На этой неделе в Сети были опубликованы первые шпионские фотографии рестайлингового кроссовера, которые уже позволяют оценить ряд существенных изменений в его внешнем виде.

Среднеразмерный кроссовер Hyundai, названный в честь одного из городов на юге США, ведёт свою историю с 2001 года, именно тогда было представлено первое поколение модели, ставшей также первым серийным паркетником марки. Сегодня на конвейере уже пятое поколение Santa Fe, которое дебютировало летом 2023 года. Кроссовер получил весьма необычную и местами спорную внешность, судя по всему, в компании её в итоге сочли не самой удачной, так как пойманные фотошпионами прототипы явно существенно переработаны в плане дизайна.

Нынешний Hyundai Santa Fe 1 / 3 Нынешний Hyundai Santa Fe 2 / 3 Нынешний Hyundai Santa Fe 3 / 3

Обновлённый Santa Fe получит полностью новую переднюю часть с вертикальными ходовыми огнями, при этом блоки головного света будут расположены заметно ниже в бампере. Большая часть кузова пока скрыта камуфляжем, однако можем предположить, что вдоль кромки капота появятся горизонтальные светодиодные полоски, как на многих других моделях компании. Самой спорной деталью нынешнего кроссовера можно назвать очень низко расположенные фонари, и в ходе рестайлинга это будет исправлено: запечатлённые фотошпионами прототипы имеют вертикальные блоки задней оптики, ниша номерного знака при этом по-прежнему располагается в заднем бампере.

Рендер обновлённого Hyundai Santa Fe

Скорее всего, рестайлинговый кроссовер сохранит гамму силовых установок нынешней модели. Сейчас она включает в себя гибридные с бензиновым турбомотором 1.6T GDI Gamma III в основе: в безрозеточной версии HEV она выдаёт 180 л.с. и 265 Нм, на подзаряжаемой модификации PHEV — 160 л.с. и 265 Нм. Самая мощная версия кроссовера оснащается бензиновой «турбочетвёркой» 2.5T GDI из семейства Theta III (281 л.с., 422 Нм) и 8-ступенчатой коробкой DCT с двумя сцеплениями.

Рендер обновлённого Hyundai Santa Fe

Премьера обновлённого Hyundai Santa Fe ожидается в следующем году. Между тем, недавно стало известно о намерении корейской компании снять с производства пикап Santa Cruz.