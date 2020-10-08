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  • Пикап Honda Ridgeline пытается избавиться от имиджа кросса: аутсайдер сегмента стал брутальнее

Пикап Honda Ridgeline пытается избавиться от имиджа кросса: аутсайдер сегмента стал брутальнее

08.10.2020 633 0 0

Среднеразмерному грузовику японской марки полностью перекроили переднюю часть. Внутри почти без изменений, а техническую обновку модель получила в прошлом году.

 

Родственный кроссоверу Honda Pilot пикап Ridgeline минувший год в Штатах окончил в «плюсе»: реализовано 33 334 автомобиля, что на 9% больше по сравнению с 2018-м. Однако до конкурентов грузовику Хонды еще очень далеко. Так, Toyota Tacoma в 2019-м разошлась по США тиражом в 248 801 экземпляр (+1%), результат Chevrolet Colorado – 122 304 единицы (-9%), недавно вернувшийся на американский рынок Ford Ranger обрел 89 571 владельца и даже старый Nissan Frontier впереди – 72 369 штук (-9%). Но после планового рестайлинга у Ridgeline все же появился шанс сократить разрыв: в 2021 модельном году пикап заметно преобразился внешне.

Обновленный Honda Ridgeline
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Обновленный Honda Ridgeline
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Обновленный Honda Ridgeline
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Обновленный Honda Ridgeline
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Итак, если прежде спереди грузовик Хонды запросто можно было перепутать с Пилотом, то теперь Ridgeline отошел от имиджа кроссовера – все, что до передних стоек, новое. У пикапа появились заквадраченный «нос» в стиле Tacoma, другие капот и крылья, более агрессивный бампер, который отныне окрашен в цвет кузова. Фары тоже заменили, хотя их все так же пронизывает массивная декоративная плашка (бывает хромированной или черной). Корма прежняя, если не считать выставленных напоказ двух патрубков выхлопной системы. Задний борт можно и открывать вбок, и откидывать вниз, никуда не делся и багажник под грузовой площадкой. У всех вариантов исполнения 18-дюймовые колеса.

Обновленный Honda Ridgeline
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Обновленный Honda Ridgeline
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Обновленный Honda Ridgeline
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Обновленный Honda Ridgeline
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Обновленный Honda Ridgeline
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Обновленный Honda Ridgeline
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За доплату предложат пакет, созданный вместе с американским подразделением Honda Performance Development (HPD): черные расширители колесных арок, бронзовые диски оригинального дизайна и радиаторная решетка с другим рисунком (судя по всему, на фирменных фото мы видим именно Ridgeline HPD).

В салоне – свежая версия мультимедийной системы (на планшете появилась шайба регулировки громкости), ну и еще доступны новые материалы отделки. Комплекс систем безопасности Honda Sensing есть уже в «базе», в него входят адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновений и удержания в полосе движения.

Обновленный Honda Ridgeline
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Обновленный Honda Ridgeline
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Техническая обновка у Ridgeline появилась в конце прошлого года – на смену шестиступенчатому «автомату» пришел девятиступенчатый. В 2021 модельном году изменений в плане техники нет: пикап по-прежнему оснащается безальтернативным «атмосферником» V6 3.5 (284 л.с., 355 Нм) с непосредственным впрыском. Привод – передний или полный i-VTM4, с индивидуальными муфтами привода задних колес.

Дореформенный Honda Ridgeline
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Дореформенный Honda Ridgeline
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Дореформенный Honda Ridgeline
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Дореформенный Honda Ridgeline
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Производство пикапа налажено в городе Линкольн, штат Алабама, на американский рынок рестайлинговая модель выйдет в начале следующего года, цены пока не объявлены. Дореформенный Honda Ridgeline обойдется минимум в 33 900 долларов (без учета доставки и налогов), что эквивалентно примерно 2 640 000 рублей по актуальному курсу. В России пикап не представлен, хотя родственный кроссовер Pilot у нас продают.

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