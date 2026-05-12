12.05.2026 82 0 0
На российский рынок готовится выйти новый среднеразмерный кроссовер Esteo MX

Старт продаж паркетника очередной молодой российской марки запланирован на лето 2026 года. Выпуск будет налажен на заводе в Санкт-Петербурге.

Как Kolesa.ru сообщали ранее, российский холдинг «АГР» на сегодняшний день отвечает за несколько автомобильных проектов в стране, при этом большинство из них являются совместными с китайским партнёром, роль которого исполняет компания Defetoo. В конце прошлого месяца марка официально анонсировала новую местную марку для российского авторынка, ей присвоили название Esteo.

На фото: Esteo MX

Теперь компания показала первенца этой марки – среднеразмерный кроссовер сегмента D, который выйдет на рынок РФ под названием Esteo MX. «Донором» для этой модели стал паркетник Exeed MX, который представляет собой чисто бензиновую версию Exeed Sterra E05. Напомним, этот SUV появился в Китае в ноябре 2025 года с plug-in гибридной установкой типа range extender (ДВС используется только в качестве генератора для тяговой батареи). В основе этой модели лежит Exeed TXL (представлен в России).

Габаритная длина Esteo MX равна 4775 мм, ширина – 1890 мм, высота – 1725 мм, а расстояние между осями у него составляет 2800 мм. SUV имеет головную оптику со светодиодными ходовыми огнями в виде пунктирных полос (по три с каждой стороны). Ниже располагаются основные блоки фар, между ними находится большая трапециевидная радиаторная решётка, а над ней – логотип в виде названия бренда.

Модели достались легкосплавные колёсные диски размером 19 и 20 дюймов (в зависимости от исполнения), выштамповки на боковинах, традиционные дверные ручки, стандартные наружные зеркала, хромированная рамка бокового остекления, а также серебристые рейлинги (рассчитаны на нагрузку до 150 кг) и антенна «акулий плавник» на крыше.

На фото: салон Esteo MX

В салоне на передней панели предусмотрены физические кнопки и имеется три дисплея: перед водителем располагается виртуальная приборка диагональю 10,25 дюйма, по центру установлен тачскрин информационно-развлекательной системы, его диагональ равна 15,6 дюйма, а ещё один сенсорный экран 12,3 дюйма предназначен для переднего пассажира (с отдельным Bluetooth каналом).

Модели положены: устройство для беспроводной зарядки смартфонов мощностью 50 Вт с функциями напоминания и охлаждения, вентилируемый бокс в центральном подлокотнике, панорамный люк с электроприводом и шторкой. Зимний пакет Esteo MX включает в себя обогрев боковых зеркал, лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, рулевого колеса, а также подогрев четырёх сидений, плюс имеется функция дистанционного запуска двигателя и прогрева салона. Бачок омывателя увеличен до семи литров, дорожный просвет равен 210 мм.

Топ-версия Esteo MX отличается за счёт акустической системы с 21 динамиком, двухзонного климат-контроля, голосового помощника на базе ИИ, кожаной отделки салона, выдвижной оттоманки пассажирского кресла, функции вентиляции обоих рядов сидений, для передних предусмотрена ещё функция массажа.

Под капотом у грядущего полноприводного кроссовера находится 2,0-литровый турбомотор мощностью 197 л.с., работающий в паре с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Производство MX будет налажено на предприятии в Шушарах под Санкт-Петербургом. Ранее эта площадка принадлежала американскому концерну GM, затем корейской марке Hyundai. Недавно здесь стартовал выпуск машин недавно появившегося бренда Jeland (другой совместный проект холдинга «АГР» и компании Defetoo). По плану, продажи Esteo MX начнутся летом 2026 года.

кроссовер Россия Китай авторынок новинки Esteo Esteo MX Exeed Exeed TXL
