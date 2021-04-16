Пикап Hyundai Santa Cruz на базе Tucson: для приключений, а не рабочая лошадка

Грузовичок корейской марки будет доступен с двумя моторами на выбор, причем самого мощного у исходного паркетника нет. Пока новинка заявлена только для Северной Америки.

Концептуальный пикап Hyundai Santa Cruz представили еще в 2015 году, о появлении в гамме марки модели с таким кузовом было объявлено четыре года спустя, и вот, наконец, дебютировала серийная версия. Товарный грузовичок сохранил имя предвестника, и только оно и роднит его с тем прототипом. Так, прежде считалось, что пикап построят на базе Hyundai Santa Fe, однако за основу взяли другой паркетник – Tucson четвертого поколения. Кроме того у шоу-кара была «полуторная» кабина с небольшими створками вместо задних дверей, а у конвейерного Santa Cruz – двойная кабина. Кстати, это первый массовый полноценный пикап марки, грузовую версию легковушки Hyundai Pony, которую выпускали с 1976 по 1990 гг., в расчет не берем.

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Santa Cruz пока адресован только Северной Америке, выпуск наладят в Штатах, на том же заводе, который производит Santa Fe, Sonata и Elantra. Ранее в местном подразделении Hyundai рассказали, что модель предназначена для тех, кто хочет получить все «атрибуты компактного кроссовера», но «нуждается в повседневной универсальности». Представляя серийную машину, в компании также отметили горожан, предпочитающих на выходные выбраться на природу. В итоге же заявлено, что Santa Cruz «создал совершенно новый сегмент» — Sport Adventure Vehicle (SAV, «спортивный приключенческий автомобиль»). Другими словами, в качестве «рабочей лошадки» грузовичок рассматривать не стоит.



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У Santa Cruz несущий кузов, поперечное расположение мотора и пружинная многорычажка сзади. Переднюю часть оформили в стиле последнего Tucson – ходовые огни тоже спрятаны в радиаторную решетку, при этом саму решетку все же заменили, как и бампер. Также пикап получил оригинальные задние фонари. По бокам – аналогичные Туссану выштамповки, а вот колесные арки сделали круглыми, тогда как у кроссовера они заквадрачены.



Длина Hyundai Santa Cruz равна 4971 мм, ширина – 1905 мм, высота – 1694 мм, колесная база – 3005 мм. Длина грузовой площадки – 1323 мм, в ней устроили отдельный багажник с крышкой. Грузоподъемность не названа. Для сравнения, габариты американской версии Hyundai Tucson: 4630/1864/1666 мм, расстояние между осями – 2756 мм. Прямых конкурентов у Санты в Штатах, по сути, нет, ведь даже Honda Ridgeline (у него тоже несущий кузов) заметно крупнее (длина – 5339 мм, колесная база – 3180 мм).



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Внутри Santa Cruz почти полностью повторил паркетник Tucson, разве что пикапу достался традиционный рычаг коробки вместо кнопок, плюс под задними креслами появился бокс. В списке оборудования значатся виртуальная «приборка», мультимедийная система, тачскрин которой объединен с сенсорным же блоком управления «климатом», адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе движения, мониторинга «слепых» зон и предотвращения столкновений, камеры кругового обзора.



Пикап предложат с двумя бензиновыми моторами на выбор. Базовый «атмосферник» 2.5 GDI (193 л.с.) перешел с американского Tucson, он работает в паре с классическим восьмиступенчатым «автоматом». Также Santa Cruz будет доступен с «турбочетверкой» 2.5 T-GDI, выдающей около 280 л.с. (у Туссана такого двигателя нет), которая сочетается с восьмиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. У грузовичка полный привод с муфтой подключения задней оси.



Старт производства намечен на июнь, летом же Hyundai Santa Cruz поступит в продажу. Цены пока не объявлены.