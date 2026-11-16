Лес, мусорка и 400 тысяч рублей: куда выбрасывать старые шины и отработанное масло

Тут у меня возникла необходимость выкинуть испорченную шину, и сам по себе встал вопрос: а как это сделать правильно? В мусорный контейнер её выбрасывать нельзя, выкинуть на обочину – это не для меня, хотя такое, наверное, свойственно «обочечникам», «второрядникам» и прочим автомобилистам необычной ориентации. Решил этот вопрос изучить и наткнулся на интересную информацию.

На всякий случай напомню, что выброс старых шин в обычный мусорный контейнер или на несанкционированную свалку – это административное правонарушение, и согласно статье 8.2 КоАП РФ карается существенными штрафами. Физическое лицо накажут на 2000 – 3000 рублей, должностное – на 10 000 – 30 000, индивидуальному предпринимателю придётся выложить 30 000 – 50 000 рублей, а юридическое лицо будет вынуждено заплатить от 100 000 до 250 000 рублей. И это если правонарушение было совершено впервые. Штрафы за повторное намного выше, и, например, частнику оно обойдётся в 3000 – 5000 рублей, а юридическое лицо может обеднеть и на 400 тысяч. Если выкинуть шину в придорожную канаву, где уже лежат такие же шины, наказание последует в тех же размерах, потому что лёгким росчерком пера должностного лица эта канава станет несанкционированной свалкой. Глядя на то, что жители нашей многоэтажки тащат в мусорные контейнеры, я искренне не понимаю, как эту помойку может испортить шина. И точно уж лучше выкинуть её туда, чем в ближайшем лесу. Но закон есть закон, ему виднее, и я начал выяснять, куда деть шину, чтобы не стать преступником.

Теоретически выглядит всё просто: утилизировать старые шины у нас в Санкт-Петербурге нужно в экопунктах и с помощью экомобилей. Есть ещё экотерминалы, но там можно оставить что-то не такое габаритное вроде ртутьсодержащих ламп или небольших батареек и аккумуляторов, максимум – от ноутбуков. Экомобиль – вариант неплохой, и можно подождать, судя по графику его движения, до 16 декабря, и в этот день он с 19.30 до 20.30 будет стоять практически в соседнем дворе. Целый час! Вряд ли я буду в первой половине ноября планировать вечер 16 декабря, но теоретически возможность выбросить шину в экомобиль есть. Впрочем, месяц возить в багажнике шину я, конечно же, не стану. Поэтому посмотрим, что у нас с экопунктами.

Их у нас в городе больше 20. Не знаю, хватает ли их на 5,5 миллиона населения, но в целом они есть в каждом районе и теоретически доступны. А вот практически в моём районе ближайший экопункт расположен рядом со станцией метро, где мне просто негде припарковаться. А тащить туда шину на руках или везти на такси, как барышню, никакого желания почему-то нет. Можно было бы съездить рано утром или поздно вечером, но пункт работает с 10.00 до 20.00.

Короче, я не удивляюсь тому, что шины у нас валяются в каждом лесу и в каждом поле. Думаю, градус свинства населения можно было бы слегка понизить, если бы приём шин на утилизацию был бы чуточку удобнее. Но, как и многое другое, он лучше выглядит на бумаге, чем в реальной жизни. Кстати, в эти же пункты нужно сдавать и отработанное масло. И если шины я регулярно вижу хотя бы обочинах дорог и во дворах, то куда девается отработка, которую сливают в гаражах любители самостоятельного обслуживания автомобилей, для меня остаётся страшной загадкой.

Почему страшной? А вот посудите сами: в прошлом году жители Петербурга сдали почти 1700 тонн опасных отходов, из которых 79% – это как раз старые шины. То есть 1343 тонны. Может показаться, что сознательность на высоте – число впечатляет. С одной стороны, да, но с другой, есть и другое число – 60 тысяч тонн. Такое количество вредных отходов в среднем образуется в Петербурге в год. Если предположить, что из них доля старых шин составляет пусть не 79%, как в сданных жителями отходах, а хотя бы десятую часть, всего их получается шесть тысяч тонн в год. А сданы в утилизацию, напомню, 1343. Где остальные? Ну пусть процентов 70 из остатка в 4657 тонн будут от юридических лиц, так и быть (хотя их явно меньше). Всё равно получается остаток почти 1400 тонн. В итоге выходит, что до утилизации от граждан доезжает в лучшем случае половина старых шин. Остальные валяются в обычных мусорках, в лесах и полях (что бесит намного больше).

Вот прямо чувствую, как экологи в очередной раз сели в лужу со своим раздельным сбором мусора и штрафами за то, что граждане несут мусор в мусорку (да-да, такой вот парадокс). Теперь пусть посчитают, сколько в этой луже накопилось отработанного масла, потому что выкинуть его ничуть не проще, чем старые шины.