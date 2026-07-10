Впервые мы увидели новинку «Нижегородских грузовых автомобилей» (НГА) на выставке COMvex. И вот теперь выпала возможность испытать ее в деле. Ну, может быть, не в совсем полноценном деле – без загрузки и дальнобойных прострелов, но точно на ходу и в разных режимах. Что же мы выяснили в ходе тест-драйва? Сейчас расскажем.

На основе обратной связи

Спустя неполные три года после презентации на осенней выставке Comtrans-2023 нового седельного тягача Валдай 45 компания НГА дает зеленый свет обновленной версии модели. В ней учтена обширная обратная связь от пользователей – большое количество комментариев и пожеланий, полученных за это время. Поэтому изменений в машину внесено действительно немало.

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Пожалуй, ключевое, что отличает модификацию Pro, – это более мощная и экономичная силовая линия. Ее основой является 11,8-литровый дизельный двигатель, который выдает на максимуме 490 л.с. мощности и 2300 Нм крутящего момента (на 19 «лошадок» и 100 «ньютонов» больше, чем у предыдущей версии модели). Робот имеет те же 12 передач, но передаточное число главной пары снижено на 5% и составляет 2,714. При этом объем топливных баков увеличен на 24% до 1040 л (620 л + 420 л).

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Таким образом, по задумке производителя, за счет запаса горючки на борту и меньшего топливного аппетита автомобиль получает возможность совершать более длительные магистральные забеги на одной заправке. Что в нынешних реалиях становится как никогда прежде актуально.

Другой важной частью обновления стала интеграция дополнительных электронных систем и помощников, облегчающих труд водителя и делающих модель более привлекательной в обстановке напряженного кадрового дефицита. Среди них – электронная тормозная система EBS, оптимизирующая и адаптирующая процесс торможения под конкретные условия движения, система помощи при старте в гору, ретардер, система контроля давления и температуры в шинах TPMS, предупреждение о выезде из полосы LDW, система аварийного торможения AEBS, индикация нагрузки на ось и система контроля состояния водителя DMS.

Машины по-прежнему предлагаются только с высокой кабиной, где можно спокойно встать в полный рост человеку ростом до двух метров. Она имеет два полноценных спальных места шириной до 880 мм, в которых тоже без стеснения могут разместиться довольно высокие люди, а также утепление и зимний пакет опций.

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Из нововведений – улучшенные сиденья, получившие второй подлокотник, цветная хорошо читаемая и логически четко сконфигурированная приборная панель, двухдиновая мультимедийная система, сменившая однодиновую. Кроме того, в кабине появились розетка на 220 В и подстаканник. К тому же теперь она оснащается камерами кругового обзора и светодиодной оптикой.

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Третьим серьезным направлением обновления можно назвать корректировки, внесенные в геометрию автомобиля. У Валдай 45 Pro по сравнению с предшественником на 200 мм увеличилась колесная база, достигающая теперь 3800 мм. А колея передних и задних колес расширилась до 2058 мм и 1865 мм соответственно. В итоге габариты машины стали 6285×2490×3900 мм (3730 мм – без дефлектора).

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Из других характеристик стоит назвать высоту седельно-сцепного устройства – 1150 мм, технически допустимую максимальную массу передней и задней оси – 7000 и 13 000 кг. Колесная формула не изменилась – все «прошки», по крайней мере пока, будут «головами» 4×2.

Все идет по плану

В дальнейшем производитель обещает появление машин с другими колесными формулами, а также более компактные кабинные модули. Как сообщают представители НГА, у компании есть четкий план по локализации до 2030 года, согласованный с Минпромторгом РФ. В настоящий момент уже осуществляется сварка и окраска кабины Валдай 45 Pro, на машине стоят отечественные АКБ, шины, колеса, дополнительный отопитель и локальные элементы утепления, интерьера и экстерьера.

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На следующем этапе до конца года будет осуществлен переход на сборку рамы. Далее в плане на 2027-2028 года стоят стекла, мосты, силовой агрегат и другие элементы. Какой именно силовой агрегат будет в итоге использован, пока неизвестно. Автомобили в настоящее время проходят тестирования с несколькими потенциальными вариантами локального мотора — в том числе и с ярославским двигателем.

А в целом к 2030 году Валдай 45 Pro как минимум на 70% должен стать российским. Для предприятия это принципиальная задача, имеющая очень большое значение. Ведь именно эта модель в линейке Валдаев является не просто флагманской, она – основная. Поэтому на нее должна прийтись наибольшая загрузка производственной линии, мощность которой составляет от восьми до десяти тысяч машин в год.

На пневме да с роботом

Будет ли эта машина основной не только для предприятия, но и для рынка, покажет время. Однако такие предпосылки у нее есть, ведь Валдай 45 Pro наделен, по сути, всеми необходимыми для успеха у российских транспортников благами. В кабине – нежно любимый нашими водителями ровный пол. Правда, его прелести немного затеняет наличие модуля управления с рычагом коробки передач, «парашютом» (тормозом-замедлителем для полуприцепа) и стояночным тормозом, за которые можно запросто зацепиться, перемещаясь внутри. Да и само наличие «парашюта» выглядит неким анахронизмом на фоне передовых электронных систем, которыми наделен автомобиль.

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Но водителю сам по себе он не мешает, поэтому пусть будет. Куда важнее то, что водительское кресло стало значительно удобнее. Подрессоренное, с несколькими регулировками, подогревом и вентиляцией, оно позволяет меньше уставать в пути и довольно плавно переваривать изъяны дорожного полотна. К сожалению, про кресло сменщика-экспедитора такого сказать нельзя. Оно имеет жесткое крепление к полу, и потому человеку справа остается надеяться только на добросовестность рабочих, укладывавших асфальт, и четырехточечную пневматическую подвеску кабины.

