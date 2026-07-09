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  • На российский рынок выходит Esteo MX: старт предзаказов и полный прайс-лист

На российский рынок выходит Esteo MX: старт предзаказов и полный прайс-лист

09.07.2026 1215 1 1
На российский рынок выходит Esteo MX: старт предзаказов и полный прайс-лист

Рекомендованная розничная стоимость стартовой версии кроссовера молодой «местной» марки равна 3 990 000 рублей.

Одним из совместных проектов российского холдинга «АГР» и китайской компании Defetoo стал запуск на авторынке РФ новой марки, которой присвоили название Esteo. Под ним производитель намерен продавать модели самых разных сегментов. Так, на днях был объявлен старт предзаказов на брутальный кроссовер с индексом V27, а теперь гамму марки пополнил городской среднеразмерный паркетник Esteo MX, который был анонсирован ещё в мае.

На фото: Esteo MX

Выпуск SUV налажен на принадлежащем холдингу «АГР» заводе в Шушарах (Санкт-Петербург). Сейчас дилеры бренда в России уже начали собирать предзаказы на кроссовер, его цены известны. Esteo MX предложен в двух исполнениях – «Премиум» и «Флагман». Рекомендованная розничная стоимость стартовой версии равна 3 990 000 рублей, а за топовый вариант просят 4 290 000 рублей (цены указаны без учёта действующих скидок).

Напомним, «донором» для Esteo MX стал кроссовер Exeed MX (марка принадлежит Chery), который представляет собой чисто бензиновую версию Exeed Sterra E05. В Китае этот паркетник появился в ноябре 2025 года с последовательной гибридной установкой типа range extender, где ДВС используется только в качестве генератора для тяговой батареи. В основе этой модели лежит паркетник Exeed TXL, который ещё совсем недавно можно было купить и в РФ, однако теперь на местном официальном сайте бренда его нет.

Под капотом у полноприводного кроссовера Esteo MX располагается 2,0-литровый турбомотор, отдача которого равна 197 л.с., максимальный крутящий момент – 375 Нм. Двигатель работает в паре с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Максимальная скорость этого паркетника равна 210 км/ч, на разгон с места до «сотни» ему требуется 9,2 секунды, расход бензина в смешанном цикле – 9,2 литра на 100 км. Спереди у Esteo MX подвеска типа Макферсон, сзади – «многорычажка».

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Габаритная длина SUV равна 4775 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1725 мм, а расстояние между осями составляет 2800 мм. Дорожный просвет – 200 мм. Объём багажника у Esteo MX равен 470 литрам, а при сложенном заднем диване грузовое пространство можно увеличить до 1456 литров. Модели положены либо 19-, либо 20-дюймовые колёсные диски (в зависимости от версии).

На фото: салон Esteo MX
На фото: салон Esteo MX
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На фото: салон Esteo MX
На фото: салон Esteo MX
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На фото: салон Esteo MX
На фото: салон Esteo MX
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На фото: салон Esteo MX
На фото: салон Esteo MX
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Перед водителем в салоне располагается двухспицевый мультируль с усечённым ободом, за ним установлена виртуальная приборка диагональю 12,3 дюйма. Аналогичного размера сенсорный экран находится перед передним пассажиром. По центру передней панели располагается тачскрин информационно-развлекательной системы, его диагональ равна 15,6 дюйма. Ещё модель снабдили устройством для беспроводной зарядки смартфонов (мощность – 50 Вт) с функциями напоминания и охлаждения.

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Esteo MX получил ряд систем безопасности, набор водительских помощников, панорамный люк с электроприводом и шторкой, вентилируемый бокс в центральном подлокотнике, передние кресла с функцией массажа, штатную телематическую систему, акустику Boya Melody c сабвуфером и 14 / 21 динамиком (в зависимости от версии). В зимний пакет входят: обогрев боковых зеркал, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, руля, четырёх сидений, а также функция дистанционного запуска двигателя и прогрева салона.

кроссовер Россия Китай авторынок производство новинки Esteo Esteo MX Exeed Chery
Обновлено 11.07.2026

 

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1 комментарий
10.07.2026 07:58
Иван Сергеев

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