Вот вам и заподлицо: Китай запрещает скрытые дверные ручки на автомобилях

Китайские власти решили положить конец повальному увлечению скрытыми дверными ручками в автопроме, такие ручки окажутся вне закона для новых машин с 1 января 2027 года. Машины с «неправильными» ручками, сертифицированные до вступления в силу нового стандарта и остающиеся на рынке, должны получить обновлённый дизайн дверных ручек до 1 января 2029 года.

Слухи о грядущем запрете скрытых дверных ручек на автомобилях китайские СМИ активно муссировали последние пару месяцев, то опровергая их, то подтверждая со ссылкой на информированные источники. Вчера ситуация более-менее прояснилась, так как опубликован официальный стандарт GB 48001-2026, регламентирующий конструкцию дверных ручек на новых легковых и лёгких коммерческих автомобилях. Этот стандарт разработан Министерством промышленности и информационных технологий при содействии ряда крупных китайских автопроизводителей (в том числе Geely и Li Auto) и утверждён Государственным департаментом по регулированию рынка КНР.

Tesla Model 3

Разработка нового стандарта понадобилась в связи с участившимися авариями, в которых люди погибли из-за того, что не могли выбраться из машины, так как электрозамки дверей были обесточены и заблокированы, а механические разблокираторы либо не были предусмотрены, либо люди в панике не смогли их найти и воспользоваться.

Mercedes-Benz 300 SL середины 1950-х 1 / 2 Mercedes-Benz 300 SL середины 1950-х 2 / 2

На серийных машинах ручки заподлицо стали появляться после Второй мировой войны ближе к 1950-м, но применялись они в основном на дорогих спортивных машинах — например, Cisitalia 202 и Mercedes-Benz 300 SL, и это были чисто механические устройства. В наши дни с подачи компании Tesla появилась мода на скрытые дверные ручки в сочетании с электроприводом механизма, который, когда нужно, приводит эти ручки в рабочее положение, а затем убирает обратно в кузов. Вариантов конструкций здесь масса, есть выдвигающиеся ручки, есть проваливающиеся, есть ручки ножничного типа, кнопки, лепестки, защёлки — подробно разбирать всё это мы сейчас не будем.

Zeekr X

Если в США, Европе, Японии и Южной Корее скрытые дверные ручки всё-таки пока не являются общим местом и используется в основном на дорогих автомобилях, то в Китае увлечение скрытыми дверными ручками стало повальным, сегодня примерно половина новых машин здесь имеют такие ручки. Более того, салонные ручки теперь тоже часто прячутся от глаз в угоду дизайну, что увеличивает риск осложнений при авариях. Бытовые неудобства, такие как дисфункция скрытых дверных ручек в случае намерзания на них льда, мы тоже здесь опустим — новый китайский стандарт не про них, но избавление от этих неудобств будет его побочным положительным эффектом.

Range Rover Velar

Стандарт GB 48001‑2026 регламентирует положение дверных ручек на подоконной поверхности двери в рамках определённого периметра — его можно посмотреть в пункте 2 методички, опубликованной китайским журналом Autohome. Наружная ручка должна обеспечивать свободное пространство для пальцев рук, длина этого объёма должна быть не менее 6 см, высота — не менее 2 см, глубина — не менее 2,5 см. Конструкция ручки, обеспечивающей этот объём, может быть любой: под естественный хват, полускрытой с фиксированной выемкой для пальцев и даже выдвижной, но выдвижные ручки должны автоматически приводиться в рабочее положение в случае аварии и отключения питания, а также иметь механический разблокиратор. Таким образом ручка должна быть в любом случае ручкой и иметь физическую связь с замком, сенсоры и кнопки больше не пройдут. Вдобавок ручка должна быть достаточно прочной и выдерживать приложенную к ней силу до 500 Н — считается, что это максимальное усилие, с которым может воздействовать на ручку обычный человек (не пауэрлифтер).

Zeekr 7X

К салонным ручкам тоже есть требование по выдерживаемому усилию — до 500 Н для ручек кнопочного типа и до 200 Н для ручек рычажного типа. Положение салонных ручек на дверных картах теперь тоже чётко регламентируется: не ниже 30 см от нижней видимой кромки окна и не дальше 68 см от переднего края двери, чтобы была гарантирована видимость и доступность. Разумеется, у салонной ручки тоже должна быть механическая связь с замком. Вдобавок стандартом предусмотрена достаточно крупная, контрастная пиктограмма или надпись, объясняющая, как работает ручка (тянуть или толкать, вверх или вниз и проч.), размер символов должен быть не менее 10х7 мм.

Все вышеозначенные требования актуальны только для дверей, использующихся для посадки/высадки людей, с багажными дверьми и капотами автопроизводители по-прежнему вольны упражняться, как им угодно.

Новый китайский стандарт, скорее всего, окажет влияние на весь мир, поскольку породившие его проблемы актуальны везде, просто китайского правительство раньше других решило навести порядок. Поскольку китайский рынок остаётся очень важным для крупнейших мировых автоконцернов, все сейчас примутся переделывать ручки, которые не соответствуют стандарту GB 48001‑2026. Полагаем, что появление аналогичных стандартов в США, Европе, Японии и Южной Корее не за горами, раз уж китайские товарищи показали пример.

