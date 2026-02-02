Мнение без фильтров ×
  • Хорошо живём, но надо лучше: почему стоимость парковок может вырасти ещё больше?

Хорошо живём, но надо лучше: почему стоимость парковок может вырасти ещё больше?

02.02.2026 81 2 0
Хорошо живём, но надо лучше: почему стоимость парковок может вырасти ещё больше?

Помните Булгакова? Вот этот отрывок из “Собачьего сердца”:

- Не читайте перед завтраком советских газет.

- Так ведь других нет.

- Вот никаких и не читайте.

Я сделал глупость и посмотрел с утра местные петербургские новости. Оказывается, мы живём намного лучше, чем кажется, и сами требуем от властей повысить нам какие-нибудь тарифы. В частности — тарифы на парковку.

Скажу сразу: Петербург в нашем случае — не отдельно взятый город, а просто иллюстрация. Пусть другие города не обижаются, потому что вполне допускаю, что такое может произойти в любом другом городе. Это называется системой. Итак, к сути дела.

В эфире местного телеканала вице-губернатор города Кирилл Поляков сообщил, что жители центральных районов Петербурга, в которых введена платная парковка, просят увеличить ее стоимость. Сейчас она там достигает 360 рублей в час, а жители сами просят поднять её хотя бы до 600. Сами. Просят. Поднять. Проблема в том, что им негде ставить машины. Они имеют право оформить льготное разрешение за 2600 рублей в год, а всем остальным, не прописанным в центре Питера, годовой абонемент обойдётся в 352,5 тысячи. Само собой, за такие деньги он нафиг никому не нужен, поэтому 80% платных парковок в центре пользуются местные жители. Однако таких мест для стоянки там всего 48 тысяч, а разрешений оформлено уже 90 тысяч. То есть, мест действительно не хватает, и отчасти желание жителей центра вышвырнуть оттуда всех приезжих заградительной стоимостью парковки понятно. Но это если смотреть с одной стороны, выгодной вице-губернатору. А ведь есть ещё и вторая сторона.

А на второй стороне медали лежит снег, который занимает чёртову кучу парковочных мест, где должны за деньги стоять машины. Но там совершенно нагло и бесплатно лежит снег. Может, для начала заняться этим вопросом? Да ну, это невыгодно.

А ещё на этой стороне лежат и без того завышенные тарифы на парковку. Потому что разница в величине льготного и общего тарифов совершенно не нормальная, и пока местные жители начинают считать центр Петербурга исключительно своей территорией, остальные забивают своими машинами их дворы и все остальные площадки, на которых пока ещё можно их ставить условно бесплатно. Само собой, такая ситуация не устраивает ни тех, ни других. И если одни, не желая платить конские суммы за парковку, бросают свои машины под окнами вторых, то другие (то есть местные жители) пытаются создать остальным автомобилистам ещё более невыносимые условия заградительными тарифами. Нас что, хотят разделись на касты избранных жителей центра и неудачников из остальных районов? Зря.

Ну и вишенка на торте — предложение поднять штраф за неоплаченную парковку с нынешних трёх тысяч до пяти. Причина умиляет: оплатить штраф стало выгоднее, чем парковку, после того, как в прошлом году её стоимость выросла со 100 рублей в час до 360 (правда, не везде и не всегда). Может, проблема в стоимости парковки, а не в размере штрафа?

Да ну, не может быть. Если деньги капают — значит, всё правильно сделали, так ведь? Надо продолжать в том же духе, хотя душок от этого духа какой-то неприятный.

авто и общество парковки Мнение без фильтров
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
2 комментария
02.02.2026 07:22
seriberiezhka

Удручает эта политика "геноцида автомобилистов", в некоторых городах. Хорошо, что она добралась ещё не повсеместно.

02.02.2026 08:26
Петя Иванов

Обычно, но не всегда. инфантилизм лечится ценой игрушки. Хочется здесь и сейчас? Вопросов нет. Надо закупить техники и нанять персонала на вывоз 2 млн кубов снега в сутки. Для этого надо предусмотреть в бюджете дополнительные миллиарды. Очень разумно взять эти миллиарды, с тех кому нужно парковочное место здесь и сейчас. Получите, распишитесь.

Новые статьи

Статьи / Выбор авто 5 причин покупать и не покупать Tank 300 Хочется покорять серьёзное бездорожье, продолжая при этом оставаться в комфорте автомобиля довольно высокого класса? Для этого вполне подходит Tank 300, который сейчас уже можно купить подер... 6683 3 1 01.02.2026
Статьи / Авторынок Что такое адаптация к условиям российского климата: разбираем на примере Exlantix ET К слову «адаптация» в контексте автомобилей мы привыкли уже давно. Производители не только тестируют свои автомобили в разных климатических зонах, но и адаптируют их под разные рынки сбыта н... 209 2 0 31.01.2026
Статьи / Тесты Наследники великого Генри: тест на знание марки Ford Так уж исторически сложилось, что множество автомобильных брендов были названы в честь их основателей. Карл Бенц, Киитиро Тойода, Луи Шевроле, Этторе Бугатти, Фердинанд Порше, Уолтер Оуэн Бе... 854 2 1 31.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76305 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46500 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18942 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
17 Кроссоверы удались, ждем седан: Tenet подводит итоги 2025 года
8 Когда старый премиум-класс – не финансовая ошибка: опыт владения Lexus...
4 Citroen может вернуться в сегмент минивэнов с новым Picasso
Новые комментарии
Change privacy settings