Новинки ×

Скромный «японец» за нескромные деньги: тест-драйв Honda Vezel

16.09.2025 704 4 5

Кто-то скажет, что Honda Vezel – не совсем чистокровный «японец», поскольку эти автомобили выпускают в Китае на совместном предприятии с ­GAC. Однако, если познакомиться с кроссовером чуть ближе, в его истинно японской природе не останется ни малейших сомнений.

Безлико и удобно

Модель Vezel в Европе известна под гораздо более знакомым нам именем HR-V. Помните такие кроссоверы весьма примечательного дизайна? Выглядели они, конечно, гораздо эффектнее нынешнего Везела. Во внешности последнего нет ничего особенного. Да уж, раньше Хонды были более дерзкими. 

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12

Но в целом образ приятный – ничего отталкивающего нет, обошлось без вычурных деталей и сложных форм. Среднестатистический кроссовер, причём – японский. Для «китайца» он какой-то… слишком скромный. Зато достаточно занятный и оригинальный интерьер запоминается мгновенно. Взять хотя бы боковые дефлекторы. У них есть три режима работы: воздух можно подать вперёд, вбок или вовсе перекрыть. Переключаются они с помощью рифлёного металлического барабанчика, который вращается с приятными щелчками. 

1 / 2
2 / 2

Такие же симпатичные крутилки – на пульте управления климатом. Пользоваться ими – одно удовольствие, хотя узкий монохромный экранчик рядом выглядит уже как не олдскул, а настоящий анахронизм. Где-то в районе левого колена на панели можно обнаружить ещё один дисплей, ещё меньше размером, но уже цветной. Он показывает… давление воздуха в шинах. Кнопки и клавиши в салоне с виду ничего особенного собой не представляют и кажутся устаревшими, зато нажимаются с мягким, но чётким усилием. 

1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

Очень похвально внимание к тактильным ощущениям. Впечатляют и диапазоны регулировок сидений и руля – они огромные для столь компактной машины. Подобрать удобную посадку здесь сможет человек буквально любой комплекции. Руль наконец-то идеально круглый, селектор трансмиссии – длинный аналоговый рычаг. Классика! А вот стояночный тормоз уже успели сделать электронным. Рядом есть пара кнопок подогрева передних кресел, но это уже тюнинг от дилера – в стоке никаких «тёплых опций» нет.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Архаично и практично

Мультимедийная система Honda Connect 3.0 с 9-дюймовым экраном архаична и медлительна – отклики на касание дисплея неторопливы, разрешение оставляет желать лучшего. Интерфейс и логика меню – типично японские, однако здесь нет не только Apple CarPlay или Android Auto, но даже русского языка. У аудиосистемы всего четыре динамика, так что о качественной музыке, понятное дело, тоже можно забыть, сколько ни мучай настройки эквалайзера.

1 / 7
2 / 7
3 / 7
4 / 7
5 / 7
6 / 7
7 / 7

А вот панель приборов откровенно радует. На первый взгляд это просто две классических шкалы, однако аналоговый здесь – только спидометр. Слева от него – 7-дюймовый экран, наполнение которого можно выбирать, но виртуальный тахометр останется в любом случае. Цифры крупные и яркие, информация читается мгновенно. У передних кресел удачный профиль, а на втором ряду на удивление просторно – места для ног хватит всем.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Более того, сзади есть фирменная хондовская система трансформации, которая позволяет не только сложить спинку по частям, но и поднять в вертикальное положение подушку дивана. Это решение выручит, если нужно перевезти не только широкий, но и высокий груз, который не поместится в багажник. В любом случае штука очень практичная и полезная. Багажник небольшой, но почти правильной формы. Есть один крючок для пакетов, а вот карманов нет.

