавишей Econ можно включить экономичный режим силового агрегата, если это вдруг кому-то потребуется – средний расход топлива даже в городской эксплуатации составил всего восемь литров. Это больше заявленных в смешанном цикле 5,9 литра, но всё равно более чем гуманно.



За городом Хонда позволяет даже пошустрить: отменно рулится и хорошо держит прямую на высоких скоростях, просто разгоняется до них не очень быстро. Рулевое управление на редкость точное и с великолепной обратной связью – на скользкой дороге чувствуешь всё, что происходит с передними колёсами. Подвеска ожидаемо сфокусирована на комфорте, однако и энергоёмкость тоже на высоте.



Крайдер мягко проходит и лежачих полицейских, и ямы любого калибра, и стыки на эстакадах. Даже россыпь неровностей вроде наледи и кочек на грунтовке он пролетает с породистой упругостью, лишь слегка качнувшись. За плавность хода, правда, стоит поблагодарить и шины с 55-процентным профилем. Они добивают любые вибрации от коварного и неоднородного дорожного покрытия.



Цены и ценности



Да, с точки зрения опций Honda Crider вчистую проигрывает китайским одноклассникам – с этим спорить бессмысленно. Но если говорить про традиционные водительские ценности, то этот седан положит на лопатки любого из них. Хонда точнее рулится, комфортнее едет и лучше управляется, пусть и немного уступая конкурентам по динамике. Как хорошо настроенный инструмент, играющий в составе отчаянно фальшивящего оркестра. Отличный пример того, как тонкие настройки влияют на впечатления об автомобиле.



Как водится, за это нужно заплатить. Базовая версия Deluxe обойдётся без учёта скидок в 3 290 000 рублей, а топовая Smart, в которой добавляются только люк и чуть больший (на дюйм) центральный дисплей, стоит 3 390 000 рублей. За китайский седан Jetta VA3 просят почти вдвое меньше – 1 749 000 рублей, а за Changan Alsvin хотят 2 069 900 рублей. Крайдер – автомобиль без показного блеска, но с крепким характером. Он не пытается понравиться всем сразу и не играет в хайтек, зато честно делает то, что должен делать хороший седан.



Да, он дороговат и не поражает оснащением, но у него есть важное преимущество: в мире, где машины всё чаще похожи на экраны на колёсах, Crider остаётся автомобилем в классическом смысле слова. Возможно, именно поэтому он ощущается взрослее и честнее многих конкурентов. Вопрос лишь в том, готовы ли вы платить за это по тарифу Honda?