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Впрочем, так ли уже часто сегодня ездят парами? На всякий случай поясним: ключевое слово в этом вопросе – «ездят». Так вот, с точки зрения езды в отношении Валдай 45 Pro вряд ли могут возникнуть какие-либо сомнения. В двигателе стало больше мощности и момента, а в баках – топлива. При этом управление силовой линией позволяет каждому водителю выбрать для себя наиболее подходящий способ. Те, кто привык упражняться «на ручке», могут сразу перейти в ручной режим, и коробка очень щепетильно будет относиться к их пожеланиям. Только в самых пиковых случаях во избежание поломки или увеличения износа компонентов она будет автоматически перещелкиваться вверх или вниз, во всех остальных она полностью подчинится человеку, как бы громко ни рычал движок или ни лихорадило кабину при неверно выбранных передачах.

Автоматический режим – уже совсем другое дело. Профессионалы, хорошо знакомые с 12-ступенчатым «траксоном», не откроют для себя ничего нового. Это все та же автоматизированная адаптивная с большой буквы «А» (за что ее некоторые и недолюбливают) роботизированная коробка, которую, с одной стороны, очень важно обучить своим повадкам сразу и бесповоротно, чтобы она не путалась в переключениях. А с другой, в тех же целях в процессе движения не смущать неуверенными действиями правой ноги. Уж если решили прибавить газу, то прибавляйте, не мелочитесь. Иначе агрегат запутается и начнет в панике перещелкивать то вверх, то вниз со всем своим неимоверным быстродействием, за которым не угонишься. Естественно, сопровождая все это довольно заметными толчками и дерганиями.

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Но как только вы найдете с ним общий язык и поймете алгоритм, вашу дружбу будет не разлить водой. Да и дизтопливом тоже не разлить, потому что экономить эта коробка умеет и делает это весьма неплохо. Ну а для тех, кто, может быть, что-то подзабыл, на одометре производитель специально подметил тремя зелеными кубиками зону наибольшей эффективности 1100-1300 об/мин.

А для того, чтобы парковаться ювелирно дозировано, подъехав на «мягких лапах», когда коробка работает как бы на полувыжатом сцеплении, предусмотрены режимы Dm и Rm – вперед и назад соответственно.

Экономить эффективно

Появление ретардера, совмещенного с горным тормозом, в общую концепцию экономичности и эффективности вносит дополнительную струю. Рычаг имеет пять положений, с помощью которого можно регулировать интенсивность замедления от 20% до 100% (судя по индикации на приборной панели). То есть, фактически до полной остановки. Во время теста в этом удостовериться не удалось, но замедлялась машина очень решительно, что действительно позволит значительно экономить на расходных материалах в виде компонентов тормозной системы.

Ощутимую помощь оказывает и система кругового обзора. Она значительно облегчает маневрирование сцепки, а если на корме полуприцепа есть камеры и они подключены к системе «головы», то все мероприятие вообще превращается в элементарный детский аттракцион. И хотя верхняя проекция немного искажена, наличие видов сзади и по бокам позволяет очень точно прицелиться с самого начала и закатится буквально с первого раза, не вращая рулем особо усердно.

А вот к круиз-контролю придется попривыкнуть. Клавиши управления им располагаются почему-то отдельно на передней панели справа от водителя и довольно низко в общем ряду с другими. То есть, с наскоку, чисто «на инстинкте», их тыкать не получится – надо пообвыкнуться, натренироваться, понимая, куда именно нужно попасть пальцем, чтобы вместо контроля скорости не включить обогрев боковых зеркал (что, впрочем, тоже бывает полезно). Но потом, скорее всего, будет получаться уже на раз-два.

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Кстати, в этой связи хочется отметить то, что на версии Валдай 45 LNG, также замеченной во время теста, кнопки круиза вынесены на рулевое колесо, так что вполне вероятно, что в процессе локализации подобную конфигурацию получит и Валдай 45 Pro.

Дружеский круг

Конкуренция в сегменте тяжелых грузовиков в целом и седельных тягачей в частности сегодня чрезвычайно острая. Ситуация усугубляется довольно агрессивной ценовой политикой китайских автомобильных брендов, в том числе и «восточного партнера» НГА, предлагающих ошеломительные скидки и всевозможные бонусы для своей продукции. Поэтому состязаться с коллегами новинке будет довольно сложно. Ему придется доказывать свою состоятельность не только в кругу исконно локальных производителей, но и среди импортной техники, часто имеющей куда более навороченное оснащение.

Но все-таки основным соперником Валдай 45 Pro вне всякого сомнения является КамАЗ поколения К5, а конкретно – КамАЗ-54901, на стороне которого значительно больший уровень локализации и уже сформировавшийся довольно высокий уровень лояльности профессионального сообщества. К тому же против «прошки» играет узость модельного ряда – с одной модификацией трудно заручиться широкой поддержкой крупных автопарков.

Но все это, как видится, временные трудности. Курс на импортозамещение, расширение числа версий и очень интересная (даже уникальная) по насыщенности сервисами программа послепродажной поддержки формируют для модели мощный ударный потенциал, позволяющий вывести ее в лидеры в самые сжатые сроки. Поэтому перспективы у Валдай 45 Pro весьма неплохи. Главное, чтобы не подвел рынок и такие автомобили по-прежнему оставались востребованными. Ну и производителю ни за что нельзя отказываться от своих намерений: с единственной модификацией выбиться в люди в комтрансе невозможно.