1 / 10
2 / 10
3 / 10
4 / 10
5 / 10
6 / 10
7 / 10
8 / 10
9 / 10
10 / 10

Люк над головами задних пассажиров получился карикатурным. Мало того, что он не открывается, так ещё и жёсткую шторку из двух половинок нужно снимать и устанавливать вручную. И, разумеется, куда-то её потом девать… Передний люк, к счастью, более традиционной конструкции – со сдвижной шторкой. Климат в Vezel двухзонный – сзади между кресел только пара дефлекторов, два разъёма USB и небольшой отсек для мелочей. В спинке дивана расположен откидной подлокотник с парой неглубоких подстаканников.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Тонкие настройки

Honda Vezel второго поколения выпускается с 2021 года. Кроссовер построен на платформе компактного хэтчбека Fit/Jazz, поэтому привод – только передний, а задняя подвеска – безальтернативная торсионная балка. Под небольшим капотом – атмосферный 1,5-литровый 124-сильный мотор L15Z1 и клиноремённый вариатор. Всё это отнюдь не будоражит воображение, но едет автомобиль на удивление приятно.

И здесь нет ничего хитрого – всё дело в тонких настройках и внимании к мелочам. С первого же поворота рулевого колеса чувствуешь на редкость прозрачную обратную связь и адекватное реактивное действие. Да, по сравнению с «китайцами» руль тяжеловат, зато он не пустой! И, что интересно, никаких настроек и режимов у электроусилителя нет – он просто сразу настроен именно так, как нужно.

Усилия на педалях тоже выверены отменно – вот уж чему давно не мешало бы научиться «поднебесному» автопрому. Педаль газа позволяет точно дозировать тягу, а педаль тормоза позволяет остановиться перед светофором без малейшего клевка. Жаль, что подвеска ощутимо жестковата, и Хонда вибрирует на любом неровном покрытии и транслирует в кресло и руль неприятный зуд. На лежачих полицейских и стыках эстакад кузов встряхивает совсем уж немилосердно.

Зачем? Непонятно, ведь Везел – отнюдь не спорткар с точки зрения управляемости. Да, кроссовер довольно точно рулится, но в повороты он входит совершенно без энтузиазма. Зато спокойно и безопасно. Чего-то большего от него едва ли требуется. В городе, тем более в бесконечных столичных пробках, моторчика вполне хватает, но на автомагистрали на левый ряд можно не рассчитывать: для бодрых ускорений, тем более на высоких скоростях, тяги маловато.

Кроме того, быстро надоедает слушать гудящий на одной ноте двигатель – вариатор не пытается изображать классический автомат и держит плюс-минус постоянные обороты. Шумоизоляцию, к слову, хотелось бы получше – очень громко шуршат шины в арках, барабанят камушки и песок по днищу. Но это, конечно, поправимо. А вот с посредственной плавностью хода придётся как-то мириться.

Сколько-сколько?

Но главное – нужно быть готовым к ошеломительной сумме, которую просят за Honda Vezel. Компактный кроссовер с атмосферным мотором, вариатором и передним приводом обойдётся минимум в 4 490 000 рублей! А топовая версия с расширенным набором оборудования, которая была у нас на тесте, стоит и вовсе 5 090 000 рублей. В сравнении с «китайцами» это не просто смело, это… очень смело. Ведь столько же стоит, например, тот же GAC GS8 Traveller – пятиметровый вседорожник с 2,0-литровым турбомотором, гидромеханическим автоматом и полным приводом.

Тем не менее худо-бедно Хонда продаётся! Просто аудитория у неё своеобразная. Это обеспеченные люди, которые не первый десяток лет ездят на японских автомобилях и не собираются изменять своим привычкам. И да, им нужны именно «японцы» – против «немцев» или «китайцев» у них найдётся немало презрительных аргументов. Ну а нам остаётся только порадоваться, ведь благодаря именно такой публике у нас пока ещё есть выбор. Пусть даже этот самурай и носит китайское кимоно.

Технические характеристики Honda Vezel
Кузов
Тип кузовахэтчбек
Число дверей/мест5/5
Длина/ширина/высота, мм4380/1790/1590
Колесная база, мм2610
Колея передняя/задняя, мм1537/1543
Дорожный просвет, мм150
Масса снаряженная/полная, кг1330/1770
Объём багажника, л304
Двигатель
Типбензиновый
Компоновка и расположениерядный, спереди поперечно
Число цилиндров/клапанов4/16
Рабочий объём, см³1498
Мощность, л.с./кВт/об/мин124/91/6600
Крутящий момент, Н·м/об/мин145/4700
Трансмиссия
Коробка передачавтоматическая, клиноремённый вариатор
Приводпередний
Ходовая часть
Подвеска передняянезависимая, пружинная, Макферсон
Подвеска задняяполузависимая, пружинная, торсионная балка
Тормоза передниедисковые, вентилируемые
Тормоза задниедисковые, невентилируемые
Рулевое управлениереечное, с электроусилителем
Размерность шин225/50 R18
Эксплуатационные характеристики
Максимальная скорость, км/ч178
Расход топлива, смешанный, л/100 км6,4
Ёмкость топливного бака, л40
ТопливоАИ-92 и выше
кроссовер Япония Китай новые авто тест-драйв новинки Honda Honda Vezel

