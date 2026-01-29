Авторынок ×
  • Не снискавший популярности пикап Hyundai Santa Cruz скоро снимут с производства

Не снискавший популярности пикап Hyundai Santa Cruz скоро снимут с производства

29.01.2026 137 0 0
Не снискавший популярности пикап Hyundai Santa Cruz скоро снимут с производства

Hyundai Motor America до конца текущего года завершит производство компактного пикапа Hyundai Santa Cruz на заводе HMMA в городе Монтгомери (США, штат Алабама). Преемника у него не будет.

Hyundai Santa Cruz дебютировал в 2021 году, он сделан на базе кроссовера Hyundai Tucson четвёртого поколения, то есть имеет несущий кузов. Пик продаж Santa Cruz пришёлся на 2023 год, тогда в США было реализовано 36 675 экземпляров этой модели, затем кривая спроса стала загибаться, не помог даже проведённый в 2024 году рестайлинг. В 2025 году Hyundai Motor America реализовала в США только 25 499 экземпляров Santa Cruz, что на 20% меньше продаж в 2024-м.

Добиться от Hyundai Santa Cruz большего, очевидно, не удастся, поэтому, как сообщает Automotive News со ссылкой на осведомлённые источники, решено прекратить производство этой модели досрочно — не в 2027 году, а в 2026-м, при этом разработку второго поколения или какого-либо другого преемника Santa Cruz компания не ведёт.

Сам по себе Hyundai Santa Cruz неплох, но ему очень трудно конкурировать с Ford Maverick, который крупнее и практичнее при сопоставимых ценах и у которого есть экономичная гибридная версия, в том числе в сочетании с полным приводом. В прошлом году Ford Maverick разошёлся в США тиражом 155 051 шт., что на 18,2% больше продаж в 2024 году.

Вдобавок Hyundai изначально сделала ошибку, позиционировав Santa Cruz как пикап для отдыха, а не для работы, тогда как Maverick выезжает как раз на том, что прекрасно подходит и для отдыха, и для работы, а по многим параметрам (например, по вместительности кузова) он не уступает среднеразмерным рамным пикапам. Короче говоря, Ford Maverick — это успех, а Hyundai Santa Cruz — провал.

Когда Hyundai Santa Cruz уйдёт, Ford Maverick останется без прямых конкурентов в США, но недолго — по слухам, компания Toyota в ближайшие два года выведет на американский рынок некий компактный пикап.

В свою очередь Hyundai Motor America не собирается завязывать с пикапами, но переключится на другой сегмент, а именно среднеразмерный, и к концу текущего десятилетия предложит американцам рамный грузовичок класса Ford Ranger, Toyota Tacoma, Chevrolet Colorado и Nissan Frontier.

пикап США авторынок Hyundai Hyundai Santa Cruz
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Практика Вредная вода и хитрости «самомойки»: как правильно мыть автомобиль Ну что может быть сложного в том, чтобы помыть машину? Заехал на мойку – и помыл. Но чем это удовольствие становится дороже, тем большее количество автовладельцев от этой услуги отказывается... 1083 0 1 28.01.2026
Статьи / Авторынок Кроссоверы удались, ждем седан: Tenet подводит итоги 2025 года Если бы у нас в распоряжении была машина времени и мы бы отправились назад ровно на один год, чтобы задать один единственный вопрос – «Что вы знаете о марке Tenet», то даже весьма информиров... 773 13 0 28.01.2026
Статьи / Автосервис Как выбрать моторное масло и не ошибиться Когда встает вопрос выбора моторного масла, большинство автомобилистов идут по проторенному пути: изучают материалы в интернете, консультируются с друзьями или специалистами на СТО, а также... 3965 1 0 27.01.2026

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Красное знамя против четырёх колец: сравнительный тест Hongqi HS3 и Audi Q3 Кроссовер HS3 позиционируется как младшая модель в линейке Hongqi – об этом говорят его индекс и цена. При этом автомобиль крупнее европейских одноклассников и оснащён не хуже них, но как вс... 76190 14 2 23.10.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Больше не компромисс: необычный тест-драйв Hongqi HS5 Как правило, обзоры автомобилей пишут люди с профессиональным отсутствием эмпатии – это помогает сохранять объективность. Но этот тест-драйв не такой. Здесь – не мнение обозревателя, а истор... 46410 16 1 10.11.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Мотор почти как у Волги и никаких проблем с запчастями: опыт владения Jeep Wrangler TJ Этот Wrangler выпущен спустя более полувека после завершения Второй мировой, но в целом не так уж сильно отличается от кондовых армейских Виллисов 40-х годов. И самое удивительное заключаетс... 18811 4 3 02.10.2025
Обсуждаемое
24 Не средство передвижения, а роскошь: почему дорожают автомобили
13 Кроссоверы удались, ждем седан: Tenet подводит итоги 2025 года
7 Попытка как пытка: как пробовали возродить марку Maybach и почему это...
Новые комментарии
Change privacy settings