На российский рынок скоро выйдет новый местный автомобильный бренд – Jeland

Появившийся летом 2023 года холдинг «АГР» на сегодняшний день продолжает заниматься выпуском автомобилей под маркой Solaris на предприятии в Санкт-Петербурге (ранее принадлежало Hyundai), а также производством автомобилей под маркой Tenet на заводе в Грабцево под Калугой (им прежде владел концерн Volkswagen). Теперь компания анонсировала новый местный бренд, который получил название Jeland.

На фото: Jaecoo J8, предполагаемый «донор» для первенца бренда Jeland

Российский производитель отметил, что в рамках нового проекта технологическим партнёром снова станет китайская компания Defetoo, как и в случае с Tenet. Напомним, модельный ряд Тенета на сегодняшний день включает в себя три кроссовера – T4, T7 и T8. Они представляют собой соответственно Chery Tiggo 4, Tiggo 7L и Tiggo 8 Plus с иными логотипами и шильдиками. Отметим, в скором будущем на конвейер встанет флагманский кроссовер Tenet T9 (копия российского Chery Tiggo 9), позже в 2026-м линейку пополнит пока безымянный седан D-сегмента (вероятно, «донором» для него станет Chery Arrizo 8).

Пока что в АГР Холдинге не рассказали о том, какие именно модели будут выпускаться под маркой Jeland. Производитель лишь отметил, что «автомобили модельного ряда созданы с фокусом на ключевые сегменты рынка», а также пообещал «уверенную эксплуатацию в условиях российских дорог и климата».

По неофициальной информации, первенцем нового бренда станет «клон» представленного в России кроссовера Jaecoo J8. Это подтверждает и фотография логотипа Jeland (на заглавном фото) на узнаваемой радиаторной решётке флагмана китайской марки. Напомним, бренд Jaecoo принадлежит китайской корпорации Chery. Не исключено, что впоследствии производство и других моделей Jaecoo будет налажено в РФ под маркой Jeland.

На фото: салон Jaecoo J8

Согласно плану АГР Холдинга, производство автомобилей под новым брендом стартует в первой половине 2026 года. Пока что в компании не рассказали о том, на какой именно производственной площадке будет налажен выпуск моделей Jeland. Кстати, ранее в СМИ появились слухи о том, что к возвращению к работе готовится завод в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавший GM и Hyundai, а теперь входящий в портфель холдинга «АГР». В компании эту информацию не подтверждали.

В случае, если предположение о «доноре» для первенца Jeland подтвердится, «начинку» он наверняка разделит с полноприводным Jaecoo J8, предназначенным для российского рынка. Он оснащается бензиновой 2,0-литровой турбочетвёркой, максимальная мощность которой равна 249 л.с., крутящий момент – 385 Нм. Мотор работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. На разгон с места до «сотни» такому SUV требуется 8,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 200 км/ч.

Цена новинки «свежеиспечённого» российского бренда Jeland станет известна позднее. Согласно прайс-листу на официальном сайте Jaecoo, рекомендованная розничная стоимость флагманского кроссовера J8 в РФ варьируется в диапазоне от 4 274 000 до 5 024 000 рублей.