Я сделал глупость и посмотрел с утра местные петербургские новости. Оказывается, мы живём намного лучше, чем кажется, и сами требуем от властей повысить нам какие-нибудь тарифы. В частности — тарифы на парковку.

Скажу сразу: Петербург в нашем случае — не отдельно взятый город, а просто иллюстрация. Пусть другие города не обижаются, потому что вполне допускаю, что такое может произойти в любом другом городе. Это называется системой. Итак, к сути дела.

В эфире местного телеканала вице-губернатор города Кирилл Поляков сообщил, что жители центральных районов Петербурга, в которых введена платная парковка, просят увеличить ее стоимость. Сейчас она там достигает 360 рублей в час, а жители сами просят поднять её хотя бы до 600. Сами. Просят. Поднять. Проблема в том, что им негде ставить машины. Они имеют право оформить льготное разрешение за 2600 рублей в год, а всем остальным, не прописанным в центре Питера, годовой абонемент обойдётся в 352,5 тысячи. Само собой, за такие деньги он нафиг никому не нужен, поэтому 80% платных парковок в центре пользуются местные жители. Однако таких мест для стоянки там всего 48 тысяч, а разрешений оформлено уже 90 тысяч. То есть, мест действительно не хватает, и отчасти желание жителей центра вышвырнуть оттуда всех приезжих заградительной стоимостью парковки понятно. Но это если смотреть с одной стороны, выгодной вице-губернатору. А ведь есть ещё и вторая сторона.

А на второй стороне медали лежит снег, который занимает чёртову кучу парковочных мест, где должны за деньги стоять машины. Но там совершенно нагло и бесплатно лежит снег. Может, для начала заняться этим вопросом? Да ну, это невыгодно.

А ещё на этой стороне лежат и без того завышенные тарифы на парковку. Потому что разница в величине льготного и общего тарифов совершенно не нормальная, и пока местные жители начинают считать центр Петербурга исключительно своей территорией, остальные забивают своими машинами их дворы и все остальные площадки, на которых пока ещё можно их ставить условно бесплатно. Само собой, такая ситуация не устраивает ни тех, ни других. И если одни, не желая платить конские суммы за парковку, бросают свои машины под окнами вторых, то другие (то есть местные жители) пытаются создать остальным автомобилистам ещё более невыносимые условия заградительными тарифами. Нас что, хотят разделись на касты избранных жителей центра и неудачников из остальных районов? Зря.

Ну и вишенка на торте — предложение поднять штраф за неоплаченную парковку с нынешних трёх тысяч до пяти. Причина умиляет: оплатить штраф стало выгоднее, чем парковку, после того, как в прошлом году её стоимость выросла со 100 рублей в час до 360 (правда, не везде и не всегда). Может, проблема в стоимости парковки, а не в размере штрафа?

Да ну, не может быть. Если деньги капают — значит, всё правильно сделали, так ведь? Надо продолжать в том же духе, хотя душок от этого духа какой-то неприятный.