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
4 комментария
16.09.2025 09:33
Victor

По сравнению с нынешними китайскими уродцами-действительно,внешне выглядит так,как должна выглядеть нормальная машина.Без монофар,выкидных ручек и прочего бесполезного выпендрёжа.Но всё остальное-как цена,лишь передний привод и,как всегда,долбаный вариатор-это просто-рука/лицо!

1
16.09.2025 09:53
Петя Иванов

Бак 40 литров, вариатор и неоцинкованный кузов. За 5 лямов просто подарок. Китайский CR-V, видимо, должен стоить 10 лямов.

2
16.09.2025 13:43
Александр

CR-V новый стоит 7 млн

16.09.2025 12:05
4qwerty

РРЦ в Китае - 120-140 тысяч юаней (1,4 - 1,6 млн рублей), цена в России - 4,49-5 млн, ну всего-то в 4 раза (ну ладно, + утиль так что в 3 раза) переплата за настоящее японское качество (родом из Гуаньчжоу).

Ммм, напоминает как сейчас в мотосалонах продают хонду CB350 индийской сборки, даже полотенцесушитель защита сари не отвинчена за 700-800 тысяч, это ведь "настоящее японское качество хонды", почему-то скромно умалчивая, что эта хонда собрана индусами в индии и со всеми налогами на наши деньги там стоит 220-250 тысяч.

2

Новые статьи

Статьи / Мнение без фильтров Диагноз твоей жизни – никому не нужен: когда наиграются с электричеством Забавные новости приходят к нам из Европы: электромобили, оказывается, нужны не всем. Ну или всем, но не сейчас. А сейчас нужны совсем другие машины, которые, как выяснилось, совсем не похож... 925 10 1 15.09.2025
Статьи / Авто с пробегом 5 причин покупать и не покупать Opel Meriva B Opel Meriva B появилась в ту благословенную эпоху, когда мир еще не заболел кроссоверами и увлекался компактвэнами. Этот сегмент тогда был очень насыщен, и чтобы в нем выделиться, нужно было... 1628 4 1 14.09.2025
Статьи / История Ветреный «немец»: вспоминаем, как появился Volkswagen Passat и при чём тут Audi За полвека и восемь поколений Passat завоевал целую армию поклонников, которые ценили автомобиль за множество достоинств: выдержанный дизайн, широкую гамму двигателей, просторный салон, прод... 3730 0 0 13.09.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 45 сил, шины из цветочных клумб и мотор из армейского генератора: опыт владения Москвич-403 Эта относительно редкая переходная модель практически неотличима от куда более массового Москвича-407. Однако на любом фестивале автомобилю гарантировано внимание знатоков и фанатов марки, к... 9203 3 7 03.07.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Почти как Dargo, только лучше: первый тест-драйв Haval H7 Haval DaGou второго поколения, он же Big Dog, на китайском рынке появился ещё в 2023 году, а теперь «Большой пёс» добрался и до России. Правда, глобальная версия кроссовера стала в итоге отд... 8714 7 6 18.04.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Сменить имя и вернуться за большие деньги: тест-драйв KGM Korando KG Mobility – это бывший SsangYong. То есть, корейская марка. И это, конечно, хорошо: нам очень не хватает автопроизводителей из разных стран. И не будем скрывать: Korando произвел приятное... 7793 8 3 04.05.2025
Обсуждаемое
10 Диагноз твоей жизни – никому не нужен: когда наиграются с электричеств...
7 Packard Excellence: помпезный седан на базе старого Bentley Flying Spu...
5 Самый успешный из всех мультяшных: опыт владения кабриолетом Volkswage...
Новые комментарии
Change privacy settings