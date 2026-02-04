Холдинг Geely может загрузить своими машинами простаивающие заводы Ford в Европе

Инсайдеры сообщают, что американская компания Ford и китайский холдинг Geely уже несколько месяцев ведут переговоры о потенциальном сотрудничестве, одним из главным пунктов которого является загрузка европейских заводов Ford. Холдинг Geely в свою очередь готов поделиться с американской компанией своими разработками в области подключённых автомобилей и автономного вождения.

В последние несколько лет Ford сильно порезал свой модельный ряд и производственные мощности в Европе, при этом оставшиеся заводы по-прежнему хронически недозагружены. Более-менее стабильной ситуацию можно назвать на заводах в Румынии (город Крайова, здесь выпускают кроссоверы Ford Puma и соплатформенные «каблучки» Transit/Tourneo Courier) и в Турции (провинция Коджаэли, здесь выпускают однотонные фургоны Transit/Tourneo Custom и большие фургоны Transit).

Завод в Зарлуи (Германия) в ноябре прошлого года завершил производство Ford Focus четвёртого поколения, прямого наследника у этой модели не будет, а завод будет преобразован в сервисно-логистический центр.

Завод в Кёльне (Германия) мощностью 250 000 машин в год сейчас выпускает только вяло продающиеся электрические кроссоверы Ford Explorer и Capri.

Завод в Валенсии (Испания) мощностью 450 000 машин в год остался с единственной моделью — постаревшим кроссовером Ford Kuga третьего поколения, его американские родственники Ford Escape и Lincoln Corsair уже сняты с производства.

В минувшем декабре компания Ford заключила стратегическое партнёрство Renault Group, в результате которого европейскую модельную линейку Ford через пару лет пополнят недорогие электромобили, сделанные на платформе Renault, производить их будет тоже Renault на своих заводах во Франции. Соответственно партнёрство с Renault никак не влияет на загрузку собственных европейских заводов Ford.

Переговоры между Ford и Geely, о которых сегодня сообщил Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, нацелены в первую очередь на то, чтобы загрузить заводы Ford в Европе моделями китайского холдинга (какими именно, пока неизвестно). Главный кандидат на то, чтобы принять у себя китайские машины — завод в Валенсии, он более крупный и универсальный по сравнению с заводом в Кёльне, при этом затраты на производство в Испании меньше, чем в Германии.

Холдингу Geely сотрудничество с Фордом поможет обойти повышенные пошлины ЕС на электромобили китайского производства. Евросоюз рассматривает возможность распространить эти пошлины и на последовательные plug-in гибриды, которые фактически являются электромобилями, так как ДВС в них механически не связан с колёсами, работает в режиме генератора и используется в качестве удлинителя запаса хода.

По данным инсайдеров, Ford также рассчитывает использовать наработки Geely в области подключённых автомобилей и систем автономного вождения, поскольку они более дешёвые и более современные, чем те, что есть у Форда. В теории возможны и совместные модели, в том числе на рынках Китая и США, но это пока более отдалённая и туманная перспектива. Официальные представители Ford и Geely идущие переговоры пока никак не комментируют.

Добавим, что холдинг Geely сейчас довольно тесно сотрудничает с Renault Group, в том числе в рамках моторного СП Horse Powertrain. В теории Ford, Geely и Renault могут сформировать весьма мощный тройственный союз с сильными позициями на всех крупнейших рынках планеты.

