Не снискавший популярности пикап Hyundai Santa Cruz скоро снимут с производства

Hyundai Motor America до конца текущего года завершит производство компактного пикапа Hyundai Santa Cruz на заводе HMMA в городе Монтгомери (США, штат Алабама). Преемника у него не будет.

Hyundai Santa Cruz дебютировал в 2021 году, он сделан на базе кроссовера Hyundai Tucson четвёртого поколения, то есть имеет несущий кузов. Пик продаж Santa Cruz пришёлся на 2023 год, тогда в США было реализовано 36 675 экземпляров этой модели, затем кривая спроса стала загибаться, не помог даже проведённый в 2024 году рестайлинг. В 2025 году Hyundai Motor America реализовала в США только 25 499 экземпляров Santa Cruz, что на 20% меньше продаж в 2024-м.

Добиться от Hyundai Santa Cruz большего, очевидно, не удастся, поэтому, как сообщает Automotive News со ссылкой на осведомлённые источники, решено прекратить производство этой модели досрочно — не в 2027 году, а в 2026-м, при этом разработку второго поколения или какого-либо другого преемника Santa Cruz компания не ведёт.

Сам по себе Hyundai Santa Cruz неплох, но ему очень трудно конкурировать с Ford Maverick, который крупнее и практичнее при сопоставимых ценах и у которого есть экономичная гибридная версия, в том числе в сочетании с полным приводом. В прошлом году Ford Maverick разошёлся в США тиражом 155 051 шт., что на 18,2% больше продаж в 2024 году.

Вдобавок Hyundai изначально сделала ошибку, позиционировав Santa Cruz как пикап для отдыха, а не для работы, тогда как Maverick выезжает как раз на том, что прекрасно подходит и для отдыха, и для работы, а по многим параметрам (например, по вместительности кузова) он не уступает среднеразмерным рамным пикапам. Короче говоря, Ford Maverick — это успех, а Hyundai Santa Cruz — провал.

Когда Hyundai Santa Cruz уйдёт, Ford Maverick останется без прямых конкурентов в США, но недолго — по слухам, компания Toyota в ближайшие два года выведет на американский рынок некий компактный пикап.

В свою очередь Hyundai Motor America не собирается завязывать с пикапами, но переключится на другой сегмент, а именно среднеразмерный, и к концу текущего десятилетия предложит американцам рамный грузовичок класса Ford Ranger, Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado и Nissan Frontier.